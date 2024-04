Aqui não, Elon Musk!

Giba Um

A Arábia Saudita se tornou o novo destino dos craques de futebol atraindo nomes como Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Fabinho e Firmino com salários astronômicos e multas rescisórias “generosas”. A resposta está na principal fonte de renda do país: o petróleo.



Mais: o país possui estimado 267 bilhões de barris para exploração, o que representa cerca de 17% das reservas mundiais. Além do petróleo, a Arábia Saudita possui 8,5 trilhões de metros cúbicos de gás natural. O PIB alcança a marca de 833,5 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 1,7 trilhão.



Tudo é consequência



8Aos 26 anos, Bella Campos está na capa da revista Glamour Brasil. Em um bate-papo bem descontraído, a atriz que ganhou fama ao interpretar a Muda no remake de Pantanal e provar seu talento como Jennifer em Vai na fé, ainda não foi escalada para outro trabalho na TV aberta, mas fala sobre as críticas: “Lido com leveza. Percebi que a fama havia chegado mesmo quando as críticas apareceram. Quando é positiva, analiso, vejo se dá para melhorar e abraço a ideia. É impossível fazer um trabalho grande sem críticas”. Com pé no chão ela também revelou sobre os assuntos sobre sua vida pessoal: “É uma consequência. A estrutura da imprensa nacional é pautada em atrelar a vida pessoal do artista com a profissional. Sinto que não é por maldade, é algo que o público se interessa”. Ela também contou que passou por um duro período de ansiedade e que aprendeu: “Hoje, o que levo disso é a sensação de trabalhar mais minha mente para ter mais calma e nunca mais me esquecer da Isabella Campos, mesmo sabendo de toda a proporção e amplitude que a ‘Bella Campos da televisão’ tem”. Ainda este ano Bella deve chegar aos cinemas no filme Cinco Tipos de Medo.

Banco Mundial não acerta uma



O Banco Mundial acaba de divulgar suas previsões para a economia e quem usar suas projeções em estudos e simulações vai perder tempo. A agência carrega um grande histórico de equívocos em suas estimativas. Durante a última década, não acertou nenhuma vez sua projeção para o PIB do Brasil. Somando todas suas estimativas entre 2014 e 2023, o PIB teria um crescimento de 7%: foi de 3,4%. Para efeito de cálculo sempre utilizou a primeira estimativa para dar uniformidade à pesquisa, à exceção de 2020 quando foi computada a primeira revisão após o estouro da covid-19. Exemplos: em 2023, a primeira estimativa para o PIB foi de 0,8% e o que se viu foi um aumento de 2,9%; em 2022, a projeção de 1,5% virou um crescimento de 3%; e em 2021, a agência apontou 3% de crescimento no PIB e deu 4,6%. E as últimas estimativas para o PIB mundial fora de 24% e o aumento beirou os 31%.



Sempre ele

Nísia Andrade, apesar das mudanças feitas em cargos importantes do Ministério da Saúde e do apoio dado pelo presidente Lula, ainda atravessa um período de fritura movida por parte do Centrão e de alas do PT. Agora, mais uma figura vem atuando para a derrubada de Nísia: ninguém menos do que o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Ele tem conversado muito sobre a vacância na Pasta da Saúde com Arthur Lira, um dos líderes do Centrão que, há tempos, cobiça esse ministério. Costa é um dos campeões de antipatia do ministério de Lula.



Foto nunca vista



A febre de publicar fotos antigas no chamado #TBT que atinge o público em geral, está fazendo com que fotos nunca divulgadas, quase esquecidas em alguma gaveta sejam postadas agora nas redes sociais. Foi o caso do aplaudido fotógrafo, coeditor e cocriador da revista é S/N Bob Wolfenson, que publicou uma foto de Luiza Brunet tirada nos anos 90 em uma das janelas do histórico hotel Copacabana Palace. Por falar em Luiza, dia desses ela disse que apesar de apoiar a participação de sua filha Yasmim no BBB24, ela não participaria de um reality-show: “Jamais participaria de um reality. Acho que é um tipo de exposição, na minha opinião, extremamente desnecessária. Nunca me disponibilizaria a aceitar qualquer valor econômico, em qualquer TV para isso, porque acho muito humilhante você estar todos os dias ali sendo avaliada por uma sociedade que julga, mas também comete crimes”.



