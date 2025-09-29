"Confiança demais é o primeiro passo para a queda"

Giba Um

auxílio de uma extrema direita subserviente. Falsos patriotas promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", de Lula, na Assembleia Geral da ONU

A Motiva, antiga CCR, abriu negociações com o governo de São Paulo para estender o contrato de concessão da linha 4-Amarela. A prorrogação antecipada seria uma contrapartida às obras de concessão do ramal até Taboão da Serra, um projeto de 3,3 quilômetros orçado em R$ 3,4 bilhões.

Mais: parte desse valor será coberto por um financiamento do Banco Mundial. Ainda não está definido quem pagará o que, mas a maior parte deverá sair do caixa da Motiva. O contrato atual se encerra em 2040 e o novo aditivo poderá esticar a concessão até 2060.

9 vezes Taylor

No próximo dia 3 será lançado oficialmente o 12º álbum de estúdio da cantora Taylor Swift, batizado de “The Life of a Showgirl”. Swift que contará com 12 faixas, incluindo uma parceria com Sabrina Carpenter. O primeiro single, que também terá o lançamento do clipe feito no mesmo dia se chama “The Fate of Ophelia”, inspirada na personagem de “Hamlet”, peça teatral de William Shakespeare. Mais: será edição limitada de um "vinil perolado rosa opaco e amarelo-claro com brilho dourado", uma capa dupla personalizada, um grande pôster frente e verso, um poema escrito por Swift e fotos inéditas. E as novidades não param por aí. Este novo trabalho tem nada menos do que 9 modelos de capas em fotos feitas pelos fotógrafos Mert Alas & Marcus Piggott. “Eles são dois dos meus fotógrafos favoritos”. Super empolgada com o projeto Taylor, fala: “Realmente dediquei bastante tempo pensando em como poderia criar o melhor produto em vinil, a melhor embalagem e a melhor experiência em CD que eles pudessem ter. Por isso, os CDs vêm todos com photocard. Já os vinis trazem um poema exclusivo em cada um, além de muito mais imagens do que havíamos planejado colocar”. E completou: “A ideia era que o álbum transmitisse uma sensação de luxo, como uma referência ao glamour que uma showgirl leva ao palco. Enquanto isso, no camarim, na troca rápida de figurino, tudo é diferente — talvez seja só impressão minha, não sei. É algo do qual tenho muito orgulho. Levou bastante tempo, exigiu concentração e organização”.

Há outra "PEC da Blindagem"

Grandes distribuidoras de combustíveis Raízen e Ultra/Ipiranga - preparam-se para um cabo de guerra com a Câmara dos Deputados. O setor já identificou que terá de redobrar a pressão para evitar o esquartejamento do projeto de lei 125/2022, mais conhecido como "PL do Devedor Contumaz". Líderes do Centrão trabalham para desidratar ou mesmo rejeitar o PL, já aprovado no Senado. Entre as empresas do setor, a manobra dos parlamentares já é tratada como uma espécie de "PEC da Blindagem" para sonegadores e fraudadores que atuam no mercado dos combustíveis. Ou seja: um salvo conduto para concorrência desleal e atividades criminosas na distribuição dos combustíveis. O projeto de lei estabelece punições para pessoas jurídicas que deixem de recolher tributos de forma recorrente, numa clara utilização na inadimplência fiscal como estratégia de negócio ou instrumento vinculado a crimes financeiros. O mercado de derivados de petróleo ocupa uma posição de centralidade na proposta, dado o volume de sonegação de impostos e de empresas de fachada criadas para lavagem de dinheiro.

Ameaçado de evaporar

O texto aprovado no Senado dá poderes à ANP para exigir das distribuidoras a comprovação da origem de seus recursos e definir valores do capital social obrigatório para as empresas que atuam no setor. Todo esse aparato de fiscalização e controle previsto na "PL do Devedor Contumaz" está ameaçado de evaporar na Câmara. Estima-se que a sonegação no setor de combustíveis chegue a R$ 14 bilhões por ano. E as fraudes e adulterações impõe às distribuidoras perdas da ordem de R$ 15 bilhões. Não é de hoje que interesses insondáveis têm exercido poder de pressão em Brasília contra a "PL do Devedor Contumaz".

