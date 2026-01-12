Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Colunistas

"Ato de agressão contra a justiça e a cidadania brasileira"

Deputado Luiz Philippe de Orleans (PL-SP) sobre veto de Lula ao projeto da dosimetria

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

12/01/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Viagens de Lula somam quase 6 voltas ao mundo

Sem constrangimento na hora de se hospedar em luxuosos hotéis mundo afora, os passeios internacionais de Lula, Janja e a sempre numerosa comitiva de aspones, dariam para completar 5,7 voltas ao redor do globo, considerando a quilometragem do ponto da decolagem ao ponto de aterrisagem que o petista percorreu apenas em 2025: 231.225,49. A volta ao mundo tem aproximadamente 40.000 km.

 

Governo nos ares

Lula cruzou a fronteira do Brasil quase todos os meses. Aliviou apenas em janeiro, fevereiro e dezembro. No restante do ano, zarpou sem dó.

 

Ponte aérea

O tour internacional de Lula começou em março, quando o petista fez um bate e volta ao Uruguai. Depois, um rolê pelos Estados Unidos e Ásia.

 

Roteiro refinado

Lula ainda deu um jeito de passear pelo Vaticano, Rússia, China, França, Mônaco, Argentina, Chile, Colômbia, Indonésia, Malásia...

 

Imagina se gostasse

Apesar do carimbadíssimo passaporte, Lula adora dizer que tem medo de voar. O último roteiro internacional, em novembro, foi Moçambique.

 

Impacto do salário mínimo preocupa prefeituras

Números da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indicam que o reajuste do salário mínimo terá impacto de R$4,28 bilhões nos cofres municipais em 2026. A primeira chega em fevereiro, com o pagamento dos vencimentos de janeiro. O impacto não ocorre de maneira uniforme e, nas contas da CNM, municípios de Minas Gerais, Bahia e Ceará serão os mais afetados, já que concentram o maior número de servidores que recebem até 1,5 salário mínimo, ou 32% do total nacional.

 

Raio-X

Do total de servidores dentro do recorte de maior impacto, os Estados ficam assim: Minas Gerais, com 12,1%; Bahia, com 10,5%; e Ceará, 9%.

 

Fatia

A conta total poderia ser menor em R$1 bilhão. Mas, ao considerar os encargos, o montante passa de R$3,1 bilhões para R$4,2 bilhões.

 

Inchaço da máquina

Desde 2020, o número de servidores municipais só cresce, passou de 6,8 milhões para mais de 8,3 milhões (2023), registra a própria CNM.

 

Malas prontas

A empresa de logística americana FedEx vai acabar com parte das operações por aqui. Após 37 anos atuando no mercado doméstico brasileiro, vai se concentrar apenas no transporte internacional.

 

Escalada

A dinheirama segue correndo frouxo via Lei Rouanet no governo Lula. O valor passou de R$2,35 bilhões (2023) para R$3,04 bilhões (2024) e chegou a astronômicos R$3,41 bilhões no ano passado.

 

Não é realidade paralela

Os Emirados Árabes Unidos cortaram universidades britânicas da lista de beneficiários de bolsas estatais já que instituições inglesas se recusam a combater islamismo radical, sem banir a Irmandade Muçulmana.

 

Por que será?

O presidente da Colômbia de extrema-esquerda, Gustavo Petro, mudou o tom em relação aos EUA. Ligou para Donald Trump para discutir o narcotráfico e marcou reunião com o governo americano em Washington.

 

Todo mundo viu

Viralizaram esta semana vídeos de presos políticos sendo libertados na Venezuela, após a captura do tirano Nicolás Maduro pelo governo americano. Ao menos 800 presos foram soltos desde a queda do ditador.

 

Casa de apostas

A plataforma Polymarket registrou alta de 14% nas chances de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. Já há mais apostas no filho do ex-presidente que no governador Tarcísio (Rep-SP). O presidente Lula (PT), entretanto, ainda lidera com 52% de chance de reeleição.

Foco é outro

O Senado celebrou volume “expressivo” de pedidos ao seu serviço de ‘verificação’ de fake news, em 2025. Mas o maior número de cidadãos entrou em contato para denunciar descontos ilegais em suas aposentadorias e tirar dúvidas sobre a CPMI do INSS.

 

Só para turistas

A agenda da Câmara dos Deputados está completamente vazia, em janeiro. Não há qualquer atividade prevista para deputados federais antes do fim do mês, apenas “visitas guiadas” para turistas.

 

Pensando bem...

... até a Venezuela está soltando presos políticos.

 

PODER SEM PUDOR

Segredo revelado

Tancredo Neves era candidato a presidente, no Colégio Eleitoral, quando esteve no Recife para conversar com o senador Marco Maciel (PFL-PE). Participaram do papo o saudoso senador Marcos Freire e os deputados Roberto Freire e Jarbas Vasconcelos, todos do PMDB. Ao despedir-se, Tancredo olhou para os três e sentenciou, apontando para Maciel:

- Agora eu sei porque vocês vivem perdendo eleição para ele...

