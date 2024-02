"Boulos me pediu duas vezes para ser vice dele. Na campanha passada e nesta. Ele tem boas ideias"

O governador Tarcísio de Freitas quer “vender” São Paulo no mundo. Além da ida à Europa, programada para meados de fevereiro, quer ir aos Emirados Árabes em março. Vai buscar investidores para o maior projeto de privatização de seu governo, a Sabesp, além de outras em andamento.

MAIS: é o caso da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Na semana passada, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth foi à China em busca de candidatos para a construção e operação do Trem Intercidades. O empreendimento, orçado em R$ 12 bilhões, ligará São Paulo a Campinas.

Reprodução

Sem tempo para lamentar

A super modelo Alessandra Ambrósio, 42 anos, parece sempre estar ligada na tomada. Depois de passar as festas de final de ano com sua família em Florianópolis, já passou alguns dias em Aspen, Estados Unidos com amigos e agora está em Camboja, onde aproveitou para visitar o templo budista de Bayon, onde viu o sol nascer e legendou: “Nascer do sol no majestoso Angkor Wat”. Solteira, apesar de não confirmar o término com Richard Lee tem aproveitado os momentos de folga para ficar ao lado dos amigos e da família. Mas ela também está em pleno vapor no trabalho, depois de firmar uma parceria com Patricia Bonaldi que misturam as referências culturais, viagens e experiências pessoais, celebra a expertise da grife PatBO, com o estilo ousado e chique da supermodelo. Mais: Ambrósio também aparece no estilo loira fatal na edição número 4 da revista alemã Schön! , que também tem na versão italiana, francesa e agora suíça. As fotos foram feitas pela talentosa Ellen von Unwerth.”.

Terra de ninguém

rimeiro, os vândalos invadiram, em grupos, lojas e minimercados em ruas próximas da cracolândia, em São Paulo. Agora, invadem lojas da tradicional rua Santa Ifigênia, no centro, repleta de comércio. Uma das grandes ficou a zero, com prejuízo estimado em R$ 300 mil. Nas duas circunstâncias, nenhum policial por perto. Agora, o governador Tarcísio de Freitas convoca dois mil PMs aposentados; ficarão em cargos administrativos e os que estão nessas posições vão para as ruas. E mostra o texto da convocação, no estilo de presidentes (deve estar treinando). Ao lado de Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes aplaudindo, fazendo claque. No Rio, as milícias protegem o pessoal do tráfico, que fatura R$ 12 milhões mensais. A venda das drogas foi substituída pela extorsão de comerciantes e mototáxis. Esses mototáxis, em várias favelas, pagam uma taxa de proteção de R$ 150 semanais.

Sem medo

Em recente vídeo exibido nos principais telejornais, jovens bandidos assaltantes de celulares aparecem armados com paus e canos enfrentando policiais e avisando: “Não temos medo de vocês. Podem vir”. Os PMs não encaram, estão em minoria e não puxam suas armas. Estão acovardados, os outros lhe dão as costas e fica tudo por isso mesmo. A cena, em São Paulo, começa a se repetir no Rio. E como se os bandidos estivessem ganhando a guerra. Num dos últimos enfrentamentos, os bandidos de celulares abateram uma soldada a tiros.

Reprodução

Representatividade importante

Com apenas dois trabalhos Duda Santos, 22 anos, foi escolhida para protagonizar a primeira parte do remake de Renascer vivendo Maria Santa e claro, festejou a conquista. “Sou uma mulher preta favelada e não vim de um lugar de privilégios, então ocupar este espaço e poder representar tantas meninas é incrível. A representatividade é importante, mostrar que é possível. Sempre tive o sonho de ser protagonista. Lembro de falar pra minha mãe: “Vou ser protagonista, mas vai demorar um pouco”. E completou afirmando que a personagem trouxe muito para ela. “Aprender a confiar em mim no caminho. Tem sido um processo lindo de descoberta. Enquanto atriz, Maria Santa me foi um presente. Hoje tenho mais coragem de me entregar para o que sinto. Na vida, a gente tem que ter coragem”. Fora das telas se defini: “Sou família, amigos, samba e cobrança também, e uma boa geminiana que não aguenta ficar parada”.

Em família

O futuro ministro do STF, Flávio Dino, batalha nos bastidores pela indicação da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge para o STJ na cadeira destinada a um indicado pelo Ministério Público Federal. A vaga está aberta desde outubro do ano passado, com a aposentadoria da ministra Laurita Vaz. Raquel é um nome que agrada o PT e aliados da esquerda. À frente da PGR, pediu ao STJ a federalização das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco. Mais: Raquel está em alta junto à família Dino. Além de Flávio, também tem apoio de seu irmão, o subprocurador da República Nicolao Dino.

Disputa

Apesar dos desgastes provocados pelas operações da PF, Lula enxerga também uma disputa entre a Abin e a Polícia Federal. E acha que as investigações até agora não trouxeram elementos suficientes para quebrar a confiança que Lula tem no diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa. Nos corredores do Planalto, muita gente acha que Corrêa pode acabar pedindo seu afastamento por conta de uma estrutura paralela do órgão. Lula não quer decidir nada no calor dos acontecimentos. Corrêa tem uma relação histórica com o presidente. No governo 1 implantou a Força Nacional de Segurança; no governo 2, foi diretor-geral da PF.