In – Joias com zircônia negra

Out – Joias com zircônia amarelo citrino



Antigos caciques

O PSDB já teve oito governadores depois das eleições de 2010, incluindo Minas Gerais e São Paulo. Hoje, conta com apenas três comandantes estaduais. Para 2026, a aposta da sigla para retomar espaço envolve a volta de veteranos caciques às disputas estaduais, algo também observado nas eleições municipais deste ano. Em São Paulo, não há chance de qualquer resultado bom no curto prazo. Em Minas Gerais, as apostas são no ex-governador Aécio Neves. E em Goiás, o nome é o de Marconi Perillo, adversário de Ronaldo Caiado, em segundo mandato e candidato ao Planalto em 2026.



Regresso à África

A Andrade Gutierrez quer voltar à África. Está mantendo contatos com o governo de Angola para participar de projetos de infraestrutura no país. Um dos alvos cobiçados seria a construção de uma ferrovia de quase 600 km que ligará o Corredor do Lobito, um dos eixos logísticos de Angola, a Zâmbia. No ano passado, Carlos Souza, CEO da construtora, esteve com Fernando Haddad (Fazenda) pedindo financiamento para contratos em Angola. A Andrade sempre foi bem-sucedida na África. Em 2014, por meio da subsidiária Zagope, operava simultaneamente em dez países.



Pérola

“É o predomínio do capitalismo que gera um cenário mundial de instabilidade, crises, guerra e revoltas. O PT e o PC chinês defendem que o socialismo é a alternativa”,

de GLEISI HOFFAMANN // presidente do PT em seminário do PC chinês, em Pequim.

CONSELHEIROS



Neste terceiro mandato – e todos seus assessores e ministros sabem disso – Lula dispensa quaisquer conselhos. Agora, com sua popularidade rolando ladeira abaixo, resolveu voltar a ter contato com antigos conselheiros. Entre eles, Luciano Coutinho, Edinho Silva, Paulo Okamoto, João Paulo Cunha, José Sérgio Gabrielli e outros, a maioria já tendo sido processados em governos anteriores – e alguns até condenados. João Paulo Cunha, à propósito, tem tido seu nome cotado para assumir um ministério.

Comprovantes



A Secom já distribuiu fotos de Lula fazendo ginástica, andando muito cedo pelas áreas internas do Alvorada e agora aparece jogando bola (no mesmo Alvorada tem um campo de futebol). Seus médicos sempre aconselham que ele pratique algum tipo de movimento para seu corpo, especialmente por sua idade (78 anos). Os bolsonaristas ironizam em suas redes sociais: dizem que o que Lula mais vem fazendo “é ficar mais tempo sem fazer nada”. Mais: quem convenceu Lula a entrar em campo foi – e nem poderia ser diferente – Janja, que achou que o maridão estava engordando.

O MAIS LONGEVO



Na semana passada, Lula se tornou o mais longevo a ocupar a cadeira da Presidência do Brasil, ultrapassando Michel Temer que antes detinha o título quando deixou o Planalto em 1º de janeiro de 2019, com 78 anos, 3 meses e 9 dias. Ele deve encerrar seu mandato com 81 anos no fim de 2026. Atras dele e de Temer, estão os presidentes mais velhos Getúlio Vargas (72 anos, 4 meses e 5 dias), Ernesto Geisel (71 anos, 7 meses e 12 dias) e FHC (71 anos, 6 meses e 14 dias).



