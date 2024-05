Caminhos da vida

Homens e mulheres, jovens e crianças, busquem a alegria. Não se cansem. Acreditem que é possível. Pode aparentemente demorar, mas, com certeza, vai acontecer. Não tenham medo, tudo é possível para quem acredita.

Outro desafio para quem tenha consciência de sua responsabilidade perante a vida e as condições para viver intensamente o amor e a felicidade. Algo muito sagrado na vida e nos sonhos de quem procura construir o sagrado e o divino.

Diz o bom senso: “Busquem a paz! Busquem viver em harmonia. Busquem o belo. Abandone o agressivo, o destruidor. Busquem o carinho, a ternura e o amor. Seja do tamanho que for. Seja colorido da cor que for, contanto que seja amável”.

Não olhem se é fácil ou difícil. Poderá até parecer que é impossível. Não tenham medo. O impossível pertence a Deus. Mas o difícil é para nós, humanos. É para testar nossa humildade e nossa resistência. As dificuldades existem para isso. E quem tenha pretensões de superar obstáculos, vencer barreiras e conquistar troféus supera tudo.

Sempre deveremos buscar na Bíblia Sagrada a segurança em nossas descrições e nos fatos que venham enriquecer nossas reflexões. E é no Evangelho de João 15, 9-17, que encontramos uma das mais belas páginas desse jovem, amigo íntimo do Mestre. Um precioso incentivo em buscar a riqueza do amor.

Sempre estaremos sentindo o quanto Deus é bom e amável. Mesmo que nem todos creiam ou consigam crer, de um espaço a outro terá a oportunidade de saborear a beleza e a riqueza desse escrito.

Diz esse jovem escritor: “Como o Pai me ama, assim também eu amo vocês. Permaneçam nesse amor. Se permanecerem nesse amor, tudo quanto quiserem do Pai, alcançarão. Isso servirá de alegria para todos”.

Admiro a clareza com que revela o tanto que Deus quer a felicidade da pessoa humana. Mesmo vendo que muitos se desviam do caminho sagrado, ainda assim confia e ama. Mesmo vendo perder-se pelos caminhos dos vícios e de outras tantas maldades desse mundo, ainda assim continua confiando e amando.

E esse Mestre dos mestres, na sua generosa bondade, vem agora revelar algo também muito íntimo e sagrado. Além de revelar, também garante sua atenção, sua segurança e sua solidariedade afirmando sua permanência conosco.

E faz uma revelação: “Disse isso a vocês para que a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês também seja plena, mas, para que isso aconteça, repete, amem-se mutuamente e que esse amor seja sagrado” (Jo. 15,10-17).

Esse é o caminho que espera que seja assumido por aquelas pessoas que, não importa a idade, o grau de conhecimentos, a origem, a crença, queiram e se comprometam em construir uma sociedade nova, alicerçada na fé, alimentada no amor e construída na esperança e que garantirá a posse do céu.

O mundo está saturado de coisas desagradáveis. Está saturado de ódio. De guerras entre povos divididos e se guerreando por petróleo, por dinheiro ou por etnias. Estamos em falta de bom senso e fé. Estamos em falta de um Deus que possa fazer prevalecer o mandamento do amor com suas forças de perdão.