"Confiança demais é o primeiro passo para a queda"

Deputado Luiz Lima (PL-RJ) antes do depoimento do Careca do INSS à CPMI

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

29/09/2025 - 00h02
Lula copia ditadura alegando ‘soberania’ contra EUA

A lorota da “defesa da soberania”, usada por Lula (PT) no palanque contra o tarifaço e as sanções do presidente Donald Trump, é uma cópia tosca de caso semelhante ocorrido na ditadura militar. Em 1977, o governo do general Ernesto Geisel chamou de volta a Brasília para “consultas” o embaixador em Washington, João Augusto de Araújo Castro, em reação – inútil, registre-se – a denúncias do Departamento de Estado dos EUA sobre graves violações de direitos humanos no Brasil.

 

Você já viu esse filme

Na época, o Departamento de Estado do governo Jimmy Carter (partido Democrata), denunciou perseguições, prisões ilegais, tortura etc.

 

Olha a ‘soberania’ aí

O regime tachou o relatório americano de “interferência indevida na soberania nacional”. Exatamente como Lula contra o governo Trump.

 

Relação bilateral crítica

Em razão dessas tensões, o governo Geisel abandonou em março de 1977 o Acordo de Cooperação Militar Brasil-EUA assinado em 1952.

 

Cortina de fumaça

Assim como Lula usa “soberania” de olho nas pesquisas, a ditadura fez a mesma alegação para não admitir que de fato violava direitos humanos.

 

Emendas: Lula pagou R$3 bilhões em 14 dias

O governo Lula (PT) teve de se “mobilizar” com o dinheiro do pagador de impostos nas últimas semanas. Apenas desde o dia 12, a administração petista distribuiu R$3 bilhões em emendas parlamentares, segundo os dados disponibilizados pelo Tesouro Nacional. O governo petista não conseguiu impedir votações no Congresso como a criação da CPMI do INSS e a urgência para o projeto da anistia, mas emplacou o relator amigável ao petismo e fez andar a isenção do imposto de renda.

 

Nosso dinheirinho

Até o dia 12 de setembro, o governo havia distribuído R$10,3 bilhões em emendas este ano. Saltou para R$13,4 bilhões até o dia 26.

 

Conexões

A maior emenda individual foi paga pelo governo ao Ceará, em agosto: R$34,3 milhões, da nova líder do PT no Senado, Augusta Brito (CE).

 

Vem mais

O governo Lula já reservou (empenhou) R$20,8 bilhões para distribuir em emendas, segundo o Portal da Transparência.

 

Servidor ‘estável’

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) cobrou a demissão de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete de Davi Alcolumbre pendurado em outro cargo de R$31,2 mil, como a coluna revelou quinta (25). É acusado de receber R$3 milhões de empresa enrolada no roubo aos aposentados.

 

Conta de subtrair

O substituto de Celso Sabino no governo Lula será o terceiro ministro do Turismo do atual governo Lula. A primeira ocupante do cargo foi Daniela do Waguinho, que rodou em julho (2023), em meio a escândalo.

 

Quatro trilhões

Até o fim do ano, a expectativa da Associação Comercial de São Paulo é que o brasileiro pague quase R$4 trilhões em impostos aos governos federal, estaduais e municipais: R$3,985 trilhões até 31 de dezembro.

 

CPMI resumida

Para Marcel van Hattem (Novo-RS), está claro: “uma rede de corrupção com associações e empresas de fachada, do Careca e de seus cúmplices, utilizadas para lavar dinheiro do roubo dos aposentados”.

 

Aula de direito

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, respondeu à OAB sobre advogados nas sessões: “prerrogativas não se confundem com imunidade absoluta”, nem podem servir para impedir a investigação.

 

Certo Geraldo

O vice Geraldo Alckmin e o presidente americano Donald Trump devem concordar que o Brasil não é problema para os EUA. Exportações brasileiras representam cerca de 1% das importações americanas.

 

Dedo medroso

Parlamentares da CPMI do INSS percebem “dedo do governo Lula” na mudança de atitude de veículos de comunicação que passaram praticamente a ignorar a investigação do roubo aos aposentados.

 

O moderado

O ministro Alexandre de Moraes desbloqueou de perfis de redes sociais de Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália por mandar “hackear” o CNJ. Ficam excluídas só “postagens ilícitas que deram causa a decisão”.

 

Pensando bem...

