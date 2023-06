"Cada um é responsável pelo seu CPF nesta terra e neste país"

A Pepsico entrou no rol de candidatos à aquisição da Dori (com faturamento de R$ 1,2 bilhão por ano). A fabricante de doces e snacks, em Marília, interior de São Paulo, foi colocada à venda e as conversas da Pepsico são conduzidas pela JP Morgan.

Mais: o portfólio da Dori vai de balas a amendoim, menu que aumentaria favoravelmente a presença da Pepsico nas gôndolas do varejo brasileiro. A gigante global é dona de marcas como Elma chips, e Cheetos. A empresa pertence à família Barion e o fundo inglês Acon.

In - Suco de milho

Out - Suco de inhame

Outro puxadinho

Não satisfeito por abocanhar grande parcela dos cargos da Codevasf, Arthur Lira, presidente da Câmara, quer criar novas cadeiras na estatal e negocia com o governo o aumento do raio da ação da empresa, com uma extensão para Amazonas, Rondônia e Roraima. Não se importa se os três ficam a milhas de distância das duas bacias hidrográficas que estão na origem da criação da estatal, como seu próprio nome – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O crescimento da jurisdição da Codevasf abrirá caminho para abertura de escritórios, criação de novas superintendências e outras funções comissionadas para o Centrão.

MOSAÍCO

Ainda a farra no Codevasf: as reivindicações do presidente da Câmara (é o que ele faz, diariamente) não significa nada muito diferente do que já foi feito no passado. A estatal é um mosaico de puxadinhos que já alcança 16 estados. Nessa farra, o puxa e estica mais recente se deu em 2020, quando o governo Bolsonaro estendeu a área de atuação do Codevasf a Paraíba, Rio Grande do Norte e Amapá – este último para atender ao então presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Devedores

A participação do Brasil na 53ª Assembleia Geral da OEA foi cercada de uma dose de constrangimento. A delegação brasileira, chefiada pela secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura Rocha, foi porta-voz da promessa do governo brasileiro de que o país quitará integralmente sua dívida com a entidade até agosto. O Brasil já pagou US$ 20 milhões e deve outros US$ 13 milhões referentes a 2023. O atual passivo acumulado dos países membros somam US$ 73 milhões, mais de 65% do orçamento anual da entidade (US$ 110 milhões). São devedores Estados Unidos, que encabeça a lista, Brasil, Argentina, Barbados, Bolívia, Belize, Equador, Dominica, Granada, Guiana e Haiti.

OLHO NO FUTURO

Enquanto o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, manda construir estrada que alcança até município em São Paulo, onde fica o grande sítio de sua família (ele deverá disputar a Presidência em 2026), outro mineiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) que em 2018 também foi cotado para disputar o Planalto, deverá se candidatar ao governo de seu estado. Contudo, uma área governista fala muito no seu nome para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal.

“Aborto”

Em entrevista à CNN Brasil, Jair Bolsonaro pediu que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes e o relator do processo que pode tornar o ex-presidente inelegível, ministro Benedito Gonçalves (é amigo pessoal de Lula), façam um julgamento justo. “A Justiça Eleitoral não pode servir para cassar o mandato de ninguém, principalmente de presidente da República. Estão fazendo um aborto comigo, estão tirando a mim do útero; é quase uma unanimidade que vou perder a ação lá”. Quem viu, achou Bolsonaro um tanto descontrolado e aparentando nova fase de depressão.

