Às portas do Judiciário conquistas e desafios pós-reforma do CPC

Deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), criticando a fraca PEC da Segurança de Lula

Tribunais de Contas terão ‘olimpíada recreativa’

Elites do setor público perderam completamente a vergonha de usufruir do bolso do pagador de impostos. Servidores dos tribunais de contas de todo o País enforcarão uma semana inteira, entre 24 e 31 de agosto, de domingo a domingo, sem risco de salários descontados, para participar de sua curiosa “olimpíada” em Foz do Iguaçu (PR). Tudo organizado por entidade que se define, sem acanhamento, como “olímpica, recreativa, cultural e social” de TCs que existe, para “fiscalizar” dinheiro público.

Destinos turísticos

A “olimpíada recreativa” sempre escolhe a dedo os locais do evento. Em 2024, a escolha recaiu sobre o destino turístico do Jalapão (TO).

Pantanal como cenário

O “OTC 2023” foi no Pantanal, outro destino muito apreciado por turistas que pagam seus passeios com o próprio bolso.

Serviços de bar

Cartaz da “olimpíada” de 2022, na praia de Piranji (RN), destacou detalhe “essencial” em competição esportiva: “piscinas naturais, serviço de bar”.

Mão no seu bolso

A turma acha pouco e já articula a “olimpíada do Mercosul”, valha-nos Deus, e até convidaram colegas argentinos para o evento de agosto.

Evento indígena fatura R$100 mil de verba do SUS

Não faltou dinheiro na 21ª edição do Acampamento Terra Livre, que tumultua o centro de Brasília desde segunda (7) e vai até amanhã. Já na entrada, SUVs e caminhonetes novinhas em folha eram sinais exteriores de riqueza. Parte da quizumba é bancada pelo Ministério da Saúde: a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) despejou R$100 mil no evento. O dinheiro governamental foi para o caixa da organização “não governamental” (ONG) Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.

Tenda da fortuna

Diz o contrato que a grana é para bancar por cinco dias uma “Tenda de Cuidados e Ancestralidade”, instalada no acampamento.

Nome conhecido

Assina o contrato o diretor presidente da AgSUS, André Longo Araújo de Melo, ligado a petistas há um bom tempo.

Investiu, levou

Melo fez doações para campanha de deputado de Alexandre Padilha (PT-SP) em 2018. Hoje, Padilha é o ministro da Saúde, chefe de Melo.

Goleada de 13

O conselho de ética da Câmara aprovou por 13x5 o parecer da cassação do barraqueiro Glauber Braga (Psol-RJ). Enquanto a esquerda bufava, Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizava a coincidência: “13 é sacanagem...”

Pouco e muito

Até o início da noite de ontem, a urgência para o projeto da anistia tinha 235 assinaturas. Faltam só 22 para aprovar o pedido, sem depender da vontade do neolulista Hugo Motta (Rep-PB), presidente da Câmara.

Trump, um aprendiz

Donald Trump é só um principiante nessa tara de aumentar impostos, comparado ao governo brasileiro. No auge da sua escalada, Trump impôs 90% de “taxação das blusinhas” (produtos chineses baratos, na internet), a partir de 1º de junho. No Brasil de Lula e Taxxad, são 96%.

Reserva de mercado

A Anfavea (montadoras brasileiras) recorre à velha lenga-lenga de que veículos chineses no Brasil comprometem empregos na indústria. E defende mais um “tarifaço” contra a China, para além dos atuais 35%.

Mão no bolso

A oposição se mobiliza para afundar a tal “Lei Toni Venturi”, projeto que mira os serviços de streaming, que pode dobrar a tarifa do serviço. É “mais uma pedrada da esquerda”, escancara Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Loroteira convocada

Marina Silva (Meio Ambiente) terá que explicar na Câmara as lorotas que andou contando mundo afora. A convocação ocorre após a ministra falar mal dos produtores brasileiros, explicou Pedro Lupion (PP-PR).

Não avança

Foi para gaveta o projeto para pôr fim à reeleição de presidente, prefeitos e governadores. Era para ter sido apreciado ontem na CCJ do Senado. O relator, Marcelo Castro (MDB-PI), sem explicar, retirou-o pauta.

É a reciprocidade

Eduardo Girão (Novo-CE) é contra visto para americanos, australianos e canadenses, preocupado com o turismo. O senador deveria saber que os países adotam o princípio da reciprocidade tratando como são tratados.

Pensando bem...

…o barraqueiro Glauber Braga será o primeiro deputado brasileiro a passar fome.

PODER SEM PUDOR

Povos que não pensam

Ao visitar Portugal, Juscelino Kubitschek foi recebido pelo ditador Oliveira Salazar com festas e homenagens. Mas houve um momento em que conversaram a sós. Salazar fazia longa consideração sobre escritores, mas JK estava distante: não via a hora de entregar-se – digamos – a um programinha pessoal. O ditador não parava de falar: “Nossos povos têm poetas e romancistas. Não têm, porém, filósofos...” Juscelino esperava a conclusão do raciocínio, e o ditador arrematou: “...nossos povos, Excelência, não pensam.”