Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 5 de abril de 2024

Giba Um

não é mentira. Deus é a verdade. E ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles usam", de LULA // atacando rivais na inauguração de uma obra hídrica na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.

Embora o Ministério da Saúde tenha registrado mais de 2,6 milhões de casos prováveis de dengue e 1.020 mortes confirmadas apenas em 2024, o governo Lula gastou 61% a menos do que em 2023 com campanhas de prevenção contra a dengue do que a gestão anterior de Jair Bolsonaro.



Mais: o Ministério da Saúde, comandada por Nísia Andrade, investiu R$ 12,2 milhões em campanhas de esclarecimento sobre a doença no ano passado ante R$ 31,6 milhões gastos no ano anterior (2022). Esse foi o menor gasto de campanhas de conscientização sobre a dengue desde 2019.



Teatro musical

Super conhecida por seu trabalho como modelo e atriz, Cara Delevingne, 31 anos, agora está se arriscando mais em sua estreia no teatro musical. Na peça interpretará Sally Bowles em Cabaret no Kit Kat Club no London Theatre. Cara dividirá o papel com Nic Myers (conhecida atriz do teatro Londrino). “Não há palavras para explicar a emoção que sinto ao voltar para casa para fazer minha estreia nos palcos em um papel tão icônico. Estou muito inspirado pelos atores brilhantes que interpretaram Sally em produções anteriores ao redor do mundo e nesta no West End”. O musical estará em cartaz até fevereiro de 2025. Em paralelo Delevingne continua trabalhando como modelo: é o rosto da nova coleção de Stella McCartney. Que apresenta peças, a mais sustentável de todos os tempos, elaborada com 95% de materiais conscientes como por exemplo a bolsa Frame, confeccionada com uma alternativa de couro, feita a partir de resíduos de maçã.



PL quer apoiar escolha de Lira

Valdemar Costa Neto, dono do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia decidido lançar um nome da legenda à presidência da Câmara, onde sua bancada de 95 integrantes é a maior da Casa. Agora, mudou: está preferindo declarar apoio ao nome escolhido por Arthur Lira, atual presidente da Câmara. A cúpula do PL tem medo de perder espaços como os que ganhou de Lira neste ano: a radical Caroline de Toni (SC) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Nikolas Ferreira (MG) nas Comissões de Educação e Segurança e Alberto Fraga (DF), que tem seu nome cotado para uma Comissão a ser definida. O lado mais curioso é que, até agora, Lira escolheu Elmar Nascimento (União-BA) para sua sucessão e Valdemar não gosta dele. Marcos Pereira (Republicanos-SP) não deverá ter o apoio de Lira enquanto não aparar as arestas com Bolsonaro. Elmar e Pereira, mesmo assim, já fazem acenos aos bolsonaristas do PL.



Em campanha



Já considerado um dos favoritos à sucessão de Arthur Lira, o deputado Elmar Nascimento, líder do União-Brasil, resolveu começar sua campanha antecipadamente. Mesmo que a eleição da Câmara ainda esteja longe, ele iniciará uma estratégia de viajar para todos os estados e se reunir com governadores ainda este ano. Esse roteiro acontece habitualmente apenas em janeiro, quando a “campanha oficial” já esteja acontecendo. Na semana passada, Elmar foi conversar com o ex-presidente Michel Temer e com o governador do Pará Helder Barbalho, os dois do MDB. Num primeiro momento, a reação foi negativa em seu partido.





