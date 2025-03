Aprenda a gerir como uma mulher

Giba Um

O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou longe do filme ‘Ainda estou aqui’, mas as redes sociais mais democratas estão tratando de relembrar o episódio de 2014, na Câmara dos Deputados, quando o deputado Rubens Paiva era homenageado com uma estátua na Casa na frente de todos os familiares do parlamentar

Mais: a homenagem ao assassinado pela ditadura militar foi o coordenador por um bloco que tinha a frente neto do marido de Eunice Paiva, Chico Paiva Avelino). Bolsonaro passava pelo local com alguns deputados da extrema direita e cuspiu no busto e atacou: “Comunista, desgraçado, vagabundo, teve o que merecia”.

Pele a mostra

Para aqueles que acreditam que o ano só se inicia após o carnaval, um feliz ano novo. Apesar das brincadeiras, este ano o carnaval foi intensamente comemorado. Durante um período de calor intenso, era comum observar muita pele à mostra nos blocos, atrás dos trios elétricos e nas arquibancadas dos sambódromos. Vestimentas como minissaias, corpetes, tops e diversos outros trajes deixavam o folião extremamente confortável para aproveitar a festa. Claro que muitas celebridades que jamais poderíamos prever também tiveram a coragem de se arriscar. Foi o que aconteceu com a atriz Marina Ruy Barbosa, que vestiu um vestido de crochê vazado e depois de deixar a Sapucaí, publicou uma foto de topless, escondendo os seios com seus longos cabelos ruivos. Devido à popularidade da transparência, é claro que no Carnaval não poderiam faltar produções neste estilo. Carol Nakamura, Luciana Gimenez e Monique Alfradique e foram algumas das que optaram por este visual. Bruna Marquezine e Gkay, mesmo sem exibirem transparência, mostraram suas formas atléticas em um top e causa personalizado e um minivestido com recortes, respectivamente.

Precatórios: outros usos

A compulsão de André Esteves por precatórios levanta – mais uma vez – a discussão sobre outros usos desses títulos. Em março de 2023, a Advocacia Geral da União suspendeu essa possibilidade e em abril desse ano, avisou que a Fazenda estava fazendo nova análise. Hoje, especialistas acham que essa mesma análise já deve ter derretido. No site do BTG tem uma página dedicada à aquisição desses papéis. Garante aos interessados a quitação do pagamento em até cinco dias. Futuramente, os rótulos poderiam ser usados para pagar dívidas ativas com a União. Em São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas passou a aceitar precatórios para quitação de tributos em aberto. Júlio Bozano é a melhor inspiração para André Esteves. Em 1994, Bozano comprou a Embraer usando uma bolada de moedas podres (títulos da Sunaman e da Siderbrás). Três décadas depois, o então ministro Paulo Guedes tentou usar os papéis para compra de estatais – e a ideia não andou. Detalhe: hoje, o governo não pensa em fazer qualquer privatização.

Misturado e fervido

Esse sopão do BTG vem sendo fervido há mais de uma década. Começou em 2013, quando o banco comprou os despejos do Bamerindus. Depois, foi engolindo ativos e passivos do Banco Econômico e na sequência, do BVA. Em 2021, comprou uma carteira de crédito do Banco do Brasil no valor de R$ 2,9 bilhão, pagando apenas 10% do valor. E quer ficar com o espólio do Banco Santos. O BTG também pode tirar proveito dessas carteiras de bancos quebrados para abater seu próprio custo tributário. Outra alternativa é extrair valor das disputas judiciais que vêm no mesmo bolo. Bem espremidos, são frutos que ainda dão suco.

