Uma matéria da Folha de São Paulo colocou o Nordeste como região que terá o mais forte crescimento no Brasil até 2033. Para mim faltou relativizar o tipo de investimento e o risco associado de não acontecer.

Eu estimo uma projeção até 2030 e o Centro Oeste será o estado com mais forte crescimento, e os dados da tendência consultoria comprovam isso, o investimento do Nordeste depende 90% da Petrobrás e do Governo Federal. O risco dos investimentos da Petrobrás começar a reduzir e ser contingenciados em um futuro próximo e o Governo Federal ter baixa execução no PAC é alto, como já ocorreu em outros governos.

Os investimentos no Centro-Oeste têm alto percentual de participação da iniciativa privada com planos fortes de expansão no Centro-Oeste, seja em grandes plantas de Papel e Celulose, seja em usinas de Milho com foco em produção de álcool, seja na expansão de proteína animal para os países em guerra.