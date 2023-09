J&F usa ex-desembargadores em recurso ao TJSP

Os irmãos Joesley e Wesley Batista não têm limites em suas brigas na Justiça: contrataram um pelotão de choque de ex-desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo para o julgamento desta quarta (27), na própria corte, tentando reverter vitória da Paper Excellence no litígio com a J&F, holding da dupla, pelo controle da Eldorado Celulose. A jogada não impressionou o relator, desembargador Franco de Godoi, que negou todos os pedidos da holding e ainda a condenou por litigância de má-fé.

Sorte está lançada

A audiência mostrará se o “pelotão” da J&F terá mais sorte em convencer os outros dois julgadores, Alexandre Lazzarini e Eduardo Azuma Nishi.

Vergonha alheia

A J&F há havia sido condenada por má-fé pelo juiz Guilherme Ferreira da Cruz, da 45ª Vara Cível do TJSP, que citou “conduta análoga à extorsão”.

O time dos Batista

Ivan Sartori, Pereira Calças, Carlos Garbi, José Renato Nalini, Paulo Mascaretti e João Carlos Saletti reforçam o jurídico dos irmãos Batista

Ministro na equipe

Também, faz parte da equipe a serviço dos irmãos Batista o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, que também já atuou no tribunal paulista.

Partido nega apoio a Lula e deixa ministro na mão

Recém-empossado ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho não deve durar no ministério do governo Lula (PT), após o próprio partido Republicanos pregar aviso em sua página oficial do X, ex-Twitter, de que não integra a base de apoio oficial. “Não votamos com o governo Lula”, proclamou o Republicanos em letras garrafais, levantando a expectativa de demissão do pernambucano. O partido foi enfático ao negar a expectativa de adesão: “Não abriremos mão dos nossos valores”.

Conservadores

“Votaremos contra propostas que não estejam alinhadas com nosso Manifesto”, avisou o Republicanos, que se define como “conservador”.

Uma só ideia

O deputado Silas Câmara supõe que tudo não passa de “acordo” para garantir a permanência” do governador Tarcísio Freitas (SP) no partido.

Sem pressão

A senadora Damares (DF) disse desconhecer “movimento” para Sílvio Costa sair do governo. Diz que é independente e nunca foi questionada.

Ministra trans

Rubinho Nunes (União) não perdoou o rolezinho de Anielle Franco no Morumbi com jato da FAB: “mais uma pobre trans do governo Lula. Se diz favelada, mas gosta mesmo é do luxo”, disse o vereador paulistano.

Mordomia vexatória

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) foi de voo comercial para São Paulo para posar na foto da final da Copa do Brasil. Já Anielle Franco (Igualdade Racial) abusou, viajando em jatinho da FAB.

Pedala, MPF

Em outros tempos, o Ministério Público Federal (MPF) já teria anunciado processo por improbidade administrativa e outros crimes, em razão do uso abusivo da mordomia de jatinho da FAB para ir a jogo de futebol.

Passando pano

“Por muito menos, uma mera tarde de arruaça no 8 de janeiro, houve intervenção no DF”, lembra o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) e destaca que Flávio Dino (Justiça) passa pano para o governo petista da Bahia.

Pró-vida

Pesquisa Ipsos Global Views on Abortion mostra que desabou o número de brasileiros que aprovam o aborto em qualquer caso. Eram 48% favoráveis em 2022, mas caiu para 39% neste ano.

Sem pressa

A minirreforma eleitoral é o novo ponto de conflito entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para valer, a proposta tem que ser aprovada até 6 de outubro, mas Pacheco, roda-presa, avisou que não vai votar “às pressas”. E meteu na gaveta.

Maciel por Magno

O jornalista Magno Martins promove nesta terça (26) noite de autógrafos do seu livro “O Estilo Marco Maciel”. O concorrido evento será realizado no Salão Nobre do Senado a partir das 18h.

Turma do lacre

A lacrolândia reservou a semana para apertar Lula por nomeação de uma mulher negra para o STF. Há ações programadas na Câmara e no Ministério da Saúde. As ações, com faixas e tudo mais, vão até amanhã.

Pergunta

... só falta viagem de jatinho virar ação pró-meio ambiente.

PODER SEM PUDOR

Elas por elas

Especialista em pregar peças, o saudoso Maurício Fruet era secretário do primeiro governo Roberto Requião e foi a Mandaguaçu (PR), em uma espécie de governo itinerante. Sua secretaria foi instalada próxima aos banheiros. Sem que ninguém percebesse, ele substituiu a placa de “Elas” por “Eles”, no w.c. feminino, e fez outra “Elas” em cartolina, afixando-a em uma porta secundária da sala de Requião, que se mantinha fechada. A fila do mulherio foi aumentando até que uma delas, aflita, esmurrou a porta: “Ei! Tem alguém aí?” Tinha. Era o governador Roberto Requião.