Família bilionária

A Forbes acaba de divulgar a lista dos maiores bilionários do mundo. E o destaque foi para a mais jovem bilionária de 19 anos, Livia Voigt. Ela é apenas dois meses mais jovem do que italiano Clemente Del Vecchio, herdeiro da Luxottica, dono da marca Ray-Ban. Brasileira, que nasceu em Santa Catarina, amante de chicletes e de Nutella, atualmente estuda Psicologia, possui uma fortuna de US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,5 milhões, muito longe do número um da lista Bernard Arnault do império LVMH que tem US$ 233 bilhões, mas também tem 75 anos. Livia não está sozinha na lista, outros herdeiros da empresa Weg, produtora de equipamentos elétricos também estão no ranking: sua irmã, de 26 anos, Dora Voigt de Assis com mesmo valor; e os primos Eduardo Voigt Schwartz (34 anos) e Mariana Voigt Schwartz Gomes (38) que possui cada um R$ 6,6 bilhões.



In – Caipirinha de uva

Out – Coquetel de uva





Passando por cima

Alexandre de Moraes (STF) vem tomando uma série de decisões que contrariam a Procuradoria-Geral da República, mesmo após a nomeação de seu aliado Paulo Gonet. Em três meses, proferiu quatro decisões que foram contra os pareceres da Procuradoria. Analistas acham que seria natural que Moraes ignorasse a PGR na gestão de Augusto Aras, desse mais poder à Polícia Federal ou decidisse por conta própria. Ele não fez nada disso, mesmo tendo se empenhado, ao lado de Gilmar Mendes, na indicação de Gonet – e tudo indica que continuará dessa maneira.

Quem gastou mais

Não foi o chanceler Mauro Vieira e nem o assessor especial Celso Amorim; o embaixador Guilherme Patriota foi o servidor do Ministério das Relações Exteriores e de todo serviço público quem mais torrou o dinheiro do pagador de impostos em viagens internacionais. Foram quase R$ 175 mil – R$ 43,5 mil só em diárias – segundo o Portal da Transparência. Ele é irmão do ex-chanceler Antônio Patriota que vivia sendo humilhado por Dilma Rousseff. Mais: Guilherme ganhou popularidade ao se tornar a primeira indicação de diplomata rejeitada pelo Senado, em 2015 (havia sido indicado pela OEA). Hoje, representa o Brasil na Organização Mundial do Comércio e vive numa nice em Genebra.

Pérola

“Eu vejo a fábrica de mentiras que tem de fake news, que a gente não pode acreditar porque Deus não é mentira. Deus é a verdade. E ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles usam”,

de LULA // atacando rivais na inauguração de uma obra hídrica na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.



COM AVAL DE COSTA

O ministro Rui Costa (Casa Civil) aparece na delação premiada da empresária Cristiana Taddeo, dona da Hampcare, que vendeu, mas não entregou respiradores ao governo da Bahia em abril de 2020 (Costa era governador do estado na época). O contrato foi fechado por R$ 48 milhões e a empresária responsável pela venda já devolveu R$ 11 milhões. Ela diz que a venda foi autorizada por Costa e intermediada por um empresário baiano que se dizia amigo do então governador e da primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto (o amigo cobrou comissão de R$ 11 milhões). O ex-secretário da Casa Civil Bruno Dauster disse à PF que tudo teve aval de Costa.

Gleisi embaixadora

Há quem esteja disposto até a apostar que o chanceler Mauro Vieira estaria preparado a transferir o embaixador do Brasil, em Cuba, Christian Vargas, para dar lugar à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que levaria a tiracolo o namorado Lindbergh (também chamado de lindinho) Farias, no cargo de adido. O casal poderia firmar lá um acordo de “cooperação e intercâmbio” com o Partido Comunista local. A parceria poderia prever “troca de experiências”, ninguém sabe quais. Outra suposição seria um encontro do casal com Kim Jong-un, “líder supremo” da Coreia do Norte, em Pyongyang.

FAVORITO

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, nova petista, não será candidata a nada em 2024 e menos ainda será vice de Eduardo Paes na tentativa de reeleição na cidade do Rio. Confirmada por Lula o PT desistiu de Anielle e agora tem dois novos nomes para a vice de Paes: Adilson Pires, secretário de Assistência Social e André Ceciliano, secretário de Assuntos Federativos da Presidência. Os dois são amigos de Lula. Mais: malgrado o prefeito que ainda receberá Lula para novas conversas, Paes já tem seu favorito: é o deputado federal Pedro Paulo (PSD). Se o prefeito se reelege depois tentará o governo do Rio e o vice-prefeito assumirá a prefeitura por dois anos.

