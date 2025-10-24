Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor...

...dela, contudo, não constituir ilícito penal, está dentro da liberdade de expressão", de Paulo Gonet, procurador-geral da República

Giba Um

Giba Um

24/10/2025 - 06h00
MPF acionou a Justiça com a finalidade de invalidar a autorização que o Ibama deu à Petrobras para a perfuração de um poço localizado  na Margem Equatorial, em águas profundas do Amapá. A ação civil pública foi protocolada antes que a estatal tornasse pública a sua aprovação, mas ainda aguarda uma decisão da 1ª Vara Federal Cível.

MAIS: o Plano de Emergência Individual apresenta falhas que podem comprometer tanto a proteção da biodiversidade marinha quanto a prevenção de vazamentos de óleo. O MPF propõe que um novo exercício simulado para resposta a emergências ocorra na região antes que as operações tenham início, uma solicitação que foi ignorada pelo Ibama.

Quebrando tabu

A atriz, produtora, roteirista e apresentadora brasileira Ingrid Guimarães é  uma das figuras mais conhecidas do cinema nacional atual, a atriz possui o histórico de maior bilheteira do Brasil neste século, atraindo 23 milhões de espectadores em suas produções cinematográficas. Ingrid revelou estes dias que demitiu uma equipe inteira ao notar o clima hostil no set: "Eu entro de sola. Eu falo mesmo. A misoginia está no dia a dia. Quando tem uma diretora mulher, a gente se junta. No último, a gente demitiu todo mundo. Vamos demitir todo mundo. Você não pode deixar passar. Se você deixa passar, se você fica com medo, ferrou, porque a pessoa repete”. Ingrid também mencionou que várias mulheres que ocupam posições de liderança continuam a encontrar resistência e desconfiança apenas por estarem em cargos de poder. Em entrevista a Harper’s Bazaar Brasil, disse que o mundo cria uma rivalidade “imaginária” entre as mulheres. “A indústria tenta nos colocar em disputa, mas escolhemos parceria. Quando uma conquista a capa, campanha ou desfile, abre precedente para as outras. Essa política do ombro compartilhado tem efeito real de carreira”. E completa: “Amigas lembram quem eu sou quando o dia está torto e celebram quando dá certo. É uma engrenagem invisível que segura a gente, nossa autoestima e os “nãos” que a gente ainda leva”. No seu último trabalho “Perrengue fashion” (com mais de 200 mil espectadores) revelou que a principal mensagem é sobre “pertencimento”. “Pertencimento. A pergunta é: quem pode ocupar este espaço e em que condições? Tem uma cena no programa da Blogueirinha tirando sarro de influenciadora 50+ e eu devolvo com outra questão: existe idade para influenciar? O Brasil está envelhecendo e as mulheres consomem com critério”.

Para não ser eletrocutada

Entre o ideal e o possível, a Enel já admite se contentar com a segunda opção. Pressionado pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo prefeito Ricardo Nunes, o grupo já trabalha com a hipótese de venda da Enel São Paulo. Candidatos não faltam. A CPFL e Equatorial Energia teriam sinalizado ao governo paulista o interesse em assumir a empresa, com a promessa de um volume de investimentos superior ao da Enel. Apesar de todos os problemas, a distribuidora é um ativo dos  mais cobiçados. Está encostada no maior PIB do país, atendendo a cidade de São Paulo e outros 23 municípios. Tem uma receita líquida acima de R$ 20 bilhões.

Risco maior

Por enquanto, a alienação do ativo ainda é tratada pela Enel no campo das conjecturas. Entre os italianos, contudo, cresce a percepção de que a transferência do controle da Enel São Paulo funcionaria como um plano de mitigação do risco  maior: a decretação da caducidade do contrato e sua consequente saída do negócio sem qualquer compensação financeira. Trata-se de uma ameaça cada vez mais presente, sobretudo após a prefeitura de São Paulo ter conseguido na Justiça suspender o processo de renovação antecipada da concessão da distribuidora.

