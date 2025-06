"Basicamente, temos dois países que lutam há tanto tempo e com tanta força que não sabem...

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Depois de ter sido condenado a oito anos e três meses de prisão por propagar discursos considerados discriminatórios, o humorista Leo Lins vem se apresentando em São Paulo com o espetáculo “Enterrado vivo”, onde até usa a sentença como marketing – e faz sucesso. E mantém sua coleção de piadas consideradas inadequadas.

Mais: na primeira apresentação no Teatro Gazeta, em São Paulo, havia fila para compra de ingressos. No espetáculo, a pedido de seus advogados, os espectadores devem guardar seus celulares em pequenos sacos pretos recebidos na entrada e lacrar o invólucro. Quem não colabora, é retirado do recinto.

“Condição de sub”, não

Enquanto o Paraná Pesquisas divulga novo levantamento onde Michelle Bolsonaro aparece derrotando Lula no segundo turno das eleições presidenciais, congressistas bolsonaristas entusiastas da participação da ex-primeira-dama no pleito acham que não há condições dela entrar como vice numa chapa comandada pelo governador Tarcísio de Freitas. Dizem que “a condição de sub” não é para Michelle, que passaria uma mensagem negativa às integrantes do PL Mulher, da qual ela é presidente. A ex-primeira-dama não fala sobre projetos eleitorais e, quando perguntada, diz que “seu candidato ao Planalto é seu marido” e que “qualquer outra decisão dependerá da decisão de Bolsonaro”.

Cansaço é muito

Quatro em cada dez brasileiros (41%) acreditam que Jair Bolsonaro e Lula deveriam se retirar da disputa eleitoral do ano que vem, segundo pesquisa da Genial/ Quaest. Outros 12% afirmaram que somente o petista deveria se retirar e 23% dizem que o ex-presidente não deveria disputar. Apenas 5% acham que ambos deveriam continuar na disputa. Há diferenças entre os grupos ideológicos. A esquerda está mais consolidada na convicção de que Lula não deveria desistir, só 13% opinam contra a candidatura de ambos, enquanto 35% dos bolsonaristas acham que os dois deveriam jogar a toalha.

“Novo” Carajás 1

A controversa compra da Bamin (Bahia Mineração) pode acabar se tornando um bom negócio para a Vale. Tudo depende de uma valiosa moeda de troca colocada sobre a mesa em meio às tratativas entre companhia e governo: a revisão do chamado Decreto de Cabidades, uma nova regulamentação para extração de mineral em áreas das cavernas. Esse “toma lá, dá cá”, teria o condão de destravar as negociações em torno da transferência da Bamin. Seria uma contrapartida mais importante do que o apoio financeiro do BNDES, para a Vale assumir a mina de Caetité (BA) e a construção do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste.

“Novo” Carajás 2

A Vale sempre fez pesado lobby em Brasília pela flexibilização das amarras regulatórias para a produção de minério nos territórios de relevo clástico. O redesenho da legislação abriria caminho para a Vale explorar a região ao Sul da Serra de Carajás com mais de 250 cavernas já mapeadas (o número total poderá passar de mil). Essa área tem reservas de minério de ferro estimadas em mais de 3,4 bilhões de toneladas e, já no primeiro ano, seria possível extrair 90 milhões de toneladas, equivalente a metade da produção de Carajás no ano passado (178 milhões de toneladas).

Retrato fardado

A Polícia Militar de São Paulo acumula, desde 2020, quase 3.500 pedidos de afastamento motivados por questões de saúde mental. Foram 653 licenças por causa psiquiátrica só no ano passado, numa meta que se aproxima de dois casos diários. Em 2020, foram 476 solicitações. Mais: os agentes que deixaram voluntariamente a corporação bateram recorde em 2024, quando levaram em consideração as gestões de João Doria, Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas. No primeiro trimestre de 2025, foram 206 casos. Se mantido o ritmo, será batida a marca de 800 pedidos.

