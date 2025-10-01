Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"Continuam usando os cofres públicos para bancar ditaduras amigas"

Vereador Rubinho Nunes (União-SP) sobre ministros de Lula em viagem a Cuba

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

01/10/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

CPMI define nova prisão de sindicalista da Conafer

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), requereu a prisão preventiva do sindicalista Carlos Roberto Costa, controlador do empreendimento privado “Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais”, de sigla Conafer. No pedido, a ser votado nesta quinta (2), Gaspar menciona levantamento do Coaf de transações bancárias de Costa e de assessor de confiança evidenciando “atos espúrios” como lavagem de dinheiro.

Chave de cadeia

Os relatórios de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) chegaram a CPMI enquanto Costa era interrogado.

Lavanderia ativa

O Coaf detectou transferências de dinheiro pulverizada para pessoas diversas, na maioria “ligadas umbilicalmente ao sr. Carlos Roberto”.

Intermediários

O relator também cita transferências de R$140 milhões a pessoas ligadas a Cícero Marcelino, homem de confiança de Carlos Roberto.

R$800 milhões

Carlos Roberto Ferreira Costa é suspeito de comandar um esquema e surrupiar mais de R$800 milhões de aposentados sem autorização.

Governo injeta milhões onde Dirceu faz palestra

Obcecado por um mandato em 2026, o ex-ministro José Dirceu, preso nos escândalos do Mensalão e da Lava Jato, fará nesta quinta (2) “aula magna” em uma Universidade Brasil. A Ceisp Serviços Educacionais, a mantenedora, deve gratidão pelas verbas milionárias, como isenções fiscais que certamente não correm risco de corte por Fernando Haddad. A coluna procurou a entidade para explicar essa combinação, Dirceu, aula magna e dinheiro público. O espaço segue aberto.

Só subindo

Os pagamentos federais passam de R$103 milhões: iniciados há anos, seguiram ao menos até junho, informa o Portal da Transparência.

Dinheirama

O maior pagamento único é na casa dos R$4,7 milhões feito pelo Ministério da Educação. O valor é relacionado ao Fies.

Adeus, dinheirinho

Em renúncia fiscal, o alívio também foi milionário, mais de R$83,5 milhões ao longo de três anos: 2021, 2022 e 2023.

Tarcísio 2026

Apesar das negativas de Tarcísio de Freitas (Rep), Ciro Nogueira (PP-PI) diz que é quase impossível o governador de São Paulo não querer disputar a presidência em 2026, com apoio dos partidos do centro.

Gente de vida fácil

O sindicalista Carlos Roberto Lopes, da Conafer, foi preso por mentir à CPMI, mas solto em seguida. A fiança de R$5 mil foi uma merreca para quem é acusado de tomar mais de R$800 milhões dos aposentados.

Encontros secretos...

Circula no Congresso que Pietro Mendes, diretor da ANP e braço direito de Alexandre Silveira (Minas e Energia), teve encontro secreto domingo (21) com Jonathas Assunção, executivo da Refit e ex-chefe de gabinete de Braga Netto e Ciro Nogueira na Casa Civil de Bolsonaro.

...suspeita estranha

Na quinta (25), quatro dias depois do encontro, Pietro da ANP ordenou, com urgência e às pressas, fiscalização e interdição da Refit por uma suposta suspeita de que não haveria indícios de refino na fábrica.

Picanha a Emmanuel

A crise na França é tão grave que o governo Macron não consegue mais bancar subsídio de €10 millhões/ano para a linha de trem Paris-Berlim, que será extinta. Renovar trens foi promessa de campanha.

Nu America

O Nubank, que já é o terceiro maior banco brasileiro em número de clientes, anunciou haver pedido autorização ao governo americano para iniciar operações no país de Donald Trump.

Pena sem sentença

Vereador do Recife (PE), Gilson Machado Filho (PL) lembrou que o pai, Gilson Machado, ex-ministro de Jair Bolsonaro, está preso há 110 dias, “Que STF é esse? Um tribunal que persegue opositores políticos.”

Fundão da vergonha

Deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento agem para obrigar os brasileiros a bancar a campanha eleitoral de 2026, no valor de R$4,9 bilhões. Assalto com a maior pose de “seriedade”.

Pensando bem...

...rede social seria mais eficiente que edital.