Muito significado

A jornalista e apresentadora Tati Machado, explicou porque  optou pela fantasia de Fênix um traje cheio de simbolismo para uma celebração de Halloween da Sephora. Fênix, que representa renascimento e força diante das adversidades e exatamente como se sente agora  depois de passar pela perda de seu filho. “É dessa maneira que eu venho: com esse renascimento, no meu tempo, do meu jeito. Porque às vezes a gente se cobra para renascer das coisas que acontecem na nossa vida de uma hora pra outra, e a gente sabe que não é assim. E que bom que a gente está conseguindo, cada vez mais, nomear os nossos sentimentos. Porque quando a gente entende o que sente e se permite sentir, na hora certa a gente renasce de verdade”.  Tati ainda comemorou sua nova fase profissional, ao substituir Ana Maria Braga durante as férias. “Mudou muito o meu profissional, porque eu pude aprender demais. Sabe quando você pensa ‘será que ainda dá pra aprender mais alguma coisa?’ Sempre dá. Então foi isso que aconteceu comigo: eu aprendi muito nesses 20 dias que fiquei ali. E aprendizado, ninguém tira da gente. Essa é a melhor parte”.
 

Dilma custa caro 

Instalada na boquinha que Lula lhe arrumou como presidente do banco dos Brics, em Xangai (China), Dilma Rousseff não alivia para os contribuintes que ficaram no Brasil e sustentam sua estrutura de ex-presidente. Mesmo no ócio, custou R$ 1.694.114,57 só entre janeiro e setembro deste ano. As despesas incluem R$ 94,1 mil em diárias, além de R$ 7,2 mil em combustível e R$ 14,9 mil na manutenção dos carros oficiais que ela não usa. Assessores e seguranças de Dilma que ficam no Brasil, custaram R$ 742,6 mil desde janeiro. Em "seguro", mais R$ 18,2 mil. Ainda que não seja obrigada a viver na China, recebe gorda "indenização" por estar no exterior: R$ 87,7 mil. Por estar fora, mais auxílio-moradia, outros R$ 249 mil, este ano. Entre 2021 e o mês passado, o "custo Dilma" ficou em R$ 8.421.075,05.

Chineses miram saneamento

O governo de Pernambuco mantém conversações com investidores chineses dispostos a disputar os leilões de saneamento no estado. Entre os candidatos estaria a China Gezhouba Group Company (CGGC). A entrada da CGGC no setor faria parte de um acordo  maior com o governo chinês, que se espraiaria por outros investimentos em infraestrutura. A  governadora Raquel Lyra já mencionou  a possibilidade da chinesa CRRC  (China Railway Rolling Stock Corporation), maior fabricante de trens de metrô do mundo assumir a operação do sistema metroviário de Recife. No caso do setor de saneamento, a concessão será dividida em dois blocos. No total, os investimentos chegam a R$ 20 bilhões. 

Pérola

"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor dela, contudo, não constituir ilícito penal, está dentro da liberdade de expressão"

de Paulo Gonet, procurador-geral da República.

Alegria com moderação 1

Analistas de plantão acham que a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio que vem sendo  festejada é mesmo incomum. Afinal, dois ministros de Relações Exteriores se reúnem na Casa Branca com a participação do US Trade Representative, divulgando, ao final, nota que  menciona "conversas muito positivas".  E anunciando programa de tratativas que incluirá  encontro em breve entre os dois presidentes. A reunião a sós durou 20 minutos, seguido de almoço também na Casa Branca. Nada é casual, tudo é muito simbólico e significativo.

Alegria com moderação 2

Segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, a primeira observação suscitada pelo encontro é que não houve qualquer referência a Bolsonaro, usado inicialmente como pretexto de Trump para impor tarifaço ao Brasil e aplicar medidas punitivas a autoridades brasileiras, em especial a Lei Magnitsky no caso de Alexandre de Moraes e sua mulher. Essa foi a quarta oportunidade de diálogos entre os dois países em que o tema deixou de ser mencionado. Se houver mudanças e exigências pelo caminho, Lula terá de repensá-las por conta  de sua candidatura no ano que vem.

