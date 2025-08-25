"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula...

A startup brasileira AutoAgroMachines está preparando o terreno para ampliar suas operações na América do Sul. A empresa, que desenvolve máquinas agrícolas inteligentes para silvicultura, tem planos para entrar no país, na Argentina e no Uruguai. Fundada no ano passado por Marcello Guimarães.

Mais: a AutoAgroMachines também está levantando recursos no mercado para a construção de uma fábrica e a implantação de um centro de pesquisas no Brasil. Um dos programas desenvolvidos pela startup, o Forest.Bot, opera uma máquina capaz de plantar até 1.800, árvores por hora, ou seja, sete vezes mais do que um trabalhador.

Mais uma vez Izabel

Enquanto o Brasil se prepara para receber a primavera e o verão, os países do hemisfério norte, como Estados Unidos e Canadá, estão voltando sua atenção para as estações frias, o outono e o inverno. E no mundo da moda, as grandes grifes já começam a revelar suas apostas para os meses gelados. Um exemplo marcante é a nova coleção da marca nova-iorquina LaQuan Smith, que mergulha em uma estética inspirada nos filmes de gângster americanos e no icônico power dressing dos anos 1980. Unindo alfaiataria impecável, tecidos luxuosos e um glamour inconfundivelmente ousado, a coleção traduz a essência arrojada da casa. Representando essa nova fase, a brasileira Izabel Goulart assume o papel de garota-propaganda, reforçando seu reconhecimento global como uma das principais modelos de sua geração. A proposta da coleção não se contenta com o trivial: apresenta peças que exalam impacto e personalidade. Ombros estruturados, cinturas acentuadas se entrelaçam com precisão, criando um universo visual que transmite rebeldia, sedução e autoridade. Essa colaboração marca mais um capítulo na relação de longa data entre Izabel e a grife. A modelo já desfilou várias vezes para a marca em importantes semanas de moda, consolidando uma parceria que combina o talento da brasileira com o estilo arrojado da LaQuan Smith. Embora seja uma marca relativamente jovem, fundada em 2013 , LaQuan Smith já conquistou um seleto grupo de clientes de peso, incluindo Beyoncé, Rihanna e Kim Kardashian. Para o lançamento da coleção, Izabel foi fotografada por Greg Swales em um cenário que remete ao ambiente de um ateliê, destacando a construção artesanal das peças e enaltecendo a moda como forma de arte.

Carne bovina: maior parceiro é o Japão

Governo e grandes grupos frigoríficos do país estão montando um plano de ataque no comércio exterior na tentativa de mitigar o impacto do tarifaço de Trump sobre exportações brasileiras de carne bovina. O vice Geraldo Alckmin, à frente do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deverão se reunir com empresas nesta semana para definir um arco de ações a serem executadas com apoio do Itamaraty. A prioridade é a abertura de novos mercados como forma de compensar a queda dos embarques para os Estados Unidos. É o caso do Japão. O governo articula a vinda de uma missão técnica da Animal Health Division, órgão do Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca japonês responsável pelo controle sanitário, para inspecionar frigoríficos brasileiros, condição ‘sine qua non’ para a retomada das exportações ao país asiático. O Japão anunciou recentemente a reabertura de seu mercado de carne bovina brasileira após a Organização Mundial de Saúde Animal reconhecer o Brasil como território livre de febre aftosa sem vacinação.

Principal comprador

Ainda carne bovina: o mesmo acontece em relação à Coreia do Sul e Vietnã. O ministro Carlos Fávaro deverá liderar uma comitiva aos dois países para acelerar o restabelecimento do comércio de carne bovina. Qualquer plano de contenção do estrago imposto por Trump passa pela China, principal comprador de carne bovina do Brasil. O trabalho conjunto do governo e players do setor é aumentar o número de frigoríficos habilitados ao país asiático. Mais de 50 planos brasileiros já atenderam requisitos impostos e, desde o início da gestão Lula, 48 novas unidades de abate já receberam autorização de Pequim - e foram suspensas habilitações de mais de 400 frigoríficos norte-americanos.