PODER SEM PUDOR

Leitura demorada

O general Eurico Gaspar Dutra levou para a Presidência da República o hábito de madrugar, adquirido nos quartéis. Às vezes chegava ao Palácio do Catete antes do amanhecer. E logo descobriu que a primeira coisa que faziam os funcionários, no local de trabalho, era trancar-se no banheiro com o jornal do dia e só sair depois de lida a última página. Incomodado com a demora, Dutra reuniu os assessores e deu a ordem: “De hoje em diante, quem quiser continuar trabalhando comigo tem que vir lido, barbeado e lavado!”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Governo do marketing, da maquiagem e do gasto sem limite"

Senador Jorge Seif (PL-SC) e o alerta do TCU sobre as contas do governo Lula

30/09/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

CPMI desmascara dono de entidade milionária

Mais uma vez, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) foi o principal destaque da sessão da CPMI que investiga o roubo aos aposentados do INSS, durante o interrogatório de Carlos Roberto Ferreira Lopes a formação de uma grande fortuna à sombra da Conafer, “confederação” de agricultores familiares rurais, a partir do faturamento de mais de R$800 milhões descontados ilegalmente dos segurados da previdência. Na definição de Marcel van Hattem (Novo-RS), ficou demonstrado que a CPMI revelou nesta segunda-feira (29) mais uma organização criminosa.

Conafer S/A

Alfredo Gaspar expôs uma espécie de empreendimento familiar, com irmãos, esposa, cunhados etc. controlando negócios milionários.

Serviços fantasmas?

O presidente da Conafer admitiu ser dono ou procurador de empresas prestadoras de serviços que ele próprio não soube explicar.

Aviões, claro

Entre os negócios nebulosos está a compra milionária de aviões por um funcionário da entidade que mora na periferia de Brasília.

Denúncias graves

Promotor experiente, Alfredo Gaspar chamou a atenção pelos detalhes de nomes, datas, valores em negócios que complicam Carlos Lopes

Placar da anistia não mudou, garante oposição

Lideranças da oposição ao governo Lula (PT) garantem que não houve alteração na Câmara no “placar” do projeto da anistia aos presos do 8/jan, cuja urgência foi aprovada há duas semanas. O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e o líder, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), contam com 311 votos a 163, apesar dos esforços contrários do relator, deputado Paulinho da Força (SD-SP), e do presidente da Casa, Hugo Motta.

Tudo pelo governo

Motta tenta voltar holofotes ao projeto de isenção do imposto de renda, “popular” com o eleitorado e, especialmente, com o governo petista.

Anistia é geral

O deputado Zucco (PL-RS) é claro: “não há meia anistia” e defende que todo o julgamento pelo suposto golpe de Estado deve ser anulado.

Dosimentira

Segundo Zucco, alterar a dosimetria de penas é inconstitucional. “Coisa do Paulinho [da Força], [Michel] Temer e Aécio [Neves]”, disse ele.

Difícil entender

Marcel van Hattem (Novo-RS) se impressionou com a lista de pessoas que, mesmo falecidas, tiveram descontos nas aposentadorias pagos à Conafer: “Até ressuscitaram aposentados, inacreditável!”.

Inevitável

Hattem registrou, com fina ironia, o fato de a “grande mídia” dar atenção e espaços mínimos às denúncias da CPMI do INSS, mas aposta: “ouvi dizer que vão começar a mudar de rota”.

Comissão no afano

Em alguns momentos de sinceridade, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, revelou ontem durante seu depoimento que o desconto dos aposentados rendia comissões de 10% do faturamento.

Azul nota de 100

As denúncias na CPMI do INSS contra Carlos Roberto Lopes, dirigente da Conafer, dividiram holofote, nas redes sociais, com as mãos tingidas do depoente durante o depoimento. “Mão” virou termo de busca no ‘X’.

Saúde deteriora

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) divulgou posto na noite desta segunda-feira informando que estava sob avaliação nova internação hospitalar do seu pai, após novos surtos de soluço e vômito.

Justiça seletiva

Prestes a ser notificado via edital pelo STF, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lembrou da ação contra Guilherme Boulos (Psol-SP), extinta após 6 anos sem o ex-“sem-teto” ser localizado: “A lei muda de acordo com o cliente?”

Grupo poderoso

Está na pauta do Senado nesta terça (30) a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na reforma tributária. É quem vai decidir como serão distribuídos os trilhões do novo imposto.

Leite de chuchu

Dito como certo nos dias após a “ótima química” nas Nações Unidas, o prometido encontro entre Lula e Donald Trump continua emperrado mesmo. E, pasmem, sendo gerenciado pelo vice Geraldo Alckmin.