Doações de ditador

Está nas redes sociais: Hugo "El Pollo" Carvajal, ex-chefe em da inteligência do falecido Hugo Chávez, teria confessado em um tribunal dos Estados Unidos, que a ditadura venezuelana teria financiado ilegalmente, por mais de 15 anos, políticos e partidos da esquerda em vários países e supostamente, incluindo Lula. No Brasil, é proibido por lei financiamento político-eleitoral de origem estrangeira e prevê punições como cassação de mandato e prisão. A proibição é para "preservar a soberania nacional". Aliados veteranos de Lula dizem que essa história, vira e mexe, reaparece e consideram-na fake news.

Inocentes

Na terça-feira, (21), o juiz Tiago Fernandes de Barros, que atua na 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, proclamou a inocência dos sete acusados de incêndio culposo no Centro de Treinamento Presidente George Helal, popularmente chamado de Ninho do Urubu, que pertence ao Flamengo. Durante o incêndio, dez jovens perderam a vida enquanto dormiam em um contêiner que foi consumido pelas chamas. Conforme informações da prefeitura do Rio de Janeiro, o Ninho do Urubu não tinha licença de funcionamento regular. O juiz justificou a decisão citando a "ausência de evidência de culpa penalmente significativa e a dificuldade em estabelecer um vínculo causal seguro entre as ações de cada réu e a ignição.

Mesmos donos

Conforme um estudo realizado pela Controladoria Geral da União, mencionado por Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, o advogado Daniel Fireano e o contador Mauro Concilio Palombo foram os responsáveis pela formação de quatro "entidades" sindicais, que, desviaram R$ 714 milhões de aposentados. No entanto, a dupla Fireano-Palombo deixou evidências: nos quatro estatutos das entidades, cometeram o mesmo erro de digitação ao trocar a palavra "efetivo" por "efeito". As quatro entidades implementaram 14,5 milhões de descontos fraudulentos, sem o consentimento dos aposentados, resultando na retirada de R$ 714 milhões. A entidade chamada “Amar Brasil” subtraiu R$ 324,6 milhões dos aposentados; a "Master Prev" recebeu R$231,7 milhões através de 4,5 milhões de descontos; a "Anddap" obteve R$ 94,4 milhões.  A dupla Fireano-Palombo também esteve envolvida na criação de uma Aasap, que desviou cerca de R$ 63,2 milhões dos idosos.

Equipe formada

No ano que vem a Globo voltará transmitir a Fórmula 1 e sua equipe de transmissão já está formada. Everaldo Marques, conhecido por sua habilidade em narrar diversos esportes com energia e paixão, será o novo locutor das corridas de Fórmula 1 na Globo. Rafael Lopes, famoso por seu trabalho como jornalista esportivo e apresentador do programa "Na Ponta dos Dedos", trará seu amplo conhecimento técnico para as transmissões ao lado de Marques. Luciano Burti, ex-piloto de Fórmula 1, completa a equipe, proporcionando uma perspectiva única sobre os acontecimentos nas pistas e oferecendo análises que somente um ex-piloto poderia oferecer.

Mistura Fina

Os movimentos de aproximação entre Lula  e Trump parecem  não  sensibilizar a indústria de máquinas agrícolas no Brasil. O setor tem adotado medidas contracionistas como resposta aos impactos do tarifaço sobre a cadeia do agronegócio. Que o diga John Deere, líder do mercado no país. Os norte-americanos discutem cortes em seus planos de investimento no Brasil. Um dos projetos colocados em stand-by é a expansão da fábrica de tratores de Montenegro (RS).
 
No ano passado, a companhia comprou dois terrenos contíguos à unidade para a ampliação da produção e da área de armazenagem, como parte de um desembolso de R$ 230 milhões. A boca miúda, fala-se em mais uma leva de demissões no Brasil. Em setembro, foram dispensados 150 funcionários da fábrica de Horizontina (RS). Segundo a empresa, a medida foi tomada "para adaptar o volume de produção à demanda atual do mercado."
 
A oposição a Lula tem um "problema": excesso de candidatos com viabilidade eleitoral para enfrentar o petista em 2026. No páreo, figuram os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Junior e Romeu Zema. Como ainda não há consenso sobre quem deve ser ungido ao posto de candidato da direita, há uma discussão entre lançar apenasum candidato ou todas as  candidaturas. 
 