"Articuladora"

A primeira-dama Janja da Silva disse exercer papel de “articuladora” no governo e que Lula lhe dá “total autonomia” para que ela possa fazer o que faz. Afirmou ainda que “linha de hierarquia não existe” entre ela e o marido. “Podemos estar em espaços diferentes e conversar com públicos diferentes quando necessário”. A fala aconteceu no sábado (13) numa matéria da BBC sobre as funções de primeiras-damas.



"Ladrão"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é o novo alvo de inquérito do Supremo Tribunal Federal por chamar o presidente Lula de “ladrão”, em razão de suas múltiplas condenações por corrupção e lavagem de dinheiro. Na Cúpula Transatlântica da ONU, em novembro do ano passado, Nikolas afirmou que Lula “é um ladrão que deveria estar na prisão”. A determinação para abertura de inquérito é do ministro Luiz Fux, que atendeu pedido da Polícia Federal, que terá 60 dias para cumprir as diligências.

CUSTÓDIA

Grande parte dos criminosos que a polícia consegue pôr na cadeia acaba nas ruas logo na audiência de custódia: cerca de 40% da bandidagem. Neste ano, 39.729 presos dormiram na maior, em casa horas depois do cometimento do crime que resultou na breve passagem pelo sistema prisional. A legislação, por imposição do Conselho Nacional de Justiça, em 2015, obriga “apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas”. Até agora, em 2024, 65.119 tiveram prisão preventiva decretada.



MISTURA FINA

A CASA Civil, com Rui Costa (sempre ele) responsável pelo Programa de Parcerias e Investimentos e o Ministério dos Portos e Aeroportos discutem a necessidade de remodelagem dos leilões de terminais pesqueiros públicos. Nenhum investidor quer morder a isca e a primeira licitação foi um fracasso (Terminal Pesqueiro de Natal) e foi suspenso por falta de candidatos. O preço era uma mixaria: R$ 360 mil. Haverá nova licitação em junho e o preço será simbólico: R$ 1. O problema é que ainda tem outros sete terminais pesqueiros na fila.

ACUSADO de espancar a ex-mulher Natália Schincariol e também de agressões morais, Luis Claudio, filho caçula de Lula, já associou em suas redes sociais o crime de feminicídio a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, postou que “era impressionante como em quase todos os crimes de feminicídio havia um bolsonarista envolvido”. E emendou: “É mais uma prova de que a ignorância mata!”.

A CANDIDATURA de Alexandre Ramalho à prefeitura do Rio, apoiada por todo o clã Bolsonaro, acaba de ganhar um novo e especial apoio: é de Dan Messer, filho de Dario Messer, chamado de “doleiro dos doleiros” e acusado de evasão de divisas. Ele fechou apoio em 2019 em que era obrigado a devolver R$ 270 milhões e teve seus bens confiscados, como seu pai.

ENTRE acionistas de referência da Vale, a Mitsui é quem mais tem se mexido pela indicação de Walther Schalka para o cargo de CEO em substituição de Eduardo Bartolomeo. Além dos head hunters designados pela companhia, os próprios japoneses vêm conversando diretamente com Schalka desde janeiro. Ele saiu da Suzano em julho deixando para trás números bem respeitáveis. A empresa, sob seu comando, saltou de dois milhões de toneladas de celulose vendidas em 2013 para mais de dez milhões de toneladas no ano passado.

A VALE enfrenta problemas na área de ESG (Ambiental, Social e Governança), território no qual a companhia é um benchmarking às avessas – vive as tragedias socioambientais de Brumadinho e Mariana. Há pressões de comunidades indígenas contra a atuação da empresa brasileira. O caso mais rumoroso é no distrito de Vischongo, no departamento de Ayacucho. Etnias indígenas alegam que as concessões da Vale na região de Chuku Urqu – Vale 914 e Vale 915, obtidas pela subsidiária Vale Exploration Peru são ilegais, uma vez que teriam sido outorgadas pelo governo federal sem aprovação das autoridades locais.

