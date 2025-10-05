Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Descemos com medo que o avião pegasse fogo"

Lula (PT) cavando a compra de um novo palácio voador para chamar de seu

Claúdio Humberto

05/10/2025 - 07h00
Reforma administrativa ‘poupa’ o governo Lula

A proposta de Reforma Administrativa no Congresso estabelece “teto de gastos” apenas para Estados e Municípios, e poupa a administração federal, que mais gasta e concentra a maior parte dos privilégios e regalias. E representa, de longe, o maior custo para o pagador de impostos, comparada a Estados e Municípios. A proposta do deputado Pedro Paulo (PP-RJ) limita a criação de secretarias estaduais e municipais, por exemplo, mas não trata da profusão de ministérios.

Não faz sentido

O governo Lula (PT) é responsável, hoje, por 44% de todos os gastos governamentais, este ano, no Brasil, segundo o instituto Gasto Brasil.

R$3,9 trilhões

Até sábado, a União torrou R$1,7 trilhão, contra R$1,1 trilhão dos 27 Estados somados, e outros R$1,1 trilhão dos 5.500 municípios.

Custo da Justiça

O custo total do Judiciário é de R$146,5 bilhões anuais, diz o CNJ. A Justiça Estadual custa R$91,7 bilhões e a Federal, R$15,9 bilhões.

Inclua-nos fora

Especialista em direito administrativo, Elimar Mello lembra: o STF se excluiu do teto. O Congresso só pode cortar no Executivo e Legislativo.

Deputada da flotilha gasta com sua propaganda

Sob custódia de Israel após embarcar em viagem de apoio aos terroristas do Hamas, a deputada Luizianne Lins (PT-CE), torrou mais de R$169 mil fazendo propaganda dela mesma. Dos gastos que os pagadores de impostos foram obrigados a ressarcir a deputada petista, propaganda era o item principal. As despesas superiores a R$50 mil com “manutenção do escritório”, por exemplo, equivalem a três vezes a menos o custo m propaganda que ela empurra para o cidadão.

Quebra de decoro

A Câmara ainda precisa explicar como deputada de extremista já estava detida em Israel, mas assinou o ponto na Câmara.

Acabou a brincadeira

Todos os ativistas foram resgatados em segurança e levados a Israel para as tratativas legais para serem repatriados a seus países.

Filme pastelão

A previsível detenção da petista, com direito a vídeo na linha “se você está assistindo é porque fui sequestrada”, virou piada em Brasília.

Alma do negócio

A propaganda de Luizianne consumiu boa parte do que ela gastou com verba indenizatória, o chamado “cotão”, até setembro: R$364,5 mil

São uns farsantes

Após interceptar a flotilha de apoiadores dos terroristas do Hamas, Israel resolveu recolher os donativos e levá-los ao povo de Gaza. Mas os militares mostraram em vídeo que não havia donativos, era mentira.

Mentira reciclada

Olha o golpe: a aérea Gol vai passar a cobrar por malas de mão, mas anunciou com objetivo de “baratear passagens” com a “nova tarifa”. Quando passaram a cobrar pelas, a mentira era a mesma.

Falta definir

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), reconfirmou: deixará o cargo e abril. É pré-candidato a presidente, mas tem acordo com outros governadores do “campo de direita” para definir candidatura única.

Não larga o osso

Pra cima e pra baixo como papagaio de pirata de Lula, Celso Sabino ainda é “Ministro do Turismo” nas redes sociais. Sabino se demitiu após pressão do partido, o União Brasil, mas se recusa a largar o osso.

De luxo ele entende

Em Belém, da Cop30, alvo de críticas da ONU pelos preços impagáveis de hospedagem, Lula disse que “a gente não está aqui fazendo luxo”, em um evento. Ele conhece hospedagens de luxo por nossa conta.

Holofote faz isso

Ficou pior o mico de Alexandre Padilha (Saúde) que precisou voltar atrás ao dizer, antes do diagnóstico, que o cantor Hungria foi intoxicado por metanol. Laudo da Polícia Civil do DF não detectou a substância.

Álcool preocupa

“Metanol” interferiu na hegemonia de futebol entre os assuntos mais procurados da internet no Brasil, esta semana, diz o Google Trends. Se tornou o 4º termo mais procurado, com mais de um milhão de buscas.

Química péssima

Tem petista querendo saber quem teve a ideia de jerico de fazer Janja, ligada à umbanda e candomblé, “dialogar” com evangélicos.