A fragmentação da oposição, na prática, obrigaria o PT e puxadinhos a dividir os ataques que destroem reputações durante a campanha eleitoral. Os postulantes costuram apoio em torno de quem tiver melhor performance e seguir para o segundo turno, caso Lula também avance. E antes de fechar o plano, a turma ainda busca a chancela de Jair Bolsonaro, com disputado apoio no pleito. As chances de fechar em um único nome no primeiro turno não estão fechadas.

In – Drinques sem álcool (e sem metanol)
Out – Drinques com álcool

Giba Um

"Vou fazer 80 anos. Mas estou parecendo um jovem de 30 anos. A Janja vir me elogiar aqui não foi...

à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

23/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

No evento que marcou a apresentação do programa Reforma Casa Brasil, Lula declarou que o Brasil "não se curvou". Com a possível regularização das relações entre Brasil e EUA e a retomada das conversas, o político do PT destacou a “soberania nacional” após a situação de impasse relacionado às tarifas.

MAIS: Lula falou “Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. É isso o que faz um país virar nação, é isso o que significa soberania nacional”.

Giba Um

Um pouco mais de drama

Depois que acabou a série “Sob pressão”, a atriz e cantora Majorie Estiano, em 2022 pensou em mergulhar em algo voltado para a comédia. Mas quis o destino lhe mostrar personagens ainda dramáticas como a Ruth, da minissérie “Fim” (2023), do Globoplay e no próximo dia 15 de novembro estreia série no qual é  protagonista “Ângela Diniz: Assassinada e condenada”, da HBO Max, que foi inspirada no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo. Apesar de ter uma carga dramática,  Majorie  conseguiu capturar a verdadeira essência  da Ângela Diniz e comemorou: “Embora a Ângela tenha sido assassinada, pensei: ‘Finalmente, vou fazer uma mulher que transa, bebe e é dada ao prazer’. Foi uma trabalheira, tinha muito figurino, acessórios, maquiagem e cabelo, mas estava brincando de boneca com a caracterização”. E completa: “Meu primeiro impulso foi construí-la sob a luz de um olhar masculino, no sentido de que ela despertava o desejo dos homens. Mas essa é a visão deles. Tivemos cuidado para não reduzi-la a este lugar. Era uma mulher livre e foi assassinada por não se submeter a nada, e não porque era bonita e provocava ciúmes ou fazia com que os homens perdessem a razão. Se não tivéssemos esse cuidado, esvaziaríamos o feminicídio, o estupro e a importunação”.  Namorando desde 2022 o médico Marcio Maranhão, autor do livro que inspirou a série Sob Pressão, Majorie disse que nunca teve o sonho de se casar e se classifica como zero romântica.  “Nunca tive o sonho de me casar e ter filhos. Congelei óvulos, mas não pretendo usar, por enquanto. Só terei um filho se for um desejo insuportável”.

BC quer aumentar reservas de ouro

A diretoria do Banco Central tem mantido discussões sobre a necessidade de aumento das reservas de ouro do país. A autoridade monetária estuda retomar as aquisições do  metal, as últimas operações foram em meados de 2021. O BC enxerga a realidade pelas mesmas lentes de outros tantos países que estão ampliando muito sua posição como hedge para uma possível guerra via taxa de câmbio. No ano passado, bancos centrais de todo o mundo compraram 1.045 toneladas do metal.  Os estoques soberanos chegaram a uma marca de 36 mil toneladas, a maior desde meados dos anos 1960. Neste  ano, a caça ao ouro prossegue. No primeiro semestre deste ano, as aquisições somaram quase 400 toneladas.

Sempre a China

O que mais chama a atenção e o movimento da - sempre ela - China: o país tem adquirido ouro há 18 meses consecutivos. O metal já representa quase 9,1% das Reservas Forex chinesa. Há quatro anos, essa proporção era de apenas 3,3%. Na última década a China adicionou cerca de 1,1 mil toneladas de ouro às suas reservas superada apenas pela Rússia com a aquisição de 1,2 mil toneladas no mesmo período, Russos e chineses já ocupam, respectivamente o quinto e o sexto lugares entre  os países com maiores  estoques oficiais do metal  - ambos com algo em torno de 2,3 mil toneladas. O campeão é o Estados Unidos: 8,1 mil toneladas.

