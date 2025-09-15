Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Ainda bem que nós não tivemos palmas ao final do julgamento"

Ministro Marco Aurélio ironizando os excessos no julgamento de Jair Bolsonaro

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

15/09/2025 - 07h00
Salta para R$10,3 bi gasto de Lula com emendas

Disparou para mais de R$10,3 bilhões o total de gastos com emendas parlamentares do governo Lula (PT), até o dia 4 de setembro. Ainda assim, Lula e cia. não conseguem melhorar muito a relação petista no Congresso, apesar de ter conseguido manter na gaveta o projeto da anistia aos presos do 8 de janeiro. No início de julho, o total de gastos do governo com emendas parlamentares foi de “apenas” R$3,7 bilhões.

Dois tipos

O governo Lula (PT) já pagou R$9 bilhões em emendas individuais, diz o Tesouro Nacional, e R$1,33 bilhões em emendas de bancada

Referência

Maior estado da federação, São Paulo e municípios paulistas receberam R$953 milhões em emendas, este ano.

Curioso

Em 2025, a Paraíba do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep), foi agraciada com R$263 milhões em emendas.

Comparação

O Distrito Federal, com 8 deputados, recebeu uma merreca em emendas: R$88 milhões. Um terço da Paraíba, com 15 deputados.

Atuação de Alckmin desperta ciúmes em petistas

Quem entrou na frigideira do PT nas últimas semanas foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tentou algo (quase nada) para aliviar o tarifaço de 50% cobrado pelos Estados Unidos em cima de produtos brasileiros que chegam por lá. Alckmin está em alta entre ricaços do setor produtivo, já que circula entre Estados Unidos e Europa costurando acordos para novos mercados e alívio para alguns produtos, como celulose, metais preciosos, combustíveis e fertilizantes.

Dor de cotovelo

Na Casa Civil, Rui Costa, que esperava ser o gerentão e sucessor de Lula, tipo Dilma Rousseff, sofre com eterna dor de cotovelo.

Inimigo em comum

Perto da Casa Civil, outro ofuscado pelas incursões de Alckmin no tarifaço é Fernando Haddad (Fazenda). Costa e Haddad se detestam.

Poder é a questão

Para não ficar atrás dos R$30 bilhões do “Brasil Soberano” de Alckmin, Costa turbinou o Novo Pac, que será de R$52,9 bilhões (2026).

Perplexidade

Condenado pelo “golpe”, Alexandre Ramagem (PL-RJ) diz que a acusação contra ele se baseia na delação de Mauro Cid. No entanto, o deputado faz uma ponderação: nem sequer é citado na deleção.

Custo Lula

Por aqui, sem nem explicar, o tarifaço do Brasil sob Lula deixa o iphone 17 quase o dobro do preço praticado nos Estados Unidos. Lá, o smartphone parte de US$799. Por aqui, US$1.481 ou R$7.999.

Passou e disparou

A CPI Mista que investiga a gatunagem no INSS precisou de poucos dias para superar os 1577 requerimentos que a CPI da Covid recebeu em midiáticos seis meses. Esta semana, beirou os 1800.

Anistia só na esquerda

Petista raramente se preocupa com escrúpulos. No DF, um deputado distrital apresentou projeto de anistia de multas aplicadas pela Justiça a pelegos que promoveram greves ilegais e abusivas.

Cargos e grana

O governo Lula briga para tentar barrar o projeto de anistia, em vias de votação na Câmara. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) deve arroxar a base com emendas parlamentares e as boquinhas, claro.

Mãe Joana

Enquanto os Estados Unidos afundam sem choro nem vela navios de tráfico de drogas venezuelanos, no Brasil aviões traficantes são só “acompanhados”. Na quarta (10), isso rendeu fuga do piloto traficante.

Como eles gastam

Para se ter noção do tamanho do esquema do INSS, a operação da PF ordenada pelo ministro do STF André Mendonça apreendeu, além de réplica da McLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca de ultra luxo Richard Mille que, se genuíno, vale mais de R$8 milhões.

Pode ser mais

Somente alguns poucos relógios encontrados pela PF na operação contra a roubalheira no INSS, sexta (12), valem dezenas de milhões de reais, com marcas como Richard Mille, Patek Philippe, Rolex etc.

Pergunta na coerência

Roubar o INSS é golpe de Estado?

PODER SEM PUDOR

Questão de fé

José Sarney presidia o Senado, no governo FHC, quando uma jornalista contou que o então presidente FHC afirmara no exterior que Deus havia sido bom com o maranhense, por lhe dar mais um ano de mandato quando ele era presidente. Sarney reagiu com fina ironia, aludindo ao ateísmo militante de FHC: “De fato, Deus é generoso com quem acredita nele...”

