"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor...

MPF acionou a Justiça com a finalidade de invalidar a autorização que o Ibama deu à Petrobras para a perfuração de um poço localizado na Margem Equatorial, em águas profundas do Amapá. A ação civil pública foi protocolada antes que a estatal tornasse pública a sua aprovação, mas ainda aguarda uma decisão da 1ª Vara Federal Cível.

MAIS: o Plano de Emergência Individual apresenta falhas que podem comprometer tanto a proteção da biodiversidade marinha quanto a prevenção de vazamentos de óleo. O MPF propõe que um novo exercício simulado para resposta a emergências ocorra na região antes que as operações tenham início, uma solicitação que foi ignorada pelo Ibama.

Quebrando tabu

A atriz, produtora, roteirista e apresentadora brasileira Ingrid Guimarães é uma das figuras mais conhecidas do cinema nacional atual, a atriz possui o histórico de maior bilheteira do Brasil neste século, atraindo 23 milhões de espectadores em suas produções cinematográficas. Ingrid revelou estes dias que demitiu uma equipe inteira ao notar o clima hostil no set: "Eu entro de sola. Eu falo mesmo. A misoginia está no dia a dia. Quando tem uma diretora mulher, a gente se junta. No último, a gente demitiu todo mundo. Vamos demitir todo mundo. Você não pode deixar passar. Se você deixa passar, se você fica com medo, ferrou, porque a pessoa repete”. Ingrid também mencionou que várias mulheres que ocupam posições de liderança continuam a encontrar resistência e desconfiança apenas por estarem em cargos de poder. Em entrevista a Harper’s Bazaar Brasil, disse que o mundo cria uma rivalidade “imaginária” entre as mulheres. “A indústria tenta nos colocar em disputa, mas escolhemos parceria. Quando uma conquista a capa, campanha ou desfile, abre precedente para as outras. Essa política do ombro compartilhado tem efeito real de carreira”. E completa: “Amigas lembram quem eu sou quando o dia está torto e celebram quando dá certo. É uma engrenagem invisível que segura a gente, nossa autoestima e os “nãos” que a gente ainda leva”. No seu último trabalho “Perrengue fashion” (com mais de 200 mil espectadores) revelou que a principal mensagem é sobre “pertencimento”. “Pertencimento. A pergunta é: quem pode ocupar este espaço e em que condições? Tem uma cena no programa da Blogueirinha tirando sarro de influenciadora 50+ e eu devolvo com outra questão: existe idade para influenciar? O Brasil está envelhecendo e as mulheres consomem com critério”.

Para não ser eletrocutada

Entre o ideal e o possível, a Enel já admite se contentar com a segunda opção. Pressionado pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo prefeito Ricardo Nunes, o grupo já trabalha com a hipótese de venda da Enel São Paulo. Candidatos não faltam. A CPFL e Equatorial Energia teriam sinalizado ao governo paulista o interesse em assumir a empresa, com a promessa de um volume de investimentos superior ao da Enel. Apesar de todos os problemas, a distribuidora é um ativo dos mais cobiçados. Está encostada no maior PIB do país, atendendo a cidade de São Paulo e outros 23 municípios. Tem uma receita líquida acima de R$ 20 bilhões.

Risco maior

Por enquanto, a alienação do ativo ainda é tratada pela Enel no campo das conjecturas. Entre os italianos, contudo, cresce a percepção de que a transferência do controle da Enel São Paulo funcionaria como um plano de mitigação do risco maior: a decretação da caducidade do contrato e sua consequente saída do negócio sem qualquer compensação financeira. Trata-se de uma ameaça cada vez mais presente, sobretudo após a prefeitura de São Paulo ter conseguido na Justiça suspender o processo de renovação antecipada da concessão da distribuidora.

