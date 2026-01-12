"Ato de agressão contra a justiça e a cidadania brasileira"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Viagens de Lula somam quase 6 voltas ao mundo

Sem constrangimento na hora de se hospedar em luxuosos hotéis mundo afora, os passeios internacionais de Lula, Janja e a sempre numerosa comitiva de aspones, dariam para completar 5,7 voltas ao redor do globo, considerando a quilometragem do ponto da decolagem ao ponto de aterrisagem que o petista percorreu apenas em 2025: 231.225,49. A volta ao mundo tem aproximadamente 40.000 km.

Governo nos ares

Lula cruzou a fronteira do Brasil quase todos os meses. Aliviou apenas em janeiro, fevereiro e dezembro. No restante do ano, zarpou sem dó.

Ponte aérea

O tour internacional de Lula começou em março, quando o petista fez um bate e volta ao Uruguai. Depois, um rolê pelos Estados Unidos e Ásia.

Roteiro refinado

Lula ainda deu um jeito de passear pelo Vaticano, Rússia, China, França, Mônaco, Argentina, Chile, Colômbia, Indonésia, Malásia...

Imagina se gostasse

Apesar do carimbadíssimo passaporte, Lula adora dizer que tem medo de voar. O último roteiro internacional, em novembro, foi Moçambique.

Impacto do salário mínimo preocupa prefeituras

Números da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indicam que o reajuste do salário mínimo terá impacto de R$4,28 bilhões nos cofres municipais em 2026. A primeira chega em fevereiro, com o pagamento dos vencimentos de janeiro. O impacto não ocorre de maneira uniforme e, nas contas da CNM, municípios de Minas Gerais, Bahia e Ceará serão os mais afetados, já que concentram o maior número de servidores que recebem até 1,5 salário mínimo, ou 32% do total nacional.

Raio-X

Do total de servidores dentro do recorte de maior impacto, os Estados ficam assim: Minas Gerais, com 12,1%; Bahia, com 10,5%; e Ceará, 9%.

Fatia

A conta total poderia ser menor em R$1 bilhão. Mas, ao considerar os encargos, o montante passa de R$3,1 bilhões para R$4,2 bilhões.

Inchaço da máquina

Desde 2020, o número de servidores municipais só cresce, passou de 6,8 milhões para mais de 8,3 milhões (2023), registra a própria CNM.

Malas prontas

A empresa de logística americana FedEx vai acabar com parte das operações por aqui. Após 37 anos atuando no mercado doméstico brasileiro, vai se concentrar apenas no transporte internacional.

Escalada

A dinheirama segue correndo frouxo via Lei Rouanet no governo Lula. O valor passou de R$2,35 bilhões (2023) para R$3,04 bilhões (2024) e chegou a astronômicos R$3,41 bilhões no ano passado.

Não é realidade paralela

Os Emirados Árabes Unidos cortaram universidades britânicas da lista de beneficiários de bolsas estatais já que instituições inglesas se recusam a combater islamismo radical, sem banir a Irmandade Muçulmana.

Por que será?

O presidente da Colômbia de extrema-esquerda, Gustavo Petro, mudou o tom em relação aos EUA. Ligou para Donald Trump para discutir o narcotráfico e marcou reunião com o governo americano em Washington.

Todo mundo viu

Viralizaram esta semana vídeos de presos políticos sendo libertados na Venezuela, após a captura do tirano Nicolás Maduro pelo governo americano. Ao menos 800 presos foram soltos desde a queda do ditador.

Casa de apostas

A plataforma Polymarket registrou alta de 14% nas chances de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. Já há mais apostas no filho do ex-presidente que no governador Tarcísio (Rep-SP). O presidente Lula (PT), entretanto, ainda lidera com 52% de chance de reeleição.

Foco é outro

O Senado celebrou volume “expressivo” de pedidos ao seu serviço de ‘verificação’ de fake news, em 2025. Mas o maior número de cidadãos entrou em contato para denunciar descontos ilegais em suas aposentadorias e tirar dúvidas sobre a CPMI do INSS.

Só para turistas

A agenda da Câmara dos Deputados está completamente vazia, em janeiro. Não há qualquer atividade prevista para deputados federais antes do fim do mês, apenas “visitas guiadas” para turistas.

Pensando bem...

... até a Venezuela está soltando presos políticos.

PODER SEM PUDOR

Segredo revelado

Tancredo Neves era candidato a presidente, no Colégio Eleitoral, quando esteve no Recife para conversar com o senador Marco Maciel (PFL-PE). Participaram do papo o saudoso senador Marcos Freire e os deputados Roberto Freire e Jarbas Vasconcelos, todos do PMDB. Ao despedir-se, Tancredo olhou para os três e sentenciou, apontando para Maciel:

- Agora eu sei porque vocês vivem perdendo eleição para ele...