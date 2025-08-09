Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Brasil não quer essa radicalização"

Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, após Lula falar mal de Bolsonaro

09/08/2025 - 07h00
Três americanos influenciam Trump sobre Brasil

Três homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula (PT). O primeiro, Martin De Luca, advogado de Trump, é o autor da ação que abriu caminho para a Lei Magnitsky contra Moraes. Outro, Jason Miller, conselheiro e braço direito de Trump, não esquece: chegando ao Brasil, em 2021, foi detido e interrogado por três horas na Polícia Federal, a mando de Moraes.

 

Trauma brasileiro

Miller veio à Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), ainda no governo Bolsonaro. Não esperava a “recepção” em um país livre.

 

Focado no Brasil

Desde então, Miller monitora o Brasil, vê o Pais como ditadura judicial. Até xingou Moraes de “idiota”, no X, após o gesto obsceno no estádio.

 

Aviso prévio

Antes da cancelamento do visto e a sanção da Magnitsky, Miller definiu Moraes como “a maior ameaça à democracia no Hemisfério Ocidental”.

 

American bolsonarista

Steve Bannon, amigo de Trump, é admirador de Bolsonaro e se ligou ao filósofo Olavo de Carvalho. É ativista contra a “ditadura do STF”.

 

Alcolumbre se joga na alça de mira da Magnitsky

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) tem comportamento afobado, por isso pode custar caro sua decisão de afrontar a vontade majoritária do Senado pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Ele não se deu conta de que no meio do caminho tem a Lei Magnitsky. Aquela. Tão logo circularam suas declarações, post da embaixada americana no X advertiu os que apoiarem ou protegerem o sancionado Moraes. Assim, além dos ministros do STF, Alcolumbre também entrou na alça de mira.

 

Lista aumentou

A expectativa em Brasília é que Alcolumbre fará companhia a Rodrigo Pacheco, antecessor que inventou, entre os sancionados da Magnitsky.

 

Cargos no horizonte

Amigos de Alcolumbre admitem que ele tentou se credenciar junto a Moraes, que tudo pode, e a Lula (PT), de quem espera mais cargos.

 

Lista em definição

A lista de novos sancionados deve ser informada a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, durante reunião para a qual foram convidados.

 

Apenas truculência

O jurista André Marsiglia afirmou ontem (8) que “é absolutamente inconstitucional” a iniciativa autoritária do presidente da Câmara, Hugo Motta, tentando mostrar que manda, de suspender cinco deputados. A decisão atende a pedido de Lula e a expectativa de ministros do STF.

 

Maria sem brioche

É ridícula a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de gastar R$1,5 milhão em sala vip no aeroportos de Brasília para que seus ministros escapem do alcance dos pagadores de impostos.

 

Crescimento rápido

O pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes na plataforma Change.org passou das 1,8 milhão de assinaturas na sexta-feira (8). Até junho eram pouco mais de 1,5 milhão.

 

Nas trincheiras

O perfil do STF no X (ex-Twitter), rede que foi censurada durante quase toda a eleição 2022, resolveu agora responder a postagem de pessoas para esclarecer que alegações esdrúxulas eram, de fato, falsas.

 

Dois caminhos

Para Nikolas Ferreira (PL-MG), “Moraes está cavando a própria cova financeira e da família. E quer arrastar o STF junto com ele. Ministros, soltem a mão desse cara logo. Que ele renuncie ou seja impichado”.

 

Oposição, oposição

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a atuação da bancada no Congresso, que obstruiu os trabalhos: “motivo de orgulho”, disse. E ainda pediu: “Anistia já”.

 

Sem acesso, sem fim

Alexandre de Moraes justificou a decisão de não permitir acesso à íntegra do processo que congelou contas e cartões e Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor que denunciou “abusos”: há “diligências em andamento”.

 

Sub do sub

Na China, a defesa do Brasil na crise com os EUA sobrou para Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista: a China “está disposta” a “compensar incertezas externas”. Ah, bom.

 

Pensando bem...

...se fosse divórcio, seria litigioso.