Hora da despedida

Ainda falando de Carnaval: o ano de 2025 foi um ano de despedidas, o ilustre e um dos ícones do Carnaval Neguinho da Beija-Flor, puxou pela última o samba da agremiação. Corrigindo penúltima vez, já que a escola de samba foi a campeã no Rio de Janeiro. Neguinho aos 75 anos puxa o samba da escola há 40 anos, avisou que era hora de dar oportunidade para novas vozes. Outra despedida foi da atriz Paolla Oliveira, que desfilou a frente da bateria da Grande Rio como rainha 7 vezes (2009-2010; 2020-2025). Da mesma forma que Neguinho, Paolla afirmou que é sempre preciso renovar. Em relação a um possível retorno, despistou-se. A atriz retribuiu o afeto da despedida e afirmou que este ano foi o de treinamento mais intenso“Pisamos forte na avenida e cada passo foi com o coração. O Pará brilhou na Sapucaí. A ficha está caindo aos poucos por aqui do quão lindo foi essa despedida. Que história, Grande Rio”. Paola também estará no sábado no desfile das campeãs, a Grande Rio ficou em segundo lugar.

Outros caminhos

Há outras possibilidades nos horizontes longínquos. A União tem uma montanha de áreas devolvidas ou desapropriadas. Outra hipótese seria a aquisição de imóveis. Paulo Guedes dizia que variam perto de R$ 1 trilhão – e ninguém foi conferir. Jair Bolsonaro mapeou ativos imobiliários avaliados em US$ 89 bilhões. No ano passado, a gestão Lula levantou míseros R$ 5,7 milhões com a venda de imóveis da União. E o BTG também tem um caldeirão de moedas podres, à espera de alguma chance no mercado.

Vira vitrine

O governador Ronaldo Caiado, recém-eleito para seu segundo mandato à frente do Consórcio Brasil Central, vai usar a posição como uma alavanca de sua candidatura presidencial (o lançamento será em abril). Ele prepara uma agenda de viagens ao Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, estados que compõe o bloco, ao lado de Goiás e Distrito Federal. Na paralela, está elaborando com governadores dessas unidades um colar de propostas para a área de segurança pública. Caberá a Caiado capitalizar e instrumentar politicamente o trabalho. A ideia, inclusive, é que algumas das proposições são fiquem apenas nos papéis. Os governadores – Caiado na proa – discutem a aquisição conjunta de viaturas, equipamentos e até armamentos.

PÉROLA

“Há mais de 700 municípios sem nenhuma mulher na câmara municipal e mais 1,6 mil apenas com uma. Se conseguimos implementar isso, todas as cidades terão pelo menos duas vereadoras”,

de Marcelo Castro, deputado, relator de novas regras eleitorais para mulheres.

Banho vigiado

Há mais de 80 dias preso em uma sala da Vila Militar, na zona Oeste do Rio, o general Walter Braga Netto, que também teria sido envolvido na tentativa do golpe e até colaborado em supostos nomes que seriam assassinados, mantém uma rotina de poucas visitas e banho de sol vigiados, desde que foi denunciado, no fim do governo Bolsonaro. Com acesso restrito a eletrônicos, soube das acusações do PRG por meio de sua defesa e do noticiário. Ele é o único militar detido numa sala do Estado Maior da 1ª Divisão do Exército, no Rio. Tem TV, banheiro exclusivo, geladeira e ar-condicionado.

Barra forçada

A nova pesquisa da Genial/ Quaest sobre as eleições em 2026 para o governo de São Paulo deixa de fora pré-candidatos de prestígio e bons de votos e resume a ópera em Tarcísio de Freitas (Republicanos) que tem 38% de intenção de votos caso concorra a reeleição. Fernando Haddad (PT) aparece em segundo com 15% e Pablo Marçal (PRTB) com 12% (está inelegível, mas pode recorrer). Na lanterninha Márcio França (PSB) com 6%. Não aparece o nome de Geraldo Alckmin (PSB), favorito em outros levantamentos. Nesse quadro, Tarcísio iria para segundo lugar.