PODER SEM PUDOR

Pergunta minissaia

O depoimento de Marcos Valério já durava quase 14 horas quando chegou a vez de o deputado Gustavo Fruet (PMDB-PR) formular mais perguntas. O presidente da CPI dos Correios, senador Delcídio Amaral (PT-MS), exausto, pediu uma intervenção objetiva. Rápido no gatilho, Fruet lembrou o bom humor e a inteligência do pai, o saudoso deputado Maurício Fruet: “Será uma intervenção minissaia, presidente: curta, justa e provocante...”

Giba Um

"Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade tem de deixar de ser...

país de maricas", de Jair Bolsonaro, relembrando declaração cometida nos tempos de pandemia, quando era presidente

03/10/2025 06h00

Giba Um Foto: Reprodução

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, sinônimo de TV popular e investimentos robustos no agronegócio, comanda nova aposta silenciosa que está revolucionando sua fortuna, já estimada em R$ 1 bilhão. O ramo de hotéis voltados para aeroportos ultrapassou em lucratividade em receitas conquistadas em décadas de mídia e agricultura.

Mais: Ele é proprietário de um hotel estratégico dentro do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, E ele não esconde: "Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro”. Hoje, ele comanda a rede Fast Sleep, especializada em hospedagem rápida e confortável no lado do terminal aéreo.

A vez de Juliana

A atriz Juliana Alves desde que saiu do Big Brother Brasil3 (2003) viu sua carreira de atriz ganhar rumos jamais sonhados, mesmo fazendo teatro amador. “O BBB foi uma exposição avassaladora. Eu não tinha essa pretensão de estar na TV, fazia teatro amador e me considerava mais uma estudante do que atriz. De repente, estava sendo observada por milhões”. Aliás o BBB3 rendeu bons frutos é a mesma edição de Sabrina Sato.  Pronta para sua 17ª novela Três Graças, viverá um papel bem oposto à sua personalidade. “Ela é uma mulher encostada, folgada, que manipula o marido para não precisar se esforçar. É o meu oposto absoluto. Sou aquela que quer dar conta de tudo. A Alaíde, não. Ela manipula, delega e vive disso”. Juliana diz que apesar da valorização da raça negra em várias áreas, acredita que a luta ainda é longa. “Não aceitamos mais ser mera cota em uma trama. O público cobra, e nós também. Representatividade não é só estar em cena, mas ter personagens com relevância e camadas. Porque o racismo nos tira até a possibilidade de viver as curvas de uma protagonista, por exemplo, que em sua jornada tem alto e baixos”. E Juliana está num momento workaholic, além da novela está na série Capoeiras, da Disney+, está filmando ‘Apenas Três Meninas’, de Susanna Lira,  que fala sobre pobreza menstrual e solidariedade feminina, é garota-propaganda da coleção “Sereia – Josephine Baker”, da estilista Fabiana Thorres e de quebra estreia como apresentadora no reality-show No Jogo! do Canal E! que apresenta uma disputa entre 12 atrizes negras, com diferentes vivências e experiências artísticas em busca de uma oportunidade de ganharem os três papéis principais: as enfermeiras Keyla, Lorena e Mercedes da série ‘(In)Vulneráveis’, que apresenta os dramas de uma equipe de enfermagem de uma unidade básica de saúde no Rio de Janeiro

Lula com Trump, Janjinha junto

“Eu brinco muito com a Janjinha dizendo para ela que a Unesco já deu uns dez prêmios para ela de mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com Trump, eu vou levá-la,". Era o presidente Lula discursando na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília, garantindo que levará sua mulher junto a ele, quando se avistará com o presidente norte-americano e que provocou um sinal de indicador dela, publicamente, para avisar que "não iria". Até agora, o lado brasileiro garante não ter recebido sinais do governo Trump em relação à possível data para o diálogo. E a apressada recusa da primeira-dama Rosangela da Silva no evento já parece estar recuando de sua determinação inicial. Janja tem dito aos mais chegados que, se fosse levada até  Lula, não conseguiria ficar quieta e poderia lhe dizer "algumas verdades", como aconteceu com Elon Musk. Ela tem protagonizado gafes que se tornaram famosas, uma delas com o presidente chinês Xi Jinping sobre a rede TikTok. Quem está cuidando da realização do encontro Lula-Trump é o vice Geraldo Alckmin, que aposta que será realizado. 

