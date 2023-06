"Daqui para frente, o governo tem que andar com suas próprias pernas"

CLÁUDIO HUMBERTO

Deputado Arthur Maia (União-BA) sobre o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente

CPI do MST soma 135 pedidos para convocações

Entre convites para participação de audiência e requerimentos de convocação, a CPI do MST tem 135 pedidos para ouvir pessoas como ministros, líderes do MST, parlamentares, pecuaristas, policiais e até suposta testemunha de extorsão de membros dos sem-terra. Quem mais acumula pedidos é César Fernando Schiavon Aldrich, atual presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Incra.

Topo do interesse

Só para convocar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, há seis requerimentos e outros cinco para o chefão João Pedro Stédile.

Fatia ministerial

A fila de oitiva da CPI tem sete ministros, incluindo os titulares de Povos Indígenas, Justiça, Agricultura, Trabalho, Educação e Casa Civil.

STF na CPI

A especulada ida à comissão de Ricardo Lewandowski, aposentado do STF, com pedido de convocação, é improvável. Nem convite.

Raio-X

A comissão tem 37 convites, quando a pessoa não é obrigada a comparecer, e 98 convocações, quando não há escolha, tem que ir.

MPSP alerta contra descriminalizar porte de drogas

O Ministério Público paulista se manifestou contrário à descriminalização do porte de drogas, como pretende ação cujo julgamento será retomado na próxima quarta-feira (7) no Supremo Tribunal Federal (STF). O risco à sociedade é real: apesar da legislação que o proíbe, já há três votos favoráveis ao liberou geral: Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin. O MP lembra que “a proliferação das drogas é, visivelmente, uma das causas principais do aumento da criminalidade”.

Olha o absurdo

A ação chegou ao STF após ação da Defensoria Pública, tomada por ativistas, defende um preso flagrado com maconha na própria cela.

A questão é grave

A criminalização é “um imperativo” no enfrentamento dos problemas de saúde e de segurança causados pelo tráfico de drogas, alega o MPSP.

O próximo

Faltam três votos para que a descriminalização do porte tenha maioria favorável no Supremo. O próximo a votar será Alexandre de Moraes.

Inacreditável

Além da procuradora Carla Fleury Souza, do Ministério Público de Goiás, que reclamou que o salário de R$37,5 mil apenas “compra vaidades”, em outro vídeo a procuradora Yara Alves Ferreira e Silva, com joias dependuradas, se queixa de “pires na mão”: R$41,8 mil por mês.

Ex sabe

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi impedido por decisão do STF de indicar delegado que chefiou sua segurança para comandar a Polícia Federal, não criticou a indicação do advogado de Lula para a Corte.

Chantagem

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) estranhou como a MP do ministério de Lula foi aprovada no Congresso, esta semana: “me pareceu algo de chantagem”, afirmou ele na tribuna do Senado, desconfiado.

Pré-pré-pré-relatório

O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), vai apresentar relatório na terça-feira (6). Mas é apenas sobre o que vai fazer o tal grupo de trabalho que discute a reforma na Câmara.

Parece piada

O humorista Helio de La Peña, botafoguense gente boa, estranhou o Cristiano Zanin no STF. “Ué! Lula discorda totalmente do… Lula!”, disse, ao postar vídeo do petista condenando indicações de amigos.

Lição do passado

A primeira reforma tributária de Lula, em 2003, teve o texto original desfigurado. “Pouca coisa sobrou do texto entregue pessoalmente pelo presidente”, disse à Folha no final do primeiro ano do governo petista.

Há 31 anos

Em 3 de junho de 1992 começava, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92, o segundo grande evento promovido pela ONU para discutir o tema.

Esquerda rachada

Presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, está contra Marina Silva sobre a exploração do petróleo, no Brasil: “Não existe país nenhum no mundo que tendo reserva de petróleo, não vai explorar”.

Pensando bem...

...é cabuloso fiscal.

PODER SEM PUDOR

Instrumento proibido

Na presidência da sessão da Câmara certa vez, Inocêncio Oliveira (PMDB-PE) se irritou quando o deputado João Fontes (PDT-SE), ex-rebelde petista, mostrou uma ratoeira para pegar os “300 picaretas”, expressão do presidente Lula anterior, claro, às safadezas do mensalão e do petrolão. “Temos que manter a ética! Retire esse instrumento da tribuna!”, reagiu Inocêncio, cortando o microfone de Fontes.