Pensando bem...

...pintar as mãos não apaga digitais.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A falta que escola faz

Matemática não é o forte de José Dirceu e petista não estuda, lacra. Um petista da velha guarda, de boa memória, contou que em dezembro de 1996, Zé Dirceu comandaria uma reunião, que prometia ser longa, e escorregou na tabuada ao fixar tempo máximo de 15 minutos para cada tema. Com quatro inscritos no primeiro assunto, ele sentenciou, com auxílio de uma máquina de calcular: “Cada um falará 3 minutos e 75 segundos!” Alguém alegou que 3m75s são, na verdade, 4 minutos e 15 segundos. Ele aceitou a nova conta. Mas soma deu 17 minutos.

Giba Um

"Tenho certeza de que os deputados do partido todos dariam uma boa parte de seu salário para...

ajudar a custear as despesas de Eduardo lá. Não é fácil o que ele está passando", de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, enquanto o filho de Bolsonaro diz que nunca pediu dinheiro ao partido

30/09/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Está fora do ar o site do escritório de advocacia Baeci de  Moraes, da esposa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ambos foram sancionados pela Lei Magnitsky por decisão do governo americano. Empresas americanas estão proibidas de manter ou estabelecer relação contratual com sancionados.

Mais: correm o risco de serem enquadrados na mesma lei e obrigadas a pagar pesadas multas. Empresas americanas fornecedoras de sites, contas de e-mails ou redes sociais, serviços de stream como a Netflix ou apenas desenvolveram programas são o orientadas a cancelar imediatamente suas relações com sancionados. 

Giba Um

Ajuda das empregadas

A atriz Grazi Massafera está pronta para viver a vilã Arminda, conhecida como ‘Dona Cobra” uma mulher elegante, rica e refinada que, esconde sua verdadeira natureza: cruel, perversa, autoritária, prepotente e absolutamente desprovida de empatia, que só se importa com prazer, status e poder, e não hesita em humilhar os filhos, desprezar sua mãe que tem problemas neurológicos vivida por Arlete Salles, além de maltratar seus funcionários, principalmente a cuidadora de sua mãe, Gerluce (Sophie Charlotte). “É minha primeira vilã, natural que eu esteja ansiosa, nervosa. Estou perdendo noites de sono. Fico pensando em como fazer. Na novela, maltrato uma velhinha, vivida pela Arlete Salles. Arminda, minha personagem, é amoral. Acha natural chamar a empregada de idiota. Conversei em casa com Fefê e Aline, minhas funcionárias. Elas me ajudaram na composição, pelas experiências horrorosas que tiveram com outras patroas”. Em entrevista a revista Ela, no qual é capa Grazi confessou que sofreu muito preconceito no início da carreira, que pensou várias vezes em desistir e que só se convenceu  ser uma atriz depois de “Verdades Secretas”, novela que lhe rendeu uma indicação ao  Emmy Internacional na categoria de melhor atriz. Considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, garante que está bem satisfeita com seu corpo e que se cuida. “Nunca fui outra coisa. Sou comilona, mas tenho o metabolismo acelerado. Cuido da saúde. Tenho um problema de colesterol, de família. Por isso, tomo cápsula de arroz”.

Irmãos Batista: "química", não

Quem diria: o lobby dos irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da holding J&F, plantou em alguns veículos que teria sido obra da dupla o encontro Trump-Lula, no momento em que o brasileiro saia do plenário da ONU, após discursar e entrava o americano, orador seguinte. Quem divulgou se arrependeu ou estava comprado: não a verdade. Eles nunca tiveram participação da cena. A chance de um encontro era mais do que previsível com troca de cumprimentos de alguns segundos (o que aconteceu) porque é frequente entre oradores que se sucedem na grande lista de governantes presentes à Assembleia Geral da ONU. Há semanas,  o mesmo lobby espalhou que Joesley havia tido um encontro com Trump, que não, foi confirmado. Trump e Lula poderiam até ignorar um ao outro, mas optaram pelo cumprimento rápido, não iriam perder a chance. Na sala ao lado do plenário, Trump foi fotografado espiando o discurso de Lula, só que sem som captado na tribuna. É um sinal para o próximo orador se preparar para entrar no plenário. O PT deitou e rolou com essa foto e sabia que era muda, como o próprio Trump.