"É um problema dele"

Lula sobre voto do ministro Luiz Fux, que considerou não haver provas de "golpe"

13/09/2025 00h05

Farra de emendas-pix beneficia filho por tabela

Caetano Barroso fez negócio da China (ou do Maranhão) ao adquirir em abril de 2023 a Fênix Serviços e Construção Ltda: a empresa era dona de ótimo contrato com a prefeitura de São José de Ribamar, destinatária de emendas-pix milionárias do deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA). Olha que coincidência: Cândido é filho de Jerry. Três meses após o negócio, Jerry despachou emenda-pix de R$1 milhão. No mesmo ano, a Fênix de Cândido, o visionário, receberia R$2 milhões, R$540 mil acima do aditivo válido até fevereiro de 2024.

 

E a investigação?

Revoltado com emendas-pix, Flavio Dino poderia mandar investigar isso, mas adversários no Maranhão lembram que são aliados e amigos.

 

Pix à vontade

Em maio de 2024, Jerry enviou emenda-pix de R$750 mil à prefeitura de Ribamar. Achou pouco e três dias depois mandou mais R$601 mil.

 

Cliente generoso

No mesmo 2024, a empresa do filho de Jerry receberia da prefeitura R$706 mil, apesar do contrato aditivo encerrado em fevereiro.

 

Faz Tudo Ltda

A Fênix faz capina e jardinagem, mas seu contrato social prevê qualquer coisa, de desratização a montagem de palcos e eventos.

 

Ação contra Bolsonaro no STF ainda não acabou

Apesar da pena já definida na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de Jair Bolsonaro ainda não terminou por completo. O voto do ministro Luiz Fux pela improcedência total das acusações contra o ex-presidente não muda o desfecho, mas permite às defesas o ingresso de ao menos um recurso: embargos infringentes, que questionam condenações não-unânimes. “[O voto] pode gerar efeitos práticos relevantes”, explica o criminalista Berlinque Cantelmo.

 

Opções abertas

A defesa pode fazer reclamação constitucional sobre nulidades ou violações de precedentes e até habeas corpus, explica Cantelmo.

 

Após recursos

Jurisprudência do STF, alterada à época da prisão de Lula, obriga o julgamento de todos os recursos antes do cumprimento da pena.

 

Depende de só um

A pena, entretanto, pode começar a ser cumprida de forma cautelar, caso seja vontade do juízo que a vai executar, no STF.

 

Olha o nariz crescendo

Lula voltou a mentir, desta vez ao Jornal da Band, repetindo que não teve direito de defesa, ao ser condenado por ladroagem na Lava Jato. Teve, sim. Ao contrário de Bolsonaro, que não tem a quem recorrer, ele teve quatro instâncias, até ser descondenado no STF.

 

No passado tinha muito

A defesa de Lula, quase toda a cargo do hoje ministro do STF Cristiano Zanin, protocolou cerca de 80 recursos no caso do triplex no Guarujá e mais de 400 recursos (até o STF), no caso do sítio de Atibaia.

 

Ladeira abaixo

A condenação de Bolsonaro no STF piorou a relação com os Estados Unidos. O vice-secretário de Estado Christopher Landau diz que a relação com o Brasil está no ponto mais sombrio em dois séculos.

 

Careca na CPMI

O interrogatório do “Careca do INSS” na CPMI que apura a gatunagem no instituto está mantido. O fato de ter sido preso por ordem do ministro André Mendonça não o dispensa de atender a convocação.

 

Tudo registrado

Carlos Bolsonaro (PL-RJ) tem enfrentado (e registrado) ameaças em frente ao condomínio onde mora. O vereador diz que são militantes da esquerda e organizações terroristas domésticas tumultuando o local.

 

Juristicômico

“Para algumas pessoas [o julgamento de Bolsonaro] foi um grande evento histórico, para mim foi uma comédia muito mal arrumada”, disse Rui Costa Pimenta, presidente do partido de esquerda PCO.

 

Na pressão

Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), que acumula derrotas na articulação política, tenta evitar mais uma. Começa a semana com a base, minoritária no Congresso, para “lutar contra a anistia”.

 

A indústria pena

Não foi à toa que a produção industrial recuou 0,2% em julho, variação captada pelo IBGE. Dos quinze locais pesquisados pelo instituto, sete mostraram recuo da indústria. O maior foi no Paraná, -2,7%.

 

Pensando bem...

...com sedes em Nova York e Genebra, a ONU não tem condições de bancar hotel em Belém.

