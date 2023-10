GIBA UM

“No Movimento Brasil Livre não tem ladrão. Se o sujeito roubar, está fora. Não vou defendê-lo, chamá-lo de guerreiro do povo brasileiro”, de KIM KATAGUIRI (União-SP) // pré-candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024.

O SBT estuda a volta do Programa Livre, clássico dos anos 90 e até andou gravando pilotos no começo de 2023 em busca de um apresentador. Agora, os preparativos aumentaram em meio às contratações de Benjamin Beck e Regina Volpato.

Mais: estão também cotados Otaviano Costa, Murilo Couto e Yudi Tamashiro. O formato deu vida ao Altas Horas, no ar há mais de 20 anos nas noites de sábado da Globo, com Serginho Groisman na apresentação. O título Programa Livre é do SBT.

IN: Chuveiro eletrônico

OUT: Chuveiro blindado

Já rejeitada

Davi Alcolumbre (União-AP) leu e aprovou à toque de caixa, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a emenda que limita o poder dos ministros do STF de proferir sentenças monocráticas. O texto ainda será submetido ao plenário e proíbe também liminares de interesse coletivo ou que anulem atos de presidentes do Brasil e do Parlamento. Detalhe: a mesma emenda já tinha sido rejeitada em 2019 e há quem aposte que será rejeitada mais uma vez. Por ora, contudo, estabeleceu- -se um clima de tensão entre as duas instituições que viviam em harmonia. Antes, já havia os episódios do marco temporal e porte de drogas.

“GRANADA SEM PINO”

No acordo feito entre bolsonaristas e governistas para o encerramento da CPI de 8 de janeiro estava incluído não chamar o oficial que chefiava a Força Nacional de Segurança no dia dos atentados, o coronel Sandro Augusto de Queiroz. Se fosse depor, Queiroz tentaria incriminar o ministro Flávio Dino. Ele é considerado “uma granada sem pino”, um bolsonarista radical que não hesitaria em mentir para prejudicar o governo de Lula. O lado governista foi deixar de lado a convocação do general da reserva Walter Braga Netto.

Sem resultado

O ministro André Mendonça, do STF, resolveu enfrentar o ministro Alexandre de Moraes e retirou do plenário virtual duas ações relacionadas aos ataques golpistas de 8 de janeiro. A análise dos casos será reiniciada depois no plenário físico da Alta Corte. Detalhe: nos dois casos já havia maioria para condenar os réus e quando forem analisados no plenário físico o resultado será o mesmo. Até agora, na maioria dos julgamento dos golpistas, os ministros seguem Alexandre de Moraes, à exceção de Mendonça e Kássio Nunes. Traduzindo: a manobra de André Mendonça terá resultado zero.

SENTENCIADO

No país onde ministros do governo e outros figurões abusam de jatinho, um servidor de carreia cuja morte foi sentenciada pelo PCC não dispõe do mesmo privilégio. Em suas viagens, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo, utiliza voos comerciais, mesmo cercado de forte esquema de segurança. Condenado à morte pelo ‘tribunal’ do PCC há mais de dez anos, Gakiya e familiares vivem em tensão imaginando o ataque criminoso. Ele jogou a toalha: deixará o país logo que se aposente.

Acerto de contas

Há uma espécie de “Conjuração Baiana” contra a VLI – leia-se Vale, Misui e Brookfield. O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia Rui Costa e seu assessor no cargo, o também petista Jerônimo Rodrigues, têm se movimentado em Brasília para embarreirar o pedido de renovação antecipada da concessão da FCA – Ferrovia Centro-Atlântica, que vence em 2026. A dupla trabalha junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho e à direção da ANTT para que a extensão do contrato seja obrigatoriamente atrelada a investimentos no trecho da ferrovia em território baiano.

Personalidade mais agressiva

A cantora, apresentadora e empresária Anitta, 30 anos, está cada vez voando mais longe. Dona de sucessos que já ultrapassaram as fronteiras brasileiras, revelou durante sua participação no Rio Innovation Week; que quer investir no lado atriz e na vida pessoal.