Sustentável com estilo

A cantora e apresentadora Anitta, que se tornou um ícone mundial da música, está feliz da vida com o sucesso de sua nova música Funk Rave, que com 5 dias tem mais de 6 milhões de visualizações no YouTube. Uma das mulheres mais invejadas do Brasil, não tem vergonha de falar que fez várias cirurgias plásticas e diz que agora não se importa com as críticas disseminadas contra ela, principalmente sobre sua aparência. “Para mim, há duas opções: ou meus fãs vão saber a verdade, por exemplo, que eu sou cheia de plásticas, ou eles vão saber que eu sou uma mentirosa”. Além de talentosa, Anitta tem um ótimo faro para os negócios, associando seu nome à grandes marcas. Agora em parceria com a varejista chinesa Shein ela aparece na primeira coleção feita com materiais sustentáveis batizada de evoluShein. A nova coleção traz três pilares do programa de uso de materiais orientados para o meio ambiente que vem atuando para reduzir o impacto ambiental: modelos feitos com poliéster reciclado que apoiam a transição do poliéster virgem; uso de viscose segura para as florestas; e criação de edições limitadas fabricadas a partir de tecidos recuperados que sobraram de outras marcas de moda. “Estou muito feliz pelo fato de a Shein estar dando esse passo importante em sua jornada de sustentabilidade e pensando em seu impacto ambiental de maneira global. Todos nós queremos estar na moda, mas é preciso respeitar as pessoas e, ao mesmo tempo, o nosso planeta”.

Ressurreição de adicional

Num país de 33 milhões de famintos e 70 milhões de endividados (o endividamento atingiria 78,3% das famílias brasileiras), os juízes entram em campo em nova tentativa de ressuscitar o acréscimo na remuneração dos magistrados conhecido como “adicional por tempo de serviço”, extinto em 2006. Garantia promoções automáticas em valores que hoje chega a R$ 10 mil mensais. A Associação dos Juízes Federais entrou com ação no STF para recobrar os pagamentos suspensos, com efeito retroativo. Prosperando, proporcionaria até R$ 2 milhões a cada juiz beneficiado e uma conta de R$ 1 bilhão para o Tesouro. Aprovado no CNJ, o pagamento foi suspenso pelo TCU. Chegou ser referendado pelo corregedor nacional de justiça, ministro Luis Felipe Salomão, mas voltou atrás por pressão até mesmo do presidente Lula. Os magistrados são um terço dos que recebem super salários acima do teto. Em 24 estados, o vale-refeição supera o salário-mínimo. Mais auxílio transporte, moradia, paletó e saúde, serviços extraordinários, férias de 60 dias, só para começo de conversa. Segundo o CNJ, em 2021, cada juiz custou aos cofres públicos mais de R$ 60 mil mensais. Sem contar o Ministério Público, o Judiciário consumiu 1,2% do PIB em 2021, ou seja, 9,6% dos gastos da União – correspondente a 11 vezes o custo espanhol, 10 vezes o argentino e nove vezes o americano.

Novos projetos

A apresentadora e atriz Ana Furtado, 49 anos, não ficou muito tempo parada depois de sair da Globo. Cheia de energia, embarca em um novo projeto: é embaixadora Awards na TNT, emissora da Warner Bros. Discovery (Brasil). “A TNT tem me dado a oportunidade de fazer algo inédito até então na minha carreira, que é ser apresentadora e anfitriã das mais importantes premiações mundiais do cinema, da TV e da música. A experiência está sendo maravilhosa, pois eu estou colocando em prática projetos não tão antigos e que fazem amplo sentido nessa minha nova fase e ciclo de vida pessoal e profissional”. Mais: Ana ainda está assinando uma coleção de roupas de ginastica em parceria com CCM, onde uma camiseta com a frase “Vai que dá” estampada, onde a renda da venda será doada ao Instituto Protea (que é embaixadora), que é uma ONG que custeia o tratamento completo do câncer de mama para mulheres de baixa renda e ainda está escrevendo um livro sobre a jornada de superação e cura de um câncer de mama, onde divide seus medos e suas vitórias.

Nova viagem

O presidente Lula agora já pensa em viajar para a África e, muito provavelmente, ainda no mês de julho. Quer percorrer oito países africanos e reverter, segundo suas próprias palavras, o “apagão” do Brasil com a região. A maioria desses países tem projeto de obras e quer contar como no passado, com financiamento de grupos brasileiros.

