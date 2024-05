Senador Eduardo Girão (Novo-CE) : "Além da queda, o coice"

Giba Um

A licitação do Ministério da Defesa para a contratação da internet por satélite de baixa órbita na Região Amazônica pode surpreender. Mesmo com as rugas ideológicas, a Starlink, de Elon Musk, é apontada como forte candidata a assumir a prestação dos serviços, de forma direta ou através de representantes no Brasil.

Mais: a companhia detém o sistema que mais se adequa às necessidades do Comando Militar da Amazônia, a quem caberá a contratação. O valor é baixo, estimado em R$ 5 milhões. É a prova que Musk não rasga dinheiro, nem que seja pouco; por outro lado, mostra que o governo não caiu na armadilha de uma guerra de nervos com o “aliado” de Bolsonaro.

Um tempo para mim

A modelo e atriz Isabella Scherer, 28 anos, passou a se dedicar muito mais a gastronomia desde que venceu o MasterChef Brasil em 2021. A filha do ex-nadador brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa e Vanessa Medeiros sempre posta no Instagram receitas que todos podem fazer. Uma das capas da Harper’s Bazaar Brasil dá detalhes sobre a sua rotina e a vida de mãe. Ela tem filhos gêmeos, Mel e Bento, fruto do relacionamento com o modelo e surfista Rodrigo Calazans. “Percebo que sou uma mãe muito melhor quando consigo também ter esse tempo para mim. Quando ficamos nesse ciclo de não ter tempo de respirar, nem de ir ao banheiro direito, acabamos sendo mãe por osmose”. E completa: “Maternar é um processo coletivo também. Só depois de ser mãe entendi isso. Hoje, acredito que realmente não teria a liberdade que tenho, como continuar trabalhando, caso essa rede de apoio que tenho não ocorresse. Tenho certeza de que não estaria onde estou sem essas mulheres na minha vida – minha mãe, tias e minhas amigas”. Sobre mais filhos é direta: “Gosto de números ímpares, então, eu sempre quis ter três filhos, mas adoraria ter uns cinco também, mas acho que não vai rolar não, é demais”.

Quanto custa a reconstrução

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite acredita que são necessários R$ 19 bilhões para reconstruir Porto Alegre e outras cidades gaúchas semidestruídas pela tragédia das águas. Quer um “Plano Marshall”, que foi o principal plano dos Estados Unidos para reconstrução dos países na Europa depois da Segunda Guerra Mundial (tem muito congressista que não tem ideia do que foi). Já Lula avisa que destinará um pacote de R$ 51 bilhões para o Rio Grande do Sul (por enquanto, enviará R$ 7 bilhões, o que cria um certo suspense quanto ao resto). Não se sabe ao certo o número de vítimas fatais, a quantidade de desabrigados e muito menos a extensão dos danos materiais e quanto de recurso financeiro terá de ser empregado na restauração de ruas, bairros e cidades inteiras. O governo terá de redefinir rubricas, seja diretamente do Orçamento da União, seja de estatais federais, com o objetivo de canalizar o maior volume de verbas para o Rio Grande do Sul.

Evento crucial

Diante desse cenário do Rio Grande do Sul, o “resto” terá de esperar, numa referência de integrantes do governo em relação ao COP30, nem que o “resto” seja um evento global da maior relevância para tratar uma das agendas mais cruciais para a humanidade, como as mudanças climáticas. Entre salvar vidas agora e rediscutir mais à frente outras formas de apoio financeiro à COP30, que só acontece em novembro de 2025, não há discussão. Ou, pelo menos, não deveria haver.

Papais de primeira viagem

Poucos dias antes do Dia das Mães, Justin Bieber e Hailey Rhode Bieber, quatro anos e meio depois da união resolveram renovar os votos de casamento no Havaí, na presença apenas do cerimonialista. E a novidade não parou por aí, em suas redes sociais eles também anunciaram que seriam papais. Notícia que não surpreendeu muito, porque já havia boatos de que Hailey estaria grávida há algum tempo. O bebê do casal, terá um toque brasileiro. Para quem não sabe a modelo é filha do ator e diretor Stephen Baldwin da designer gráfica brasileira Kennya Deodato Baldwin. Mais: muitos fãs do casal estão apostando que Hailey está grávida de uma menina, após uma nova tatuagem de um laço rosa que ela fez no pulso. Há especulações de que a modelo já esteja no sétimo mês de gestação.



No mesmo palanque

Rivais políticos o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) dividiram o palanque ao lado de Lula, na semana passada, num evento em Alagoas. Lula agradeceu os dois, que o “ajudaram muito” a governar. Calheiros foi presidente do Senado, durante seus dois primeiros mandatos, e Lira, na aprovação da PEC da Transição em 2022, que garantiu R$ 145 bilhões acima do teto de gastos para programas sociais em 2023. E entre outros tantos salamaleques (alguns, provocaram riso). Renan e Arthur nem se mexeram – e nem se dirigiram um olhar.

Solidariedade do BC

Há ainda um outro ponto no bloco das medidas oficiais adotadas em meio à tragédia do Rio Grande do Sul para tentar reduzir as dores das vítimas. O Banco Central suspendeu por 90 dias medidas executivas contra devedores da autarquia residente no estado. As ações de inscrição dos devedores do Rio Grande do Sul em dívida ativa ficam suspensas, assim como o envio de certidões de dívida ativa para o protesto e ajuizamento de execuções fiscais. O BC confessa que não é possível estimar o número de devedores beneficiados e o montante envolvido. Mas aposta que estarão todos em grande forma, com suas casas, negócios e empregos totalmente restaurados, suas lavouras crescendo e até cantando alegremente, com muito dinheiro no bolso.

Pérola

de RICARDO NUNES // prefeito de São Paulo, querendo apoio de Bolsonaro, mas sem muita proximidade e deixando escapar que eles podem se falar através de mímica.

OLHO NA ITAIPU

Na semana passada, foi firmado um convênio com a prefeitura de Belém e a tragédia no Sul acabou colocando um foco político maior sobre a Itaipu e os critérios de uso dos recursos da estatal. Logo depois, o deputado federal Danilo Forte (União-CE) apresentou projeto de lei propondo a destinação de R$ 400 milhões das receitas de Itaipu para abater a conta de luz dos consumidores rurais e residenciais do Rio Grande do Sul. Parece um contrassenso destinar R$ 1,3 bilhão da hidrelétrica para a rede de saneamento e pavimentação de Belém, uma cidade a 3,4 mil km de distância que não usa e muito menos paga pela energia de Itaipu.

Desnorteamento

Ainda mais: no setor elétrico, há questionamentos ao acordo com a capital paraense. O ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico e atual presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, Luiz Eduardo Barata, classificou o repasse das verbas da usina binacional a Belém como um “escândalo” e uma “usurpação do dinheiro pago pelos consumidores de energia do Sul, Sudeste e Centro-Oeste em suas contas de luz”. A questão é considerada um desnorteamento em geral em torno da catástrofe do Rio Grande do Sul. A RGE (leia-se CPFL) distribuidora que atende 381 municípios avisou a suspensão da cobrança da conta de luz – nas casas que estão sem energia (!).

BEM LONGE

O ex-Chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro e presidente do PP, Ciro Nogueira (seu partido participa do governo Lula, ele faz que não enxerga e fica cutucando o presidente petista e seus mais chegados), agora vem perguntando onde anda a ex-presidente Dilma Rousseff, presidente do Banco dos Bricas, por conta certamente de não se manifestar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, onde fez carreira. Morando em Xangai, Dilma não está preocupada: cuida bem dos US$ 500 mil que ganha por ano (RS 2,5 milhões), embora receba R$ 290 mil por mês, incluindo salário e benefícios.