Abraço fake

O presidente Lula, que recebeu uma fartura de elogios no discurso de Donald Trump na  Assembleia Geral da ONU confirmou tudo e também confessou que "sentiu a mesma química" no encontro de 29 segundos com o americano. Só um detalhe: Trump ressaltou que "os dois se abraçaram”, mas, na verdade, não teve abraço nenhum. Lula disse que o cumprimento foi um aperto de mãos. Aos mais chegados, o presidente brasileiro, no dia seguinte, acabou dando um "toque de ironia" no abraço, cantado em prosa e verso, por Trump. "Ele pode dizer à vontade que foi um abraço, não vou contrariá-lo. Vai que ele fica bravo e aumenta mais as tarifas".

Giba Um

Enfim casados

A cantora e atriz Selena Gomez e  o produtor e compositor Benny Blanco, estão oficialmente casados. A novidade foi divulgada por eles em suas redes sociais. Que os iriam se casar todos já sabiam mas a data mantida em segredo. Apesar de ter cerca de 170 convidados a cerimônia de união dos pombinhos realizada no sábado (27) no Sea Crest Nursery em Santa Barbara, Califórnia, foi  bem intima onde a privacidade foi prioridade do casal. Foram gastos cerca de R$ 1,6 milhão só com segurança do local. Gomez foi conduzida até o altar por seu avô, David Michael, em um vestido de renda. Para festa e recepção, Selena usou um vestido branco drapeado e em gola jaqueline da  Ralph Lauren. Entre os convidados estavam Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Ed Sheeran, Paul Rudd, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric Andre e Finneas. Alguns momento da festa foi compartilhado pela cantor

Giba Um

"Retiro espiritual"

O ministro Luís Roberto Barroso (STF) esteve com o presidente  Lula e avisou que não decidiu nada sobre sua aposentadoria antecipada. No final de outubro, fará um "retiro espiritual" para pensar no assunto. Por enquanto, sua data de saída permanece em 2033. Adversários postaram que Barroso ia ser atingido pela Lei Magnitsky, o que gerou esses rumores. Mesmo assim, já existem nomes cotados para seu lugar: Jorge Messias (AGU), Bruno Dantas, ministro do TCU e Vital do Rego, presidente do TCU.

Murchou de novo

Em 48 horas, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) contabilizou mais uma derrota e meia no governo. A meia veio de "dentro de casa" com a aprovação do Ibama à Avaliação Pré-Operacional, realizada pela Petrobras na Margem Equatorial. Marina não esperava o recuo do governo em relação ao pedido de regime de urgência para a votação da nova Lei de Licenciamento no Congresso. Marina tinha recebido do Planalto que a solicitação de urgência não seria retirada. De repente, meia-volta graças à articulação de Gleisi Hoffmann e o Planalto reconheceu que perderia a votação se o PL fosse apreciado. O relator, deputado Zé Vitor (PL-MG), ligado ao agronegócio, avisou que vai esquartejar o projeto do governo.

Pérola

"Tenho certeza de que os deputados do partido todos dariam uma boa parte de seu salário para ajudar a custear as despesas de Eduardo lá. Não é fácil o que ele está passando",

de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, enquanto o filho de Bolsonaro diz que nunca pediu dinheiro ao partido.

Caminhos especiais 1

Membros da CPI do INSS acompanham intrigados os caminhos que levam a Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Paulo Boudens, seu ex-chefe de gabinete, está no desconhecido Conselho de Estudos Políticos do Senado, ganhando R$ 31,2 mil mensais. Outro amigo de Alcolumbre encostado no mesmo Conselho é Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que ficou 100 anos de sigilo por dados que permitiram rastrear as andanças do "Careca do INSS" na Casa. Boudens está na mira da CPMI: recebeu R$ 3 milhões da Ampar, empresa suspeita da PF de lavar dinheiro.

Caminhos especiais 2

Além de Rodrigo Pacheco, outro senador aparece na composição do Conselho: é Irajá (PSD-TO). A ideia da composição é de janeiro de 2023, quando Pacheco estava na presidência, alçado ao posto sob a benção de Alcolumbre com promessa de devolver a cadeira para novo mandato do mesmo senador. O Regimento Interno do Senado, no artigo 59, até veda o presidente de participar de comissões, mas nada diz sobre conselhos. E mais: Alcolumbre e Hugo Motta, presidente da Câmara, ainda estão meio rompidos por conta do enterro da "PEC da Blindagem".