“Boulos me pediu duas vezes para ser vice dele. Na campanha passada e nesta. Ele tem boas ideias, mas a Tabata é mais preparada. Não tem vícios”, de JOSÉ LUIZ DATENA // que ainda não decidiu se será ou não vice de Tabata Amaral, na corrida pela prefeitura de São Paulo.

PARALELA - 1

Em meio às movimentações da Polícia Federal até na casa de Angra dos Reis da família Bolsonaro, os de melhor memória lembram – e já há gravações da época sendo exibidas – das denúncias do ex-ministro Gustavo Bebianno (já falecido), que logo no início do governo, de que o vereador Carlos Bolsonaro levara ao Planalto proposta de criar uma “Abin paralela” (já tinha relações com Alexandre Ramagem) para fornecer ao presidente informações que não poderiam ser repassadas por conta de restrições legais.

Paralela - 2

8 Hoje, as informações da PF, que investiga ações da Abin no governo Bolsonaro, sinalizam que realmente teria sido montado na época um esquema paralelo para servir de apoio ao presidente e seus filhos. Naquele tempo, numa reunião ministerial, além de dizer que os serviços de informação não eram eficientes, Jair Bolsonaro falou abertamente que a agência de informação “dele”, funcionava melhor. Ou seja: quis mostrar que tinha um sistema a seu dispor, oficializando o que era não conhecido – e tampouco permitido.

LEGITIMIDADE

À medida em que as investigações da PF avançam sobre a “Abin paralela”, configura-se que o esquema armado por Alexandre Ramagem era tão eficaz que até hoje a Abin está infiltrada de bolsonaristas. Analistas acham que à medida em que novas informações revelam intenções golpistas do ano anterior, os inquéritos sob comando de Alexandre de Moraes, malgrado tropeções iniciais, ganham legitimidade. Agora, ele comanda um processo de revisão das aposentadorias do INSS: é uma revisão de vida quando os veteranos solicitam que seus salários antigos sejam incluídos no cálculo dos benefícios. Olho vivo.

Carnaval sideral

Há alguns anos, o carnavalesco Baile da Vogue, acontecia em São Paulo, nos salões do Hotel Unique. Agora, acontece no Copacabana Palace, no Rio, unindo forças (e o tradicional hotel não promove sozinho seus bailes). Tudo é patrocinado e a presença de figuras do showbiz para animar (e sair nas fotos) é cada vez menor. Alguns torcem para ser convidados – e não são. Outros querem cachê. O próximo Baile da Vogue será no dia 3 de fevereiro, com presença da atriz Dakota Johnson, que vem promover seu filme Madame Teia. O tema é “Galactika”, uma grande viagem entre as galáxias.

OITO ELÉTRICOS

Depois da visita de representantes da BYD chinesa que lhes apresentou um super carro elétrico no valor de R$ 500 mil (Janja é quem fez o test-drive), o presidente Lula está pensando num contrato de arrendamento com a montadora que lhe permita reestruturar a tropa palaciana ligada à Presidência. Lula estaria imaginando ter oito elétricos da BYD à disposição no Planalto. Se fosse para pagar, custariam R$ 4 milhões – e certamente com desconto. Mas, seria para locar. ridicularizados por alguns jornais.

MISTURA FINA

O PRESIDENTE do PL Valdemar Costa Neto, o mesmo que enaltecia Lula há dias, recorreu a Ayrton Senna para defender Jair Bolsonaro da “perseguição” sofrida por ele e sua família. Na rede social X (antigo Twitter), Valdemar disse que “quanto mais perseguirem, maior será o entusiasmo do povo brasileiro” com o ex-presidente e citou o ex-piloto para dizer “que é brasileiro e não desistirá nunca”, lembrando frase de Ayrton.

LULA anda mais do que generoso para tirar as empresas aéreas dos colossais buracos financeiros onde estão metidas. Amanhã, na Casa Civil, representantes da Petrobras, CEOs das companhias e da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, mais o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) discutirão a possibilidade de compra de querosene de aviação juntas. Reduzir o preço do mesmo querosene de aviação para cada uma, nem pensar. E condições especiais para que as companhias aéreas possam acessar para o crédito de R$ 6 bilhões que está sendo oferecido.

A CONTA oficial do governo ironizou Carlos Bolsonaro, alvo de busca e apreensão, apresentando uma imagem com uma mão batendo à porta e o texto “toc, toc, toc” e avisando que todos deveriam receber agentes comunitários muito bem por conta do aumento de casos de dengue. Era uma referência velada a outra possível situação que reproduziria a chegada de agentes da PF.

O EX-presidente Jair Bolsonaro está tentando empurrar o coronel aposentado da PM Ricardo Mello Araújo para a vaga de candidato a vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes que corre atrás da reeleição. O nome de Araújo foi apresentado a Valdemar Costa Neto, dono do PL, que já avisou que é uma indicação do ex-presidente e que o prefeito pode não topar. O coronel já manifestou apoio ao impeachment de ministros do STF, levantou suspeitas sobre eleições e era contra o passaporte da vacina. O paulistano não tem a menor ideia de quem é ele.

O NOME do coronel aposentado da PM Ricardo Mello Araújo, escolhido para ser seu vice, por Jair Bolsonaro, não entusiasmou o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes. Só que ele não pode dispensar a indicação no curto prazo. Precisa do apoio de Bolsonaro e até já defende o ex-presidente, dizendo que “ele ajudou muito São Paulo”. Só não diz onde e quando. Por outro lado, mantém uma pesquisa no bolso: diz que 68% dos eleitores da capital não votariam em candidato apoiado por Bolsonaro.