 

PODER SEM PUDOR

Rapazes, cheguei

Deputado estreante no início dos anos 1990, o pernambucano Gustavo Krause era ignorante em matéria de Brasília e por isso teve dificuldade de encontrar o complicado endereço do catarinense Jorge Bornhausen, que oferecia jantar a parlamentares novatos. Ele já encontrou o ambiente animado. Ainda na porta da casa, festeiro, Krause foi logo gritando: “Santa Catarina e Pernambuco, unidos, jamais serão vencidos!” Fez-se súbito silêncio, as pessoas trocaram olhares e o sorriso de Krause foi sumindo enquanto ele descobria que era a festa errada. Saiu de fininho

ARTIGOS

Enem abre porta, mas a chave está na equidade

Até 2023, um dos principais desafios apontados pelo Ministério da Educação (MEC) era o desinteresse de jovens da rede pública em se inscrever

07/08/2025 08h26

Arquivo

Mesmo após mais de duas décadas de existência, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda expõe uma contradição central da educação brasileira: para além de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da Educação Básica, o exame se tornou um instrumento de democratização do acesso ao Ensino Superior e, como tal, escancara a persistência das desigualdades sociais no País.

Até 2023, um dos principais desafios apontados pelo Ministério da Educação (MEC) era o desinteresse de jovens da rede pública em se inscrever.

Naquele ano, segundo recente declaração do ministro da Educação, dos 4,3 milhões de estudantes que concluíram o 3º ano do Ensino Médio na rede pública, apenas 1,18 milhão de alunos da rede pública participaram do exame, ou seja, 58% dos potenciais concluintes.

Diante disso, o governo federal reformulou o programa Pé-de-Meia em 2024, oferecendo uma bonificação de R$ 200 para os estudantes que comparecessem aos dois dias de prova.

O resultado, possivelmente alcançado com a ajuda dessa bonificação, foi um salto significativo e importante na adesão: 1,66 milhão de inscritos da rede pública, representando 94% dos concluintes (ainda segundo recente declaração do ministro da Educação). 

Mas a pergunta que permanece é: participação significa engajamento real, igualdade de oportunidade? Para muitos estudantes em situação de vulnerabilidade, é possível que a motivação não tenha sido acadêmica, mas financeira.

O pagamento do incentivo serviu como alívio momentâneo para dificuldades concretas, mas não necessariamente como ferramenta de projeto de vida. Participar da prova não é o mesmo que prepará-la com a intenção de disputar uma vaga no Ensino Superior.

Esse descompasso aparece claramente nos dados de desempenho. Em 2024, a média dos estudantes da rede privada no Enem foi de 605 pontos, enquanto os da rede pública foi de 514 – uma diferença de 19,65%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre as 50 melhores escolas no ranking do Enem, apenas três são públicas – todas federais.

Uma das raízes do problema é o fenômeno que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) chama de “barreira de horizonte”: a dificuldade que jovens periféricos têm de se imaginar ocupando espaços universitários. A ausência de referências familiares ou comunitárias no Ensino Superior reforça a percepção de que “não é para eles”.

A desigualdade também se manifesta na infraestrutura escolar. Segundo relatório da Unesco (maio/2025) e do último Censo Escolar, muitas escolas públicas ainda carecem de bibliotecas, laboratórios e professores especializados – elementos considerados fundamentais para desenvolver as habilidades avaliadas pelo Enem. 

Estamos diante de um paradoxo: as melhores vagas nas universidades públicas – gratuitas – continuam sendo ocupadas, em grande parte, por alunos que puderam pagar pelo Ensino Médio. E a desigualdade se perpetua.

Nesse contexto, qual deve ser o papel da escola pública? Mais do que ensinar conteúdos, ela precisa ajudar a construir projetos de vida. Isso implica despertar no aluno o interesse em planejar o futuro e ser protagonista da sua própria história.

É crucial também oferecer orientação acadêmica consistente, explicar as etapas do Enem, divulgar oportunidades reais, criar grupos de estudo, articular parceriasww com universidades.

Mas, sobretudo, precisamos cultivar nos estudantes a crença de que é possível sonhar com o Ensino Superior.

