MICHEL CONSTANTINO

Duas guerras de grande impacto no mundo acontecendo ao mesmo tempo, e, o Brasil como país neutro sobre efeitos diretos e indiretos, principalmente na economia. A invasão da Rússia no território da Ucrânia já gerou vários efeitos na economia do Brasil e do mundo. No Brasil temos o aumento dos preços de insumos que os dois países ofertam, e, por outro lado a falta de produção de alimentos que incentivou o aumento dos preços das commodities brasileiras.



Custos de insumos aumentando afetando os custos dos produtores, e, aumento de preços finais dos alimentos impactando a inflação e a cesta básica, principalmente das famílias com menor renda. Agora temos o terrorismo do Hamas com a população da Palestina e de Israel, provocando uma guerra profunda e sem precedentes naquela região, impactando todo o mundo.



Para a economia, teremos novamente efeitos nos preços, seja nos combustíveis ligados ao petróleo, ou seja, oferta e demanda do petróleo e nos insumos e consumo de alimentos no mundo. O terrorismo acaba criando um ambiente econômico cada vez mais instável, e, investimentos, produção e logística são desincentivados, retroagindo nas atividades produtivas e de expansão econômica.

Um outro risco associado à guerra são as posições que os líderes externam nos seus países sobre o lado da guerra. Percebemos o exemplo da Colômbia, uma comunicação equivocada pode gerar a quebra de parcerias e acordos internacionais, bilaterais e multilaterais. O impacto na economia pode ser irreversível no curto e médio prazos.