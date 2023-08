Alguém pergunta ao McDonald's quanto custa o alface, o tomate, a carne, o pão, como faz o sanduíche?

Um dos primeiros desafios do ministro Luís Roberto Barroso, que assumirá a presidência do STF em 28 de setembro será aparar arestas institucionais com o Tribunal Superior do Trabalho (TST). Barroso chegará num momento de desgaste entre as duas Cortes.

Mais: os seguidos avanços do Supremo sobre matérias de competência da Justiça Trabalhista, até derrubando decisão do próprio TST ou de instâncias inferiores, têm gerado mal-estar entre os integrantes da Corte superior do trabalho.

“Alguém pergunta ao McDonald’s quanto custa o alface, o tomate, a carne, o pão, como faz o sanduiche? Ele faz o preço dele. Qualquer preço é feito assim”,

de JEAN PAUL PRATES // presidente da Petrobras, negando revelar o modelo para aumentar o preço dos combustíveis.

Ganhando admiradores

Carol Nakamura, 40 anos, já era admirada por seus trabalhos como bailarina fazendo parte do corpo de balé do antigo Domingão do Faustão e participando como professora do Dança dos Famosos e como atriz ao participar de algumas novelas e filmes.

Agora acaba de ganhar mais admiradores após sua passagem pelo reality No Limite onde ficou em 5º lugar.

Nakamura conta que acredita que perdeu 10 quilos no programa, mas que já fez um check-up e está tudo bem com sua saúde. Com sua participação na atração ela diz que ganhou um público que é mais conectado na internet e que não tinha.

Sobre sua experiência no programa ela resume: “Voltei renovada, precisava desse tempo comigo. Me reconectei com meus valores e vi que sou boa em resistência e equilíbrio. Queria essa sensação de me sentir vitoriosa, não por vaidade, mas para ter a sensação de trabalhar duro e chegar lá, de forma honesta, sem jogar sujo. Me subestimaram, mas foi legal me descobrir. Aos 40 anos, sem malhar há três e competindo com campeão mundial, triatleta, lutador. Me surpreendi com meu desempenho”.

Após sua participação várias pessoas pediram que ela fosse uma das celebridades que integrasse o novo elenco do futuro BBB24, mas Boninho já avisou que não irá colocá-la.

Indiciamento bate à porta

Nove entre dez juristas mais lúcidos estão convencidos que, depois das revelações do hacker Walter Delgatti Neto na semana passada na CPI do 8 de janeiro, segundo os quais Jair Bolsonaro lhe teria oferecido indulto para que violasse medidas cautelares e invadisse o sistema das urnas eletrônicas, o ex-presidente pode sofrer indiciamento por diversos crimes.

Ao mesmo tempo, por suspeita de venda ilegal de joias nos Estados Unidos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro e sua mulher Michelle. Esta semana, o ex-ajudante de ordens do Capitão, tenente-coronel Mauro Cid, deverá confessar – a confirmação é de seu terceiro advogado Cezar Bitencourt – que vendeu joias oficiais lá fora, transferiu dinheiro para o Brasil e entregou valores em espécie para Bolsonaro.

Mais: o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, não tem como desmentir que, por cinco vezes, manteve reuniões com o hacker Walter Delgatti Neto, depois de lhe ter sido encaminhado pelo ex-presidente ao qual foi apresentado por Carla Zambelli (PL-SP).

Com o ministro da Defesa, teria participado do relatório final da comissão de militares criada para atacar as urnas eletrônicas, uma das primeiras tentativas de viabilizar um golpe. Segundo a Polícia Federal, verificou que as reuniões de Bolsonaro com o hacker, Zambelli, Mauro Cid, Wassef e outros integrantes da “organização criminosa” aconteciam na residência oficial da Presidência.

A cantora e apresentadora Anitta acaba de lançar sua loja virtual (www.anittashop.com.br) que contém produtos ligados as músicas: Funk Rave, Casi Casi e Used To Be. E foi batizada de ‘Funk Generation: A Favela Love Story’.

Nessa primeira etapa, estão disponíveis sete produtos: camiseta, regata, moletom, boné, top, shorts e tanga onde valores variam entre R$ 79,90 e R$ 199,90 (com frete grátis). Mais: na semana passada participou do programa Saia Justa, onde falou sobre a polêmica de aparecer com celulite no clipe de 2017 Vai Malandra:

“Na verdade, essa coisa da bunda com a celulite é porque estava muito caro para tratar, para tirar. Era muito caro para tirar a celulite do take. Não é que eu não estava com dinheiro, mas eu ia gastar um dinheirão para tirar a celulite dessa imagem, sendo que, pessoalmente, todo mundo ia ver. Eu tenho muita celulite.”

Vai piorar

Além do smartphone de Mauro Cid, há outro celular que pode piorar mais a situação de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal já esquartejou centenas de comunicações entre o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques e subordinados nos dias que antecederam o segundo turno da eleição do ano passado.

