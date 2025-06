"Busca conforto às custas do sofrimento do idoso"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Emendas bancam até ONG petista de drag queen

O “coletivo” Distrito Drag recebeu quase R$1,4 milhão em emendas parlamentares, todas de petistas. A ONG atua no Distrito Federal, mas recebeu recursos de parlamentares de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e do DF. A cota no DF é de autoria da deputada Erika Kokay (PT), que mandou mais dinheiro público, R$550 mil. Um dos dirigentes da Distrito Drag é Erivan Hilário dos Santos, conhecido como Ruth Venceremos, drag queen que tentou ser deputada em 2022.

Primeira da fila

A drag queen, filiada ao PT, não conseguiu se eleger, mas é a primeira suplente e assumiria, em caso de Erika Kokay sair do cargo.

Boquinha na Cultura

Na emenda de Erika, o fomento foi celebrado por Márcia Rollemberg, mulher do ex-governador Rodrigo Rollemberg, que ganhou a boquinha.

Tá tudo ok

O Distrito Drag disse à coluna que Ruth não tem mandato e não existe impedimento legal para executar projetos com emendas parlamentares.

Sem problema

Kokay destacou o elo com a população LGBTQIA+ e que não há qualquer ilegalidade ou imoralidade na emenda destinada.

Após atacar Brasília, Rui Costa ofende os gaúchos

Figura detestada do governo Lula, em razão do tratamento ríspido até a colegas de ministério, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, vem sendo chamado de “Janja de calças”, dado seu talento de “queimar o filme” do Planalto. Em 2023, logo após a posse de Lula, recorreu a preconceitos surrados e atacou Brasília, que democraticamente o hospeda e tolera. Chegou a vez de abrir fogo contra os gaúchos. Brasília e o Rio Grande do Sul têm algo em comum: seus eleitores reprovam a gestão petista.

Hipopótamo na loja

Durante visita a Porto Alegre, terça (10), Rui Costa fez pouco da tragédia que matou mais de duzentos gaúchos e destruiu sua economia.

Isso é fake news

O ministro ofendeu os produtores gaúchos, sugerindo que eles querem os brasileiros pagando a conta da tragédia, “inclusive os mais pobres”.

Aqui, não, ministro

O presidente da federação de agricultores (Farsul), Gedeão Pereira, reagiu: o Rio Grande do Sul não quer ninguém pagando suas contas.

Articulações no Sul

No podcast Diário do Poder, Marcel van Hattem (Novo-RS) confirma que articula para compor chapa como candidato a senador com Zucco e Sanderson, pré-candidatos do PL ao governo e Senado gaúchos.

Passeio na Disney

A PGR se baseou em viagem de familiares de Mauro Cid para fazer o estranho prende-solta do militar. Os pais, a esposa e uma filha viajaram aos Estados Unidos para celebrar o aniversário de uma sobrinha.

Pé no freio

Pisou no freio o processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que deixou o Brasil após ser condenada pelo STF. Nada deve ser analisado por enquanto: a CCJ só vai apreciar o pedido em julho.

Preço da fraude

A conta é do Instituto Combustível Legal, sonegação, fraude operacionais e inadimplência arranca do caixa do governo R$29 bilhões ao ano. Só em fraudes tributárias o montante chega a R$14 bilhões.

Já te vi

Quem interrogou Mauro Cid na PF foi o delegado Fabio Shor. É o mesmo que indiciou os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB) por discursos da tribuna da Câmara

Milei manda bem

Ao contrário dos tarados por impostos no governo Lula, o presidente da Argentina, Javier Milei, segue coerente com seu discurso, recuperando a economia, reduzindo a pobreza e diminuindo a carga tributária.

Fui!

Javier Milei anunciou na Argentina a redução total dos impostos sobre eletrônicos importados. A partir de janeiro de 2026, o preço do iPhone 16 Pro Max cairá até R$ 2.312 em relação ao valor praticado no Brasil.

Siga o dinheiro

A Polymarket já registra US$2 milhões em apostas na eleição no Chile, em novembro. A pré-candidata de centro-direita, Evelyn Matthei, lidera com 44% de chance de vitória. Michelle Bachelet tem menos de 1%.

Pensando bem...

...aumento de impostos só é bom para quem arrecada.

PODER SEM PUDOR

As fichas da PTpol

Em 1995, Esperidião Amin era o novo presidente do então PPB quando contou ao então presidente do PT, José Dirceu, a história de Joca da Penha, prefeito catarinense nos anos 1960. Ele tinha problemas nas contas da prefeitura quando alguém foi à sua casa dizer que um incêndio consumia a prefeitura. “Deixa queimar”, respondeu Joca, aliviado, “ano novo, vida nova...” Depois de contar a história, Amin pediu: “Faça um favor, Zé: agora que presido o PPB, como ex-chefe da “PTpol” mande queimar as fichas falando mal de mim. Afinal, cargo novo, vida nova.” José Dirceu apenas sorriu. As fichas nunca foram destruídas pela “PTpol”, a policia política petista.