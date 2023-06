“As regras para impedimento estão previstas em lei e da minha parte, reafirmo, serão cumpridas em sua integralidade”, de CRISTIANO ZANIN // durante sua sabatina para o STF no Senado.

No primeiro trimestre deste ano, 3 segundo o economista José Roberto Afonso, o Brasil criou mais empresas do que empregos. Pessoas física e jurídica se misturam assim como o salário e lucro também se embaralham.

Mais: no período, foram criadas um milhão de novas empresas microempreendedoras representam 79% do total. Quanto aos empregos, foram criados 526 mil vagas dos quais 403 mil gerados por micro e pequenas empresas.

IN: Exercício para pernas: leg press

OUT: Exercício para pernas: flexora deitada

Memória

As conversas telefônicas de Gabriela Cid, mulher do ex-ajudante-de-ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, reforçam a participação de um bloco de militares num suposto golpe que ficou estacionado no medo do ex-presidente. Receita de Gabriela: cassar o presidente do TSE, Alexandre de Moraes e “exigir novas eleições com voto impresso”.

E mais: “Estamos diante de um momento tenso onde temos de pressionar o Congresso”. Sua interlocutora era Ticiana Villas- -Boas, filha do general Eduardo Villas-Boas. Em 2018, então comandante do Exército, usou suas redes sociais para pressionar o STF a negar um habeas corpus para Lula.

GUAIDÓ, DE NOVO

Eduardo Bolsonaro está articulando um encontro, em Miami, com Juan Guaidó, líder da oposição na Venezuela. Está nessa empreitada ao lado de outros parlamentares, entre eles Nikolas Ferreira (PL-MG). Quer transmitir o encontro ao vivo, criando um fato político, contra os salamaleques feitos por Lula e Nicolás Maduro durante sua estadia no Brasil.

Para quem tem memória curta: Bolsonaro foi um dos chefes de Estado que reconheceram o governo Guaidó em 2019, quando ele se autodeclarou presidente da Venezuela.

“Alto comando”

Jair Bolsonaro tem falado, todos os dias, com seus antigos assessores militares palacianos que permanecem na ativa em seus aconselhamentos ao ex-presidente. Os contatos são quase todos telefônicos. Nada de registros por e-mail ou WhatsApp porque se tornaram perigosos canais de comunicação.

Esse outro “alto comando” é constituído pelos generais Luiz Eduardo Ramos, Braga Netto e Augusto Heleno, interlocutor mais frequente e mais exaltado. Até no PL tem gente que diz que tudo não passa de “conversa de generais de pijama” e ex-oficial de patente menor, que virou presidente da República.

TAMBÉM CONTAS

A ação do TSE, um das 16 contra Jair Bolsonaro ao longo do processo eleitoral, é apenas o começo do confronto do ex-presidente com seu ataque sistemático às instituições. Até no bolso, ele achou que poderia simplesmente deixar de pagar as multas por afrontar normas sobre o uso de máscaras.

Agora, a conta já passa dos R$ 400 mil, com direito a bloqueio de valores. Bolsonaro não parece preocupado: já ameaçou pendurar o prejuízo na conta do PL: “Vai ter mais. Vou ver se o Valdemar me paga por fora, salário retido”. E dá muita risada.

Paternidade

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) estão disputando a paternidade no Porto de Santos, de uma obra que ainda não existe e que, provavelmente não existirá.

O governo federal pretende lançar, por meio da pasta, um edital para a construção de um túnel de 825 metros de Santos ao Guarujá imerso no mar, um projeto estimado em R$ 5 bilhões. Tarcísio estava empenhado na mesma obra quando era ministro da Infraestrutura. Quando assumiu, Lula acabou com a festa que, agora, entrou nos planos do governo paulista.

Plateia de primeira

O rapper, compositor, produtor musical, estilista e agora diretor-criativo de moda masculina da Louis Vuitton Pharrell Williams fez seu primeiro desfile no cargo no qual foi nomeado em fevereiro.