...cópia de ditador é ditador desbotado.

 

PODER SEM PUDOR

Ave, memória

O gaúcho Tarso Genro era ministro da Educação e conhecido nos meios políticos como “o peremptório”. Ele ficava furioso com o apelido, adquirido após declarar “peremptoriamente” que não deixaria a prefeitura de Porto Alegre para concorrer ao governo estadual. Concorreu. E perdeu, “peremptória” e inapelavelmente.

Cláudio Humberto

"É um elogio"

Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI, com o Careca do INSS ignorando suas perguntas

26/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Pacheco figura Conselho que emprega alvo da CPMI

Membros da CPMI do INSS estão intrigados com os caminhos que levam a Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado. A coluna revelou que Paulo Boudens, seu ex-chefe de gabinete, está aboletado no desconhecido Conselho de Estudos Políticos do Senado, e ganha R$31,2 mil mensais. Outro homem de Alcolumbre encostado no conselho é Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que fixou 100 anos de sigilo para dados que permitiram rastrear as andanças de Careca do INSS no Senado.

 

Siga o dinheiro

Boudens está na mira da CPMI por haver recebido R$3 milhões da Arpar, empresa enrolada na rapinagem com suspeita da PF de lavar o dinheiro.

 

Reduto do PSD

Apesar dos ares meio tabajara do conselho, dois senadores ainda aparecem na composição: além de Pacheco, Irajá (PSD-TO).

 

Alcolumbre outra vez

A data da composição é de janeiro de 2023, quando Pacheco era presidente do Senado, alçado ao posto sob benção de Alcolumbre.

 

Tudo depende

O Regimento Interno do Senado, no artigo 59, até veda o presidente da Casa de participar de comissões, mas nada diz sobre conselhos.

 

Irmãos Batista nada tiveram com ‘química’ na ONU

O rico lobby de Joesley e Wesley Batista, controladores da holding J&F, plantou em alguns veículos que teria sido obra da dupla o encontro Trump-Lula, no momento em que o brasileiro saía do plenário da ONU, após discursar, e entrava o americano, orador seguinte. Tudo mentira. O encontro era previsível e a troca cordial de cumprimentos, de alguns segundos, é frequente entre oradores que se sucedem na longa lista de chefes de Estado e de Governo presentes à assembleia-geral da ONU.

 

Civilidade

Trump e Lula poderiam ignorar um ao outro, mas, malandros, optaram pelo cumprimento rápido, de 20 segundos, tipo “vamos conversar?”.

 

TV sem som

Também é falsa a informação, difundida na mídia petista, de que Trump “acompanhou” o discurso na TV do corredor de acesso ao plenário.

 

Só monitor

A TV só mostra, sem som, quem ocupa a tribuna. Como a agenda é apertada, sinaliza quando o orador seguinte deve ir para o plenário.

 

Prêmio não é castigo

O ministro do STJ, Mauro Campbel Marques, corregedor nacional de Justiça, reafirmou ontem ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, sua crítica à aposentadoria compulsória de juízes condenados. É o primeiro magistrado importante a considerar isso um prêmio e não um castigo.

 

Duplamente injusto

Campbell defende que o Congresso acabe o privilégio compulsório, também adotado no ministério público. Até porque não se exige dos “punidos” observar as regras de aposentadoria impostas aos cidadãos.

 

Irresponsabilidade

Segundo o Portal da Transparência, o governo Lula já gastou R$3,77 trilhões, este ano. A ferramenta Gasto Brasil, da Confederação das Associações Comerciais, aponta um número maior: R$3,83 trilhões.

 

Especialista em taxar

Lula disse que “é direito” do presidente Donald Trump taxar produtos nos EUA para evitar uma inundação de produtos estrangeiros no país. “De vez em quando eu faço isso no Brasil”, admitiu.

 

Tamanho do canhão

O assunto nas redes mundo afora, ontem, foi a alta aprovação de Donald Trump (57%). Na rede social X, 1,6 milhão de posts citaram o tema em poucas horas. A isenção do IR no Brasil envolveu apenas 46 mil posts.

 

Repeteco

Para quem acha que se livrou da CPMI do INSS só porque já participou das oitivas, o seu presidente, senador Carlos Viana (Pode-MG), deu a letra: se as provas o desmentirem, o depoente será convocado de novo.