“Eu vou estar em uma série em breve, tenho filme para gravar ano que vem, eu escrevi um filme e uma série também. Vou atacar por esses lados. Estou tentando me divertir também. Não acho que vai vir nenhum sucesso megalomaníaco em algum ramo específico porque eu estou me dividindo em várias bolhas. Eu quero estar presente, do meu tamanho, em diversos espaços”.

Anitta que confessou que se não fosse cantora acredita que seria psicóloga, mas por causa da escolha (que não se arrepende) sua personalidade ficou diferente. “Acho que por isso eu desenvolvi uma personalidade mais agressiva. Tive que ser agressiva. Agora, estou um pouco mais tranquila. Hoje, já sou respeitada do meu jeito. As pessoas já respeitam o meu histórico, mas antes não. Antes, era como se eu tivesse só perdendo o tempo das pessoas. Se fazia necessário para me impor”.

Mais: Anitta também atacou de modelo, está na campanha da nova coleção batizada de Samless da Savage x Fenty by Rihanna, que estará disponível no mercado a partir do dia 12 de outubro.

“Kids pretos” na quebradeira

“Kids pretos” são tropas de elite do Exército, formadas para atuar em missões confidenciais de alto risco, guerrilha urbana e movimentos de resistência. São identificados dessa forma por causa da cor do gorro que usam. “Kids pretos” ocuparam postos importantes no governo de Jair Bolsonaro, tinham agentes infiltrados entre os golpistas e facilitaram a invasão das sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro. A Polícia Federal tem resultados de investigações sobre as ações dos “kids pretos”, através de câmeras de segurança e depoimento de vândalos.

A PF acha que eles teriam sido os primeiros a invadir a área e até facilitado a entrada de outros manifestantes, abrindo passagens no teto do Congresso. A revista Piauí em junho já havia publicado reportagem sobre a participação dos “kids pretos” no 8 de janeiro, reforçada por imagens.

Jair Bolsonaro tem até hoje admiração pelos “kids pretos” e, quando estava na ativa, tentou integrar essa tropa de elite. Chegou a fazer a primeira etapa da formação, como paraquedista, mas não foi aprovado nas fases seguintes. De acordo com a revista Piauí, eles ocuparam muitos cargos no governo anterior (pelo menos, 26). O general Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil e Secretaria Geral) foi um deles, Eduardo Pazuello (Saúde) foi outro e virou deputado federal, e também o próprio Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-chefe do Governo.

Cópia do pai

Filha do ator Eduardo Moscovis e da diretora de audiovisual Roberta Richard (que ficou conhecida por trabalhar ao lado da irmã gêmea no Xou da Xuxa, como irmãs metralhas) Sofia Richard, 22 anos, por enquanto não resolveu seguir o caminho dos pais, é formada em moda. Só que dia desses compartilhou algumas fotos em P&B feitas pelo renomado fotógrafo Bob Wolfenson. Ela posa de forma simples com regata, pouca maquiagem e cabelos soltos. Apesar de não divulgar para qual motivo as fotos foram feitas, há quem acredite que será para seu futuro site. E claro, os cliques renderam uma chuva de elogios e comparações com o pai.

Mais agentes

O ministro Flávio Dino (Justiça) quer aumentar o efetivo da Polícia Federal, ainda que provisoriamente. A PF tem um déficit de agentes de 30%. O último concurso foi realizado em 2021, com oferta de 1,5 mil vagas. O reforço ficaria pelo caminho: o prazo de validade do certame se encerrou em setembro. Dino já pleiteou um concurso anual para a Polícia Federal junto à ministra Esther Dweck. Até agora, não obteve resposta.