“Que canalha é esse?”

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a concessão de medidas protetivas à médica Natália Schincariol, que acusa o ex-marido Luis Claudio Lula da Silva, o filho caçula de Lula, de violência doméstica. Ele deve deixar o apartamento em que vivia com Natália e manter distância da ex-companheira, com quem teve dois anos de relacionamento. Para quem tem memória curta: em agosto de 2022, na campanha do então candidato do PT, Lula, disse sobre violência doméstica: “Quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, mas não dentro de sua casa ou no Brasil. A mão de um homem foi feita para trabalhar ou fazer carinho, não foi feita para bater em mulher. Que canalha é esse?”.

"MASSACRE"

A demissão de 120 funcionários da Biblioteca Nacional Mariano Moreno, em Buenos Aires, na Argentina, deixou perplexos representantes da cultura dentro e fora do país. Os trabalhadores foram informados por e-mail que não teriam seus contratos renovados, a partir de 1º de abril. É um novo descalabro produzido pelo presidente Javier Milei, que o site Página 12 resume como “um massacre”. No meio dos demitidos, o professor e pesquisador Roberto Casazza, 28 anos de Biblioteca, que levou os argentinos a produzir um manifesto de intelectuais do mundo pedindo sua volta.



MISTURA FINA

ACIONADO para tentar melhorar a avaliação do governo, o marqueteiro Sidônio Pereira, que atuou na campanha de Lula em 2022, cobrou mais “amor” e “tesão” numa reunião com Paulo Pimenta (Secom) e representantes de nove ministérios, Caixa e Banco do Brasil “Comunicação sem amor, vontade, tesão sem brilho não vai a lugar nenhum”, disse Pereira. E completou falando que “um governo sem marca é um governo fraco”.



CELSO Amorim, assessor especial de Lula na política externa quer criar um bloco de países detentores dos maiores biomas do mundo. A ideia já foi soprada no ouvido de Lula. O objetivo é juntar nações que oxigenam o Planeta. Entre os 10 países com maior área florestal, estariam apenas os que possuem florestas com mais de 40% do território total. Além do Brasil (56%), a lista inclui Rússia (49,4%), Canadá (49,2%), Congo (50%) e Indonésia (46,5%).

A CAIXA Econômica Federal quer entrar no mercado das bets. O nome ainda está em discussão, mas as expectativas de arrecadação poderiam ser R$ 5 bilhões em 2025 e R$ 13 bilhões em 2026. Para comparar: em 2020, a Loteria Caixa, que reúne apostas em geral, ficou no 27º lugar no ranking de maior operadora do mundo, com US$ 3,3 bilhões. No mesmo período os Estados Unidos arrecadaram US$ 48,4 bilhões, China US$ 47,4 bilhões e Itália US$ 17,5 bilhões.

A EMBRAER está conversando com as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM): quer comprar aeronaves modelo E2, que comporta até 144 passageiros. A Moçambique Express (MEX) já opera com três aviões Embraer 145. A LAM está no meio de uma reestruturação conduzida pela sul-africana Fly Modern Ark, que aumenta a disputa entre a Embraer e suas concorrentes Bombardier e Boeing. A Fly Modern é revendedora de aeronaves das duas multinacionais.

A EQUATORIAL Energia está em linha direta com o governo de Pernambuco e o BNDES. A empresa já manifestou o interesse em disputar a concessão do saneamento no estado. O leilão está programado para o último trimestre do ano. O pacote de investimentos, que deve ser dividido em blocos, é da ordem de R$ 25 bilhões. Mais: a Equatorial Energia é apontada também como uma das principais candidatas à privatização da Sabesp.

Assine o Correio do Estado