CLAÚDIO HUMBERTO

"É a prova do ódio que ele e toda esquerda têm dos patriotas"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre o veto de Lula ao projeto da dosimetria

09/01/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula quer destravar ‘Bessias’ com saída de ministro

Lula quer usar a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública como janela de oportunidade para destravar a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em estudo no Planalto está a separação de Justiça e da Segurança Pública, passando ao menos uma das partes para o centrão. Lula ensaia um aceno a Davi Alcolumbre (União-AP) para desanuviar o péssimo clima instalado com o presidente do Senado.

A volta dos que não foram

Se fala até em ressuscitar Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para uma das pastas. O senador foi o pivô da última crise entre Lula e Alcolumbre.

Ministro indemissível

O problema para Lula é que, uma vez nomeando Pacheco, aliado de Alcolumbre, eventual demissão do posto é declaração de guerra.

Quase um escambo

Não sendo Pacheco, Lula avalia costurar com os senadores uma indicação que viabilize a aprovação de Messias.

Saco sem fundo

Para 2026, a perspectiva é de ainda mais gastos com emendas. O Orçamento do ano, já aprovado, prevê pagamento de R$61 bilhões.

Ministros fizeram quase 1.800 voos pela FAB

Regalia disputada pela nata de Brasília, os jatinhos da Força Aérea Brasileira fizeram ao menos 1.778 decolagens com autoridades ao longo de 2025. Têm direito à regalia os ministros de Estado, chefes das Forças Armadas, presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal e, normalizado no governo Lula, sem previsão legal, até ministros do STF. A conta não considera os rolês de Lula e Janja, sempre com grandes comitivas e com a gastança protegida pelo sigilo.

AeroMotta

Só deu Hugo Motta zanzando por aí. O deputado, que até tem o próprio avião, fez ao menos 141 viagens nas asas da FAB (e por nossa conta).

Economia pra quem?

Fernando Haddad (Fazenda) não quer nem saber de voos de carreira. Foram 132 viagens ao longo do ano. Foram 20 a mais do que em 2024.

Supremo voador

A presidência do STF fez 100 decolagens. Os ministros, outras 19. O total de 2025 supera os voos de 2024 (1553) e fica atrás de 2023 (1997).

Uma piscada

Durou pouco a ordem para investigar denúncia de omissão médica a Jair Bolsonaro. Canetada do ministro Alexandre de Moraes (STF) anulou a sindicância determinada pelo Conselho Federal de Medicina.

Vai cair

Nas contas do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), o veto de Lula ao projeto da dosimetria não deve prosperar, “será derrubado na primeira sessão do Congresso Nacional”, conclui o deputado.

A galope

Carol de Toni (PL-SC) não quer nem esperar o fim do recesso para votar o veto de Lula ao projeto da dosimetria. A deputada protocolou pedido para uma sessão extraordinária do Congresso para derrubar a medida.

Bem na fita

O Aeroporto Internacional de Brasília é o segunda mais pontual do mundo. Foram 88,36% de decolagens (114.481) no horário em 2025. A avaliação anual foi divulgada pela Cirium, que analisa dados da aviação.

Fim da sabotagem

Eduardo Girão (Novo-CE) quer mudar o regimento interno do Senado para que apenas parlamentares que subscrevem pedidos de CPI participem do colegiado. Quer acabar com o aparelhamento e boicote.

Triste legado

Para Julia Zanatta (PL-SC), a passagem de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça não deixa saudade. Diz a deputada que o legado que fica é o “crime organizado mais forte, mais ousado e mais armado”.

Debandada

Ricardo Lewandowski, que se demitiu do Ministério da Justiça, deve ser só o primeiro a pedir o boné este ano. Quem quiser disputar eleição tem que se descompatibilizar. Ao todo, mais de 20 ministros devem sair.

Piorou

Debilitado, o ex-presidente Jair Bolsonaro agora faz uso de antidepressivos. “Está cada dia pior”, diz o filho Carlos Bolsonaro que presenteou o pai com um radinho a pilha.

Pergunta na Venezuela

Delcy Gonçalvez é a ditadora em exercício ou ditadora interina?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Alvíssaras, vereador

O ex-presidente do STJ, ministro Edson Vidigal, contou com muita graça – respondendo a e-mail de um alagoano – a história de um vereador eleito “com espantosa votação” em São Luís (MA), nos anos 60: “Era uma figura simpática, inteligente, com excelente memória para números, inclusive. Mas não gostava de ler nada, nem jornal. Tinha dificuldade para ler discurso. Algumas palavras ele as pronunciava com certa empáfia, distorcendo-as. Então, uma vez ele disse com muita convicção – ‘Senhor Presidente, tenho uma notícia jussareira para Vossas Excelências...’ Com todo o respeito, seus nobres colegas, segurando o riso, franziram as laterais da boca como se mastigassem os lábios. O homem queria dizer ‘notícia alvissareira’.”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Vai ter sangue nas mãos do excelentíssimo ministro e do Gonet"

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre a delicada situação do ex-presidente

08/01/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Governo distribuiu R$32,02 bilhões em emendas

O governo Lula (PT) distribuiu mais de R$32,02 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União (CGU). O total reservado havia sido maior: R$47,8 bilhões, mas apenas 67% foram de fato pagos. As emendas parlamentares destinam verbas do Orçamento a mando de deputados e senadores, sem interferência do Poder Executivo.