Giba Um

Mudou a visão

A apresentadora e modelo Vera Viel, que completou 50 anos no último dia 12, revelou que o diagnóstico de câncer raro recebido no ano passado, fez ela mudar sua visão de vida. “O câncer me trouxe aprendizados profundos, me ensinou a ver a vida com outros olhos. Descobri que sou forte e corajosa, e que cada dia vivido é um presente. Chegar aos 50 anos é como alcançar o topo da montanha e olhar o caminho percorrido. É tempo de colher tudo o que se plantou com esforço, amor e fé”. Sobre a idade e o etarismo foi direta: “Envelhecer revela belezas que só o tempo ensina. Eu não tenho medo do envelhecer, é um processo natural da vida. O mais desafiador é perceber como o tempo passa rápido demais. Mas o bonito é ver que a vida ganha profundidade e que a beleza não está em ser perfeita o tempo todo”. E para completar falou que as vezes o silêncio é necessário: “Gosto de momentos de silêncio, de oração, de estar em contato com a natureza e com a minha família. Essas pausas me recarregam e me lembram do que realmente importa".

Giba Um

30 anos

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que é visto como o principal nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal que foi deixada pela aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, tem a possibilidade de permanecer na Corte por um período que pode chegar a 30 anos. Com 45 anos de idade, Messias ainda está longe  da idade de obrigatoriedade de se aposentar ao completarem 75 anos, conforme estabelece o regimento interno da Corte. A saída de Barroso, previamente anunciada, abre espaço para mais uma escolha de Lula para o STF, sendo esta a terceira indicação durante a sua atual gestão. O presidente já nomeou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, que mantêm laços estreitos com sua administração. O presidente da República possui a decisão final sobre a nova nomeação, mas a indicação precisa passar por uma sabatina e ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, além do plenário do Senado. Jorge Messias, que está alinhado com o núcleo político do PT, é considerado uma figura fundamental na estratégia jurídica do governo e possui a confiança do presidente Lula.

EUA-Brasil: olho na energia nuclear

A "química" entre Lula e Donald Trump  poderá render ao Brasil uma posição privilegiada para tirar proveito entre essa "guerra fria" entre Estados Unidos e China. Entre as pautas que deverão ser colocadas sobre a mesa de negociações entre Brasília e  Washington para a redução do tarifaço está a hipótese de um acordo de cooperação nuclear. No entendimento do governo Lula os  dois países têm importantes moedas de troca nessa área. A do Brasil está no seu subsolo. Os Estados Unidos cobiçam não apenas terras raras, mas os minerais brasileiros, especialmente o tório, que deverá ter uma crescente participação na geração de energia. O acesso preferencial a esses recursos seria uma das compensações para Trump rever as tarifas impostas a uma série de produtos brasileiros.

Cabo eleitoral

Em sua peregrinação pelo Senado para confirmar sua eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, terá um bom trânsito entre a tropa de choque bolsonarista: André Mendonça, ministro da Corte indicado por Bolsonaro. Mendonça já avisou que quer ajudar a reduzir a rejeição e conseguir os 44 votos necessários para ter a indicação confirmada. Mendonça também sabe que Davi Alcolumbre está trabalhando por Rodrigo Pacheco. Na gestão Bolsonaro, Mendonça ocupou a AGU que Messias ocupa hoje. Os dois são evangélicos: Messias é membro da Igreja Batista;  Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana.