Ritmo acelerado

Quem vê a cantora Dua Lipa no palco cantando e dançando sempre em cima do salto não tem noção de como é o ritmo do seu dia a dia. Apesar da energia de quem acorda às 6h30 e vai dormir mais de meia-noite e que fora dos palcos faz ioga, pilates com reformer, musculação e ensaios de dança e ainda arranja um tempo para aprender espanhol, não acredita que ela completará 30 anos no dia 22 de agosto. E, como gosta de cozinhar, quando está em turnê, aproveita para conhecer novos restaurantes e, claro, explorar a cidade.

“Faço 30 anos em agosto, e tenho pensado muito nisso, porque os 20 anos são tão tumultuados na maneira como você pensa sobre si mesma e seu corpo. E não sei, agora sinto que cheguei a um ponto, melhorei em cuidar de mim mesma, em malhar e dançar. Sinto-me mais confiante do que nunca. Sinto-me muito empoderada e forte com meu corpo. Me sinto bem quando compartilho minha energia com as pessoas no palco. Há tanta coisa disso que me deixa muito orgulhosa do meu corpo e da maneira como ele me sustenta”.

Noiva do ator Callum Turner, garante que está obcecada por ele e que ainda não tem planos para o casamento e muito menos para ter filhos. “Quero terminar minha turnê, o Callum está filmando, então estamos apenas curtindo esse período. Nunca fui alguém que realmente pensou em casamento, ou sonhou com que tipo de noiva eu seria. De repente, pensei: 'Ah, o que eu vestiria?', eu nunca entendi realmente o peso de estar noiva, agora percebi. Essa decisão de envelhecermos juntos, de ver uma vida e, sei lá, sermos melhores amigos para sempre é um sentimento muito especial”. Os planos de Dua Lipa, por enquanto, são expandir o Service9,o clube do livro no qual é sócia. E sonha em ter sua própria gravadora.

Direta de Portugal vs. ministro Gilmar

O presidente do partido português Chega! e líder da direita em Portugal, André Ventura, anuncia que a sigla vai investigar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O objetivo é examinar a atuação, os vínculos e o patrimônio do magistrado em Portugal, país onde Mendes mantém presença frequente por meio de eventos jurídicos e acadêmicos. “Todos sabemos que o governo Lula e seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote de grandes amigos que lhe apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil está a tomar”, diz Ventura, que o país é uma “ditadura disfarçada”. Na campanha eleitoral, Ventura chegou a dizer que prenderia Lula caso fosse eleito primeiro-ministro e que o presidente brasileiro não deveria ser autorizado a entrar em Portugal, onde “já tem corrupto demais”. A polêmica aumentou com a proximidade do Fórum de Lisboa, organizado por Gilmar por meio do IDP, instituição da qual é sócio-fundador. O evento, apelidado de “Gilmarpalooza” tem entre seus palestrantes os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, ambos do STF.

Caindo fora

Em julho, União Brasil e Progressistas discutirão a entrega dos cargos do segundo e terceiro escalão do governo Lula. Será o primeiro passo para o desembarque total do governo, com data limite para cair fora até dezembro. Os dois partidos querem se livrar dos laços com Lula antes da desincompatibilização em abril de 2026. União e Progressistas mantêm cargos na Caixa, Telebras, Correios, DNOCS, Sudene e Sudan. Um grupo de políticos ligado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda quer segurar as boquinhas.

Novo capítulo

A conhecida e admirada jornalista Ana Paula Padrão voltou ao mundo da literatura e lançou na terça-feira (24) o livro "Agressão – A escalada da Violência Doméstica no Brasil", onde investiga as causas e os mecanismos que perpetuam a violência de gênero no país, mesmo com as legislações mais avançadas do mundo. “Como mulher e mãe de uma menina, a violência de gênero é uma das minhas maiores preocupações. Me dediquei a investigar as causas, os mecanismos de perpetuação e as saídas para tanta insegurança e injustiça que permeiam a vida das mulheres”. E completou: “Essas vítimas são mulheres de todas as classes sociais, idades, níveis de escolaridade e informação. Elas vivem tanto em famílias estruturadas quanto disfuncionais e costumam ser mais cobradas e julgadas que os próprios agressores”, Vale a pena lembrar que Ana Paula já é autora do livro “Abuso – A Cultura do Estupro no Brasil", lançado em 2020. Entre tantos presentes na noite de autógrafo estavam a filha Melissa Araújo, de 19 anos (fruto do relacionamento com Christiano Londres), Maju Coutinho, Chico Pinheiro, Alan Severiano e Márcio Gomes, e o ator Dan Stulbach.

Suspeita na Saúde

Três meses depois de assumir, o Ministério da Saúde, Alexandre Padilha, já coleciona escândalos, além de seu “orçamento secreto” que beneficia aliados. São dois contratos sob suspeita para adquirir insulina humana. Diz a denúncia ao TCU que, em vez de contrato em reais, como determina o edital do pregão, o grupo de Padilha o fez em dólares com uma Global Tecnology Limited, registrada em Hong Kong. A manobra poderá custar até R$ 50 milhões a mais para o Brasil. O relator no TCU é o ministro Aroldo Cedraz.

Lá e cá

Há negociações em andamento sobre a contratação de Boninho pela TV Record. Embora ele tenha tido conversas iniciais com o SBT (um novo The Voice Brasil deverá acontecer na emissora das herdeiras de Silvio Santos), as conversas com a Record parecem mais avançadas, especialmente para produção de reality shows e outros programas – e o The Voice Brasil mudaria para lá. A parceria com o SBT não impediria projetos para a Record. A contratação pela Record não significaria a saída de Rodrigo Carelli (A Fazenda), atual responsável pelos reality shows da emissora de Edir Macedo.

Veteranas em alta

A Globo está valorizando atrizes veteranas em suas novelas: algumas demitidas estão de volta e outras têm contrato vitalícios como Rosamaria Murtinho, Fernanda Montenegro e Laura Cardoso. Betty Faria já fez novela nova, Suely Franco está no elenco de “Dona de Mim” e também Silvia Pfeifer está de volta, depois de quase dez anos. Silvia, cujo casamento de 44 anos terminou, agora namora Edson Pinto, ex-Ana Botafogo.

Mistura Fina

Na esteira da Cúpula dos Brics, que será realizada no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho, Lula deverá receber visitas dos líderes de Estado da Índia, Indonésia e Egito. Os três compromissos entrarão na previsão do Itamaraty. A ideia é que Lula receba o primeiro-ministro Narendra Modi e os presidentes Prabowo Subianto e Abdel Fattah al-Sissi – possivelmente em Brasília.



Acusado de mentir ao menos em uma semana sobre problemas enfrentados por brasileiros, o Ministério de Relações Exteriores vê derreter a credibilidade construída ao longo de sua história. No primeiro caso, foi criticado por não haver prestado assistência a delegações oficiais brasileiras, incluindo prefeitos e membros do Distrito Federal, quando eclodiu a guerra Israel vs. Irã. Só o governo de Israel deu atenção ao grupo.



Mais: em resposta, o Itamaraty disse não ter sido informado da presença de brasileiros em Israel, que desmentiram em nota. Também ‘informou’ o resgate da brasileira acidentada na Indonésia, mas a família desmentiu suposto interesse. O terceiro caso em uma semana, foi quando negou que 30 brasileiros tenham pedido ajuda para sair do Irã. Aí, foi enfaticamente desmentido “os punhos de renda” ficaram sujos com as mentiras



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, foi à Nigéria, levando junto 70 empresários para fortalecer as relações econômicas com o Brasil. Ele participou do evento 2ª Sessão do Mecanismo de Diálogo Brasil-Nigéria e teve um encontro com o presidente Bola Tinubu, quando o convidou para ingressar no bloco dos Brics e participar, em Belém da COP30.



Com 23 pavimentos, incluindo cinco subsolos, a nova unidade do Sabará Hospital Infantil já é considerada um marco na infraestrutura hospitalar pediátrico no Brasil. Previsto para 2026, contará com 210 leitos e 12 salas cirúrgicas, inspirado nos Children Hospitals dos Estados Unidos. Com capacidade para atender até 100 mil crianças por ano nos ambulátorios de especialidade pediátricas, inclui atendimento a pacientes do SUS. Terá cerca de 41 mil m² de área construída, na esquina da rua dos Pinheiros com Avenida Rebouças, em São Paulo

In – Inverno: cobertores de lã

Out – Inverno: cobertores de acrílico