Chegou o dia

Após adiar a comemoração de um marco importante em sua trajetória profissional devido à saúde de seu pai, Fausto Silva, que já se recupera no Hospital Albert Einstein, João Silva finalmente reuniu amigos na última quinta-feira (21) para celebrar sua estreia no SBT com o “Programa do João”. Conhecido pelo espírito festeiro, João está determinado a transformar esse tipo de evento em uma tradição anual, seguindo os passos de seu pai com a emblemática noite de pizzas, mas com um toque próprio. "Eu sempre adorei reunir pessoas. Faço festas em casa com meus amigos há tempos e, com esse evento, acho que podemos criar uma nova tradição. Essa seria a minha versão da ‘pizza líquida’, porque agora não sou mais apegado ao ambiente noturno. Gosto mesmo é de festa! Meu pai sempre promoveu encontros com amigos, família e colegas da classe artística em casa, e quero levar isso adiante. Mas do meu jeito: algo descontraído, longe daquele formato social engessado. Vai ser uma festa para a galera se divertir de verdade!". A lista de convidados deixou claro o tom intimista e especial da celebração. Entre os presentes estavam sua mãe, Luciana Cardoso, sua irmã Lara Silva acompanhada do noivo Julinho Casares, sua namorada Isabella Kherlakian, além de nomes conhecidos como João Augusto Liberato, Naiara Azevedo, Leda Nagle, Cristina Rocha e Sonia Abraão, entre outros.

Convite recusado

Chico Buarque e Seu Jorge recusaram o convite para assinar a criação do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula no desfile de carnaval de 2026. Será a estreia da escola no Grupo Especial. Chico, amigo de Lula, foi procurado por Arlindinho Cruz, enquanto Seu Jorge também foi sondado para a tarefa. Os dois justificaram a recusa com o argumento de que é importante manter a autoria do samba-enredo nas mãos dos compositores da própria comunidade. Ou seja: nada contra Lula, muito pelo contrário. Mais: Janja deverá ser atração em um carro alegórico.



Saindo de toca

Vice-prefeito de São Paulo, o coronel Mello Araújo (PL) tem aproveitado suas incursões diárias pelo Metrô para gravar vídeos com opiniões sobre política nacional e temas da gestão para divulgá-los nas redes sociais: "Bom dia! Estou indo para a Prefeitura acompanhando as denúncias gravíssimas que estão surgindo em Brasília!", disse sobre o motim bolsonarista no Congresso, na semana passada, enquanto viajava de pé num vagão: Se Ricardo Nunes, prefeito que engoliu Mello por conta de Bolsonaro e vai disputar o governo, o coronel assume o lugar e lá na frente, tenta a reeleição (sem chance, por enquanto).

Pérola "Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. É um estúpido de marca maior", de Silas Malafaia em mensagem a Bolsonaro, dia 11 de julho.

Aumenta a fritura 1

Os maus resultados do Banco do Brasil têm atiçado os partidos da base aliada. De olho no cargo, o PP de Arthur Lira pressiona o Planalto pela demissão da presidente do BB, Tarciana Medeiros. Um dos nomes que circulam no grupo político de Lira é o do presidente da Caixa e da Brasilcap, Nelson de Souza, hoje vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da bandeira de cartões Elo. O PP não está sozinho na fritura de Taciana Medeiros.

Aumenta a fritura 2

Ainda a fritura de Tarciana: há alguns meses, a cadeira da executiva (e funcionária de carreira) é cobiçada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP). Na tentativa de saciar seu apetite, o governo chegou a oferecer a Alcolumbre cinco vice-presidências do BD, proposta recusada pelo parlamentar. Fora isso, o Planalto vai toureando as investidas para derrubar Tarciana do comando, ainda que os recentes resultados não joguem a seu favor.

Ainda a fritura 3

Para quem gosta de números - e esse circula pelos corredores do Banco do Brasil: no segundo semestre deste ano, o lucro da instituição financeira caiu 60% em relação a igual período de 2024. Muitos funcionários acham que os esforços feitos pela diversidade dos clientes poderiam ter algo a ver com essas quedas.

