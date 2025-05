Cadê nossa saúde?

“Fomos tratados com toda deferência possível na posse de Trump, mas as pessoas parecem querer que sejamos convidados para dormir na Casa Branca”,

de Eduardo Bolsonaro, que não volta tão cedo ao Brasil.

In – Bolo de fubá cremoso

Out – Bolo de fubá salgado

Em junho, entrar no ar a plataforma que vai operar as reservas de 6.000 suítes em dois navios cruzeiros que estarão em Belém na COP30. O governador Helder Barbalho espera que a oferta ajude a normalizar os preços do mercado hoteleiro de Belém.

Mais: com mais de 80% das obras concluídas para a COP30 no Pará, Helder esteve com Lula, na semana passada, para apresentar os avanços do projeto e tratar do aumento de custos do evento ocasionado por novas exigências da ONU.

Vai devolver

A federação União Brasil/ Progressistas, batizada de “União Progressista” (UP), nasceu robusta com 109 deputados federais e 17 senadores e vai devolver os quatro ministérios ocupados pelo grupo. O novo bloco também deixou claro a busca de uma candidatura de centro-direita para presidente em 2026. O distanciamento ficou claro com a recusa do deputado Pedro Celso (MA) para ministro das Comunicações. A federação UP sinaliza um novo partido forte no Congresso, 1308 prefeituras e quase R$ 1 bilhão de Fundo Eleitoral.

Fraude maior 1

O buraco do INSS é ainda mais fundo. Segundo a Polícia Federal, as investigações conduzidas pela corporação e pela Controladoria Geral da União apontam que o número de descontos fraudulentos chegaria a oito milhões de aposentados e pensionistas. Equivale aproximadamente a um quinto do total de beneficiários do INSS, em torno de 41 milhões de pessoas. O volume de descontos autorizados em abril ultrapassa R$ 400 milhões.

Fraude maior 2

Para se ter uma ideia da volúpia e desembaraço da quadrilha que se instalou no INSS, em fevereiro a cifra foi de “apenas” R$ 250 milhões. Ou seja: mesmo após as denúncias serem levadas ao ministro da Previdência, Carlos Lupi – ou, por isso mesmo – os criminosos aumentaram o tamanho do rombo em 60% no intervalo de dois meses. O INSS não fala sobre os novos números da fraude. Limitou-se à nota divulgada quando da revelação das fraudes pela Polícia Federal.



“Careca do INSS”

O mensalão do primeiro governo Lula (PT) revelou Marcos Valério, figura central do grande esquema de corrupção denunciado em 2005. Subornava parlamentares para aprovar projetos da gestão petista.

Vinte anos depois, outro esquema roubou R$ 6,3 bilhões dos velhinhos do INSS e trouxe à tona o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. Como Marcos Valério, careca. Mais conhecido como “Careca do INSS”. Recebeu R$ 53 milhões, segundo a Polícia Federal e pagou R$ 9,32 milhões a prepostos dos dirigentes do INSS que ‘facilitaram’ o roubo.



Irmão na mira

Nesse escândalo do INSS, são muitos as preocupações de Lula, acrescentadas aos problemas que ele vem enfrentando.

A maior delas é a exposição do irmão do presidente petista, Frei Chico, numa CPI da fraude do sistema. Há quem aposte que a oposição investirá sobre ele “para atingir Lula”. O sindicato do qual ele é dirigente faturou milhões com os descontos dos aposentados.

Outros campeões do ‘faturamento’ são Conafer (Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais) e a desconhecida Asabasf. A Conafer já foi condenada 28 vezes em sete dias para devolver o dinheiro roubado. Os ‘premiados’ desapareceram.



Superando Madonna

Que a cantora e atriz Lady Gaga era um fenômeno todos sabiam, mas superar em cerca de 500 mil pessoas o público do show histórico de Madonna na praia de Copacabana foi algo inesperado. Em uma apresentação gratuita, Gaga reuniu impressionantes 2,1 milhões de fãs nas areias de Copacabana por quase duas horas.