IBGE: nova crise

A gestão de Marcio Pochmann à frente do IBGE enfrenta nova crise interna. Após a polêmica da Fundação IBGE +, projeto que acabou suspenso e do anúncio de um programa para desenvolver políticas públicas preditivas, o comando do IBGE propôs a revisão do estatuto, iniciativa que tem sido contestada por servidores e ex-presidentes do instituto. Uma das principais preocupações é com o esvaziamento da diretoria e aumento do poder da presidência. Servidores do IBGE dizem que Pochmann "não tira o poder da cabeça".

Não se importa

A atriz e dançarina Carol Nakamura em entrevista dada durante sua participação no Paquetá Fashion Days, revelou não se importar muito para as críticas, principalmente referentes ao seu corpo e aos procedimentos que já fez. "Eu levo de boa. Cada um tem sua opinião. O que importa é como eu me sinto comigo mesma. Claro que algumas coisas mudam, mas meu foco é saúde, autoestima e bem-estar. Procuro não me prender às críticas e sim focar meu próprio caminho". Além dos procedimentos Nakamura também diz que cuida do corpo com exercícios físicos, mas que a rotina mudou um pouco com as gravações da série Arcanjo Renegado, que já está na quarta temporada. “Com as gravações, a rotina muda totalmente! Mas adoro isso, porque me mantém focada. Faço treinos variados, funcional, resistência, e tento manter a alimentação equilibrada para ter energia. Não é só por estética, é questão de saúde mesmo, de estar bem para encarar cada cena com disposição".

Não pensa quando fala

Depois do tarifaço, Geraldo Alckmin teve condições de conhecer outras ofensivas do presidente norte-americano, mais do que surpreendentes. Uma delas, recente: resolveu dizer que o uso de Tylenol pode provocar autismo". A corporação médica acha que ele delira. Agora, resolveu convocar oficiais generais das forças americanas e cobrar alinhamento à sua ideologia, caso contrário devem sair de suas fileiras. Trata-se de uma ação inédita no país nos anos mais recentes. A convocação faz Alckmin comentar, entre chegados: "Ele não pensa quando fala". Qualquer problema ele dirá que nunca fez esse comentário.

Vai  ser derrubada

A Medida Provisória 1.303/2025, apresentada pelo governo para compensar a revogação do aumento do imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deve sofrer mais mudanças. É grande a pressão da bancada ruralista para retirar do texto a proposta de aumento de 5% para 7,5% da alíquota do IR sobre as ICAs (Letras de Crédito do Agronegócio). A justificativa é que a elevação reduzirá consideravelmente a atratividade por um instrumento responsável por quase um terço do crédito agrícola na última safra. Nos corredores da Câmara, líderes da Frente Parlamentar da Agricultura cravam que a medida será derrubada na Casa. 

Pérola

 "Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade tem de deixar de ser um país de maricas"

de Jair Bolsonaro, relembrando declaração cometida nos tempos de pandemia, quando era presidente.

Até falecidos

O deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) se impressionou com a  lista de pessoas que, mesmo falecidas, tiveram descontos nas aposentadorias pagos à Conafer: "Até ressuscitaram aposentados, inacreditável". O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, revelou em seu depoimento que o desconto dos aposentados rendia comissões de 10% do faturamento. Mais: as denúncias na OPMI do INSS contra Lopes, dirigente da Conafer, dividiram holofotes, nas redes sociais, com as mãos tingidas do depoente durante o depoimento: "Não" virou termo de busca no "X". 

"Organização criminosa" 1

Mais uma vez, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) foi o destaque na CPMI do INSS, durante o interrogatório de Carlos Roberto Ferreira Lopes sobre a formação de grande fortuna à sombra da Conafer, "confederação" de agricultores familiares rurais, a partir do faturamento de R$ 800 milhões descontados ilegalmente dos segurados da Previdência. Para outros membros da CPMI, "revelou-se uma organização criminosa".

"Organização criminosa" 2

Alfredo Gaspar expôs uma espécie de empreendimento familiar com irmãos, esposa, cunhados, todos controlando negócios milionários. O presidente da Conafer admitiu ser procurador de empresas prestadoras de serviços que ele próprio não soube explicar. Entre os negócios nebulosos está a compra milionária de aviões (?) por um funcionário da entidade que mora na periferia de Brasília. Gaspar chamou a atenção pelos detalhes de nomes, datas e valores em negócios.

