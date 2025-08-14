Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Aposentados por invalidez podem quitar financiamento habitacional sem pagar mais nenhuma parcela?

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano

14/08/2025 - 00h05
Todos os meses, milhares de brasileiros são aposentados por invalidez (incapacidade permanente). A maioria recebe a notícia como um marco definitivo na vida, mas poucos sabem que junto a esse novo capítulo vem um direito pouco divulgado: a possibilidade de quitar integralmente o financiamento habitacional contratado pelo SFH – Sistema Financeiro da Habitação, graças a um seguro obrigatório já embutido nas prestações do imóvel. É isso mesmo, TODOS os financiamentos realizados pelo SFH possuem um seguro que protege aquele financiamento não só de danos estruturais, mas também a capacidade de pagamento de quem financiou o imóvel.

O mais surpreendente? Muitos deixam de exercer esse direito simplesmente porque nunca ouviram falar dele.

Isso acontece porque no momento da compra do imóvel não é dado ênfase sobre a contratação deste seguro, que sempre está no meio de um extenso contrato de financiamento – de aproximadamente 40 páginas – sendo que a parte dedicada ao seguro tem somente de 2 páginas em média.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Haddad culpa terceiros pela própria incompetência"

Deputado Eduardo Bolsonaro, a quem o ministro culpou pela reunião fracassada

12/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Haddad fingiu que pauta era comercial e se deu mal

O cancelamento da suposta reunião de Fernando Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre do diálogo inviável desde que Lula (PT) devolveu sem resposta a carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Afinal, carta semelhante a uma centena de países resultou em negociações de alto nível com todos eles. O petista preferiu tentar se aproveitar eleitoralmente do episódio. E Trump dobrou a aposta: acordo com o Brasil passará necessariamente pelo livramento de Jair Bolsonaro.

João-sem-braço

Haddad fingiu não entender que problema para governo Trump não é comercial e sim Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky.

Quem governa mesmo?

Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob ditadura judicial, como o Wall Street Journal divulgou no domingo (10).

Dialogo de surdos

Haddad foi esnobado tanto quanto Geraldo Alckmin “não consegue falar com ninguém” na Casa Branca, como disse Lula do seu vice.

Pavão misterioso

Já o vaidoso chanceler Mauro Vieira divulgou misteriosa reunião com o homólogo americano, mas o Departamento de Estado não a confirmou.

Representação de Motta poderá virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a mesa diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Jair Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade se elegeu surfando na onda do ex-presidente, em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou “censura”.

Dosimetria

A coluna conversou com membros do Conselho. Sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por 6 meses.

Veja bem

O caso deve marinar nas gavetas, sem pressa. Se a coisa apertar, aí sim, entra na pauta, mas pode mudar.

Pauta contaminada

Até do lado do governo há quem concorde que, se isso virar prioridade, dificilmente a isenção do IR e a LDO terão vida fácil na Câmara.

Tempo fechado

Líderes se reúnem nesta terça (12) com Hugo Motta para definir a pauta de votações. O clima não é amistoso com o presidente da Câmara, que não lidera e tenta se impor tocando o terror na oposição.

Pode esquecer

A oposição já prepara a lista do que vai entrar água, caso Hugo Motta insista em punir deputados só para exibir uma autoridade perdida. Tipo votação da LDO e o tal do “SUS da Segurança”, que ninguém mais vê.

Pedalada 2.0

“Precisamos dar nome ao que está acontecendo: são novas pedaladas, disfarçadas de planejamento”. É a conclusão do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) sobre a LDO de Lula para 2026.

Encontro nas pontas

Para o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, “a esquerda está criando uma doutrina mais direitista que o PSDB. Manifestação política virou ‘insurreição armada’, sendo que ninguém estava armado”.

Fácil de ver

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que Lula é aliado direto de ditadores e de grupos que perseguem homossexuais. “Mas, segundo a Polícia Federal da organização, expor isso é crime?”, questionou.

Antes era assim...

Viraliza o vídeo de entrevista do senador ACM ao programa Roda Viva em que ele ironizava: “Ficou muito comum na Justiça brasileira os juízes falarem mais que os parlamentares.” Naqueles anos 1990, claro.

Tô fora

Duas ausências que chamaram atenção no evento do Tribunal de Contas de São Paulo para o ministro do STF Alexandre de Moraes: o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes.

Pacote atrasado

O dólar fechou em alta de 0,14%, ontem, após o ceticismo em relação ao plano do governo Lula para “mitigar” o tarifaço. Com tudo nebuloso, o investidor corre para a segurança do dólar.

