Coluna do PVC: Libertadores não é parâmetro, como bem mostra o Mundial de Clubes

Zanin tem torcida, mas ‘eleito’ deve sair do STJ

O presidente Lula (PT) está inclinado a indicar para o Supremo Tribunal Federal (STF) um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e há dois candidatos que o agradam, mas um manifesto de “advogados de direita” chamando de “afronta” a eventual escolha de Cristiano Zanin, deu força ao advogado do presidente.

Mas ainda é forte a possibilidade de o escolhido vir a ser o ministro Benedito Gonçalves (STJ), cujas decisões no TSE, durante a campanha de 2022, encantaram o atual presidente.

Bochechas afagadas

Viralizou vídeo de Lula afagando a bochecha de Benedito na posse do atual presidente do TSE, após ouvir um cochicho que o agradou.

Cota racial no STF

Nomear um negro é politicamente importante para Lula, como mostrou sua opção por Joaquim Barbosa. Há dez anos não há negro no STF.

Ainda cedo para Zanin

Lula pode indicar Zanin, mas seria apenas para contrariar os críticos e se livrar da pressão da ativista radical Janja. Mas ele acha cedo para isso.

Expulsória antecipada

O falatório sobre o STF pegou fogo após Ricardo Lewandowski confirmar que antecipou sua aposentadoria em um mês, para o próximo dia 11.

PL tenta filiar Ricardo Nunes para eleição de 2024

Se estava difícil convencer a filiação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao PL, a missão do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ficou quase impossível após as notícias de eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nas eleições municipais do próximo ano.

Todos acreditaram na especulação, mas o filho do ex-presidente não confirmou, tampouco o próprio Jair Bolsonaro.

Fidelidade ao MDB

O prefeito de São Paulo tem dificuldade de deixar o MDB, sua única filiação na vida, mas o partido é muito fraco na capital paulistana.

Republicanos é opção

Saindo do MDB, Ricardo Nunes tem também outras possibilidades, como o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas e o PSD de Kassab.

Salles é o nome

Excluindo Nunes, candidato à reeleição, o nome do PL para disputar o cargo é o ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado Ricardo Salles.

Xeque-mate chinês

Um “memorando de entendimentos” assinado pelos bancos centrais do Brasil e da China permite que o comércio entre os dois países dispense o dólar. Vendas serão feitas em reais e yuans.

Reais intenções

A pressão do Planalto para despachar Lula para China ainda na primeira quinzena de abril tem motivo: é a semana que está prevista a instalação da CPMI da quebradeira do 8 de janeiro.

Tudo dominado

Em São Paulo e outros Estados, órgãos criados para enfrentar o avanço dos entorpecentes passam por mudança sutil e significativa: já não são chamados de “conselhos estaduais contra drogas” e sim “sobre drogas”.

Patinação ‘artística’

Para o senador Plínio Valério (PSDB-AM), os “espasmos” do presidente Lula (PT) para fazer do presidente do Banco Central bode expiratório, na verdade tentam mascarar que o governo “patina na economia”.

Cara de paisagem

A ordem no governo Lula foi para “não repercutir” a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, fato que dominou o noticiário. As respostas serão pontuais e por membros específicos escolhidos pelo Planalto.

Ninguém merece

O clima era de alívio no Planalto, ontem. A maioria dos petistas apostava que centenas de milhares de bolsonaristas sairiam às ruas para saudar o retorno do ex-presidente. Como se isso fosse possível às 6h da manhã.

Sinais

Na véspera da divulgação da regra fiscal, Lula recebeu no Alvorada os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão) e até a petista Gleisi Hoffmann, mas nada de Simone Tebet (Planejamento).

Renda extra

Comerciantes aproveitaram a volta de Jair Bolsonaro para faturar. Na porta da sede do PL, em Brasília, um extenso varal expunha bandeiras do Brasil, camisetas e faixas verde e amarela. A fila estava grande.

Pensando bem...

...teto é melhor que arcabouço.

PODER SEM PUDOR

Oligarquia nos trinques

Os maranhenses têm diferentes maneiras de de monstrar reconhecimento e admiração pelo escritor e ex-presidente José Sarney.

Certo dia, senador da República, Sarney acabara de desembarcar em São Luís quando um carregador de malas abriu um largo e sincero sorriso e, sem fazer ideia do significado da palavra, saudou o líder político com o polegar para cima: “Meu senador! Nossa oligarquia tá assim, ó, ó, ó!...”