 

É solidariedade

Caiu do cavalo quem achou que Tarcísio de Freitas (Rep) iria articular algo com Jair Bolsonaro durante encontro com o ex-presidente. O governador de São Paulo disse que apenas visitaria o amigo.

 

Foi avisado

Como os leitores desta coluna já sabiam, não corria o risco de o projeto da anistia ser votado com Luís Roberto Barroso na presidência do STF. Não deu outra. Ontem foi a última sessão presidida pelo ministro.

 

Pensando bem...

...o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) ontem lavou e enxaguou a alma dos aposentados roubados.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Instrumento proibido

Na presidência da sessão da Câmara, certa vez, o deputado Inocêncio Oliveira (MDB-PE) se irritou quando o deputado João Fontes (PDT-SE), então ex-rebelde petista, mostrou uma ratoeira para pegar os “300 picaretas”, como Lula se referia aos parlamentares. “Temos que manter a ética! Retire esse instrumento da tribuna!” E cortou o microfone de Fontes.

Giba Um

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência conta com o...

auxílio de uma extrema direita subserviente. Falsos patriotas promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", de Lula, na Assembleia Geral da ONU

26/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A Motiva, antiga CCR, abriu negociações com o governo de São Paulo para estender o contrato de concessão da linha 4-Amarela. A prorrogação antecipada seria uma contrapartida às obras de concessão do ramal até Taboão da Serra, um projeto de 3,3 quilômetros orçado em R$ 3,4 bilhões.

Mais:  parte desse valor será coberto por um financiamento do Banco Mundial. Ainda não está definido quem pagará o que, mas a maior parte deverá sair do caixa da Motiva. O contrato atual se encerra em 2040 e o novo aditivo poderá esticar a concessão até 2060.

Giba Um

9 vezes Taylor

No próximo dia 3 será lançado oficialmente o 12º álbum de estúdio da cantora Taylor Swift, batizado de “The Life of a Showgirl”. Swift que contará com 12 faixas, incluindo uma parceria com Sabrina Carpenter. O primeiro single,  que também terá o lançamento do clipe feito no mesmo dia se chama “The Fate of Ophelia”, inspirada na personagem de “Hamlet”, peça teatral de William Shakespeare.   Mais: será edição limitada de um "vinil perolado rosa opaco e amarelo-claro com brilho dourado", uma capa dupla personalizada, um grande pôster frente e verso, um poema escrito por Swift e fotos inéditas. E as novidades não param por aí. Este novo trabalho tem nada menos do que 9 modelos de capas em fotos feitas pelos fotógrafos Mert Alas & Marcus Piggott.  “Eles são dois dos meus fotógrafos favoritos”. Super empolgada com o projeto Taylor, fala: “Realmente dediquei bastante tempo pensando em como poderia criar o melhor produto em vinil, a melhor embalagem e a melhor experiência em CD que eles pudessem ter. Por isso, os CDs vêm todos com photocard. Já os vinis trazem um poema exclusivo em cada um, além de muito mais imagens do que havíamos planejado colocar”. E completou: “A ideia era que o álbum transmitisse uma sensação de luxo, como uma referência ao glamour que uma showgirl leva ao palco. Enquanto isso, no camarim, na troca rápida de figurino, tudo é diferente — talvez seja só impressão minha, não sei. É algo do qual tenho muito orgulho. Levou bastante tempo, exigiu concentração e organização”.

Há outra "PEC da Blindagem" 

Grandes distribuidoras de combustíveis Raízen e Ultra/Ipiranga - preparam-se para um cabo de guerra com a Câmara dos Deputados. O setor já identificou que terá de redobrar a pressão para evitar o esquartejamento do projeto de lei 125/2022, mais conhecido como "PL do Devedor Contumaz". Líderes do Centrão trabalham para desidratar ou mesmo rejeitar o PL, já aprovado no Senado. Entre as empresas do setor, a manobra dos parlamentares já é tratada como uma espécie de "PEC da Blindagem" para sonegadores e fraudadores que atuam no mercado dos combustíveis. Ou seja: um salvo conduto para concorrência desleal e atividades criminosas na distribuição dos combustíveis. O projeto de lei estabelece punições para pessoas jurídicas que deixem de recolher tributos de forma recorrente, numa clara utilização na inadimplência fiscal como estratégia de negócio ou instrumento vinculado a crimes financeiros. O mercado de derivados de petróleo ocupa uma posição de centralidade na proposta, dado o volume de sonegação de impostos e de empresas de fachada criadas para lavagem de dinheiro.