Violação de direitos

Há dias, durante o lançamento da pré-candidatura do governador mineiro Romeu Zema a Presidência em 2026, em São Paulo, a música tocada e especialmente para servir de tema era "Que país é este?", de Renato Russo. O filho do cantor, Giuliano Manfredini, através da Legião Urbana Produções, que detém os direitos da marca, denunciou que houve violação dos direitos autorais e exigiu que Zema e o partido se abstenham do uso da música em manifestações políticas, nas redes ou qualquer outra plataforma. Zema - quem diria - achava que poderia usar "Que país é este?" livremente.

"Em nome dos pais"

Sonia Braga foi convidada por Bruno Barreto para interpretar Miriam Leitão em seu próximo filme "Em nome dos pais", baseado na obra homônima escrita por Matheus Leitão. Com roteiro de Maria Adelaide Amaral e em fase de pré-produção, o longa terá Júlio Andrade no papel do próprio Matheus que, no livro, narrou a história da prisão e da tortura sofrida por seus pais, Miriam e o também jornalista Marcelo Netto, durante o governo de Garratazu Medici, o mais linha dura.

FHC: obras completas

A Fundação Fernando Henrique Cardoso está se preparando para lançar um superprojeto nos próximos meses: publicar obras completas de FHC, em versões comentadas e anotadas. Os livros serão disponibilizados gratuitamente na internet e em formato físico distribuídos em bibliotecas públicas. O responsável pela empreitada foi escolhido pelo próprio Fernando Henrique: será Jorge Caldeira, imortal da Academia Brasileira de Letras. O primeiro livro terá discursos de FHC em seus tempos de senador (1987 e 1993) e está previsto para 2026.

Mistura Fina

O impacto causado pelos maus resultados do segundo trimestre deixou uma certeza no empresário Guilherme Paulus, principal acionista da CVC: a agência de viagens precisa dar um choque de expectativa no mercado de forma a recuperar a confiança dos investidores. Entre as medidas em discussão estão o alongamento do passivo de forma a reduzir a pressão sobre cursos financeiros, calcanhar de Aquiles da companhia. Na área operacional, a CVC deverá intensificar alianças estratégicas internacionais.



Na semana passada, a ação da empresa despencou 12% em um único pregão. A queda foi um reflexo do aumento de prejuízos da CVC no segundo trimestre: R$ 46 milhões, mais do que o dobro das perdas registradas entre abril e junho do ano passado (R$ 22 milhões). No segundo trimestre, o resultado financeiro negativo chegou a R$ 75 milhões, bem acima dos R$ 16 milhões observados em igual período de 2024.

Fechado há oito anos por conta de uma disputa societária, o Hotel Ipanema Plaza, na Zona Sul do Rio, vai reabrir dedicado a receber o público LGBTQIA+. O projeto é da rede de hotéis de luxo Trust Hospitality. A Prefeitura vai revogar decreto declarando o hotel de interesse público. Será a primeira marca de hotéis de luxo gay do mundo. A rede foi criada pela comunidade gay para a comunidade gay.



Em 2017, um grupo de artistas que incluía Fernanda Lima lançou um movimento para derrubar o então presidente Michel Temer. Atacaram injustamente o deputado André Amaral, confundido por eles com André Amaral, líder de Temer naqueles tempos. A atriz foi condenada a indenizar Amaral em pouco mais de R$ 10 mil. O parlamentar paraibano não se reelegeu depois disso.

A Record decidiu voltar com novelas turcas ao horário nobre, o que deve acontecer em outubro. Os folhetins produzidos no Brasil substituirão uma temporada de séries bíblicas que ocupam a faixa noturna desde junho. A estreia coincide com a semana final de "Vale Tudo", atual trama das nove da Globo. O objetivo ainda é maior: atrapalhar a vida de "Três Graças", trama que sucederá o remake de Manuela Dias e marca o retorno de Aguinaldo Silva à emissora.



In – Calça pantalona

Out – Calça envelope