“Circo de comoção”

A primeira-dama Janja da Silva havia pedido a salvação de um cavalo, cinco dias ilhado num telhado de Canoas, Rio Grande do Sul ao general Hertz Pires, comandante do Comando Sul do Exército e ficou “muito emocionada” quando viu a operação para salvar o animal (chama-se Caramelo) pelas redes. O humorista Whindersson Nunes ironizou que “ela tentava fazer um circo de comoção” e ainda publicou “um meme de Jade Picon lavando roupa na beira do rio”. Um nostálgico internauta comentou que a cena de Jade parecia trecho de filme italiano dos anos 50.

MAIOR DÍVIDA

A Coteminas, tradicional companhia têxtil de Minas Gerais, que tem fábricas em diversos estados e controla também as marcas MMartan, Artex e Santista, entre outras, pediu recuperação judicial com dívida líquida de mais de R$ 1,1 bilhão. O dono é Josué Gomes, presidente licenciado da Fiesp e filho de José Alencar, vice-presidente de Lula em seus dois primeiros governos. O processo da recuperação judicial tramita em segredo de justiça. A Coteminas tem 15 bancos entre credores (entre pequenos e médios) e o maior é o Banco do Brasil. Há anos, no governo 2 de Lula, com Alencar na vice, a Coteminas conseguiu um empréstimo de R$ 401 milhões, pagou outros grandes e rolou o restante.

MISTURA FINA

O DEPUTADO federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), que já trabalhou no mercado financeiro, está dando conselho aos que querem preservar seu patrimônio: deve se proteger do atual governo e das medidas que estão sendo promovidas. “Não há previsibilidade de como esse governo vai agir no futuro. Ele está tingido de uma sanha arrecadatória”. O parlamentar, primeiro membro da família real brasileira no Legislativo, não vê proteção à propriedade privada, renda e poupança.

O PRESIDENTE da CBF, Ednaldo Rodrigues, está sendo pressionado por senadores e deputados gaúchos a liberar recursos para ajudar os clubes do Rio Grande do Sul, atingidos pela tragédia das chuvas. O dinheiro seria usado na recuperação de infraestruturas afetadas pelas inundações e, quando necessário, garantir o pagamento de salários de jogadores e funcionários. Na semana passada, Ednaldo anunciou a doação de R$ 1 milhão para as vítimas da tragédia. O valor corresponde a 0,1% do que a CBF tem no caixa – cerca de R$ 1 bilhão.

A RAÍZEN, ao que parece, redescobriu a Argentina, O anúncio de US$ 600 milhões em investimentos na área de refino seria apenas a ponta do iceberg dos planos de Rubens Ometto e Shell para o país vizinho. No mercado, a aposta, é que o próximo passo será um projeto de biocombustíveis. A Raízen tem uma das maiores redes de redistribuição da Argentina, com mais de 800 postos. A empresa responde por um quarto das vendas de combustíveis no país.

O ATUAL prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, ainda não montou suas alianças, é apoiado em sua tentativa de permanecer no cargo pela extrema direita, mas prefere descrever como um “político de centro”. Ele espera ter apoio de Jair Bolsonaro, mas não quer evidenciar muito essa chance, até porque acha que pode ter um efeito contrário. Nesses dias, para fazer um aceno ao ex-presidente, tratou de repetir a versão do Capitão sobre o 8 de janeiro, dizendo que nada teve a ver com golpismo. Para Nunes, foi “depredação”.

A EX-chacrete mais famosa de todos os tempos, Rita Cadillac, 69 anos, atravessando situação financeira delicada, percorreu todas as emissoras de TV em busca de alguma participação em programas mais populares. Não conseguiu e resolveu voltar, por algum tempo, a um de seus empregos anteriores: cinema adulto. Deverá fazer três novos filmes e, dando certo a aceitação, poderá repetir a dose.