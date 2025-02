"Cedo demais para estar tão ruim, tarde demais para ficar bom"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

‘Fantasmas’ de Alcolumbre recebem Bolsa-Família

Ex-funcionárias de Davi Alcolumbre (União-AP), apontadas pela revista Veja como partícipes de rachadinha no gabinete do atual presidente do Senado, estão cadastradas Bolsa-Família. Das seis citadas, mulheres pobres que emprestaram nome e CPF ao suposto esquema, quatro são beneficiárias do programa. Marina Ramos chegou a “ganhar” R$14,7 mil, ficava com R$1.350 como fantasma e devolvia o restante, confirmou ela à época. No programa social recebeu R$1.302 em novembro, conforme última atualização dos dados disponíveis no Portal da Transparência.

Uma merreca

Lilian Alves tinha o segundo maior salário, R$8,3 mil. Ficava com R$800. Também está no Bolsa Família, o último pagamento foi de R$425.

Fantasma pago

Jessyca Priscylla é outra que foi apontada como fantasma do gabinete. Ganhava R$5,7 mil, ficava com R$800. Ganha R$1.202 no programa.

Rende mais

Adriana Souza ficava com R$800 dos R$4 mil de salário, diz a denúncia. No Bolsa-Família ganha mais do que no suposto esquema, R$1.002.

Esquema milionário

A rachadinha teria movimentado mais de R$2 milhões entre janeiro de 2016 e março de 2021, quando denunciado. Deu em nada até hoje.

Banca contra acordo de Mariana enfrenta crise

Após o próprio fundador Harris Pogust cair fora, dois executivos saíram do escritório britânico de advocacia PG em dois meses: o diretores de estratégia, Jordan Lee, e de investimentos, Ana Carolina Salomão. As perdas reforçam o encolhimento do PG à medida em que se aproxima a data de adesão das vítimas de Mariana ao acordo de R$132 bilhões com a BHP e Vale, avalizado pelas autoridades brasileiras. O PG insiste com outra ação em Londres na expectativa de uma beirada pelo “sucesso”.

Demissões em série

Parece ainda mais séria a crise no escritório londrino: em dezembro passado, o PG demitiu 20% dos seus funcionários.

Sem pagar bônus

Além das demissões expressivas, o escritório cancelou o pagamento de bônus milionários, causando grande apreensão.

Corte no aluguel

Para deixar claro que é séria a crise, o PG também mudou a sede para um local bem mais modesto, cujo o aluguel é quase 20% menor.

Recuo positivo

Como na reforma tributária pegou muito mal o veto de Lula à isenção dos fundos imobiliários, Fernando Haddad pediu ajuda ao deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), um especialista, a ajudar em solução que acalme mais de 2,7 milhões de investidores, quase todos trabalhadores.

Xarope de chuchu

O governo que usar Geraldo Alckmin (PSB) como alavanca da popularidade de Lula. Monitoramento interno aponta que o desgaste na imagem do petista ainda não contaminou o vice-presidente.

‘Horripilante’

O ex-procurador Deltan Dallagnol chamou de “horripilante” a referência da Folha aos ministros do STF como “atores políticos” e a revelação de que Gilmar Mendes ajuda José Roberto Barroso na “articulação política”.

Tudo igual

Ao menos por ora, não há previsão de mexida nos ministérios ocupados pelo MDB. O partido comanda três pastas na Esplanada: Planejamento, de Simone Tebet; Cidades, de Jader Filho; e Transporte, de Renan Filho.

Alexandre de Brasília

Um dos mais influentes e admirados jornalistas brasileiros, Alexandre Garcia lança seu novo livro, “De Brasília”, cidade onde reside há 48 anos. Já disponível na Amazon (R$53,90 para Kindle e R$89,90 capa comum).

Funai polícia

O Congresso reagiu ao decreto de Lula que dá poder de polícia a Funai. Na Câmara e Senado já há propostas que defendem que Lula extrapolou e querem a decisão suspensa. Ou corre o risco de ser anulada.

Quem importa

Sempre plantando notícias sobre o Orçamento de 2025, o governo Lula ainda não chamou para conversa quem importa na história: o relator do PLOA, senador Angelo Coronel (PSD-BA), que diz aguardar o convite.

Crime dando baile

Impressionante como os criminosos agem impunemente usando o SMS, usando o nome de instituições financeiras como Banco Central. Quem clica se ferra: eles invadem o celular e roubam tudo, inclusive senhas.

Pensando bem…

…anistia? Nem de graça.

PODER SEM PUDOR

Adorável embaixador

Logo após a audiência em que Itamar Franco lhe pediu o cargo de embaixador em Buenos Aires, Lula ouviu a ponderação de um assessor: “Mas ele merece uma embaixada de maior importância, como a da China...” O presidente, em seu primeiro mandato, ficou surpreso: “China?”. O assessor, que contou a história a esta coluna, completou: ”Seria uma maravilha! Por causa do fuso horário, enquanto a gente trabalhasse, ele estaria dormindo! E quando ele telefonasse, o senhor é quem estaria dormindo!” Lula gargalhou longamente e, por uns dez minutos, sempre que sem lembrava da frase, caía na risada outra vez.