Herdeiro

Os sindicalistas do metrô paulista, que prejudicou milhares de trabalhadores com uma paralisação nesta semana, queriam lançar um mote especial para a greve: “Derrotar o herdeiro do bolsonarismo”. Ou seja: queriam ir em cima especialmente da figura do governador Tarcísio de Freitas. Chegaram a preparar faixas e cartazes, mas acabaram amarelando. Mesmo assim, sabotaram uma linha privatizada do metrô que funciona muito bem. Num futuro próximo, muitos querem repetir a dose – e não recuar.

Relações perigosas

O ministro Alexandre de Moraes pretende convocar para depoimento executivos do Banco do Brasil Américas que tiveram reuniões com o general Mauro César de Lourena Cid, quando ele chefiava o escritório da Apex em Miami. Entre outros está João Fruet, então CEO da subsidiaria do BB que se encontrou com o militar em dezembro do ano passado. Pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o general da reserva tem uma conta no BB Américas investigada pelo próprio Supremo por suspeitas de lavagem de dinheiro.

NA ESFERA CRIMINAL

O escândalo contábil da Lojas Americanas poderá ganhar proporção ainda maior, com consequências mais graves para a empresa e seus acionistas de referência na esfera criminal. Santander e Safra se mobilizam para exigir judicialmente que a rede varejista reapresente suas demonstrações financeiras até 2002. Há indícios de que a Americanas começou a adotar a prática do “risco sacado” a partir desse período, ainda que de forma incipiente. A exumação das contas da companhia nesse intervalo de duas décadas tornou-se um movimento essencial para atestar ou não a suspeita e, consequentemente, para a estratégia jurídica dos bancos.

MISTURA FINA

ENQUANTO cresce a chance do ministro Flávio Dino ser indicado para a vaga de Rosa Weber, o titular da Justiça e Segurança Pública continua defendendo a adoção de mandatos temporários para ministros do Supremo Tribunal Federal (hoje podem permanecer até 75 anos). Quando deputado federal, Dino sugeriu uma PEC indicando, contudo, que, se aprovada, a mudança valeria apenas para futuros ministros. Ele acha 11 anos adequado: percorreria três mandatos de um presidente da República.

A PETROBRAS pagou R$ 4 milhões para veicular um comercial de dois minutos no intervalo do Jornal Nacional para comemorar os 70 anos da estatal petroleira. Foi um golden break duplo, que é quando a marca paga para ser exibido sem a companhia de outros anunciantes.

EFEITOS da seca na Amazônia sobre o agronegócio se agravaram nas últimas horas. Empresas de navegação que atuam na região enviaram comunicados a tradings do setor agrícola, a exemplo de Bunge e Cargill, informando sobre as dificuldade para a retirada de grãos das Estações de Transbordo de Carga do Rio Tapajós. Já existem atrasos na entrega dos produtos nos portos de Santarém (PA) e Barcarena (PA), onde são embarcados para o exterior.

AINDA a seca na Amazônia: nem tudo é culpa da natureza. Além da estiagem, o corredor fluvial é duramente afetado pelo assoreamento de diversos trechos do Tapajós. No ano passado, o Ministério da Infraestrutura anunciou um plano de dragagem do manancial. Nada aconteceu e ninguém sabe o que o atual Ministério dos Transportes fez do projeto.

KIM Kataguiri, deputado federal (União-SP), vai manter representação no Ministério Público contra a assessora de Anielle Franco (Igualdade Racial), Marcelle Decothé da Silva, que teve surto de xenofobia nos bastidores do jogo São Paulo vs. Flamengo. Kataguiri, pré-candidato à prefeitura de São Paulo no ano que vem, acha que “um crime tão grave não pode ser punido apenas com uma demissão”.

AS negociações para o novo acordo coletivo de trabalho da Vale prometem alguns desacordos. Já existe um cabo de guerra entre a mineradora e nove sindicatos que representam 53 mil funcionários. A Vale quer aumentar a participação dos funcionários no pagamento do plano de saúde. Acena também com cortes no adicional de insalubridade, incluindo os trabalhadores que atuam diretamente nas minas. Os sindicatos já avisaram que vão rechaçar essas condições – e começam as ameaças de paralisação.

*Colaboração: Paula Rodrigues