Zema na CPI

Fraudes em projetos de mineração reveladas pela Polícia Federal na Operação Rejeito aumentaram a pressão sobre a administração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, que poderá enfrentar uma CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também respingaram em outros nomes ligados ao estado. Entre os presos, há pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). O esquema poderia ter levado a lucros de até R$ 18 bilhões. Os envolvidos obtinham autorização para exploração mineral em locais proibidos através de propinas e influência política.

Duelo de real estate

Kinea (Banco Itaú) e Pátria  estão travando disputa no mercado por recursos para dois de seus principais fundos de real estate. Executivos das duas gestoras têm batido à porta de grandes investidores institucionais na tentativa de assegurar demanda para suas respectivas ofertas, lançadas simultaneamente. Trata-se de um teste não apenas para Kinea e Pátria, mas para a mesma indústria de fundos imobiliários no Brasil atualmente.  Ambas ambicionam realizar o maior lançamento da modalidade no ano. A Kinea busca captar R$ 2,5 bilhões e o Pátria anunciou emissão de cotas do fundo imobiliário HGLG 11 no valor de R$ 2 bilhões.

Acenos a Dudu

Depois de muito tempo recheado de ataques entre Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha (PL-SP) e Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, onde o Capitão é o "presidente de honra", uma trégua parece dar sinais nesse combate. Valdemar é contra a candidatura de Eduardo à Presidência (pelo PL ou qualquer outra legenda) mas agora resolveu dizer que "se ele for escolhido por seu pai para ser o candidato da direita, terá todo apoio do PL". E até elogiou "o trabalho que Eduardo está fazendo nos Estados Unidos". Valdemar também  se desculpou por ter dito que Bananinha "iria matar o pai" se  fosse candidato ao Planalto "sem a benção de Bolsonaro".

Aviso a Ciro

O senador Flávio Bolsonaro, do seu lado, resolveu ter uma conversa séria com Ciro Nogueira, presidente do PP, em relação a seu comportamento sobre eleições de 2026. Flávio avisou que os passos de Ciro estão sendo acompanhados no que se refere a emplacar seu nome como vice de Tarcísio de Freitas no ano que vem. E o filho 01 foi direto: "Não haverá chapa de direita sem um Bolsonaro, com o aval do pai". Indiretamente, quis dizer que ele próprio ou Michelle, ex-primeira-dama são cotados para vice. Ciro resolveu se recolher.

Mistura Fina

No sábado (27), Michelle Bolsonaro participava de um encontro do PL Mulher em Ji-Paraná, em Rondônia e afirmou que não quer disputar a Presidência e pediu aos correligionários que trabalham para eleger Jair Bolsonaro, que está inelegível e em prisão domiciliar. E criticou o STF dizendo que "foi alvo de humilhação por ter sido submetida a revista policial durante cumprimento de prisão domiciliar para o marido.

Se a "novela do encontro Trump-Lula" acontecer de forma presencial, poderá ser em um território neutro, de acordo com interlocutores do governo brasileiro. Entre as opções aventadas, estão a Itália e a Malásia, onde Lula pode estar nos próximos dias. O presidente petista deve estar em Roma, no próximo dia 13, para participar de um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e no dia 23, estará em Kuala Lumpur como convidado para um encontro de líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático. A expectativa é que Trump também esteja nesses locais.

O ministro do STJ, Mauro Campbel Marques, corregedor nacional de Justiça, está reafirmando sua crítica à aposentadoria compulsória de juízes condenados. É o primeiro magistrado importante a considerar que isso é um prêmio – e não um castigo. Campbel defende que o Congresso acabe com o privilégio compulsório também adotado no Ministério Público. Até porque não se exige dos punidos observar as regras de aposentadoria impostas aos cidadãos.

Guilherme Boulos, futuro ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, já avisou Lula que pretende ficar no cargo até o final do mandato, ou seja, nada de reeleição (se o petista ganha, ele fica no mesmo posto). Boulos foi o deputado mais votado em São Paulo. Erika Hilton é cotada para ficar com seus votos embora Boulos quer lançar sua mulher, a advogada Natália Szermeta Boulos, para manter o sobrenome popular da família nas urnas na disputa da Câmara.

In – Feijoada light
Out – Feijoada vegana

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 3 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)

3

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

4

Riedel reafirma promessa de igualar salários de professores
Mato grosso do sul

/ 1 dia

Riedel reafirma promessa de igualar salários de professores

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo