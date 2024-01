De acordo com o índice FipeZap, que acompanha os preços de imóveis residenciais em 50 cidades anunciados na internet, incluindo 16 capitais, o Rio de Janeiro abriga o bairro com metro quadrado mais caro do país: o Leblon.

Um imóvel na Zona Sul carioca custa em média, R$ 22.544 pelo metro quadrado (alta de2,4% nos últimos 12 meses). Ipanema vem em segundo lugar com o metro quadrado custando R$ 21.348 e em terceiro, o bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, com R$ 17.118.

In Cobertor de algodão

Out Cobertor de lã

O tom certo

Desde que passou pelo BBB20 (em vídeo recente encontrou a mala ainda feita que usou no reality show) a multiartista Manu Gavassi, ganhou o devido reconhecimento por seu talento, deixando de ser a filha do radialista e jornalista Zé Luis. É capa e recheio da revista Glamour do mês que completa mais uma primavera (31 anos). Em seu novo projeto ela tem apresentado vídeos curtos em seu canal no YouTube.

O primeiro, Programa de Proteção à Carreira Artística, teve 2 milhões de visualizações em 24 horas onde coloca para fora o sentimento de frustração de um suposto protocolo no qual se deve seguir para quem quer fazer sucesso no mercado artístico.

"Sempre existiu, mas acho que a gente passou um pouco dos limites. A internet é uma lupa gigantesca e escancarou o comportamento humano de curiosidade perante a vida do outro. Percebi que era uma frustração coletiva. Jogando ou não o jogo, ela está ali".

Com um tom pouco debochado Manu relatou que ficou feliz de não ser mais enquadrada em uma só categoria, como só atriz, só cantora.

"Fico muito feliz em fazer as pazes com o fato de não pertencer a uma categoria; de não me colocar em uma caixinha de cantora, atriz, influenciadora ou tantas outras em que já fui colocada. Não me sinto em nenhuma delas, me sinto fiel a quem eu sou".

PT quer lembrar 60 anos do golpe

Enquanto Lula diz, no evento de primeiro aniversário da tentativa de golpe por bolsonaristas, que sua história e a do PT são garantia de que a democracia existirá "inabalável" no país, o próprio partido e a Fundação Perseu Abramo, presidida por Paulo Okamoto, preparam debates, exposições e um documentário para marcar os 60 anos do golpe de 31 de março de 1964, que produziu a ditadura militar com 21 anos de duração.

O Ministério dos Direitos Humanos já estaria articulando com outras pastas mais iniciativas para lembrar a data. Por enquanto, Lula não quer participar ativamente dessa ofensiva, aconselhado pelo ministro José Múcio Monteiro (Defesa) a não "provocar" militares.

O mesmo Múcio acerto que o bloco verde-oliva não soltaria mensagens agressiva ao ato Democracia Inabalada. O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) não quer que o país esqueça prisões, torturas e desaparecimentos da época da ditadura.

A verdade revelada

A cantora Simone Mendes, revelou a verdade sobre o fim da dupla com sua irmã Simaria, confessando que foi um do momentos mais difíceis de sua carreira e que ficou algumas noites sem dormir.

"Ela resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: 'Olha, como é que vai ser daqui para frente?'. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando".

Mais: Simone revelou que vai continuar no segmento sertanejo e comemora sua parceria com a empresa de cosméticos Mahogany.

Em baixa

Embora alguns ministros de Lula e do Supremo nem tenham aparecido no evento sobre o aniversário de 8 de janeiro no Senado, no começo da semana, observadores mais atentos notaram a posição de Márcio França, do Empreendedorismo, também chamado de 'microministro', no ato.

Estava na terceira fila, esticando o pescoço para acompanhar. Já Alexandre Padilha (Relações Institucionais), estava no fundão. Muita gente achava que ele não havia comparecido.

Janja 2030

Fernando Haddad (Fazenda) cobrou Lula, numa entrevista, que ele deveria pensar num nome para comandar o partido após as eleições de 2026, quando quer disputar um quarto mandato. Hoje Haddad e Gleisi Hoffmann estão de olho no espólio político do atual presidente.

Só que veteranos petistas que participam do governo acham que também a primeira-dama Janja da Silva tem grandes pretensões política.

De largada, avisou todos que pretendia ressignificar o papel da primeira-dama e Lula gosta disso, embora muitos de seus ministros não gostem. Haverá muitas etapas pela frente, mas, no futuro, uma solução doméstica pode encantar Lula.

Dois bicudos

O ministro José Múcio Monteiro (Defesa) está correndo dentro do governo, notadamente junto a Fernando Haddad e Simone Tebet em busca de recursos para a construção de nova escola de sargentos do Exército, no Grande Recife.

O custo estimado é de R$ 1,6 bilhão e até agora, ninguém sabe de onde vem a maior parte do dinheiro.

Diversos agentes envolvidos estão no empreendimento: o governo de Pernambuco entrará com R$ 110 milhões, o Exército por meio de alienação por permuta de terrenos de sua propriedade. A escola permitirá centralizar a formação de sargentos, hoje distribuída em 16 organizações militares.

ESCANDÂLO

Marta Suplicy saiu do PT em 2015 afirmando que o partido protagonizou "um dos maiores escândalos de corrupção que a Nação já experimentou", referência aos fatos revelados pela Lava Jato.

Permaneceu na legenda por 33 anos: além de prefeita, foi deputada federal, senadora, ministra do Turismo no governo Lula 2 e ministra da Cultura no governo Dilma. E apoiou o impeachment da então presidente, oferecendo flores para Janaina Paschoal uma das autoras do pedido.

Briga interna

Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa e número 2 da Secretaria Geral da Presidência, está de saída de seu posto no Planalto. Acaba de pedir demissão por desentendimento com seu chefe, o ministro Márcio Macedo.

Ele apoiou em novembro o carnaval fora de época em Aracaju, sua base eleitoral e queria levar servidores para lá, com passagens pagas com dinheiro público. cabia a ela autorizar, mas Maria Fernanda se negou e ele próprio autorizou. Há dois meses, Tania Oliveira, então secretária-adjunta também se demitiu por não aguentar Macedo (ela é íntima de Gleisi Hoffmann).

SEGURO RURAL

A Frente Parlamentar da Agricultura está empenhada numa operação para garantir o seguro-rural em 2024.

O primeiro passo foi a inclusão de uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), assegurando que os recursos destinados ao Programa de Subvenção do Seguro Rural (PSR) não poderão sofrer contingenciamento.

Agora, a bancada negocia com o ministro Carlos Fávero uma elevação no valor previsto no orçamento do PSR. Integrantes da Frende falam até em R$ 2 bilhões (hoje, é metade). Argumentam que o governo deve cobrir os danos dos extremos climáticos sobre alguns segmentos do agronegócio.

Carne paraguaia

A ameaça dos Estados Unidos de suspenderem as importações de carne bovina do Paraguai está mobilizando a Minerva Foods.

A empresa tem feito contado com autoridades do país vizinho e também com o brasileiro. O respaldo diplomático dos dois países, especialmente do Brasil, pode pesar na balança para brecar eventual embargo à carne paraguaia.

Na prática, um embargo à própria Minerva, que tem como acionistas a família Queiroz e o fundo árabe Salic. E domina mais de 50% das exportações de carne do Paraguai.

Condenada

A Record TV foi condenada a pagar R$ 1 milhão ao ator Angelo Paes Leme. A ação foi movida depois da emissora não ter pago ao artista os direitos de exibições de novelas nas quais atuou entre 2006 e 2021, período que trabalhou na empresa com contrato por obra.

O valor definido pela Justiça refere-se a 41 transmissões de dez novelas e séries diferentes. As questões contratuais teriam sido burladas devido à pejotização do trabalho de Paes Leme.