Muito significado

A jornalista e apresentadora Tati Machado, explicou porque optou pela fantasia de Fênix um traje cheio de simbolismo para uma celebração de Halloween da Sephora. Fênix, que representa renascimento e força diante das adversidades e exatamente como se sente agora depois de passar pela perda de seu filho. “É dessa maneira que eu venho: com esse renascimento, no meu tempo, do meu jeito. Porque às vezes a gente se cobra para renascer das coisas que acontecem na nossa vida de uma hora pra outra, e a gente sabe que não é assim. E que bom que a gente está conseguindo, cada vez mais, nomear os nossos sentimentos. Porque quando a gente entende o que sente e se permite sentir, na hora certa a gente renasce de verdade”. Tati ainda comemorou sua nova fase profissional, ao substituir Ana Maria Braga durante as férias. “Mudou muito o meu profissional, porque eu pude aprender demais. Sabe quando você pensa ‘será que ainda dá pra aprender mais alguma coisa?’ Sempre dá. Então foi isso que aconteceu comigo: eu aprendi muito nesses 20 dias que fiquei ali. E aprendizado, ninguém tira da gente. Essa é a melhor parte”.



Dilma custa caro

Instalada na boquinha que Lula lhe arrumou como presidente do banco dos Brics, em Xangai (China), Dilma Rousseff não alivia para os contribuintes que ficaram no Brasil e sustentam sua estrutura de ex-presidente. Mesmo no ócio, custou R$ 1.694.114,57 só entre janeiro e setembro deste ano. As despesas incluem R$ 94,1 mil em diárias, além de R$ 7,2 mil em combustível e R$ 14,9 mil na manutenção dos carros oficiais que ela não usa. Assessores e seguranças de Dilma que ficam no Brasil, custaram R$ 742,6 mil desde janeiro. Em "seguro", mais R$ 18,2 mil. Ainda que não seja obrigada a viver na China, recebe gorda "indenização" por estar no exterior: R$ 87,7 mil. Por estar fora, mais auxílio-moradia, outros R$ 249 mil, este ano. Entre 2021 e o mês passado, o "custo Dilma" ficou em R$ 8.421.075,05.

Chineses miram saneamento

O governo de Pernambuco mantém conversações com investidores chineses dispostos a disputar os leilões de saneamento no estado. Entre os candidatos estaria a China Gezhouba Group Company (CGGC). A entrada da CGGC no setor faria parte de um acordo maior com o governo chinês, que se espraiaria por outros investimentos em infraestrutura. A governadora Raquel Lyra já mencionou a possibilidade da chinesa CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), maior fabricante de trens de metrô do mundo assumir a operação do sistema metroviário de Recife. No caso do setor de saneamento, a concessão será dividida em dois blocos. No total, os investimentos chegam a R$ 20 bilhões.

Pérola

"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor dela, contudo, não constituir ilícito penal, está dentro da liberdade de expressão",

de Paulo Gonet, procurador-geral da República.

Alegria com moderação 1

Analistas de plantão acham que a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio que vem sendo festejada é mesmo incomum. Afinal, dois ministros de Relações Exteriores se reúnem na Casa Branca com a participação do US Trade Representative, divulgando, ao final, nota que menciona "conversas muito positivas". E anunciando programa de tratativas que incluirá encontro em breve entre os dois presidentes. A reunião a sós durou 20 minutos, seguido de almoço também na Casa Branca. Nada é casual, tudo é muito simbólico e significativo.

Alegria com moderação 2

Segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, a primeira observação suscitada pelo encontro é que não houve qualquer referência a Bolsonaro, usado inicialmente como pretexto de Trump para impor tarifaço ao Brasil e aplicar medidas punitivas a autoridades brasileiras, em especial a Lei Magnitsky no caso de Alexandre de Moraes e sua mulher. Essa foi a quarta oportunidade de diálogos entre os dois países em que o tema deixou de ser mencionado. Se houver mudanças e exigências pelo caminho, Lula terá de repensá-las por conta de sua candidatura no ano que vem.

Doações de ditador

Está nas redes sociais: Hugo "El Pollo" Carvajal, ex-chefe em da inteligência do falecido Hugo Chávez, teria confessado em um tribunal dos Estados Unidos, que a ditadura venezuelana teria financiado ilegalmente, por mais de 15 anos, políticos e partidos da esquerda em vários países e supostamente, incluindo Lula. No Brasil, é proibido por lei financiamento político-eleitoral de origem estrangeira e prevê punições como cassação de mandato e prisão. A proibição é para "preservar a soberania nacional". Aliados veteranos de Lula dizem que essa história, vira e mexe, reaparece e consideram-na fake news.