Ameaçado de evaporar

O texto aprovado no Senado dá poderes à ANP para exigir das distribuidoras a comprovação da origem de seus recursos e definir valores do capital social obrigatório para as empresas que atuam no setor. Todo esse aparato de fiscalização e controle previsto na "PL do Devedor Contumaz" está ameaçado de evaporar na Câmara. Estima-se que a sonegação no setor de combustíveis chegue a R$ 14 bilhões por ano. E as fraudes e adulterações impõe às distribuidoras perdas da ordem de R$ 15 bilhões. Não é de hoje que interesses insondáveis  têm exercido poder de pressão em Brasília contra a "PL do Devedor Contumaz".

Giba Um

Filha de peixe

Aos 16 anos, Rafa Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, mostrou que tem o talento dos pais. Ela acaba de ganhar seu primeiro prêmio: Melhor TikToker, eleita por um júri especial, na 24ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro. Rafa recebeu a premiação das mãos de sua própria mãe. A jovem influenciadora também chamou a atenção pelo seu estilo com um look moderno, um vestido tubinho branco, pouco acima dos joelhos e mangas longas, e, completando o visual, meia-calça e sapatos pretos. “Fico muito feliz com esse reconhecimento e com todas as mensagens de apoio. É só o começo de uma caminhada que quero trilhar com muito amor e dedicação”. Apesar da dedicação ao seu lado de influenciadora, Rafa já confessou que pretende fazer uma faculdade de Psicologia.

Giba Um

Novo ministro

Lula já avisou assessores próximos e dirigentes do PT que, em sua volta, anunciará o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, em substituição a Márcio Macedo, que vinha sendo fritado há meses por conta de mau desempenho num 1º de Maio. O sucesso das manifestações contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei da anistia, domingo passado (21), deram projeção a Boulos, que ajudou a convocá-las e participou da organização. Ter Boulos na interlocução com os movimentos sociais é visto como potencial ativo para o governo.

"Milagre americano"

As sanções do governo norte-americano a ministros de Lula serviram, segundo analistas de plantão, ao menos para forçar o presidente brasileiro a fazer algo inédito: reduzir despesas de viagens ao exterior sempre excessivamente luxuosas. Ele e sua mulher Janja estão hospedados na residência do embaixador Sérgio Danese, representante permanente do Brasil na ONU. Mais: quando Lula chegou a Nova York um grupo de brasileiros trataram de recepcioná-lo com gritos ofensivos e seguranças tentavam intimidá-los gravando seus rostos em vídeos - o que não adiantou nada. Alguns ironizavam batizando a cena de um verdadeiro "milagre americano".

Pérola

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente. Falsos patriotas promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade",

 de Lula, na Assembleia Geral da ONU.

Até o comandante

O Exército detectou a ação de lobby bolsonarista nos Estados Unidos para que o general Tomás Paiva seja sancionado pelo Departamento de Estado com a cassação de seu visto, a exemplo do que Trump fez com outras autoridades brasileiras. E vê por trás da iniciativa o blogueiro Paulo Figueiredo, desafeto público do general. Oficialmente, o comando do Exército decidiu não se manifestar. Figueiredo e Dudu Bananinha usaram suas relações com o governo americano para ameaçar ministros do STF durante processo que culminou com a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. Há quem acredita que Figueiredo espalha que o militar supostamente é amigo do ministro Alexandre de Moraes.

Relaxamento de sanções

As lideranças bolsonaristas encararam um "alerta" depois de Trump ter dito que sentiu uma afinidade recíproca por Lula e acham que o episódio, regado a elogios em mínimo de tempo, possa provocar relaxamento das sanções impostas a ministros do STF durante as negociações pelas tarifas impostas aos produtos brasileiros. Sabem que Trump tem potencial para promover um armistício nas sanções individuais a autoridades brasileiras, como cancelamento de vistos e uso da Lei Magnitsky, que vitimou mais o ministro Alexandre de Moraes e sua mulher Viviane, mais uma empresa do casal e dos filhos. 

Pente-fino na estatal

O rombo de mais de R$ 4 bilhões nas contas dos Correios, só no primeiro semestre deste ano, parou na Procuradoria-Geral da República. A ação é parte da ofensiva do deputado Evair de Melo (PP-ES), que ainda acionou o Tribunal de Contas da União para passar um pente-fino nas contas da estatal. O parlamentar compara, por exemplo, o déficit de todo 2024, R$ 2,6 bilhões, com os R$ 4,4 bilhões em seis meses, além de quase sete vezes o prejuízo registrado em 2023. Todo esse prejuízo aconteceu na gestão de Fabiano Silva dos Santos, indicado pelo grupo Prerrogativa, que já deixou o comando dos Correios.

Reforma de R$ 770 mil

O Tribunal de Contas de União (TCU) aprovou o uso de R$ 770 mil em recursos públicos para reformar apartamento funcional na Asa Sul, em Brasília, que será ocupado pelo ministro Antônio Anastasia. As obras começaram em julho e devem terminar em dezembro. A reforma inclui marcenaria de alto padrão, novos pisos, rodapés, porcelanato e substituição das instalações hidráulicas e de gás. Só os móveis planejados custam R$ 90 mil. O governo paga reformas estruturais e o ocupante despesas como energia, gás, condomínio e pequenas manutenções.

Conectação de três

Ainda a outra "PEC da Blindagem": no Senado, onde o projeto do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dormitou por quase três anos, havia resistências à proposta. Só foi aprovado na esteira do clamor criado pela Operação Carbono Oculto, que revelou o setor de combustíveis como um dos principais eixos de lavagem de dinheiro do PCC. O alarido que precipitou a votação no Senado é o mesmo que está multiplicando anticorpos para barrar o projeto na Câmara. Não é coincidência que a Operação Carbono Oculto, a aprovação da "PEC da Blindagem", que deve ser derrubada no Senado, e a articulação dos deputados para barrar o "PL do Devedor Contumaz" praticamente se sobreponham. Há uma lógica de autopreservação de três fatos.

Sair da confusão

Thomas Shannon, ex-embaixador dos EUA no Brasil e ex-subsecretário de Estado para o Hemisfério Ocidental, hoje no setor privado, acha que "desde o começo, tive a opinião de que Trump se enganou ao se aliar com Eduardo Bolsonaro". E emendou: "Ele nunca admitirá que errou, mas buscará uma solução para sair dessa confusão. Nos últimos tempos, muitas vozes falaram ao presidente sobre esse erro". Shannon aconselha Lula a chegar preparado para a reunião, "sabendo que se Trump o maltratar, isso terá enorme impacto negativo no mundo. Mas todo cuidado é pouco, logação dos novos frigoríficos, a estimativa é que as exportações de carne bovina para o México cresçam 80% em 2026.

Mistura Fina

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) negou que Eduardo Bolsonaro assumisse a liderança da minoria da Casa, o que facilitaria sua vida (e seu mandato) nos EUA, o que permitirá que a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) volte ao posto (ou que outro nome seja indicado). No mesmo dia, Eduardo se surpreende com os acenos de Trump a Lula em Nova York, mas não assumiu o episódio, preferindo dizer que "era uma estratégia calculada do presidente americano” - e, indiscutivelmente, não era

Dados do portal Corte Aberta, do STF, revelam que o processo em que Bolsonaro e mais sete aliados foram condenados pela trama golpista teve o 22º julgamento mais rápido entre 788 ações penais concluídas pelo Supremo - do recebimento da denúncia até a condenação ou absolvição. O caso foi julgado em 153 dias. Alvo de queixas das defesas dos réus, a duração foi menor que as de 97% das ações julgadas. A mais longa delas durou 4.122 dias, de 2003 a 2014.

Custaram R$ 737,62 as meias e o cinto que Janja comprou para o maridão na conhecida loja J.Vrew, em Nova York, que supostamente esqueceu de colocar na mala. A J.Crew é uma antiga loja que trabalha com moda masculina, feminina e infantil, foi fundada em 1947 e tem entre seus clientes habituais a ex-primeira-dama Michelle Obama.
 
Com crescimento exponencial, os carros elétricos passaram de 1% de participação no mercado brasileiro em 2023 para 3% no ano passado. O domínio é da chinesa BYD, que chegou a construir uma fábrica na Bahia. Contudo, especialistas da área acham que esse boom chegou ao limite. E avaliam que os elétricos puros não cheguem a 4% de participação neste ano, patamar que será mantido. Os híbridos, que respondem por 6% do mercado, compensam essa perda de apetite pelos 100% elétricos.pediram ajuda aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

In – Licor de doce de leite

Out – Licor Crème Brûlée