Segundo o Censo da Educação Superior de 2022, apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos frequentavam uma universidade. Por isso, tornar os estudantes da rede pública mais preparados para disputar vagas no Ensino Superior não é apenas uma meta educacional, é uma exigência democrática.

O Enem pode ser, sim, uma poderosa ferramenta de transformação social. Mas, para que isso se concretize, é necessário ir além da bonificação emergencial, por melhor intencionada que seja.

É preciso investir no simbólico e no estrutural: começando por mostrar que a universidade é um caminho viável – e desejável – para todos.

 

Giba Um

"Vocês sabem muito bem que o projeto do atual presidente era tornar o Brasil comunista...

Cachaceiro sem-vergonha", de Michelle Bolsonaro, em discurso em Belém, sem citar o nome de Lula e garantindo que seu marido "não é golpista".

07/08/2025 00h05

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Como a Lei Magnitsky atinge, na área de imóveis, parentes até laranjas, o ministro Luís Roberto Barroso também se preocupa com o apartamento da família em Miami, na região de Key Biscayne. Tem 150 metros quadrados, está avaliado em US$ 4,1 milhões ((R$ 22 milhões)

Mais: o mega apartamento está em nome do filho Bernardo Barroso Van Brussel numa offshore. Foi comprado antes de Barroso ser ministro do Supremo em nome de Teresa Cristina, na época esposa do atual presidente da Corte (já falecida).

Brasil-China: irmãos

Lula disse aos magistrados do STF, no jantar da semana passada, que encarregou Rui Costa (Casa Civil) de acelerar todos os acordos com a China em análise ou de alguma forma pendentes no governo. Um auxiliar do presidente disse que "Brasil e China serão irmãos no que der". O Brasil também fará negócios com concorrentes de produtos dos americanos. Nesses dias, o país já acertou exportação de bovinos para o México. E à propósito de Rui Costa: ele anda sumido. Sua pasta é responsável por viabilizar a hospedagem na COP30. Com hotéis extorquindo visitantes, Costa escafedeu-se.

Apagão na segurança 1

Policiais civis do Pará, que vai sediar a COP30 dentro de 100 dias, enviaram ao governador Helder Barbalho (MDB) um relatório que adverte para a "situação alarmante" no interior. O ex-delegado-geral Walter Resende, que deixou o posto em abril passado, recebeu ao menos quatro ofícios do sindicato da categoria com alertas que envolvem até violação de direitos humanos e nada mudou até agora. Nas delegacias, carros velhos e estragados viraram depósito para dengue, leptospirose e chikungunya. Em Novo Progresso, uma presa estava há uma semana com homens, algemada no corredor da carceragem. O documento expõe até calote em diárias e abonos extras.

Apagão da segurança 2

O Pará vive crise na segurança, com 82 delegacias dos 144 municípios, com apenas um policial civil trabalhando 24 horas sozinho. Altamira, 130 mil habitantes, já registrou a morte de policial solitário cujo trabalho protegia o município. Em Pacajá, a delegacia está um caco, sem munições para armas de grosso calibre e caixa de água transformada em vaso sanitário. Em Anapu não tem nem xadrez para separar agentes dos presos. E em Rondon do Pará, duas menores presas pernoitaram na delegacia com dois presos, com direito a abuso sexual contra um investigador.

Um para 1.214

Levantamento feito pelo Instituto República, especializado em dados e gestão de pessoas da administração pública, aponta que existem, em todo o Brasil, apenas 24 ginecologistas para atender as 29.137 detentas do país, o equivalente a uma médica para cada 1.214 pacientes. Nas 127 unidades dedicadas exclusivamente ao público feminino, 113 delas, ou 89%, não contam com nenhum profissional especializado para atender mulheres privadas de liberdade. O fenômeno se repete nas penitenciárias mistas: 86 das 89 delas não têm ginecologistas em suas dependências. Das 27 unidades federativas do Brasil, 19 não contam com ginecologistas entre seus médicos.