Títulos cassados

O premiado ‘Ainda estou aqui’, de Walter Salles, é citado no relatório de 15 páginas da Universidade Federal do Espírito Santo, que embasou o processo de cassação nesses dias dos títulos dos generais Emílio Garrastazu Medici e Rubem Ludwig, este último ministro da Educação entre 1980 e 1982, em plena ditadura. À propósito: o golpe militar de 1964 ganhará debates dias 31 de março e 1º de abril em Paris entre professores brasileiros e franceses e muitos mais defensores da democracia. Nas datas, o governo brasileiro ficará quieto, incluindo as Forças Armadas.

“Mulheres frutas”

Em seu terceiro ano como rainha do Camarote Quem/ O Globo, a atriz Deborah Secco resolveu homenagear neste Carnaval, as “mulheres frutas” lembrando que elas “marcaram sua geração”. Nada de nudez em excesso. Num dia estava fantasiada de mulher melancia numa homenagem a Andressa Soares; em outro, se vestiu de mulher banana, com frutas penduradas pelo corpo e atrás, uma grande banana estilizada, mais a mulher morango. Em seu ‘reinado’ no camarote, estava acompanhada da filha Maria Flor, de 9 anos, que “adora vir à Sapucaí”. E ‘available’, depois da separação do Hugo Moura.

Para guardar

Os indicados e vencedores do Oscar não escolhidos pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que conta, em 2025, com 9.905 profissionais da indústria do cinema habilitados a votar 6% a mais do que na 96ª edição. 56% deles são de fora dos Estados Unidos, o que favorece as chances dos filmes internacionais. Foi criado por Austin Vedric Gibbens, designer irlandês e que projetou a icônica estatueta do Oscar. Com uma carreira notável na MGM, foi diretor de arte em cerca de 1.500 filmes e ganhou 11 Oscars entre 1929 e 1957.

MISTURA FINA

Escolhida para ser a Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann está batalhando para que um deputado de um partido do centro assuma a liderança do governo na Câmara dos Deputados. Ela acha que seria uma forma de balancear a própria indicação da deputada, para comandar a articulação de Planalto. Alexandre Padilha, novo ministro da Saúde, defende a mesma posição. São cotados Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB, Antônio Brito (BA), líder do PSB e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).



Nos últimos três anos, o nome de Janja figurou em 146 propostas (13 em 2025, 103 em 2024, 30 em 2023) na Câmara e cinco no Senado. A maioria, 68, é de requerimentos de informações que, à propósito, são respondidas pelo Planalto com evasivas ou simplesmente ignoradas – mas são todas registradas. Rui Costa (Casa Civil) tem interferido quase sempre no destino desses requerimentos.

Para quem tem memória fraca: em 1994, no Memorando da Budapest, os ucranianos abriram mão de seu arsenal atômico em troca de respeito à soberania do país e da proteção política e diplomática dos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, em caso de agressão. Vinte anos depois Vladimir Putin tornou o documento letra morta com a invasão da Criméia. Em 2022, voltou a invadir território da Ucrania, imaginando que voltaria a tomar conta do país como nos tempos da União Soviética.



Ainda não está certo se o presidente vai atender pleito da bancada do PSD na Câmara por mais espaço. O partido sente pouco representado com o Ministério da Pesca, comandado por André de Paulo – o partido está à frente também com Carlos Fávero (Agricultura) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Se nada acontecer, o descontentamento dos parlamentares da sigla poderá intensificar as dificuldades no Congresso. O PR, PSB e Pros tem 75 deputados na Câmara.



A Vale está vendendo seu bimotor Bombardier Global XRS, usado em viagens nacionais e internacionais. Motivo: redução de custos. Todos os altos executivos, incluindo o presidente Gustavo Pimenta, passarão a usar voos comerciais. O avião, comprado em 2009, acomoda até 15 passageiros. A Vale quer R$ 84 milhões por ele. Para viagens nacionais, a Vale comprou um avião menor, um Proeter 500 fabricado pela Embraer.

In – Café gelado com chocolate

Out – Café gelado com mate