Fazendo compras

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, realizou compras no Brasília Shopping, na capital, enquanto a CPMI ouvia mais indivíduos envolvidos no roubo a aposentados. Embora fosse um dia de trabalho, Queiroz não parecia estar com pressa ao escolher uma caneta da Montblanc na Pedrart, uma joalheria de luxo. As canetas dessa marca não são exatamente acessíveis para os aposentados que sua pasta deveria apoiar, principalmente aqueles que foram enganados por entidades. O modelo mais básico custa significativamente mais do que a maioria das aposentadorias miseráveis: R$ 2.275. Se um cliente decidir adquirir um modelo exclusivo de caneta-tinteiro, os preços começam em R$ 4.200. As canetas-tinteiro dessa desejada marca no mercado de luxo podem alcançar preços de até R$ 36 mil, especialmente se apresentarem acabamentos em ouro ou platina.

Venda no Paraguai

A Raízen está em diálogo com possíveis compradores de sua operação no Paraguai. A estatal de petróleo Petropar é uma das partes interessadas. As conversas tratam da venda da participação de 27% da Raízen na joint venture com a família Ortega Echeverría. Essa joint venture representa a maior rede de distribuição de combustíveis do Paraguai, possuindo mais de 300 postos de gasolina. De maneira direta ou indireta, o governo paraguaio tem se empenhado para remover a Raízen do mercado e facilitar a entrada da Petropar. No ano passado, o presidente Santiago Peña promulgou um decreto que estabelece novas diretrizes para o funcionamento das distribuidoras de combustíveis no país, incluindo uma exigência peculiar de que as empresas tenham tanques com capacidade para 16 milhões de litros. Curiosamente, apenas a Petropar atende a essa demanda.

Processo silencioso

Após sua saída da TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi confirmou que está iniciando um processo legal contra a emissora. O antigo apresentador do “Bom Dia São Paulo” descreveu a situação como uma "disputa silenciosa e jurídica". Depois de mais de 25 anos de trabalho, Bocardi foi dispensado em fevereiro deste ano. "Não desejo discutir isso, pois esse assunto é estritamente silencioso e jurídico. No entanto eu digo: houve uma acusação sem que nenhuma prova fosse apresentada, sobre nada". Bocardi considerou sua demissão como uma injustiça. Ele revelou ter sido surpreendido pela administração da emissora ao receber a notícia de sua saída após mais de 20 anos de colaboração.

Barra famosa

Quem diria, a velha e industrial Barra Funda ficou famosa. A revista britânica Time Out acaba de classificar a veterana área da Zona Oeste paulistana como o terceiro bairro mais "cool" do mundo. Os trilhos que dividem o bairro ao meio fazem parte da cena criativa que surgiu nos últimos anos na região. Muitos galpões vazios foram transformados para uso cultural, gastronômico e de lazer. Bares e restaurantes têm culinária diversificada, mas é a coreana que está em alta. Em setembro, a Time Out concedeu  medalha de bronze à Barra Funda como um dos bairros mais interessantes do mundo". 

Mistura Fina

Num encontro recente, um aliado tentou advertir Lula sobre erros - e a história está nas redes sociais - que ele teria cometido em indicações anteriores para o STF  e o presidente logo tratou de interromper, dispensando o conselho: "Passei 580 dias em Curitiba lembrando esses erros. Pode ter certeza de que eu já pensei mais nisso do que você".

O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump se confirmado, deverá ser no domingo próximo, dia 26, na Malásia, à margem da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, dia de abertura do evento. Após a solenidade, Lula terá reuniões bilaterais entre elas, com primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na viagem Lula, estará em Jacarta, onde se reunirá com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto ; no dia 25, encontrará o primeiro-ministro malaio,  Anwar Ibrahu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), expressou , que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo precisará atrair os partidos do Centro em vez de depender do bolsonarismo, caso queira garantir apoio para uma eventual candidatura à Presidência nas eleições de 2026. "Se o governador Tarcísio deseja ser candidato e ter o nosso apoio, não somos nós que vamos fazer o movimento para um discurso bolsonarista, mas ele que precisa de um posicionamento mais ao centro e mais afastado do bolsonarismo”.

O congressista Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à notícia de que a Receita Federal está empregando inteligência artificial para examinar dados do Pix e detectar “inconsistências”: Ué, não era fake news minha? Eu avisei”.

