Controle biológico: o futuro do agro no qual o Brasil sai à frente

“É irracional o que está acontecendo no Brasil, você ter uma taxa de 13,75% com uma inflação de 5%. Acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira”,

Com a inelegibilidade se aproximando de Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas vai ocupando espaço para concorrer ao Planalto (ele nega). Teria, contudo, de quebrar uma espécie de tradição. O último governador de São Paulo que chegou lá foi Jânio Quadros, em 1960.

Mais: depois de Jânio os cinco ocupantes sucessores do Palácio dos Bandeirantes foram triturados em eleições presidenciais: Paulo Maluf, Mário Covas, Orestes Quércia, José Serra e Geraldo Alckmin. João Doria seria o sexto, mas preferiu desistir antes

Ação de parente

A OAB nacional mantém silêncio total sobre ação da Associação dos Magistrados Brasileiros no STF que, na prática, permitirá que juízes julguem processos de interesse de escritórios de advocacia de seus filhos, cônjuges e parentes consanguíneos. A proibição está definida no artigo 144 do Código do Processo Civil que a associação alega ser “inconstitucional”. Advogados temem que a alteração da regra provoque uma corrida a escritórios ligados a magistrados tão logo a ação seja protocolada.

MAIS MÉDICOS

O Ministério da Saúde quer reservar uma grande parcela dos futuros contratados do Mais Médicos para regiões de fronteira. Nos últimos anos, essa área foi praticamente abandonada. Segundo levantamento do ministério, dos 588 municípios brasileiros localizados nas divisas com outros países, 45% deles não contam com hospital geral de qualquer esfera federal, estadual ou municipal. Esse déficit atende especialmente populações ribeirinhas e povos indígenas na Amazônia e no Centro-Oeste.

Mais ônibus

A Marcopolo trabalha em um projeto para a produção de ônibus elétricos no exterior. O alvo prioritário é a China, onde a empresa já tem uma fábrica. A investida poderia se dar em parceria com a chinesa BYD, uma das maiores fabricantes de veículos movidos a energia elétrica no mundo. O passo seguinte seria o México, onde a Marcopolo também tem um complexo industrial. A operação mexicana funcionaria como cabeça de ponte para venda de ônibus elétricas nos Estados Unidos.

PROFETA

Além de protagonizar os novos comerciais do PP, do qual é presidente (em busca de mais filiados), o ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, aposta que o ex-presidente se transformará no maior cabo-eleitoral “da história do país”, caso seja declarado inelegível pelo TSE. nogueira acha que vencerá as eleições presidenciais de 2026, se tiver apoio de Jair Bolsonaro, no campo conservador. E faz outra previsão eleitoral: estima que o PT não elegerá um só prefeito de capital nas eleições municipais. “Escreva aí e me cobre”.

Mais perdas

Funcionários da Petrobras entraram com uma ação judicial contra a Petros, o bilionário fundo de pensão, para que a atual diretoria revele os termos de um acordo fechado no passado com a Sete Brasil, empresa criada no governo Lula para construir sondas destinadas à própria Petrobras, mas que quebrou, deixando um prejuízo de R$ 2 bilhões aos futuros aposentados da petroleira. Pelo acordo, só foram pagos R$ 950 milhões. A Petros e a própria Petrobras se recusam a abrir os detalhes da negociação, alegando sigilo.

A estilista e modelo Sasha Meneghel, 24 anos, falou sobre sua relação com à moda, feminismo e sustentabilidade confessando que sua musa inspiradora, sempre será sua mãe, Xuxa Meneghel. De paz com a mídia no qual ressignificou sua vivência, contou que aos 13 anos desenvolveu bulimia por causas de vários comentários a seu respeito, mas que isso foi bom porque aprendeu a dar prioridade a sua saúde tanto física quanto mental. Em relação à moda ela busca ter e trabalhar com empresas com foco em sustentabilidade que ganhou ainda mais força depois do segundo ano da Faculdade de moda na Parsons School of Design. E – surpresa – gosta de comprar em brechós. “Procuro optar por peças com uma boa durabilidade, além de comprar muito em brechós e assim praticar a moda circular.” Sobre feminismo foi direta: “O feminismo é um movimento no qual mulheres lutam por igualdade, respeito e dignidade dentro de meios profissionais e pessoais na sociedade. E por causa disso aceitou ser embaixadora no Brasil da grife italiana Fendi. “A Fendi é uma marca que desde o início colocou mulheres à frente, não só do design, mas do business também, o que era extremamente raro para aquela época. É muito especial fazer parte de uma marca que empodera mulheres desde sua fundação”.

Resgatando as empreiteiras

O presidente Lula já admitiu, publicamente, que quer destruir o legado do lavajatismo, resgatar as grandes empreiteiras e trazer de volta a construção pesada internamente e retomar o mercado exterior. Agora, na semana passada, o ex-ministro José Dirceu reapareceu no Rio de Janeiro e fez uma palestra noturna, seguida de jantar com o grupo Prerrogativas e repete que “o maior tumor” produzido pela Lava Jato foi a destruição da construção pesada. E avisa que vai trabalhar pelo reerguimento do setor, só não disse como. Dirceu também diz que a famosa operação “criminalizou” também as empreiteiras e não apenas seus dirigentes e sua rede de operadores. Contratos foram cancelados, mais a suspensão do crédito público. o ex-chefe da Casa Civil, condenado por corrupção, dava o recado na condição de ventríloquo de Lula. O primeiro passo seria desmontar na CCJ a PEC que exigiria aval do Congresso em caso de financiamentos de bancos públicos a engenharia de obras no exterior.