Dinheiro do tráfico

Investigações das polícias Federal e Civil de São Paulo e Rio e do Ministério Público descobriram que PCC e PV, as maiores facções do país, estão utilizando bancos digitais para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Por apenas oito fintechs, cujas operações foram vasculhadas em mais de três mil páginas de inquérito, passaram nos últimos seis anos R$ 28,2 bilhões do crime organizado. Essas empresas dividem grandes quantias de dinheiro em transações de pequeno valor para fugir do radar das autoridades.

Giba Um

IA e a comida

Capa da revista Marie Claire, a chef, escritora, apresentadora e empresária Rita Lobo abre o coração para falar sobre o assunto que mais gosta: comida. Rita, que deixou a apresentação do “Cozinha Prática”, exibido pela GNT, após 12 anos, comenta sobre a interferência da Inteligência Artificial nos alimentos.  “A IA vai afetar todas as áreas da nossa vida. E poderá nos ajudar a planejar melhor a nossa alimentação. No momento, estou trabalhando com a pergunta ‘Como as novas tecnologias pode ajudar quem está disposto a cozinhar?’. A gente sabe os básicos: a IA pode deixar as refeições mais eficientes, considerando restrições alimentares ou mesmo referências, pode ajudar com uma lista de compras automatizada, com assistência culinária. Enfim, não é tecnologia para fazer comida de laboratório: é para mudar a rotina da casa”.  Rita agora se dedicará ao seu site, que não é só mais um site de receitas, ele cresceu e hoje também vende cursos de gastronomia e também funciona como editora de livros culinários. “Inicialmente, o ‘Panelinha’ se propôs a ser um site de receitas, que o público cunhou de receitas que funcionam. Funcionam porque são pensadas para quem não sabe cozinhar e porque a gente leva em consideração os ingredientes que se acham em todas as regiões do Brasil. À medida que o tempo foi passando, a gente entendeu que precisava diferenciar comida de verdade de ultraprocessados. Nos nossos conteúdos, a gente o tempo inteiro traz essas reflexões. Hoje o ‘Panelinha' está muito mais perto da saúde do que da gastronomia”.

Ministros do STF mais preocupados

Na semana passada, apenas seis ministros do STF foram ao jantar de Lula, em desagravo a Alexandre de Moraes, atingido pela Lei Global Magnitsky. Agora, os que foram e os que não foram estão preocupados diante da possibilidade de também serem sancionados, depois de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Os mais tensos acreditam que Donald Trump poderá vir em cima deles. O presidente norte-americano aposta que todos juntos dividem a "governança" que persegue opositores. Também acham que Luís Roberto Barroso demorou para apresentar nota na defesa da Alta Corte. O ministro Edson Fachin que estava na reunião no Alvorada com Lula, presidirá o Supremo em setembro, numa cerimônia para a mais de mil convidados. Fachin também já tratou de defender o STF e contra a sanção em cima de Moraes. Se nada sair do roteiro, Fachin assumirá o tribunal com Bolsonaro e os réus do golpe já condenados e presos.

"Intimidação"

Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, está preparando material para adotar medidas necessárias para defender a soberania brasileira e a Constituição. Messias repudiou o que classificou como "tentativa de intimidação" do Poder Judiciário brasileiro. Com referência a Alexandre de Moraes, manifesta solidariedade ao ministro chamando-o de "exemplo de magistrado" e motivo de orgulho ao Judiciário.

 

Giba Um

Uma super parceria

Já imaginou o que poderia acontecer em um encontro entre a sempre surpreendente cantora Lady Gaga e o diretor de cinema Tim Burton? Não precisa mais imaginar, esta parceria poderá ser vista e ouvida na nova temporada da série “Wandinha”, que estreia hoje na Netflix. Lady Gaga fará uma participação na atração como a professora lendária de Nevermore, Rosaline Rotwood. E não é só isso, a Mother Monster também terá uma música inédita “Dead Dance” na série. E a parceria não para por aí: Tim Burton também dirigiu um novo videoclipe da cantora na ilha das bonecas que fica nos canais de Xochimilco, no sul do centro da cidade do México e ganhou este nome por estar repleta de bonecas (ou parte delas) espalhadas por todos os locais. 

