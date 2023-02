"Deixa eu sentar lá para ver se o mercado vai encarar"

Brasileiros que vivem em Portugal estão sendo lembrados pelos jornais locais que, em 1755, Lisboa foi totalmente destruída por um terremoto que matou 30 mil pessoas e outro sismo abalou parte do país em 1969.

Mais: Turquia, no ano passado teve 20 mil sismos, de pequena e média intensidade. O país inteiro está numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Contudo, nem Turquia, nem Portugal, não constroem edifícios com tecnologias antissísmicas

In – Cinema: Gato de Botas 2: O Último Pedido

Out – Cinema: Perlimps

Festa dos cartões

Balanço detalhado do uso de cartões corporativos pela União revelam que, em 2018, foram gastos R$ 244,9 milhões com cartões e, em 2022, outros R$ 422,9 milhões, ou seja, crescimento de 72,68%. No governo anterior, eram portadores de cartões corporativos 6.567 pessoas designadas pelo governante de plantão. Apenas com a Presidência da República os gastos foram de R$ 26,5 milhões, sendo 13.498 movimentações, com valor médio de R$ 1.964,55 por movimentação, sendo apenas 40 portadores do cartão. Contrariando decisão do STF, despesas da Presidência eram em maioria tratadas como “sigilosas” – e o governo atual está acabando com isso.

SEM DESTINO

O general da reserva Walter Braga Netto, ex-vice-presidente e candidato derrotado na tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro, ainda não ganhou nenhum escritório especial, como era de seu desejo, para manter suas atividades políticas. Está ocupando uma sala na sede do PL em Brasília, enquanto Valdemar Costa Neto procura uma posição para ele, que poderá ser até secretário-geral do partido. Por enquanto, nada de salários: Valdemar espera o desbloqueio dos recursos da sigla. Braga Netto ainda não sabe se será candidato a alguma coisa em 2026.

Homem de Dirceu

Homem de confiança do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, Swedenberger Barbosa acaba de retornar ao governo federal no terceiro mandato de Lula. Será secretário-executivo do Ministério da Saúde – e apontado como o nome político da Pasta. O Ministério da Saúde é um dos maiores da Esplanada, detendo orçamento de R$ 162,9 bilhões, valores previstos para este ano. Em outros tempos, ele era fiel escudeiro de Dirceu, estando a seu lado durante o mensalão e no caso Waldomiro Diniz. Depois do afastamento de Dirceu da Casa Civil, foi assessor especial de Lula na Presidência.

REESTATIZAÇÃO

O episódio de fraude da Americanas será usado como um dos motes da campanha do governo Lula para a revisão de participação acionária na Eletrobras. O presidente vai defender o direito da União aumentar sua participação no capital volante da antiga estatal. O Estado soma uma montanha de recursos esterilizados, mas não tem poder de decisão. E é proibido de comprar uma única ação em mercado além do teto estatuário. Hoje, a União detém cerca de 40% do capital da empresa, mas apenas 10% das ações com direito a voto.

Esclarecimento

O programa “Minha Casa, Minha Vida” que acaba de ser relançado pelo presidente Lula, já tem a desconfiança no Senado. A nova senadora Damares Alves (PL-DF) enviou ao governo federal um pedido de esclarecimento. Traduzindo: quer saber como está o cronograma das obras, tempo de duração e volume de verba a ser usada nas obras. À propósito de Damares: a Polícia Federal quer saber por que ela, conhecendo a tragédia dos Yanomamis, jamais tomou alguma providência quando estava no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

De peito aberto

Tem de coração, de boca, de estrela, diabinho, pode ser estampado, colorido, com brilho e até nipple (tipo de pompom) e até o mais simples cor da pele: são os tampa-mamilos, que fazem sucesso desde o ano passado, mas este ano tem sido usados com mais frequência pelas rainhas e musas das escolas de samba. Mas o adereço não é usado somente nos sambódromos de São Paulo e Rio, não.