Barreira bolsonarista

Com o apoio do governador Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, da maioria de prefeitos, parlamentares e partidos de Minas Gerais, o vice-governador Mateus Simões, só tem um adversário para 2026: o bolsonarismo. É que, em vez de apoiar Simões, o PL de Valdemar Costa Neto quer dividir o eleitorado mineiro lançando nomes como de Nikolas Ferreira e Cleidinho. Os mais irônicos dizem que "é um presente para Lula e PT" O presidente defende a candidatura de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que não é bem cotado nas pesquisas.

Esforço pró-Eduardo

O plano dos bolsonaristas é adiar ao máximo o andamento do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, aproveitando-se de brechas do regimento. Pelos cálculos de aliados do filho do ex-presidente, a estratégia poderia esticar o processo em até 90 dias úteis, ou seja, até o ano que vem. O plano seria garantido pelo fato do relator ser o deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), amigo pessoal de Eduardo e apoiou as campanhas do Planalto do Capitão em 2018 e 2022.

Portas fechadas

Se Eduardo Bolsonaro quiser mesmo sair candidato à Presidência da República por outro partido, se Tarcísio de Freitas sair ao Planalto pelo PL, terá dificuldade em encontrar portas abertas nos partidos. União Brasil, PP, Republicanos e Novo já têm seus projetos. O PRD, fusão de PTB e Patriotas, poderia dar certo, mas sua federação com o Solidariedade é um empecilho. O Avante é uma possibilidade, mas depende da saída do lulista André Janones (MG). Na DC, tem a candidatura de Aldo Rebelo e no PRTB, Eduardo era defendido pelo ex-presidente Leonardo Avalanche, afastado pela justiça. O MDB teria se aproximado em demasia da esquerda.. 

Mistura Fina

O chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, declarou na quarta-feira (1) que a reunião entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, continua em planejamento para os próximos dias. Contudo, optou por não comentar qualquer coisa sobre a data ou o local do encontro. Sidônio destacou a importância do diálogo entre os dois líderes durante a Assembleia Geral da ONU e reafirmou que Lula estará aberto a discutir todos os temas, exceto aqueles que dizem a “respeito à soberania do Brasil”.
 
O presidente Lula tem viagens internacionais agendadas para outubro, com destinos na Itália, Indonésia e Malásia. A primeira parada será em Roma no dia 13, onde participará de um evento da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). Entre 24 e 27 de outubro, Lula visitará a Indonésia e a Malásia. A visita à Indonésia, começa por Jacarta, é um compromisso oficial e retribui a visita do presidente Prabowo Subianto ao Brasil em julho. Em seguida, o presidente brasileiro comparecerá ao encontro de líderes da ASEAN em Kuala Lumpur, na Malásia, com a possibilidade de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim. Conforme a coluna já informou existe expectativa da presença do presidente dos EUA, Donald Trump, em alguns desses eventos.

O Brasil acaba de ser escolhido por uma fundação criada por membros da família Nobel (a mesma do tradicional prêmio) para sediar a recém-criada Academia Mundial Nobel de Ciências para Sustentabilidade. O projeto deverá impulsionar soluções científicas para maiores desafios ambientais do planeta. A inauguração da sede será em 2026, no Rio de Janeiro - e em plena Floresta da Tijuca.

A novela "Vale Tudo" tem uma média de uma propaganda a cada 50 minutos de arte ao longo de seus 150 capítulos até agora. Ao todo, foram 87 ações comerciais executadas, com 23 marcas anunciando para aparecer no conteúdo do remake. A novela bateu recorde de faturamento superando "Pantanal". Estima-se que a Globo já tenha arrecadado mais de R$ 200 milhões em publicidade com a trama de Manuela Dias.

In – Vidro laminado
Out – Vidro  insulado

"Foi tudo feito de forma estranha, quase clandestina"

Fábio Pagnozzi, advogado, sobre o pedido (negado) de Moraes para prender Eduardo Tagliaferro

02/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Pesquisas com reprovação a Lula animam oposição

Chama atenção a reprovação de Lula (PT) nas pesquisas, apesar de estar no poder, caneta na mão, torrando sem piedade dinheiro público a serviço de sua reeleição, contando com inabalável parceria da mídia e do STF e com o seu maior adversário preso e inelegível. Com tudo isso, a maioria absoluta dos brasileiros (51%) ainda reprova seu governo, de acordo com levantamento do Poderdata divulgado ontem. Pesquisas assim reforçam confiança da oposição na disputa de 2026.

