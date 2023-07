Coluna do PVC: Palmeiras e São Paulo tentam subir a montanha

Abel Ferreira escreveu em seu livro "Cabeça Fria, Coração Quente" que, por vezes, é preciso admitir a inferioridade e montar a estratégia para escalar uma montanha.

Foi o que fez na final da Libertadores contra o Flamengo, em 2021. Escalou três zagueiros, linha de cinco na defesa, tática pouco usual desde que chegou.



Contra o Athletico-PR, repetiu aquela forma de jogar.



Passar um mês sem seu principal volante, Zé Rafael, exigirá soluções firmes e criativas. No meio de semana, contra o Bolívar, Gabriel Menino se revelou recordista de desarmes, um pouco mais recuado do que de costume.



Ao desfalque do cabeça de área, somou-se o de Artur, com lesão no calcanhar. A tabela prevê clássico contra o São Paulo no Morumbi, encontro com o Flamengo, no Allianz Parque, volta contra os são-paulinos e visita ao Beira Rio contra o Internacional.



Em Curitiba, a lesão de Artur e o cansaço de Dudu e Raphael Veiga fizeram com que Abel escalasse o Palmeiras com seis crias da Academia: Garcia, Vanderlan, Jhon Jhon, Luis Guilherme, Endrick e o garoto Naves, na função de terceiro zagueiro.



O sistema e a aposta nas crias deram certo até a expulsão de Garcia. Com um homem a mais, o Athletico empatou.



O Palmeiras não passava três rodadas de Brasileiro sem vencer desde setembro do ano passado, mas eram três empates, contra Flamengo, Fluminense e Bragantino. Agora, a igualdade em Curitiba se junta às derrotas consecutivas para Bahia e Botafogo. Só um ponto ganho em nove significa distância da briga pelo título –e com agenda duríssima.



O São Paulo também fará o clássico da Copa do Brasil com problemas. A provável ausência de Calleri, com fortes dores nas costas, é o maior problema.

Porque Dorival Júnior monta seu time de maneira diferente da do Athletico, é provável que Abel volte à sua formação tradicional, com dois volantes em vez do terceiro zagueiro.



Os dois rivais terão montanhas a escalar. Embora o time tricolor tenha só quatro derrotas em 20 partidas, todas elas aconteceram nos últimos oito compromissos.