A pequena peça também está sendo usado pelas foliãs e até no dia a dia (modelos simples), por mulheres que querem ficar mais à vontade, sem mostrar seus seios. Alguns modelos apresentam até um suporte para manter as mamas mais levantadas. Entre tantas celebridades que aderiam o recurso estão, da esquerda para direita, Paolla Oliveira, Rainha de bateria da Grande Rio; Viviane Araújo, rainha de bateria da Mancha Verde; Dandara Mariana, em ensaio técnico pela Salgueiro; Monique Alfradique e Yasmim Brunet, mostrando o samba no pé pela Grande Rio; e Wanessa Camargo em sua estreia no Bloco Xainirô no pré-carnaval de São Paulo.

Resultado condenado

O resultado da cirurgia plástica de Madonna, 64 anos, deformou seu rosto, ela está irreconhecível e discutida por mulheres de todo mundo, nas redes sociais e jornais: de um lado, as carinhosas; de outro, as impiedosas (mulheres patrulhando mulheres). Respeitados cirurgiões plásticos de São Paulo e Rio de Janeiro estão alertando para esses excessos, especialmente na chamada harmonização facial (preenchimento de bochechas, nas olheiras e na mandíbula) que está na moda, com paciente que até ficam com ar de maior idade. O certo é deixar a pessoa com a idade que tem.

No Brasil, país com maior número de cirurgias plásticas do mundo – cerca de 1,5 milhão por ano – mais de 10% resultam em deformações. Homens também fazem e mulheres muito jovens também estão se submetendo a esse procedimento. E segundo levantamento de associações médicas do segmento, meninas de 25 anos têm resultados que lhes dão até mais de 35 anos. Na pauta das discussões, injeções repetidas de ácido hialurônico. Cirurgiões plásticos dizem que para resultados naturais e duradores o indicado é tratar flacidez associando pequenas doses de ácido hialurônico a produtos que estimulem a produção de colágeno (rejuvenescem a pele).

Exemplo de superação

A atriz Klara Castanho, 22 anos, que está fora da TV aberta desde 2015 e que teve uma pequena lacuna na carreira para superar um trauma e violência sexual, já retoma a carreira, fez alguns trabalhos para plataformas de streaming é um exemplo de superação, levantou a cabeça ao invés de ficar se lamentando pelo ocorrido. Ela garante que agradece todos os dias pelo apoio que recebeu da família e de amigos. “Eu não posso reclamar, eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, pessoas muito maravilhosas ao meu redor.

As pessoas que estão comigo são as que me receberam e me acolheram muito. Eu sempre tive ajuda profissional. Então, foi só agregar ao que estava acontecendo”. Mais: em janeiro, ela percorreu 130 quilômetros em 4 dias caminho da peregrinação a Aparecida mostrando que sua fé também ajudou a seguir adiante. “É nela que eu me sustento para permanecer em pé e seguir adiante. Tem dias que são provações, que vêm para nos testar. Mas a fé está presente exatamente nesses momentos em que não temos resposta. Confiamos ou não confiamos. E eu confio”.

Candidato

Enquanto os custos de sua campanha no Senado pelo União Brasil no Paraná ainda são discutidos pelo TCE, o ex-juiz Sérgio Moro já confidencia aos mais chegados que, mesmo eleito, pretende se candidatar ao governo estadual. Vai trabalhar com esse objetivo, mesmo sob protesto de grande parte dos integrantes de seu partido por lá. Mais: Moro acha que Jair Bolsonaro se recupera e em 2026 concorrerá à Presidência – e apoiará sua candidatura no Paraná.

De fora

André Lara Resende não topou ser ministro da Fazenda e agora, não se entusiasma em voltar ao Banco Central. Quer permanecer no comitê consultivo do BNDES que discute estratégias de desenvolvimento. Sobre ataques de Lula ao BC – e especialmente a Roberto Campos Neto – Resende vê uma equipe conciliatória enquanto o presidente, que deveria atuar como mediador, fica excessivamente exposto ao debate, o que é uma postura ruim.