Na passarela dourada, montada na Pont Neuf da capital francesa ele apresentou uma coleção que conectou sua cidade natal, Virginia (EUA) com a essência de Paris, exibindo modelos em xadrez, jacquard, o pearlcore e estilo pijaremo que marcaram presença nas alfaiatarias, tudo com homenagem a seu antecessor, o estilista Virgil Abloh (falecido em novembro de 2021).

Mais: Pharrell contou com a colaboração do artista plástico Henry Taylor que transformou o clássico monograma “LV” com a palavra “lovers”.

LVERS é um estado de espírito. Entre tantos convidados que se sentaram para aplaudi-lo estavam, da esquerda para direita, as cantoras Beyoncé (num pequeno momento de lazer durante sua turnê), Rihanna exibindo sua segunda gravidez, as modelos Naomi Campbell e Miranda Kerr, e a brasileira Anitta, ainda aproveitando os dias de folga.

Adeus aos incentivos

A equipe econômica já marcou a data: vai anunciar quem perderá seus incentivos fiscais no máximo até outubro. Antes, divulgará uma listona dos atuais favorecidos, com nome das empresas, seu CNPJ e o valor da generosidade recebida do governo em 2022. Só depois é que será apresentada a relação de cortes, contratos e prazos necessário, conforme companhias e setores para adequação à nova realidade fiscal.

Existirão benefícios suspensos já para 2024, cuja receita entrará no caixa no próximo exercício – o incentivo é um imposto ao contrário. Nesse grupo deverá estar a maioria dos que serão alvejados. Há outro contingente de empresas e setores onde os incentivos já estavam programados.

O governo quer evitar a judicialização dos cortes. O que está decidido é que todas as companhias e blocos escolhidos serão enquadrados num regime tributário com menos desigualdade, zerando ou reduzindo.

No empresariado, muita gente não acredita nessa decisão de corte nos incentivos. Pelo menos, não no curto prazo. O governo não sabe quem efetivamente recebe subsídios e incentivos.

Em abril, Fernando Haddad (Fazenda) afirmou que o governo estava abrindo mão de R$ 486 bilhões em perdas tributárias; uma semana depois, esse número passou para R$ 586 bilhões; e no final de maio, alcançariam R$ 641 bilhões. Em 38 dias, o valor variou R$ 155 bilhões. Ou seja: o Ministério da Fazenda não sabe o número exato da maior caixa preta das contas públicas.

Dois lados

A ex-bailarina, modelo e atriz Aline Campos (ex-Riscado, sobrenome de seu ex-marido) e que ganhou notoriedade após ser a garota-propaganda da cerveja Itaipava, que tinha apelido de “Verão”, após sua passagem pelo corpo de balé do Domingão do Faustão, agora está focando em sua carreira de atriz.

Ela já atuou como atriz no humorístico Vai que Cola (Grupo Globo), no filme Os Farofeiros (2018), e na novela Topíssima (2019), na Record.

Desde março em suas redes sociais e num canal no YouTube está interpretando uma personagem chamada “Shyrley Sábia” e outros personagens expandindo seu lado humorístico e mostrando todo seu talento.

Mais: esta semana compartilhou um ensaio “bem sensual” com várias fotos onde pede para seus seguidores escolherem a preferida, como se fosse possível.

“Sucesso”

Antes de viajar para a Europa, Lula disse, em reunião ministerial, que o programa de barateamento de carros até R$ 120 mil é “um sucesso” e o governo “precisa se preparar para prorrogar a medida tributária”.

Depois do vazamento da informação, o ministro Rui Costa (Casa Civil que, à propósito, permanecerá com a Abin) tratou de avisar que Lula “estava brincando” quando fez essa sugestão. Analistas econômicos acham que “esse carro populista só anda em marcha ré”.

Vai e volta

Petistas e antilavajistas viram uma foto de Deltan Dallagnol, no começo da semana, embarcando para os Estados Unidos e não deixaram por menos: “Deltan fugiu do país”. Nada disso: ele foi apenas participar de um evento cristão (com tudo pago) promovido pela Acton University e retornará ao país no final do mês.

