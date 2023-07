Crescimento da extrema direita e de células nazistas no Brasil: reflexo da miséria

FUTEBOL

Existe um lugar intermediário entre a falta de agressividade do Palmeiras e o excesso de compras dos rivais

A chegada de James Rodríguez ao São Paulo, para receber R$ 960 mil mensais por dois anos, contrasta com a aparente apatia do Palmeiras na janela de contratações. “Da próxima vez, contrata um navio”, cantou a torcida uniformizada, em protesto à gestão Leila Pereira, no sábado (22).

Há uma compreensível ansiedade por reforços nos períodos disponíveis para transferências, nem sempre solucionada com a chegada de novos jogadores.

O Palmeiras contratou 18 jogadores desde janeiro de 2020, quando Anderson Barros assumiu a diretoria de futebol. Ganhou nove títulos. No mesmo período, o São Paulo fez 23 contratações, o Corinthians, 29, e o Santos, 26. O Tricolor conquistou um Campeonato Paulista. Corintianos e santistas, nenhuma taça.

Quando o Internacional saiu de um longo período de ostracismo para ser campeão da Libertadores e do Mundial e alcançar dois vices do Brasileiro, o presidente Fernando Carvalho criou um mantra: “Aeroporto é aonde o torcedor vai para receber time campeão, não para festejar contratação”.

Aquele Internacional não deixou de contratar, mas os mais badalados de janeiro de 2006 foram Fabiano Eller e Jorge Wagner. Também Adriano Gabiru, odiado pelos colorados antes de marcar o gol do título mundial, contra o Barcelona. “Me perdoa, Gabiru”, virou canto famoso na recepção do Internacional como melhor time do planeta, no aeroporto Salgado Filho.

É inegável que grandes contratações causam alvoroço e, muitas vezes, grandes resultados. Alexandre Mattos fez a melhor contratação do Palmeiras dos últimos dez anos, ao ganhar a concorrência com São Paulo e Corinthians e comprar Dudu, do Dínamo de Kiev, depois de sucesso do atleta em período de empréstimo ao Grêmio.

No mesmo ano do Mundial do Internacional, o Palmeiras comprou Valdivia, do Colo-Colo, por US$ 3,5 milhões. Ídolo de barro, foi paixão de uma parte da torcida e símbolo de um período de raríssimos títulos no Parque Antarctica.

As janelas de transferências trazem pressões embutidas, não apenas das arquibancadas. Empresários de jogadores fazem força para realizar negociações, repórteres ficam sedentos por notícias, e uma fábrica de boatos aparece. Também surge uma quantidade gigantesca de ilusões, com nomes que carregam glórias do passado e não representam perspectiva para o futuro.

Nestes últimos três anos, o Corinthians contratou ou recomprou Willian, Balbuena, Romero, Luan, Jô, Cazares, Cantillo, Otero, Yony González, Maycon, Yuri Alberto, Paulinho... Aqui há só metade dos que foram chamados de reforços e não reforçaram.

O São Paulo trouxe de volta o zagueiro Miranda e o atacante Pato, contratou Vitor Bueno, Tiago Volpi, Nahuel Bustos, Andrés Colorado, Orejuela... Um pouco antes, fez contrato de quatro anos com Daniel Alves e lhe entregou a camisa 10.

Existe um lugar intermediário entre a falta de agressividade do Palmeiras e o excesso de compras dos rivais. O Flamengo tem sido agressivo e certeiro, mesmo sabendo que houve erros como Vidal, Pedro Rocha, Piris da Motta, Pablo, Bruno Viana, Kenedy e Marinho. Desde 2020, depois de montar e apenas incrementar a equipe campeã da Libertadores, o Flamengo contratou 27 atletas e gastou R$ 620 milhões.

Ganhou oito taças.

Tudo é risco.

O São Paulo gastará R$ 24 milhões por dois anos de contrato com James, que não participou de 45% das partidas do Olympiacos pelo Campeonato Grego –jogou 20 vezes, marcou cinco gols e deu seis assistências.

O Palmeiras não contrata e poderá penar se houver lesão de algum jogador-chave.