 

PODER SEM PUDOR

O puxadinho de Lacerda

A alegação do então ministro Waldir Pires (Controladoria Geral), que ocupava ilegalmente um apartamento da Câmara para “zelar” pelo imóvel, lembra a justificativa do ex-governador do Rio, Carlos Lacerda, ao cineasta João Batista de Andrade, quando produzia o documentário “Liberdade de Imprensa”. Acusado de ocupar irregularmente a cobertura de seu prédio, no Flamengo, Lacerda alegou: “Isto aqui era uma sujeira danada, montes de tijolos velhos, madeira podre com pregos, um perigo. Limpei tudo e construí o salão. Não ficou bonito?”

"Não tem livro de direito que sustente isso"

Jurista e vereadora Janaína Paschoal (PP-SP) sobre penas no julgamento do "golpe"

12/09/2025 07h00

A condenação

Valdemar foi condenado no mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Guerra política

A declaração de Valdemar parecia “homenagem”, mas petistas a usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no STF.

Como se faz

Teria sido mais fácil se unir à “tchurma” até se aposentar em 2028, mas Fux optou por julgar segundo os autos, cotejar provas, aplicar a lei.

Justiça na cabeça

Foi curioso observar, durante sua aula magna, Fux ignorando indiretas, as olhadelas de relógio, e seguir reto em seu voto de mais de 12 horas.

Troca na cúpula no STF atrasa anistia na Câmara

Um dos motivos para o atraso da votação do projeto que anistia os presos pela quebradeira do 8 de janeiro de 2023 é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o que deve ocorrer no fim deste mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, neste momento, o “passe” está muito caro, já que serviria de trunfo para Barroso até antecipar aposentadoria, o que ocorrerá compulsoriamente em 2033.

A seus pés

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), somente irá pautar o projeto de anistia após receber “ok” do STF. Morre de medo.

Vamos conversar

Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria. Acham que ele adoraria uma embaixada no circuito Helena Rubinstein.

Quem interessa

Deputados mapeiam decisões de Edson Fachin e buscam se aproximar do ministro, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

Lula ostentação

Chamado de “falso humilde” pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula sustentou outro sapado de luxo Zena na Universidade Federal do Amazonas. O modelo, agora cinza, custa R$10,5 mil.

Não houve chances

No fim do julgamento, Alexandre de Moraes contou que houve nada menos que 709 recursos dos advogados de defesa, todos rejeitados. “Mantidas todas as decisões monocráticas deste relator”, disse.

Arsenal misterioso

Ao responder ao voto demolidor de Luiz Fux, Moraes reiterou ontem que uma organização criminosa “fortemente armada” teria liderado a suposta tentativa de golpe. Armada de que mesmo?

Voto coração de mãe

O aparte de 20 minutos de Alexandre de Moraes durante o voto de Cármen Lúcia, no STF, contou com cinco minutos de vídeos com comentários do próprio relator e até do ministro Cristiano Zanin.

Bravata virou crime?

Bravata não é crime, como Luiz Fux ensinou na véspera, mas Moraes exibiu vídeo de 2021 em que Bolsonaro o xinga e exige que arquive o processo, e dias depois pediria desculpas. “Grave ameaça!”, exclamou.

Pelegão na mira

Até agora poupado de depor na CPMI, Frei Chico, pelegão irmão do Lula, teve um revés. A entidade da qual é dirigente está entre as que vão ter o sigilo bancário e fiscal quebrados.

Ojeriza a amarelinha

Sem publicar foto com a camisa da seleção desde a posse, Lula fez questão de mostrar o desprezo pelo uniforme outra vez. Recebeu as meninas da seleção de terno e nem fez de conta que vestiria a camisa.

Lula só piora

Até o sempre amigável Datafolha entregou más notícias a Lula, nesta quinta (11). A reprovação ao petista subiu e bateu nos 48%, mesmo no bondoso levantamento. Em julho, data da última pesquisa, eram 46%.

Pensando bem...

...o julgamento de Bolsonaro & cia foi tão surpreendente quanto assistir a um vídeo de jogo cujo resultado você já sabe.

PODER SEM PUDOR

Barbeiro cruel

Seis meses após assumir o cargo de ministro do Planejamento do governo FHC, Antônio Kandir percebeu que ganhara muitos cabelos brancos. Impressionado, foi ao barbeiro. Imaginou que após o corte os fios brancos diminuiriam. Ledo engano. No dia seguinte, o amigo Martus Tavares, então secretário-executivo, foi logo perguntando, para seu desalento: “Como é que seu barbeiro faz para cortar só os fios pretos?”