Na semana passada, Deltan estava em Curitiba, planejando seu futuro político: “Meu futuro é aqui”. Por enquanto, vai aceitar uma função no Podemos

Para milionários

Diante da subida de juros dos financiamentos imobiliários e do aumento dos custos de construção, as incorporadoras que desenvolviam residenciais para consumidores de média e alta renda, têm concentrado seus lançamentos no topo da pirâmide social.

Na maioria, os novos apartamentos em São Paulo parte de R$ 5 milhões. No bairro de Vila Nova Conceição, um residencial Bueno Brandão é um recordista; seus apartamentos não saem por menos de R$ 12 milhões (R$ 50 mil por metro quadrado). O projeto é da Tegra, que tem mais dois empreendimentos do gênero engatilhados.

CARDÁPIO

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) importou o calendário gastronômico do Rio e de Brasília para o Palácio dos Bandeirantes. A feijoada, sempre servidas às quartas-feiras em São Paulo, passou para as sextas nos restaurantes do palácio e os funcionários estranharam.

No Rio e em Brasília feijoada é consumida no dia que antecede o fim de semana. Outra mudança: agora, às quartas, apareceu no cardápio o conhecido virado à paulista que, em São Paulo, vai à mesa sempre às segundas-feiras.

MISTURA FINA

ALÉM de sucessivas postagens nas redes sociais e até de assinar colunas na imprensa, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral quer lançar um canal e um programa de entrevistas no YouTube. Ele acha que conseguirá transformar a iniciativa numa fonte de renda. Mas mira mesmo em 2026. Está inelegível e alguns chegados acham que poderá virar um influencer no campo eleitoral do Rio de Janeiro.

MIGUEL Gutierrez, ex-CEO da Americanas, teve de entregar à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal equipamentos de uso pessoal como celular, notebook, tablet e laptop. Na apresentação de cada um, constava uma informação: “O aparelho encontra-se com iniciação de fábrica”. Ou seja: Gutierrez tratou de entregá-los em branco. Teve tempo suficiente para deixar tudo arrumadinho.

A CPI das ONGs, instalada no Senado, definiu seu plano de trabalho nesta semana, no qual ficou claro o objetivo dessas “organizações não-governamentais” que baseiam suas atuações, sobretudo na Amazônia, ganhando dinheiro para espalhar mentiras sobre o Brasil. É a expectativa do líder dos Republicanos no Senado, Mecias de Jesus, que representa Roraima. Ele promete investigar pessoas que vivem às custas de ONGs e questionou qual serviço que, afinal, prestariam ao país.

A PRIMEIRA visita oficial ao Brasil de Jarbas Barbosa, que assumiu o comando da Organização Pan-americana de Saúde, deverá render dividendos comerciais ao país. O epidemiologista brasileiro está disposto a negociar a compra de soro antiofídico e vacinas produzidas pelo Instituto Butantã incluindo imunizantes contra covid e influenza. Barbosa também deverá conversar com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ex-presidente da Fiocruz e referência no combate à pandemia no Brasil.

CCR e Zurich Airport Brasil avaliam disputar, em conjunto, a licitação do Aeroporto de Cabo Frio. O interesse é devido a sinergias de ordem geográfica. A dupla já administra os aeroportos de Porto de Macaé, também no Norte fluminense e de Vitória, no Espírito Santo. O futuro operador terá de investir cerca de R$ 140 milhões no terminal. O leilão está marcado para 11 de julho – e isso se ocorrer mesmo. A concorrência está cercada de denúncias de irregularidades e suspeições de favorecimento ao atual operador do aeroporto, a Costa do Sol, do grupo Aeropart.

OS maiores credores da Tok&Stok, notadamente Banco do Brasil e Santander, entraram em campo em busca de um comprador para a empresa. As instituições financeiras mantêm conversas com a Moby, plataforma de venda de imóveis e artigos de decoração. A empresa antes, havia recuado diante da dívida de R$ 600 milhões. A diferença é que agora os bancos estariam dispostos a entrar no negócio, convertendo uma parcela dos créditos da Tok&Stok em participação acionária. Nesses tempos de Americanas, os bancos têm um pé atrás com o varejo.

Assine o Correio do Estado