Posições inversas

Durante sua passagem pelo Vaticano para encontrar o Papa Francisco, o presidente Lula, que desta vez foi acompanhado somente da primeira-dama Janja e de seu fotógrafo Ricardo Stuckert, elogiou a disposição do Papa. “Todo dia eu digo no Brasil que sou um jovem de 77 anos com energia de 30, o Papa ontem tinha energia de 30. Estava muito motivado e muito disposto a continuar com sua luta contra a desigualdade e para construir a paz no Planeta Terra”. Mais: a primeira-dama fez questão de presentear o pontífice com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia, enquanto o ‘maridão’ deu uma gravura da Sagrada Família feita pelo artista pernambucano J. Borges. O Papa também presenteou o casal com uma obra em bronze, produzida no próprio Vaticano, com a mensagem ‘A paz é uma flor frágil”. Só que nesta história de presentes trocados, quem se deu melhor foi Ricardo Stuckert, que conseguiu uma foto ao lado do pontífice, tirada pelo presidente Lula.

Outros tempos

Entre integrantes e convidados do Grupo Prerrogativas presentes na palestra-jantar no Rio com José Dirceu, muitos lembravam que, os mesmos da Lava Jato, grandes empreiteiras, que vinham investindo na diversificação de suas atividades, tiveram de vender todos os seus projetos e a comercialização de serviços no exterior simplesmente desmilinguiu. E Dirceu observou que Lula quer justamente retomar o protagonismo nos continentes, sobretudo na América Latina e na África. O Prerrogativas é um coletivo de juristas e magistrados mais ativos no combate à Lava Jato.

Debutante

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha, preocupada o julgamento do marido pelo STF, estreia amanhã em Rondônia em seu planejado tour nacional em busca de mais filiados ao PL e empossar presidentes do PL Mulher estaduais e municipais. Ninguém no partido e até mesmo entre algumas aliadas mais chegadas acredita que Michelle use o espaço para ser porta-voz de Bolsonaro em relação às insatisfações a corte eleitoral. Ela não quer misturar estações.

Questão de posição

Quando Lula e Janja estiveram na Casa Branca, sendo recebidos pelo presidente Joe Biden, na foto feita no Salão Oval, a primeira-dama ficou no meio, entre o maridão e o mandatário norte-americano. O resultado foi objeto de comentários nas redes sociais. Agora, Lula está mudando esse hábito da mulher: no encontro com o Papa Francisco, nem foi preciso. O próprio Pontífice tratou de colocar o presidente a seu lado – e Janja à direita do petista (no meio, não).

MAIOR

Boninho, responsável pelos realities-shows da Globo, está desenvolvendo para a emissora um dos maiores que o canal produziu. A estrutura será de musical com confinamento e a estreia está prevista para este ano. Ele continua cuidando o Big Brother Brasil, mas foi afastado do No limite, devido aos maus resultados da última temporada e a produção foi toda entregue para a Endemol Shine. Se não der certo, o programa será cancelado. No limite fez muito sucesso nos anos 90 e voltou a programação em 2021. O próximo acontecerá na Amazônia.

MISTURA FINA

O PRESIDENTE lula nomeou a tesoureira do PT, Gleide Andrade de Oliveira, formada em filosofia, para o cargo de conselheira da Itaipu Binacional, com mandato até maio de 2024. Sua remuneração será de R$ 27 mil mensais. Não é a primeira vez que um tesoureiro do partido ocupa a função: João Vaccari Neto deixou o órgão após ser citado nas investigações da Lava Jato.

CRISTIANO Zanin Martins foi aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. No currículo, nada de novo: não tem mestrado, nem doutorado, como outros ministros da Alta Corte.

A APROVAÇÃO de Cristiano Zanin para o STF foi considerada excelente e com um expressivo placar. Ele recebeu 11 votos a mais do que André Mendonça o último sabatinado, antes do novo ministro e um a mais do que Kassio Nunes Marques ambos indicados ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

PARA efeito de comparação, Cristiano Zanin teve 80,8% de aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. André Mendonça foi o que menos teve aprovação dos ministros que ainda estão no STF, com 66,7%, mas o suficiente para garantir uma cadeira. Somente dois ministros da Suprema Corte tiveram 100% de aprovação: Cármen Lúcia indicado por Lula em 2006 e Luiz Fux indicado por Dilma Rousseff em 2011.

O APORTE de R$ 4,5 bilhões na BRF pela Marfrig e pela Salic, fundo soberano da Arábia Saudita, movimentou o setor. A JBS estuda acionar o Cade contra a operação. O motivo é a interseção societária que a Salic passará a ter como acionista tanto na BRF quanto na Minerva Foods. O fundo árabe já tem 16% da BRF. Para os irmãos Batista, o que estaria por trás dessa engenharia é muito mais do que investimento de portfólio. A dupla presença da Salic seria um biombo para encobrir uma tríplice associação – senão de direito, de fato.

A COLOMBIANA Ecopetrol fez chegar à Petrobras o interesse em montar uma composição com a companhia. De um lado, a retomada dos investimentos da estatal brasileira em exploração e produção de óleo e gás na Colômbia; de outro, uma parceria para o desenvolvimento de projetos de transição energética do lado de cá da fronteira. A primeira parte da dobradinha já começou, com a recente decisão da Petrobras de suspender a venda de sua participação de 44% no bloco de Tayrona, no país colombiano.

A AMERICANAS está conversando com a CSHG Renda Urbana FII (leia-se Credit Suisse Hedging Griffo), entre outros grandes fundos de real state. Em pauta, a venda de lojas. O CSHG é do ramo: em 2020 comprou, de uma só tacada, 66 pontos de venda das Casas Pernambucanas por R$ 450 milhões. A proposta da Americanas é montar pacotes, agrupando locais em grandes capitais. A rede varejista tem cerca de 1.800 lojas próprias..