Filha de peixe

Aos 16 anos, Rafa Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, mostrou que tem o talento dos pais. Ela acaba de ganhar seu primeiro prêmio: Melhor TikToker, eleita por um júri especial, na 24ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro. Rafa recebeu a premiação das mãos de sua própria mãe. A jovem influenciadora também chamou a atenção pelo seu estilo com um look moderno, um vestido tubinho branco, pouco acima dos joelhos e mangas longas, e, completando o visual, meia-calça e sapatos pretos. “Fico muito feliz com esse reconhecimento e com todas as mensagens de apoio. É só o começo de uma caminhada que quero trilhar com muito amor e dedicação”. Apesar da dedicação ao seu lado de influenciadora, Rafa já confessou que pretende fazer uma faculdade de Psicologia.

Novo ministro

Lula já avisou assessores próximos e dirigentes do PT que, em sua volta, anunciará o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, em substituição a Márcio Macedo, que vinha sendo fritado há meses por conta de mau desempenho num 1º de Maio. O sucesso das manifestações contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei da anistia, domingo passado (21), deram projeção a Boulos, que ajudou a convocá-las e participou da organização. Ter Boulos na interlocução com os movimentos sociais é visto como potencial ativo para o governo.

"Milagre americano"

As sanções do governo norte-americano a ministros de Lula serviram, segundo analistas de plantão, ao menos para forçar o presidente brasileiro a fazer algo inédito: reduzir despesas de viagens ao exterior sempre excessivamente luxuosas. Ele e sua mulher Janja estão hospedados na residência do embaixador Sérgio Danese, representante permanente do Brasil na ONU. Mais: quando Lula chegou a Nova York um grupo de brasileiros trataram de recepcioná-lo com gritos ofensivos e seguranças tentavam intimidá-los gravando seus rostos em vídeos - o que não adiantou nada. Alguns ironizavam batizando a cena de um verdadeiro "milagre americano".

Pérola

Até o comandante

O Exército detectou a ação de lobby bolsonarista nos Estados Unidos para que o general Tomás Paiva seja sancionado pelo Departamento de Estado com a cassação de seu visto, a exemplo do que Trump fez com outras autoridades brasileiras. E vê por trás da iniciativa o blogueiro Paulo Figueiredo, desafeto público do general. Oficialmente, o comando do Exército decidiu não se manifestar. Figueiredo e Dudu Bananinha usaram suas relações com o governo americano para ameaçar ministros do STF durante processo que culminou com a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. Há quem acredita que Figueiredo espalha que o militar supostamente é amigo do ministro Alexandre de Moraes.

Relaxamento de sanções

As lideranças bolsonaristas encararam um "alerta" depois de Trump ter dito que sentiu uma afinidade recíproca por Lula e acham que o episódio, regado a elogios em mínimo de tempo, possa provocar relaxamento das sanções impostas a ministros do STF durante as negociações pelas tarifas impostas aos produtos brasileiros. Sabem que Trump tem potencial para promover um armistício nas sanções individuais a autoridades brasileiras, como cancelamento de vistos e uso da Lei Magnitsky, que vitimou mais o ministro Alexandre de Moraes e sua mulher Viviane, mais uma empresa do casal e dos filhos.

Pente-fino na estatal

O rombo de mais de R$ 4 bilhões nas contas dos Correios, só no primeiro semestre deste ano, parou na Procuradoria-Geral da República. A ação é parte da ofensiva do deputado Evair de Melo (PP-ES), que ainda acionou o Tribunal de Contas da União para passar um pente-fino nas contas da estatal. O parlamentar compara, por exemplo, o déficit de todo 2024, R$ 2,6 bilhões, com os R$ 4,4 bilhões em seis meses, além de quase sete vezes o prejuízo registrado em 2023. Todo esse prejuízo aconteceu na gestão de Fabiano Silva dos Santos, indicado pelo grupo Prerrogativa, que já deixou o comando dos Correios.

