Canetas emagrecedoras, risco de desabastecimento e o papel das farmácias de manipulação

...Não é possível que as pessoas não percebam a diferença entre governo que trabalha e o governo que fica no celular", de Lula, em novo ataque ao celular."

A Justiça de São Paulo manteve a multa de R$ 9,1 milhões aplicada pelo Procon-SP contra a Swift, marca da JBS (no comando, os irmãos Joesley e Wesley Batista), por não disponibilizar, com clareza, entre 2020 e 2022, os preços dos produtos em alguns pontos de venda.

Mais: mais de 40 estabelecimentos de São Paulo, mais outros municípios da Grande São Paulo e litoral, informava apenas os preços por quilo e não do produto final, o que contraria o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que se inclua os dois preços.

Pequeno alívio

Nova pesquisa do Datafolha aponta o presidente Lula liderando as intenções de voto para a eleição presidencial no primeiro turno, mas empata com Bolsonaro, que está inelegível, Tarcísio de Freitas, em hipotéticos cenários de segundo turno. Hoje, 45% votariam em Bolsonaro e 44% em Lula, empate técnico. Na pesquisa anterior, Lula parecia com 49% e Bolsonaro, com 40%. Tarcísio de Freitas aparece com 42% num segundo turno contra Lula registrando 43%, outro empate técnico. E com Michelle Bolsonaro, a distância é um pouco maior: Lula com 46% e a ex-primeira-dama com 42%. Resultados bem diferente dos levantamentos do Paraná Pesquisas.



Contra Janja

A primeira-dama Janja da Silva está inconformada com outra pesquisa do Datafolha no final de semana passada. E nem pode reclamar com o marido dos dados porque a situação dele é pior. A fatia que avalia que a atuação de Janja mais atrapalha do que ajuda o governo Lula (36%) é maior do grupo que tem percepção oposta (14%). Outros 40% afirmam que o comportamento de Janja não faz diferença, nem ajuda, nem atrapalha a gestão do petista. E 10% não tem opinião formada. A percepção negativa sobre Janja tem sido expressiva nas plataformas digitais. No episodio de Pequim contra o TikTok resultou 456 menções a Janja a cada mil mensagens em grupos de WhatsApp, monitorados pela Palver, das quais 60% negativa.

Não afeta provas

Jair Bolsonaro saiu do depoimento contente com o resultado, malgrado a maioria da mídia tenha lhe acusado de “covarde”, garantindo que “ele estava com medo”. Nada mudou para o lado dele. As reuniões confessadas por militares para mudar o resultado da eleição, segundo juristas, é igualmente crime. Por outro lado, bolsonaristas acharam que Mauro Cid se atrapalhou em seu depoimento, teria mentido e iriam pedir que tudo o que ele falou ficasse fora do processo – e Bolsonaro estaria à salvo. Ledo engano: a Polícia Federal e os mesmos juristas foram unânimes em dizer que anulação de delação não afeta provas.

Ainda as provas

Uma eventual anulação da colaboração premiada de Mauro Cid firmada com a Polícia Federal não comprometeria as provas colhidas na investigação que pode levar à prisão os réus por envolvimento em uma trama golpista, mas ameaça os benefícios acertados com o delator. É a avaliação da cúpula da PF e da Procuradoria-Geral da República – e também de advogados que atuam no caso. Ou seja: manteria o processo integro, mas perde os benefícios de colaboração. Entre os benefícios obtidos por Cid estão limite de dois anos para penas privativa de liberdade, devolução de bens apreendidos e proteção para o pai, a filha e a mulher dele.

Quer cumprir lá

A Itália aceitou a ordem da Interpol e já inclui Carla Zambelli em sua própria lista de procurados pela Justiça. A deputada, vendo o cerco apertar, avisou, através de seu advogado, que vai pedir cumprimento de pena no país europeu. Já o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) diz que a dupla nacionalidade não impede a extradição, até porque, ao contrário do que acontece com a Constituição brasileira, a Constituição italiana não impede que cidadãos italianos sejam extraditados. Se voltar ao Brasil, deverá cumprir pena de 10 anos mais 200 dias-multa.