O espetáculo, descrito como uma ópera pop gótica, foi dividido em cinco atos e trouxe suas principais músicas, levando o público ao êxtase. Apesar do sucesso, alguns fãs lamentaram a ausência de faixas como “Always Remember Us This Way” e o clássico “Telephone”.

Outros criticaram o uso de playback durante certas partes do show. No entanto, os organizadores esclareceram que não era exatamente playback, mas sim uma técnica frequentemente utilizada em grandes eventos musicais, funcionando como um complemento para corrigir possíveis falhas e melhorar a qualidade da distribuição sonora. Mesmo com algumas críticas pontuais, Gaga entregou um espetáculo grandioso repleto de elementos sombrios e simbologias que dialogavam com o tom dark proposto.

A estética seguiu fielmente a ideia de uma "ópera gótica" intensa e emocional, se distanciando da leveza característica do pop mais festivo. Entre o público de 2,1 milhões, havia uma área VIP que reuniu diversas celebridades. Dentre os presentes, marcaram presença nomes como Vitória Strada e Diego Hypolito, recém-saídos do BBB25; a atriz, humorista e apresentadora Tatá Werneck; a jornalista e apresentadora Talitha Morete; e a atriz Cris Vianna.

Impeachment em marcha no Timão

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, enfrenta não apenas um, mas dois processos de impeachment. O primeiro formalmente aberto no fim do ano passado, corre no Conselho Deliberativo; já o segundo começa a surgir de fora para dentro do clube.

Bancos credores se articulam com o objetivo de afastar Melo das negociações para repactuação do Corinthians. A lista de instituições financeiras reúne, entre outros, Caixa Econômica, Santander e Daycoval. No entendimento dos credores, o dirigente perdeu as condições necessárias para conduzir a reestruturação financeira do Corinthians – o que está em jogo é a maior dívida do futebol brasileiro, superior a R$ 2,4 bilhões.

A presença de Melo à frente das tratativas é uma questão sensível diante das rígidas regras de compliance dos próprios bancos. O dirigente é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por denúncias de lavagem de dinheiro, que motivaram o pedido de impeachment.

Peso grande

A Caixa tem um grande peso nas discussões em torno do passivo do clube. O Corinthians deve R$ 670 milhões ao banco estatal, referentes ao financiamento da Neo Química Arena.

Fora as acusações, os bancos questionam o desmonte do modelo de governança do Corinthians. No ano passado, Melo contratou para CEO, o executivo Fred Luz, que ocupou a mesma função no Flamengo. Também a consultoria Alvarez & Marçal prestava servidos desde meados de 2024, mas foi deixada por Melo. Na semana passada, a consultoria anunciou a rescisão de contrato. Alvarez & Marçal havia recomendado “recuperação judicial”.



Aumentando a temperatura

A atriz e ex-paquita Leticia Spiller está aproveitando intensamente sua estadia em Portugal. Recentemente, ela oficializou o namoro com o ator português Franclim Mendes da Silva e tem aproveitado o momento para descansar.

Embora atualmente não esteja tão presente na TV aberta, Leticia tem se dedicado a diversos projetos em plataformas de streaming. Atualmente, encontra-se em Peso da Régua, uma pequena cidade na sub-região do Douro, que pertence ao Norte de Portugal e ao distrito de Vila Real, com pouco mais de 14 mil habitantes.

Durante sua estadia, desfrutou de um dia relaxante em um SPA e compartilhou uma foto ousada em uma banheira, de topless, que rapidamente chamou a atenção na internet. A postagem contou com a descrição:

"Recebi um tratamento de vinoterapia; excelente desintoxicante, relaxante e tonificante, entre outras propriedades incríveis das uvas e do vinho. Iniciamos com uma esfoliação, seguida por um banho de imersão e, por fim, uma massagem. Depois é só relaxar!".