Reforma de R$ 770 mil

O Tribunal de Contas de União (TCU) aprovou o uso de R$ 770 mil em recursos públicos para reformar apartamento funcional na Asa Sul, em Brasília, que será ocupado pelo ministro Antônio Anastasia. As obras começaram em julho e devem terminar em dezembro. A reforma inclui marcenaria de alto padrão, novos pisos, rodapés, porcelanato e substituição das instalações hidráulicas e de gás. Só os móveis planejados custam R$ 90 mil. O governo paga reformas estruturais e o ocupante despesas como energia, gás, condomínio e pequenas manutenções.

Conectação de três

Ainda a outra "PEC da Blindagem": no Senado, onde o projeto do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dormitou por quase três anos, havia resistências à proposta. Só foi aprovado na esteira do clamor criado pela Operação Carbono Oculto, que revelou o setor de combustíveis como um dos principais eixos de lavagem de dinheiro do PCC. O alarido que precipitou a votação no Senado é o mesmo que está multiplicando anticorpos para barrar o projeto na Câmara. Não é coincidência que a Operação Carbono Oculto, a aprovação da "PEC da Blindagem", que deve ser derrubada no Senado, e a articulação dos deputados para barrar o "PL do Devedor Contumaz" praticamente se sobreponham. Há uma lógica de autopreservação de três fatos.

Sair da confusão

Thomas Shannon, ex-embaixador dos EUA no Brasil e ex-subsecretário de Estado para o Hemisfério Ocidental, hoje no setor privado, acha que "desde o começo, tive a opinião de que Trump se enganou ao se aliar com Eduardo Bolsonaro". E emendou: "Ele nunca admitirá que errou, mas buscará uma solução para sair dessa confusão. Nos últimos tempos, muitas vozes falaram ao presidente sobre esse erro". Shannon aconselha Lula a chegar preparado para a reunião, "sabendo que se Trump o maltratar, isso terá enorme impacto negativo no mundo. Mas todo cuidado é pouco, logação dos novos frigoríficos, a estimativa é que as exportações de carne bovina para o México cresçam 80% em 2026.

Mistura Fina

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) negou que Eduardo Bolsonaro assumisse a liderança da minoria da Casa, o que facilitaria sua vida (e seu mandato) nos EUA, o que permitirá que a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) volte ao posto (ou que outro nome seja indicado). No mesmo dia, Eduardo se surpreende com os acenos de Trump a Lula em Nova York, mas não assumiu o episódio, preferindo dizer que "era uma estratégia calculada do presidente americano” - e, indiscutivelmente, não era

Dados do portal Corte Aberta, do STF, revelam que o processo em que Bolsonaro e mais sete aliados foram condenados pela trama golpista teve o 22º julgamento mais rápido entre 788 ações penais concluídas pelo Supremo - do recebimento da denúncia até a condenação ou absolvição. O caso foi julgado em 153 dias. Alvo de queixas das defesas dos réus, a duração foi menor que as de 97% das ações julgadas. A mais longa delas durou 4.122 dias, de 2003 a 2014.

Custaram R$ 737,62 as meias e o cinto que Janja comprou para o maridão na conhecida loja J.Vrew, em Nova York, que supostamente esqueceu de colocar na mala. A J.Crew é uma antiga loja que trabalha com moda masculina, feminina e infantil, foi fundada em 1947 e tem entre seus clientes habituais a ex-primeira-dama Michelle Obama.



Com crescimento exponencial, os carros elétricos passaram de 1% de participação no mercado brasileiro em 2023 para 3% no ano passado. O domínio é da chinesa BYD, que chegou a construir uma fábrica na Bahia. Contudo, especialistas da área acham que esse boom chegou ao limite. E avaliam que os elétricos puros não cheguem a 4% de participação neste ano, patamar que será mantido. Os híbridos, que respondem por 6% do mercado, compensam essa perda de apetite pelos 100% elétricos.pediram ajuda aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