Pergunta no Capitólio

Haddad confessou falta de prestígio ou quis encher a bola de Eduardo Bolsonaro, culpando-o pelo falhanço de sua reunião na Casa Branca?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Luta livre

Terminada a reunião de líderes, o então senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) contou haver começado a vida como repórter esportivo. ACM, dono da Bahia, lembrou que também foi jornalista esportivo. O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) não perdeu a piada: “O senhor devia cobrir muita luta livre e vale-tudo, não é?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Existem parlamentares que são chantageados por ministros do STF"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) faz denúncia durante a obstrução na Câmara

11/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Dino mantém processo de desafeto e alivia Rui Costa

Causou estupefação na política maranhense a decisão de Flávio Dino, que mandou para o Superior Tribunal de Justiça ação envolvendo Rui Costa no escandaloso caso dos respiradores, quando o ministro da Casa Civil era governador da Bahia e chefe do “Consórcio Nordeste”. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Já ação contra o desafeto e governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), segue no Supremo.

Aqui comigo

Contra Brandão, a ação é sobre cobiçada nomeação ao Tribunal de Contas estadual. Aliado de Dino que queria a cadeira foi ignorado.

Esse desce

Com Costa, Dino acatou curiosa manifestação da PGR que considerou que como o petista era governador, à época, o caso deve ir para o STJ.

Duas medidas

Com o ex-aliado, que é governador e cujo foro é de fato o STJ, Dino ignora alegação semelhante da PGR e da Advocacia-Geral da União.

Fora da lei

A presidente da Assembleia maranhense, deputada Iracema Vale (PSB), criticou o imbróglio, acha que a intervenção não tem base legal.

Lula cita ‘propostas’ e ‘mesa’ que não existem

Sempre que mostra seu desinteresse em negociar com o governo dos Estados Unidos, chegando ao constrangimento de confessar medo de ser “humilhado” por Donald Trump, Lula (PT) conta a lorota de que haveria “propostas” sobre a “mesa de diálogo” ou “negociação” que na verdade não existem. A mentira cessa quando ele resolve envergonhar Geraldo Alckmin, afirmando que o vice “não consegue falar com ninguém” e joga a toalha: “não existe interlocução” com a Casa Branca.

Oportunismo bolorento

Lula vive a fantasia anos 1970 de “lutar” contra o americano malvadão e “imperialista”, como forma de tentar reverter pesquisas desfavoráveis

Diplomacia de férias

Lula adotou a jogada eleitoral após receber a carta de Trump em 9 de julho. Já no dia 10, mandou o chanceler Mauro Vieira sumir do mapa.

Omissão vexatória

Enquanto Lula subia no palanque do tarifaço, afetando quem produz e exporta, Mauro Vieira flanava na Croácia e Irlanda até o dia 17.

Presidente fraquinho

Visto como um presidente de Câmara fraco, sem liderança e sem coragem de enfrentar o governo ou o STF, Hugo Motta (Rep-PB) tenta mostrar alguma força punindo deputados de oposição. Mesmo assim passou a bola para a Corregedoria. Haverá resistência.

Caso Glauber

O barraqueiro Glauber Braga (Psol-RJ), que agrediu um cidadão na Câmara, está com processo de cassação parado. Promessa de Hugo Motta, que assim o convenceu a suspender a “greve de fome”.

Alô, Xandão

Buscando um lugar ao sol após ser esquecido pelo eleitor, o ex-deputado petista Sibá Machado (AC) resolveu compartilhar fake news sobre punição a deputados que se rebelaram na Câmara. Vexame.

Meteu o bedelho

Pegou mal a decisão de Lula que achou uma boa ideia se meter em outro Poder e defender cassação de deputados. Zucco (PL-RS), diz que a fala só reforça o perfil “autoritário e truculento” do petista.

Novidade no TRF4

O TRF-4 está com uma nova desembargadora, é a juíza federal Ana Paula de Bortoli, que assumiu a função na sexta-feira (8). A magistrada foi promovida pelo critério de merecimento.

Veto é retrocesso

A Federação das Indústrias de Minas Gerais criticou o afronte de Lula, que ignorou o Congresso e vetou pontos da Lei de Licenciamento Ambiental. A FIEMG classificou o veto como “grave retrocesso”.

A ver

Tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados têm sessões plenárias e reuniões de diversas comissões agendadas a partir desta segunda-feira (11), mas a oposição continua em pé de guerra.

Pensando bem...

...tem confusão e “confusão” no Congresso.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Políticos mãos-de-vaca

Um grupo de políticos discutia certa vez sobre colegas avarentos. Alguém lembrou o dia em que o deputado Hugo Rodrigues da Cunha decolava do aeroporto de Uberaba quando viu pela janela um homem montando “Cinco Estrelas”, seu cavalo favorito. Ele pegou o primeiro vôo de volta só para dar uma bronca no capataz da sua fazenda. O senador Heráclito Fortes, na época filiado ao PFL-PI, arrancou gargalhadas ao brincar com outro mão-de-vaca conhecido: “Ouvi dizer que Tancredo era careca para não ter que emprestar o pente...”