Já teria coletados fortes indícios de operações orquestradas no Nordeste, especialmente na Bahia e por ordem direta de Silvinei. Também envolvidos estariam Djairton Henrique Moura, então diretor de Operações da PRF e Luis Carlos Reischak, diretor de Inteligência.

“Wasséfalo”

No Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, “bucéfalo” quer dizer “cavalo ordinário, individuo bronco, ignorante, parvo”. A partir dessa referência é que os estrategistas de Jair Bolsonaro classificaram o advogado Frederick Wassef por assumir sua participação na recompra do Rolex presidencial vendido a uma empresa da Pensilvânia com o rótulo de “Wasséfalo” e, de quebra, “fio desencapado”.

O lado mais inusitado é que Frederick não se importou; para ele “Bucéfalo” foi o cavalo de guerra de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia e fundador de um dos maiores impérios da Antiguidade.

Adeus à farda

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, enfiado até o pescoço (e arrastando junto outros cinco assessores também militares de menor patente) em atividades escusas do ex-presidente: a Polícia Federal revela que sua movimentação bancária dos últimos anos é incompatível com seus vencimentos.

Em três anos, Cid movimentou R$ 8,4 milhões e ainda administrou outros R$ 2,3 milhões como procurador das contas de Bolsonaro. Todo esse quadro, mais falsificação de atestados de vacina e remessa de dinheiro também para Michelle, poderá provocar o adeus à farda por Mauro Cid.

PENAS MENOS DURAS

Esperto e inteligente, o hacker Walter Delgatti Neto e seu advogado perceberam que o depoimento à CPI do 8 de janeiro poderia ser a chave para tirar o escolhido por Carla Zambelli da cadeia. A estratégia era agradar os inimigos de Jair Bolsonaro no PT, no governo e no STF.

A expectativa de Delgatti é que ele se livre de penas mais duras. O resultado foi uma festa para o governo de Lula e Alexandre de Moraes exibindo sorrisos de vitória.

Sem credibilidade

A nova senadora Damares Alves disse – e repete – que o hacker Walter Delgatti Neto “não tem credibilidade”, depois dele repassar as atitudes de Jair Bolsonaro. E Damares também não explicou por que o ex-presidente Bolsonaro pediu sua ajuda às vésperas da eleição.

Nos intervalos, a mesma Damares conversava e achava que, quem deveria ser punida, por alimentar “toda essa confusão” que prejudica o Capitão seria mesmo a deputada Carla Zambelli (PL-SP). Sobre o sumiço de uma peça que Michele Bolsonaro teria apanhado, limitou-se a dizer que “ela é uma pessoa digna”.

PEÇA SUMIDA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ainda não sabe o que fazer depois de conversas telefônicas entre militares que cuidavam da venda de joias sauditas recebidas pela Presidência que insinuavam que “ela já pegou uma”, referência a uma peça que ela teria desviado de uma caixa de joias.

Ela já tem uma defesa pronta, mas Valdemar Costa Neto, dono do PL, é contra ela aparecer para falar sobre o assunto. Acha que prejudica os planos eleitorais da mulher de Jair Bolsonaro. Por conta, Valdemar cancelou a agenda de viagens de Michelle no comando do PL Mulher.

Velho conhecido

Alexandre Borges Cabral está de volta à cena. O Centrão – mais precisamente a ala governista do PL – está tentando emplacar Cabral numa diretoria do Banco do Nordeste. Em junho de 2020, ele foi presidente da instituição – por apenas um dia.

Nomeado por Jair Bolsonaro, foi demitido 24 horas depois por conta do surgimento de denúncias de irregularidades durante sua gestão no comando da Casa da Moeda. Deixou o BNB, mas, por um longo tempo, ainda no governo Bolsonaro, foi assessor especial da diretoria de Planejamento.

Olho no futuro

MDB e PSD estão conversando sobre a possibilidade de formarem uma aliança para a disputa da sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara. Gilberto Kassab, presidente do PSD, quer que os emedebistas apoiem o líder de seu partido na Casa, Antônio Brito (BA) e em troca, oferece apoio da legenda para uma candidatura do MDB à presidência do Senado.

O interlocutor de Kassab no MDB é o senador Renan Calheiros. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP) também quer suceder Arthur Lira na presidência da Câmara. E o próprio Renan é uma alternativa para o Senado.

PONTO DE ATRITO

Não chega a ser uma “Margem Equatorial”, mas há um novo ponto de atrito do governo envolvendo o Ibama. Enquanto, o ministro Márcio França (PSB-SP) vinha fazendo pressão junto ao instituto na tentativa de acelerar a licença ambiental para a dragagem da Hidrovia Araguaia-Tocantins, a banca ruralista vinha cobrando de França o que ele não conseguiu dar: prazo para início da obra.

A dragagem é fundamental para permitir o uso de embarcações de maior calado no escoamento dos grãos do Centro-Oeste e da região de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

MISTURA FINA