Giba Um

 Raramente revertida

A Lei Magnitsky, usada por Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é raramente revertida e provoca efeitos que vão além dos Estados Unidos, atingindo bancos e empresas de outros países. Levantamento da Universidade Nacional da Austrália, que acompanhou os 20 primeiros sancionados pela lei entre 2017 e 2020, mostra que apenas dois foram removidos da lista e que, mesmo nesses casos, as restrições continuam válidas por sete anos. A inclusão na lista é uma decisão do Executivo, via Departamento do Tesouro, sem aval do Judiciário ou do Congresso.

19 anos em cartaz

Clarice Niskier está de volta a São Paulo,com o espetáculo há 19 anos em cartaz "A alma imoral", escrito pelo rabino Nilton Bonder. O texto já foi apresentado por ela em pelo menos 25 cidades do país, atraindo 750 mil pessoas nas mais variadas plateias. Estará se apresentando agora em curta temporada no novo Teatro de Cultura Artística, reinaugurado no ano passado, depois de 16 anos fechado por conta de um incêndio. No ano que vem, voltará a São Paulo para nova temporada. Em boa parte do tempo, Clarice, 65 anos, exibe-se nua. Ela pensa em fazer nova montagem com coro e orquestra.

Nova acadêmica

Na próxima sexta-feira, dia 8, toma posse na Academia Brasileira de Letras, a jornalista Miriam Leitão, mineira de Caratinga e autora de 11 livros. Já fez as provas de seu fardão com a estilista Julia Parker e entre seus inúmeros prêmios, ganhou o "Maria Moors Cabot", da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Faz comentários no "Bom Dia, Brasil" e está inconformada com a demissão de Daniela Lima. Uma de suas recentes posturas: "Independência do Judiciário não pode ser negociada com tarifaço".

Mistura Fina

Como a prisão de Bolsonaro pode acabar batendo com o Sete de Setembro, o STF já montou um plano de segurança mais do que reforçado, no mesmo molde que o de 2022. Além de medidas internas, como o chamamento de mais agentes e equipes, o STF já intensificou a articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, definindo ações.

A advogada Paula Zambelli, irmã mais nova de Carla Zambelli, reclama que ela foi abandonada pelo PL, desde a cassação de seu mandato até a prisão na Itália. "Eu não imaginava que a mulher mais votada dessa legislatura pudesse passar por essa situação, ser desconsiderada pelo próprio partido". Paula diz que a legenda não tem dado suporte financeiro nem jurídico para sua irmã. Detalhe: a irmã de Carla é simpatizante da esquerda e está preocupada com a saúde da deputada. 

O PL está avaliando lançar Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, como candidato ao Senado por São Paulo no ano que vem. Ele substituiria o sobrinho Eduardo, que está morando nos Estados Unidos e era favorito para a vaga, mas não deve disputar a eleição. Renato é candidato a deputado federal, mas poderá virar postulante a uma das duas vagas ao Senado, numa composição ao lado de Guilherme Derrite (PP), ainda secretário da Segurança de São Paulo.

Quando Trump considera Bolsonaro "um homem de bem", os anti-bolsonaristas lembram que, em 1999, quando já era deputado, o ex-presidente defendeu o fechamento do Congresso, disse que o Brasil só tem jeito com guerra civil, queria matar Fernando Henrique Cardoso e "a morte de uns 30 mil". Mais recentemente, em depoimento no STF, quando perguntado sobre os acampamentos de bolsonaristas perto dos quartéis, chamou seus admiradores de "malucos".

A CPMI do INSS deverá ser instalada ainda este mês no Congresso. Detalhe: o volume de senadores que podem ter problemas com as fraudes é tamanho que tudo está sendo preparado com muito cuidado para frear qualquer tipo de resultado que respingue nessa turma. Esse é o Brasil! Exceto, claro, se a coisa fugir do controle, o que quase sempre acontece numa CPMI. Alguns já preparam seus guarda-chuvas: vem aí um temporal de um tipo especial de material.


In - Livro: Você precisa de um gato
Out - Livro: Despertar ao amanhecer

 