Maioria individual

Cerca de 53% de tudo pago pelo governo federal atendeu às emendas individuais, tanto emendas pix, quanto as com finalidade definida.

Nosso dinheirinho

Segundo o Tesouro Nacional, o governo Lula pagou R$3 bilhões a mais em emendas em 2025 do que em 2024.

Balcão 2025

O Tesouro Nacional contabiliza R$28,9 bilhões pagos em 2025 em emendas parlamentares, quase tudo (75%) em emendas individuais.

Saco sem fundo

Para 2026, a perspectiva é de ainda mais gastos com emendas. O Orçamento do ano, já aprovado, prevê pagamento de R$61 bilhões.

Lula deve priorizar solução caseira em ministérios

Forçado por pedidos de demissão ou pela descompatibilização de cargos, em razão do ano eleitoral, o presidente Lula deve priorizar alçar ao posto de ministro quem já está na pasta que o titular vá se afastar este ano. Para não travar as “entregas”, os secretários-executivos, que atuam como braço-direito dos ministros, devem assumir temporariamente a titularidade das pastas. A escolha também pretende evitar ainda mais desgaste com o Congresso, que sempre tem quem quer uma boquinha.

Taxxad ausente

Na Fazenda, Dario Durigan deve substituir Fernando Haddad. Taxxad, por ora, deve coordenar campanha de reeleição de Lula.

Velha conhecida

Para a poderosa Casa Civil, Lula deve colocar a secretária Miriam Belchior no lugar de Rui Costa, que deve tentar o Senado pela Bahia.

Vai indo

Lewandowski deve pedir o boné nos próximos dias da pasta da Justiça, a mais enrolada. A vaga pode sobrar até para o petista Tarso Genro.

Sindicância

O Conselho Federal de Medicina vai apurar denúncias de falta de atendimento médico a Jair Bolsonaro, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A sindicância teve instauração imediata.

Outro caminho

Com pouca chance de vitória nos pedidos feitos ao ministro Alexandre de Moraes, a oposição resolveu procurar o presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, para solicitar a prisão domiciliar para Bolsonaro.

Não para

Já são quase 1500 os documentos recebidos pela CPMI que investiga a ladroagem no INSS. Protocolados são 2.854, o último pede a convocação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

Tudo estranho

“É no mínimo estranho ver o TCU tentando interferir em uma decisão técnica e exclusiva do Banco Central”, diz o senador Magno Malta (PL-ES), que ainda quer saber, “estão tentando salvar quem?”.

P do pecado

O pagode desbancou o sertanejo e levou o top 1 de música mais ouvida no Brasil em 2025. O Hit “P Do Pecado”, do grupo brasiliense Menos É mais e Simone Mendes, subiu ao pódio após sete anos de sertanejo.

1/2026

A Câmara tem seu primeiro projeto de lei do ano protocolado. É do Executivo e institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, para criar o Instituto Federal do Sertão Paraibano.

Vem aí!

Depende do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), a instalação da CPMI para investigar denúncias cabulosas contra o Banco Master. Pedido para criar a CPMI tem mais de 230 assinaturas.

Alás...

... entre as mais de duas centenas de assinaturas de parlamentares para criar a CPMI do Banco Master, não tem petista entre os signatários. A turma do PCdoB e do Psol também ficou de fora.

Pergunta aos comunas

Por que quem sempre lacra contra banqueiros não assina a CPMI do Banco Master?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cachoeira de simpatia

Juscelino Kubitscheck era um craque na arte de agradar platéias. Certa vez, quando governador, visitou a cidade de Tombos (MG), na divisa com o Estado do Rio, cujo nome era uma referência à belíssima queda d’água no rio Carangola. E causou estupor ao se referir à cachoeira, no discurso:

- Isso não é natural...

A platéia ainda estava boquiaberta, perplexa, quando JK completou:

- ...é tão linda que só pode ser obra do povo de Tombos!

Saiu do palanque carregado nos braços.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio

3

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 23 horas

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

4

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias
risco de contaminação

/ 2 dias

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias

5

Procurador aciona Justiça para manter desconto de 20% no IPTU em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Procurador aciona Justiça para manter desconto de 20% no IPTU em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026