"Cadê o banco dos Brics? Cadê o pix, querida?"

Giba Um

A Unilever iniciou uma reestruturação na operação brasileira da Kibon. Os ajustes devem incluir demissões na fábrica de Valinhos (SP) e há também relatos de cortes na área administrativa, suspensão de investimentos e redução de gastos, entre os quais, verbas de marketing.

Mais: à operação de sorvetes da Unilever no Brasil deve ser interpretada como arrumação da casa para posterior venda do negócio. Em março, a multinacional já havia manifestado sua intenção de desfazer de suas marcas globais no setor, que incluem Magnum, Ben & Jerry, Walls e Cornetto.

Números de Madonna

8 A cantora Madonna escolheu (com uma ajudinha do cachê) a cidade do Rio de Janeiro, para encerrar sua turnê ‘The Celebration Tour’, que iniciou em junho do ano passado. A ideia inicial era fazer 60 shows, mas devido ao sucesso a turnê se encerrou no 81º espetáculo. Segundo uma coletiva dada pela assessoria de imprensa do Estado do Rio o show reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas entre areia e mar (fora os espectadores dos prédios) rendendo um retorno de mais de R$ 300 milhões para a economia do estado carioca. Um outro levantamento desta vez da Embratur, apontou que 15 mil turistas estrangeiros desembarcaram no Rio entre sexta (03) e sábado (04), de diversos países: Argentina, Chile, França e Colômbia foram os países de onde mais saíram os hospedes-turistas. A Embratur também revelou que estes turistas deixaram por aqui cerca de R$ 42,8 milhões. Na manhã de segunda, a rainha do pop e sua trupe foram embora, mas antes Madonna, agradeceu ao público brasileiro e as cantoras Pabllo Vittar e Anitta por participarem de seu show e fez uma doação de R$ 10 milhões para as vítimas da enchentes do Rio Grande do Sul. Mais: engana-se que Madonna foi a artista que mais reuniu pessoas nas areias de Copacabana. No ranking da praia carioca ela ocupa o terceiro lugar, atrás de Rod Stewart, em 1994 (3,5 milhões) e Jorge Ben Jor, em 1993 (3 milhões). E no espaço reservado para uma plateia vip estavam entre tantos, Patrícia Pillar e Fátima Bernardes, Letícia Colin, Sophie Charlote, Giovanna Antonelli e Ingrid Guimarães.

Impaciente e ridículo

Lula tem sido brindado pelos mais diversos adjetivos pelas coisas que fala, desconexas e sem sentido, extraídas de um simples comentário ou mesmo de um discurso numa situação de chefe de Governo, até fora do país. Já foi chamado de “velho”, “gagá”, “impaciente” (não consegue recuperar um percentual de popularidade) e agora no Rio Grande do Sul de “ridículo” por conta do episódio em meio à tragédia das águas. Quando chegou a Porto Alegre (depois, sobrevoou áreas mais prejudicadas) sem que ninguém tivesse tempo de lhe cumprimentar, de bate-pronto falou: “Quero dizer que sou Grêmio e Internacional!”. Espanto geral: ele quis fazer uma piada para descontrair com 18 mil desabrigados, 16 mil desalojados, 105 desaparecidos e 80 mortos (são 845 mil atingidos pelas águas). E como tem acontecido com frequência, vira assunto aqui e lá fora. Outros adjetivos ficam por conta de cada um.

Esforço

A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, também ganhou outros adjetivos – e até o mesmo de seu maridão – quando jornalistas foram descobrindo seus esforços para chegar até Madonna, no Rio, para uma foto “em nome do Brasil”. Muitos garantiram que seus acompanhantes lançaram mão do famoso “Você sabe com quem está falando?” para abrir portas para Janja. Depois, não se conformou em saber que Madonna andou se agarrando com Pabllo Vittar e Anita no palco e fora dele. A ida à festa de Luciano Huck estava fora de sua “agenda de compromissos”.