Ruim, péssimo

Apesar da aversão ao governo, caminhando para o final sem entregas, 44% ainda o apoiam. Mas 43% o consideram “ruim” ou “péssimo”.

Tarcísio está on

Com as várias pesquisas apontando reprovação do governo petista, aliados voltaram a turbinar Tarcísio de Freitas (Rep) para presidente.

Tanto quanto Trump

Nos EUA, 52% reprovam a política de imigração do governo Trump, segundo pesquisa do New York Times, que tem horror ao republicano.

Ajuda americana

Curiosamente, Trump deu a Lula a chance de subir no palanque “em defesa da soberania” e, com isso, segurar um pouco o ritmo de queda.

PDT e PSB disputam espólio de União Brasil e PP

Partidos puxadinhos do PT, PDT e PSB disputam a cotoveladas os cargos ocupados pelo União Brasil e Progressistas, que vazaram das proximidades do governo Lula. O posto mais cobiçado é o de Lucas Felipe de Oliveira, diretor-presidente da Codevasf, estatal vira e mexe enrolada em denúncias de falcatrua. Outros cargos com interesse dos governistas são as diretorias na Caixa, além da CBTU, estatal de trens urbanos, cujos elevados orçamentos deixam muitos políticos salivando.

Costa quente

Na Codevasf, o cobertor do governo é curto. Lucas Felipe é indicação de Davi Alcolumbre, presidente e espécie de líder de Lula no Senado,

Peixe grande

Diretorias da Caixa são ocupadas por indicação do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), que também dá alguma paz a Lula por lá.

Vai tu mesmo

Sobrou até para o PT, que tem a Sudene, hoje irrelevante. O PSB exige compensação pela perda do Banco do Nordeste e de outras boquinhas.

Risco de fuga

O deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) não engoliu a facilidade com que Carlos Roberto Lopes foi solto após mentir à CPMI do INSS e quer impedir o presidente do empreendimento Conafer de deixar o Brasil.

Enrolando

Celso Sabino, ministro demissionário do Turismo, deve aparecer como papagaio de pirata de Lula na Ilha de Marajó (PA). Cobrado a deixar o posto, Sabino continua à espera de milagre para conservar a boquinha.

Homens no comando

O Ministério da Mulher vetou a participação da Mátria, ONG de proteção a meninas e mulheres, na 5ª Conferência de Políticas para Mulheres. E a hierarquia idiotizada woke dá prioridade a trans: serão homens, travestis, 12 das 60 “mulheres” homenageadas no evento.

Corrida à embaixada

No Brasil, a embaixada dos Estados Unidos, cujo governo entrou em “shutdown”, avisou que a emissão de vistos para brasileiros vai continuar “enquanto a situação permitir”. Tudo o mais foi suspenso.

Negativistas da ciência

A direção ativista da Unicamp rompeu sua cooperação acadêmica com Instituto Technion, de Israel. Após fingir que não viu ou nem soube de terroristas executando inocentes, até bebês, naquele 7 de outubro, incluindo brasileiros, acusa Israel de "violações aos direitos humanos".

Na cara

Ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Paulinho da Força (SD-SP) aproveitou a imprensa para colocar panos quentes na tal dosimetria. O senador não titubeou, disse que só interessa a anistia.

Entre Céu e inferno

Viralizou post de brasileira nos EUA listando que você paga ao menos 27,5% de IR, 1,2% de IPTU, até 4% de IPVA, e empresa até 34% de IR e 70% de encargos trabalhistas. Nos EUA, o IR federal é de 20%, IPTU deles 1,1%, IPVA até 50 dólares (R$260) anuais e 7,6% de encargos.

Sem essa

A Justiça antedeu pedido do vereador do Recife Thiago Medina (PL-PE) e suspendeu a turma de medicina que a Universidade Federal de Pernambuco criou exclusivamente para a turma do MST.

Pensando bem...

...“democracia” não municia canhões.

PODER SEM PUDOR

Falta o instrumento

Durante reunião da Comissão de Educação da Câmara, certa vez, após rasgar elogios a uma proposta d colega Maria do Rosário (PT-RS), o deputado Severiano Alves (PDT-BA) complementou: “E faço isso pelo mérito da matéria, não estou puxando o saco da colega...” O presidente da comissão, deputado Paulo Delgado (PT-MG), sempre bem-humorado, observou na lata: “E nem poderia, já que a colega não dispõe desse instrumento...”

