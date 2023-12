NOVIDADES DA SEMANA

Omoda e Jaecoo são marcas do grupo Chery e vão trabalhar no Brasil independente do grupo Caoa

Omoda e Jaecoo fazem parte do grupo Chery, mas vão funcionar de forma independente da Caoa no Brasil. Trazendo eletrificação e deixando mais interessante o mercado entre os chineses. A promesa é custar menos em relação aos que já existem hoje no mercado, e oferecer um melhor custo benefício, vamos aguardar.



Saíram de linha ou deixaram de vir para o Brasil em 2023: O primeiro e mais vendido, foi o VW Gol e Voyage que encerraram o ciclo de produção, por ser um projeto antigo, para atualizar iria sair muito caro, desta forma, colocaram o novo Polo para substituir o Gol e o Virtus para tomar o lugar do Voyage. O segundo que nos deixou, foi o Renault Captur, teve uma primeira impressão boa, mas ao longo da carreira foi provando que não servia para o Brasil, por ser importado, custo de manutenção elevado e frágil para nossas ruas e estradas esburacadas, o terceiro, Jaguar F-type, com esse lance de eletrificação, a marca decidiu tirar de linha o carro a combustão para dar lugar ao elétrico, Kia Cerato, chegou atrasado para o mercado e quando viu, já era tarde, e por último, o Renault Stepway, antes era uma versão do Sandero, e quando o mesmo saiu de linha em 2022, o Stepway assumiu para “liquidar” as peças em estoque.

Estamos avaliando a Ford F-150 Lariat, a versão de entrada da gigante que mais vende no mundo, no Brasil, tem preço sugerido a partir de R$479.990.

A dica da semana é pra vc que vai pegar estrada, congestionamento, rodovia parada, mantenha uma distância seguro do carro da frente e gire o volante para sua direita, desta forma, se houver colisão traseira, seu carro não vira “sanduba”.

Esse é o último vídeo antes do natal, então meus amigos, Feliz natal e até o próximo colunistas.