Talento para dar e vender

Quem cresceu assistindo desenhos animados certamente se lembra de As Meninas Superpoderosas, as três heroínas Florzinha, Lindinha e Docinho, criadas em um experimento acidental do Professor Utônio. Tudo começou quando ele, ao preparar a fórmula da "Garotinha Perfeita" (combinando açúcar, tempero e tudo o que há de bom) derrubou por engano o Elemento X na mistura.e entre brincadeiras e travessuras, dedicam-se a proteger a cidade fictícia de Townsville de diversos monstros. Um detalhe que sempre chamou atenção na série era o fato de o rosto da Senhorita Belo, a secretária do prefeito, nunca ser revelado. A personagem ganhou um rosto aqui no Brasil, como parte de uma campanha publicitária para uma nova linha de cosméticos assinada pela Quem disse, Berenice?. Inspirada na estética vibrante do desenho, a coleção inclui itens variados para maquiagem e cuidados com a pele, como brilhos labiais e gel de limpeza facial. Na campanha, Giovanna Lancellotti dá vida à Senhorita Belo e celebrou sua participação com entusiasmo. "A maquiagem, para mim, é uma terapia. Em todos os trabalhos que faço, sou eu quem me maquio, e adoro maquiar minhas amigas também. Os produtos são super meu estilo. Gosto de blush rosa, da boca bem-marcada, de delineador, seja preto, seja colorido. Tem muito a ver comigo. São cores vibrantes, não apenas as das canetas, mas a paleta de sombra também traz um brilho para uma mulher que quer ser vista maquiada, e não quer uma maquiagem ‘finge que não fiz nada’. Eu sou muito assim”. Além dessa empreitada no universo dos cosméticos, Giovanna Lancellotti impressionou o público ao participar do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck. Sua performance eletrizante como Lady Gaga, ao som de "Abracadabra", deixou todos de queixo caído e reafirmou seu talento multifacetado.

Intermediário de bom senso

No depoimento de Jair Bolsonaro, na semana passada, no STF, muita gente estranhou a postura do ex-presidente diante do ministro Alexandre de Moraes que, por sua vez, também mostrou muita calma, apesar das perguntas diretas. Movendo os dois, havia conversas protagonizadas por Michel Temer, que não tirava da cabeça a frase: “Ninguém mais deve banhar-se em gasolina”. E resolveu atuar para que o depoimento de Bolsonaro não virasse uma batalha no Supremo, transmitida ao vivo para todo país. “Venho em busca de paz”, disse Bolsonaro, ao pedir ajuda a Temer para evitar um confronto de guerra. “Você é muito agressivo em suas falas. Tem de ser humilde. Peça desculpas”, recomendou Temer. Depois, com a promessa de que o ex-presidente que permanece inelegível, Temer falou com Moraes: “Bolsonaro me procurou. Quer paz. Vai pedir desculpas”. E o ministro do STF: “Serei muito tranquilo”.

Coleção de pérolas

Para colecionadores, novas “pérolas” do casal presidencial, primeira de Lula: “700 milhões de brasileiros morreram de covid-19. 300 milhões deles por culpa de um governo negacionista que não tem a menor possibilidade de respeitar a cidadania e a medicina para receitar vacinas”. O Brasil tem 207 milhões de habitantes. Outra de Janja: “Vocês sabem que o meu marido é analógico. Ele não sabe usar termos que está acostumado a usar nas redes”. Mais uma, dele: “O povo gosta do celular porque é muito rapidinho. O povo, às vezes não gosta de coisa séria. Todo mundo sabe a preguiça que, muitas vezes, o aluno tem de ficar ouvindo o professor”.

Como se fosse um filme

Sabrina Carpenter não poderia estar mais radiante. Sua música Manchild alcançou o topo da Billboard Hot 100, a principal parada de singles dos Estados Unidos, já na semana de lançamento. Hoje com 26 anos, Sabrina iniciou sua carreira aos 12 na série Girl Meets World, da Disney. Embora tenha ganhado destaque na trama, foi em Boy Meets World que suas habilidades cômicas brilharam. Na capa da Rolling Stone, ela compartilhou seu processo criativo, revelando que anota tudo o que pensa e observa tudo como se fosse um filme: “Estou sempre pensando na vida e na minha música como se fosse um filme”. Seu próximo álbum, previsto para o final de agosto, é considerado por ela como seu melhor trabalho até agora. Sabrina acredita que muitas das ideias e experimentos apresentados em seu álbum anterior – que conquistaram o público – foram apenas um ponto de partida para explorar novos caminhos artísticos. “As coisas que fizemos no último álbum, foram apenas o começo de lugares que queríamos chegar”.