Rumo ao desconhecido

Afastada da TV Aberta desde 2017, a atriz Maria Casadevall, 36 anos, que se assumiu bissexual e hoje namorando a musicista Larissa Mares, afirmou que este afastamento ajudou na descoberta. “É um sistema patriarcal e, conforme eu questionava isso, percebia o nível de violência contra mim. Porque sempre vivi experiências homoafetivas, mas achava que a heterossexualidade era a norma. Aos 19 anos, eu me apaixonei pela primeira vez por uma mulher, mas nunca tinha assumido uma relação”. Pronta para novos trabalhos confessou na revista Ela, que não quer apenas atuar, quer também escrever, dirigir e cantar. “Sinto que estou dando um passo rumo ao desconhecido. Tenho uma rota planejada, mas não sei o que esperar porque o recolhimento tem consequências, claro. Não sei quais portas estão abertas e quais se fecharam”.

In – Sapatos escuros com meias escuras

Out – Sapatos claros com meias escuras

Cheio de fé

A desaprovação da gestão petista na fatia evangélica é de 62%; no restante da população, 43%. Agora, para conquistar a confiança desses brasileiros, o próprio Lula, convocou o advogado-geral da União, Jorge Messias, por ele ser evangélico e com bom trânsito entre líderes de grandes igrejas. Messias é diácono de uma pequena igreja na Asa Sul do Distrito Federal, criado em família batista e cultiva o hábito de citar em público trechos da Bíblia. Desde janeiro, foram oito reuniões oficiais com parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica.

Duas mudanças

Lula não consegue esquecer o fiasco que foi a comemoração do 1º de Maio para 1,6 mil pessoas no estacionamento do estádio do Corinthians e está convencido de que o grande culpado por isso foi mesmo Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência, que também cuida da área sindical. E a substituição de Paulo Pimenta, no comando da Secom, é cobrada por aliados, ministros e também por Janja, que está cuidando das redes sociais do governo. Traduzindo: serão afastados de seus cargos Macedo e Pimenta. O ainda chefe da Secom iria para a Secretaria da Presidência, ocupada por Macedo, que ganharia um cargo no PT, fora do governo.

Pérola

“Vou sentir falta desse ambiente, dessa adrenalina, do gol perdido e de uma falha de alguém e toda culpa ser minha”,

CRIME NA FLORESTA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de Luís Roberto Barroso descobriu verdadeiras holdings do crime na floresta e a COP30, no Pará, terá um cenário de guerra ao debater a proteção na Amazônia. Traficantes e milicianos estão unidos a políticos e pistoleiros para formar operações no Acre e Mato Grosso. Uma única organização lucra com contrabando de madeira, drogas e ouro de garimpo ilegal. O CNJ quer identificar cabeças e clientes da engrenagem criminosa.



Data marcada

Lula está mais do que preocupado com a sessão do Congresso marcada para próxima quinta-feira, dia 9, quando diversos vetos presidenciais correm o risco de serem derrubados pelos parlamentares. Na semana passada, Lula promoveu jantar no Alvorada com a participação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do senado, ministros e senadores. O presidente pediu aos parlamentares que haja um acordo e avançou com um para derrubar parcialmente o veto e retomar R$ 3,6 milhões do valor cortado. Nada feito: setores da oposição querem derrubar totalmente o veto. Sobre as saidinhas, a derrubada é certa.

AUTORIZADO

Os R$ 10 milhões oferecidos pela prefeitura do Rio de Janeiro para a realização do espetáculo de Madonna por determinação do prefeito Eduardo Paes, ganhou devida justificativa apesar do Regime de Recuperação Fiscal, programa que quer colocar as contas do estado em ordem. Através de inúmeros pareceres técnicos e jurídicos, foi autorizado o “investimento” por conta da “importância da repercussão do show” desde que não “haja nomes, símbolos ou mensagens de promoção pessoal de gestores públicos ou de seus feitos”.