Ele perdeu no ano passado, mas recorreu e a Justiça definiu que a Record deverá arcar com a indenização pedida por Paes Leme e custos processuais.

RETRATO

De cada mil brasileiros, 14,7 eram doadores regulares de sangue em 2022. É suficiente para atender à recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que os países devem ter entre 1% e 3% de sua população doadora, embora por aqui esse número (1,4%) esteja mais próximo da base do que do topo.

Há contudo, variação entre os estados. Roraima ocupa o primeiro lugar no ranking de doadores, com uma taxa de 24,6 por mil habitantes, enquanto o Rio de Janeiro está na última posição, com 9,32 por mil habitante. No ano passado, foram coletadas 3,1 milhões de bolsas de sangue no SUS.

MISTURA FINA

OS inquilinos da Esplanada dos Ministérios torraram em 2023 R$ 8,53 milhões em passagens e diárias. O ranking é liderado pelo chanceler Mauro Vieira com R$ 1,33 milhão, sendo R$ 1,1 milhão só com passagens. Em segundo, está Carlos Fávero (Agricultura) com R$ 621,3 mil e em terceiro, Nísia Trindade (Saúde) com R$ 123,9 mil em diárias e R$ 393,4 mil com passagens.

O GOVERNO Lula bateu recorde em 2023 com gastos de viagens de servidores, terceirizados e convidados eventuais: R$ 1,73 bilhão. É o maior valor registrado desde 2014. Mais de R$ 1 bilhão desse total, serviu apenas para pagar as diárias desses funcionários públicos e mais R$ 691 milhões bancaram as passagens aéreas. O governo federal sob o terceiro mandato de Lula também bateu recorde no número de viagens 685 mil.

HÁ um ano da eleição, começa a movimentação no tabuleiro político da segunda maior Corte estadual do Brasil. há muita articulação para fazer do desembargador Ricardo Couto, da 4ª Câmara do Direito Público, o futuro presidente do TJ-RJ, em substituição a Henrique Figueira. Couto é presidente da Mútua dos Magistrados, gestora do plano de saúde dos juízes e desembargadores do Tribunal. O desembargador Henrique Figueira dirigiu a Mútua antes de ser eleito presidente do TJ-RJ para o mandato 2021/22. Correndo por fora e podendo mudar o xadrez eleitoral da Corte está Luiz Zveiter, ex-presidente do Tribunal.

MAIS cinco estados deverão aderir à nova Carteira de Identidade Nacional, elevando a 23 o número de unidades federativas que emitem o documento. O novo RG mantém a separação dos nomes de registro e social e conta com lugar para "sexo", apesar do governo ter dito que abandonaria esses campos. Agora, apenas Amapá, Bahia, Roraima e Pará não adotaram a nova carteira.

A XP deverá inaugurar a criação de uma SAF (Sociedade Anônima de Futebol) 100% nacional o Cruzeiro, do ex-jogador Ronaldo Nazário, não conta. O candidato ao investimento é a Portuguesa de Desportos, que corresponde em São Paulo o que o Bangu é no Rio: um dos grandes do estado. Os torcedores gostariam de ver o clube de Ivair e Denner voltar a disputar a primeira série em São Paulo.

A FAMÍLIA de Neymar teria enviado R$ 800 mil para ajudar na defesa de Daniel Alves, preso na Espanha. O jogador deu procuração a Gustavo Xisto, um dos advogados de Neymar pai em junho do ano passado e no mesmo dia, Dinorah Santana, ex-esposa de Daniel, foi dispensada da gestão de seu patrimônio. Mesmo após a separação, Dinorah tinha procurações que concediam a ela plenos poderes de gestão. Apesar de sua presença na defesa de Daniel na justiça, hoje ela cobra R$ 13 milhões de pensão alimentícia devida desde 2022 aos dois filhos do casal. Suas contas estão bloqueadas e sua única fonte de renda é 30% do salário que ele recebe do São Paulo.