Uma pesquisa efetuada pelo instituto Ipsos revelou as figuras públicas mais influentes no Brasil. O estudo explora as personalidades que têm maior capacidade de impactar comportamentos, opiniões ou a percepção da sociedade. No topo da lista está o ator Lázaro Ramos, seguido pela atriz Fernanda Montenegro e pela apresentadora Astrid Fontenelle. Logo depois vem a atriz Érika Januza, o jornalista Carlos Tramontina,  Xuxa e  Ivete Sangalo.

In – Massagem desportiva

Out - Massagem sueca

Colunistas

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial

23/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

O que é inventário e por que ele é obrigatório?

O inventário é o procedimento para apurar o patrimônio do falecido (de cujus), pagar tributos e partilhar os bens entre herdeiros/meeiro. Sem inventário, não há como regularizar a propriedade, vender o imóvel, transferir veículo ou levantar saldos bancários.

Quando dá para fazer inventário em cartório?

Você pode optar pela escritura pública quando todos os requisitos abaixo estiverem presentes:

  1. Todos os herdeiros são maiores e capazes (não há incapazes).

  2. Há acordo sobre a partilha (sem litígio).

  3. Não existe testamento válido a cumprir.

  4. Advogado constituído (obrigatório; a escritura é assinada também por ele).

  5. Documentos e ITCMD prontos: o cartório costuma exigir declaração e pagamento/parcelamento do ITCMD antes da lavratura.

Dica prática: você pode escolher qualquer Tabelionato de Notas no país para lavrar a escritura (livre escolha), o que ajuda na logística da família.

Quando o inventário precisa ser judicial?

  • Herdeiro menor, interdito ou ausente.

  • Divergência sobre bens, dívidas ou quinhões.

  • Testamento a registrar/cumprir (regra geral).

  • Medidas urgentes (alvarás para saque, venda de bem perecível, remoção de inventariante) ou necessidade de provas e decisões judiciais (perícias, exibições, busca de documentos).

Prazo legal: quando abrir o inventário?

  • Prazo: 2 meses do óbito.

  • Consequência do atraso: normalmente multa e juros sobre o ITCMD, conforme lei estadual (não é “multa do cartório”, e sim do imposto).

  • Fluxo do imposto: o ITCMD é devido em qualquer via; no cartório ele costuma ser exigido antes da escritura; no judicial, o juiz condiciona a homologação ao comprovante.

Custos: o que entra na conta

Comuns às duas vias: ITCMD + registro dos bens (imóveis/veículos) + honorários advocatícios.

  • Judicial: custas judiciais (regidas por lei estadual; às vezes com teto por faixas).

  • Cartório: emolumentos da escritura (tabelas estaduais, muitas vezes ad valorem por faixas) + certidões/reconhecimentos de firma.

Gratuidade: no Judiciário, a gratuidade pode ser concedida. Em vários Estados, beneficiários de gratuidade judicial também obtêm redução/isenção de emolumentos no extrajudicial (ver normas locais).

Reforma tributária: o que pode mudar no ITCMD

  • Caso a reforma se mantenha como está, o ITCMD tenderá a ser progressivo por quinhão (quem recebe mais, paga percentual maior), e a base de cálculo pode se aproximar do valor de mercado dos bens. Isso implica laudos/avaliações mais robustos e atenção ao planejamento da partilha (ex.: excessos de quinhão).

  • Competência do imposto: imóveis seguem o Estado onde se situam; bens móveis/créditos podem seguir o domicílio do falecido, o que reduz “shopping” de inventário.

  • Como a regulamentação ainda está em definição, não há garantia de texto final e prazos de vigência. Sua equipe deve acompanhar a lei complementar federal e, depois, as leis estaduais.

Conclusão

  • Cartório é o atalho legítimo quando a lei permite: todos capazes, consenso e sem testamento válido.

  • Judicial é obrigatório com menores/incapazes, conflito, testamento a cumprir ou medidas judiciais necessárias.

  • Em qualquer via, advogado é obrigatório, o ITCMD precisa ser declarado e pago/parcelado, e o prazo de 2 meses (CPC, art. 611) deve ser observado para evitar multa do imposto.

Entre cartório e Judiciário, a diferença não é o rito: é o tempo que você poupa e a segurança que você garante à sua família.