Olho no Supremo

Lula pediu ao STF para anular decisões judiciais que culpam sua gestão e o INSS pelo roubo aos aposentados. E pediu que seja escolhido o ministro Dias Toffoli para decidir o assunto. Por outro lado, já se fala em censura no Supremo sem constrangimento. O ministro Luís Roberto Barroso que que a Corte imponha às redes o “ônus da remoção”, ou seja, que “a plataforma faça a censura”. E Dias Toffoli disse que o “Orkut foi inventado por brasileiros”. O inventor foi o turco Orkut Büyükköten. Levou 4 anos para acontecer no Brasil e foi extinta em 2014.

Falta entender

A “reunião histórica” de semana retrasada entre o governo Lula e o Congresso acabou dando em nada. Ou pior: virou ameaça na Câmara contra o IOF. O que falta entender, segundo analistas de plantão, é o que a Câmara e o Senado querem em matéria de corte de gastos. Parlamentares sacodem os ombros e alegam que o governo “é quem tem de fazer o dever de casa”. Outras tentativas do governo Lula já foram rejeitadas e deputados e senadores só abre a boca para dizer “aqui, não”. E isso já vem há anos. Agora, aumentar o número de deputados sai fácil ou acabar com o veto ao acúmulo de aposentadorias para parlamentares acima de 65 anos e vencimentos por mandatos em curso.

Bombeiro

O marqueteiro e atual ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, ainda não conseguiu, depois de cinco meses, encontrar uma marca com potencial de alavancar o governo. Virou um “bombeiro”, como é chamado, lidando com sucessivas crises provocadas por anúncios sobre o PIX, roubo de aposentados no INSS e agora efeitos da tentativa do governo de aumentar o IOF. Sidônio é cotado para ser o marqueteiro de Lula na campanha do ano que vem, mas por enquanto, foi engolfado pelas crises. A cada nova tempestade dá o tom que deve ser passado, às vezes nem é atendido e Lula não levanta voo.

Mistura Fina

Quando chegou ao Planalto, Sidônio Palmeira estabeleceu uma prioridade: “um presidente muito mais presente”. Não deu certo: no primeiro semestre a agenda doméstica de Lula foi mais enxuta do que a do ano passado. Nos seis meses iniciais de 2024, o presidente esteve em 36 cidades de 12 estados. Até aqui, em 2025, foram 28 cidades em 14 estados, recuo de 32% nos compromissos fora de Brasília.



Por outro lado, as viagens de Lula ao exterior cresceram em comparação entres os dois primeiros semestres de 2024 e 2025. No ano passado, até junho Lula visitou sete países (Egito, Etiópia, Guiana, São Vicente e Granadinas, Colômbia, Suíça e Itália). Nos primeiros seis meses de 2025, foram incluídas dez outras nações (Uruguai, Japão, Vietnã, Honduras, Vaticano, Rússia, China, França, Mônaco e Canadá, essa última para cúpula do G7).

O uso exclusivo de jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB) no governo Lula impôs a manutenção em sete das dez aeronaves da frota a serviço da mordomia de ministros de Estado e comandantes militares e, oficialmente, des ministros do STF. A farra dos jatinhos fez sobrar apenas três aeronaves operando, em razão do desgaste. A briga pela regalia já provocou tentativas de furar a fila e até “carteiradas”, fora os bate-bocas.



Ainda jatinhos: Fernando Haddad (Fazenda) é o recordista (67 voos só neste ano). Em junho, ele voa dia sim, dia não. Supera o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso (60 voos em 2025). Sônia Guajajara (Povos Indígenas) exigiu viagem de helicóptero por 11 horas. Analistas dizem que difícil ela entender que a aeronave não tem tanta autonomia. A FAB não fala sobre a situação dos aviões que não estão voando.



A Casa Civil do ministro Rui Costa é considerada hoje um órgão vital na organização da COP30, em Belém. Contudo, o que sempre ocorre em governos petistas, virou fonte de vazamento de informações contra o evento do Pará. Nos bastidores, comenta-se que o mesmo Rui Costa estaria vazando informações conta a COP30. Muitos dizem que é um ‘talento’ especial dele.