Inocentes

Na terça-feira, (21), o juiz Tiago Fernandes de Barros, que atua na 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, proclamou a inocência dos sete acusados de incêndio culposo no Centro de Treinamento Presidente George Helal, popularmente chamado de Ninho do Urubu, que pertence ao Flamengo. Durante o incêndio, dez jovens perderam a vida enquanto dormiam em um contêiner que foi consumido pelas chamas. Conforme informações da prefeitura do Rio de Janeiro, o Ninho do Urubu não tinha licença de funcionamento regular. O juiz justificou a decisão citando a "ausência de evidência de culpa penalmente significativa e a dificuldade em estabelecer um vínculo causal seguro entre as ações de cada réu e a ignição.

Mesmos donos

Conforme um estudo realizado pela Controladoria Geral da União, mencionado por Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, o advogado Daniel Fireano e o contador Mauro Concilio Palombo foram os responsáveis pela formação de quatro "entidades" sindicais, que, desviaram R$ 714 milhões de aposentados. No entanto, a dupla Fireano-Palombo deixou evidências: nos quatro estatutos das entidades, cometeram o mesmo erro de digitação ao trocar a palavra "efetivo" por "efeito". As quatro entidades implementaram 14,5 milhões de descontos fraudulentos, sem o consentimento dos aposentados, resultando na retirada de R$ 714 milhões. A entidade chamada “Amar Brasil” subtraiu R$ 324,6 milhões dos aposentados; a "Master Prev" recebeu R$231,7 milhões através de 4,5 milhões de descontos; a "Anddap" obteve R$ 94,4 milhões. A dupla Fireano-Palombo também esteve envolvida na criação de uma Aasap, que desviou cerca de R$ 63,2 milhões dos idosos.

Equipe formada

No ano que vem a Globo voltará transmitir a Fórmula 1 e sua equipe de transmissão já está formada. Everaldo Marques, conhecido por sua habilidade em narrar diversos esportes com energia e paixão, será o novo locutor das corridas de Fórmula 1 na Globo. Rafael Lopes, famoso por seu trabalho como jornalista esportivo e apresentador do programa "Na Ponta dos Dedos", trará seu amplo conhecimento técnico para as transmissões ao lado de Marques. Luciano Burti, ex-piloto de Fórmula 1, completa a equipe, proporcionando uma perspectiva única sobre os acontecimentos nas pistas e oferecendo análises que somente um ex-piloto poderia oferecer.

Mistura Fina

Os movimentos de aproximação entre Lula e Trump parecem não sensibilizar a indústria de máquinas agrícolas no Brasil. O setor tem adotado medidas contracionistas como resposta aos impactos do tarifaço sobre a cadeia do agronegócio. Que o diga John Deere, líder do mercado no país. Os norte-americanos discutem cortes em seus planos de investimento no Brasil. Um dos projetos colocados em stand-by é a expansão da fábrica de tratores de Montenegro (RS).



No ano passado, a companhia comprou dois terrenos contíguos à unidade para a ampliação da produção e da área de armazenagem, como parte de um desembolso de R$ 230 milhões. A boca miúda, fala-se em mais uma leva de demissões no Brasil. Em setembro, foram dispensados 150 funcionários da fábrica de Horizontina (RS). Segundo a empresa, a medida foi tomada "para adaptar o volume de produção à demanda atual do mercado."



A oposição a Lula tem um "problema": excesso de candidatos com viabilidade eleitoral para enfrentar o petista em 2026. No páreo, figuram os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Junior e Romeu Zema. Como ainda não há consenso sobre quem deve ser ungido ao posto de candidato da direita, há uma discussão entre lançar apenasum candidato ou todas as candidaturas.



A fragmentação da oposição, na prática, obrigaria o PT e puxadinhos a dividir os ataques que destroem reputações durante a campanha eleitoral. Os postulantes costuram apoio em torno de quem tiver melhor performance e seguir para o segundo turno, caso Lula também avance. E antes de fechar o plano, a turma ainda busca a chancela de Jair Bolsonaro, com disputado apoio no pleito. As chances de fechar em um único nome no primeiro turno não estão fechadas.

In – Drinques sem álcool (e sem metanol)

Out – Drinques com álcool