Solução caseira

Por enquanto, o ex-deputado Wolney Queiroz, filiado ao PDT há 30 anos, ex-secretário executivo de Carlos Lupi, assume o lugar dele no Ministério.

Derrotado nas eleições de 2022 o pedetista assumiu logo uma posição na Previdência. Há quem aposte que, com um pouco de calmaria, Lupi retorna. Wolney foi vendido para melhorar a relação crítica com o Congresso. Foi deputado por seis mandatos. O PDT tem 17 deputados na Câmara e é maior do que o PSB, quem tem 15 – e a vice de Lula.

Agenda cheia

O presidente Donald Trump, que completou 100 dias de mandato, já se avistou com quase todos os líderes das dez maiores economias do mundo, com duas exceções: Xi Jinping, da China e o brasileiro Lula (PT). A maior parte dos chefes de governo relevante, como os premiês do Reino Unido, Keir Stahmer e do Japão, Shigeru Ishida, estiveram na Casa Branca, mas Trump já agendou visitas ainda este ano em países como Arábia Saudita, Catar, Canadá e Holanda. Os premiês da Índia, Naheda Nodi e da Itália, Georgia Meloni e o presidente francês Emmanuel Macron também estiveram na Casa Branca.

‘Miniexército’

Repercutiu nas redes sociais: Alexandre Padilha, herdou o Ministério da Saúde com uma equipe de comunicação super robusta, a ponto de ser chamada de “miniexército”. No total, Padilha encontrou nada menos do que 300 funcionários.

É um número maior do que redações de jornais, revistas sites ou TVs do país (o novo ministro deverá ‘encolher’ o bloco criado por Nísia Andrade, ex-ministra). Mais: Padilha está acertando com hospitais para atenderem consultas e exames do pessoal que fica na fila do SUS. A novidade é que o governo pagaria aos particulares os novos procedimentos (estão procurando recursos).

Mistura Fina

Em conversas reservadas, nas últimas semanas, o governador Tarcísio de Freitas avisou que não pretende se descompatibilizar em abril de 2026. Não quer perder o controle sobre o próprio destino. Bolsonaro não admite ‘plano B’ e insiste em se apresentar como candidato ao Planalto. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD) diz que Tarcísio não aceitaria um apoio do ex-presidente para ser candidato “em cima da hora”.



O governo Tarcísio de Freitas vem mantendo conversações com o Qatar Investment Authorit (QIA), fundo soberano do Qatar, um potentado com mais de meio trilhão de dólares em ativos. As tratativas envolvem a entrada do QIA nos leilões das concessões de transporte do estado, notadamente no modal metroviário. Até o fim de seu mandato, o governador pretende conceder à iniciativa privada mais cinco grandes trechos, entre os quais a linha 1 – Azul, a Linha 20 – Rosa, a Linha 3 – Vermelha e a Linha 19 – Celeste. Ao todo, um pacote de investimentos deve passar dos R$ 20 bilhões.

A reestruturação do passivo de R$ 538 milhões do St. Marché é um jogo a ser jogado em dois tempos. O primeiro prevê um empréstimo de R$ 127,5 milhões.

O norte-americano L. Cartterton, controlador da empresa, vai entrar com um terço do valor diluindo sua participação acionária, hoje de 65%.

Em um segundo momento, a intenção da gestora é oferecer aos credores a possibilidade de conversão do débito em equity, com a transferência do restante de suas ações e consequentemente, sua saída em definitivo do capital da companhia. Há duas semanas, o St.Marché entrou com processo de recuperação judicial, derradeira tentativa.

Luis Bacci volta ao jornalismo do SBT e deverá estrelar uma nova versão do ‘Aqui Agora’ no horário da tarde. E José Luiz Datena, que se despediu na sexta-feira passada do mesmo SBT onde pilotava o ‘Tá na hora’, vai estrear na Rede TV! num novo programa no final da tarde, como nos tempos da Band. O contrato é doa mais generosos, mas tem trechos com muita garantia.

Assine o Correio do Estado