Olho no patrimônio

Credores da Livraria Cultura estão se mobilizando com o objetivo de bloquear o patrimônio pessoal de Sergio Herz, acionista majoritário da rede de livrarias (só sobrou duas). A legislação só prevê essa medida quando acionista oferece bens de sua propriedade como garantia a créditos, o que não ocorreu – ou em caso de fraude. É por essa segunda hipótese que os credores pretendem caminhar. Em 2019, a pedido do Banco Original, dos irmãos Batista, suspendeu a transferência de dois apartamentos de Herz à sua esposa (eram 21 dias antes da entrada de pedido de recuperação judicial).

MENOR PÚBLICO

Até aqui, segundo pesquisa da Ipsos, a audiência do BBB23 é a menor da história da atração. Há um mês no ar, o reality-show tem média de 18,3 pontos. Para efeito de comparação, as mais recentes edições computavam, à mesma altura, em 2022, 22,4; em 2021, 26,8; em 2020 22,4. Entre os entrevistados, 73% assistem diariamente, nem que seja um trecho e a TV aberta tem 71% da preferência. Mais: a grande maioria ainda não tem nome favorito, que inspire até torcida.

MISTURA FINA

PARA agradar Lula, movimentos como MST e MTST iniciaram protestos contra o Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto, taxa de juros e Comitê de Política Monetária (Copom). É para inglês ver: MST e MTST estão entre os investidores. Em 2020, no governo Bolsonaro, o MST de esquerda se uniu a uma corretora de investimentos para lançar seu próprio produto financeiro – e na Bolsa de Valores. O produto com o selo MST é um Certificado de Recebíveis do Agronegócio, investimento de renda fixa dos mais procurados.

SE convocado, Roberto Campos Neto garante que irá à Câmara. O PT continua fritando o presidente do Banco Central, só que sua convocação ainda não tem votos para ser aprovada pela Câmara. O requerimento da convocação apresentado pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) não é consenso nem mesmo dentro do partido e siglas da base governista também não apoiam a iniciativa. PSD, União Brasil e MDB já pularam fora e sinalizaram rejeitar a convocação.

O COMANDANTE do Exército, general Tomás Paiva, tem afirmado que sua orientação é para que todos os militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro, por dolo ou omissão, sejam punidos. A regra será não poupar ninguém. Só não quer fazer alarde, nem precipitar julgamento e expor quem eventualmente se prove inocente. O general Tomás tem excelente relação com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com quem troca informações durante a semana.

O PSD de Rodrigo Pacheco (e Gilberto Kassab) já abriu as portas para a filiação de Romário, que passou a ser visto pela ala bolsonaristas de seu partido, o PL. Muita gente garante que o baixinho votou em Pacheco, candidato à presidência do Senado contra Rogério Marinho, candidato do PL e de Bolsonaro. Sua mudança consolidará o PSD como maior bancada da Casa. O partido de Pacheco passaria a ter 17 senadores contra 11 do PSL.

O ALTO Comando do Exército acaba de definir os três generais que serão promovidos a quatro estrelas, topo da hierarquia militar, deixando de fora da lista dois nomes associados ao governo Bolsonaro. Vão passar à reserva e colocar pijama Carlos Penteado (número dois de Augusto Heleno no GSI) e Heber Portella, indicado pelo ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto para a Comissão de Transparência do TSE. Entre os que subiram está Luiz Fernando Baganha, ex-chefe da Segurança e Coordenação Presidencial do governo Bolsonaro.

NOVE entre dez analistas de plantão estão apostando – e muitos escrevendo sobre isso – que juros altos, inflação global e risco fiscal forma um cenário que está secando a torneira do capital de risco. Como resultado, as demissões em massa vêm atingindo, além do setor de tecnologia, mercado financeiro e fintechs.