Olho nos ônibus

A polícia paulista que investiga as relações societárias do PCC com empresas de ônibus em São Paulo está investigando também duas conhecidas figuras da política paulista. Uma delas é o presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite (União Brasil). A investigação quer provar a suposta relação de Leite com empresas enroladas. Outra figura investigada é Jilmar Tato, ex-secretário dos Transportes de São Paulo e secretário nacional de comunicação do PT.

Farra no exterior 1

Os deputados federais seguindo uma de suas mais tristes ‘tradições’ continuam aproveitando o mandato e viajando em ‘missões oficiais’ pelo exterior. Em viagens individuais ou em grupos escolhem a dedo destinos inacessíveis à quase totalidade de eleitores como Nova York, Dubai e, na Europa, Paris, Roma, Barcelona, com passagem obrigatória em Lisboa, onde podem exercitar a condição de monoglotas. Em três meses, foram gastos com passagens de primeira classe e diárias de até 428 dólares (R$ 2.225) de deputados que somam R$ 1,2 milhão. Das 60 ‘missões’ do período, apenas seis foram em território nacional: Manaus, Rio e Teresina.

FARRA NO EXTERIOR 2

Já o governo Lula conseguiu torrar mais de R$ 352,3 milhões com viagens de servidores e terceirizados, nos primeiros quatro meses deste ano. Do total, o maior gasto foi com as diárias pagas a funcionários ‘em viagens oficiais’: R$ 212,5 milhões. Outros 137,8 milhões foram as despesas com passagens aéreas. Viagens ao exterior representam mais de R$ 50,6 milhões gastos até agora, neste ano. São 14% com passagens e diárias de servidores terceirizados. Autoridades podem viajar pela aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

MISTURA FINA



LULA tem testado a paciência do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como parte de uma estratégia para desembarcar da candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado. O chefe do Governo não esconde sua antipatia pelo senador do Amapá e se acha devedor de políticos fiéis a ele como Renan Calheiros, que sofreu derrota humilhante de Alcolumbre em 2019 e sonha retomar o cargo.

O NOME de Luis Manuel Fernandes tem sido citado no Palácio do Planalto como um forte candidato a assumir a Pasta da Ciência e Tecnologia, caso a atual ministra Luciana Santos confirme a decisão de deixar o cargo para disputar a prefeitura de Olinda. Atual secretário-executivo do Ministério, Fernandes foi presidente da Finep no governo Dilma. Pesa também a seu favor sua história no PCdoB, o que significaria a manutenção da Pasta na cota do partido.

LIDERADO pelo ministro Bruno Dantas, o TCU surpreendeu muita gente autorizando o que não pode, o sigilo sobre uso de jatinhos da FAB, ignorando lei federal e alegando supostos “riscos à segurança” das autoridades. Bloco da oposição no Congresso está se colocando em campo para escolher o caminho para acabar com o sigilo. O TCU também fez uma interpretação na Lei de Acesso à Informação.

O SUMMIT Valor Econômico Brazil – USA, mais uma incursão no mundo dos eventos empresariais promovido por entidade brasileira, segmento no qual João Doria atua há anos, terá 19 palestrantes convidados, dia 15 próximo, em Nova York, para todos falarem das 8h às 13h. Todos estão com suas fotos no material de promoção da reunião, que terá mediação de seis jornalistas do grupo de comunicação. As cinco horas serão divididas entre os 19 palestrantes, com pouco espaço para os mediadores. Entre os patrocinadores, a JBS de Joesley e Wesley Batista.

O GRUPO Madero de restaurantes (tem 270 espalhados pelo Brasil) quer triplicar seu número de lojas com investimentos de R$ 2 bilhões. Antes, seu acionista majoritário Junior Durski quer negociar com seus três principais credores – Bradesco, Itaú e Banco do Brasil – as dívidas do grupo, estimada em R$ 700 milhões. Ele quer liquidar metade e ganhar longo prazo para outra metade. E também poderá partir para uma abertura de capital. Luciano Huck era sócio de Junior, mas preferiu pular fora.