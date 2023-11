artigos

É verdade que novos hábitos de consumo estão constantemente surgindo, impulsionados por uma série de fatores, incluindo avanços tecnológicos, mudanças culturais e preocupações ambientais. Esses novos hábitos podem abrir, e de fato abrem, novos nichos de mercado com grande potencial de crescimento.

Um dos exemplos é a sustentabilidade ambiental, já que, à medida que as preocupações com o meio ambiente aumentam, os consumidores também buscam produtos e serviços mais sustentáveis. Isso inclui desde alimentos orgânicos até roupas feitas com materiais reciclados, moda circular, passando por opções de transporte menos poluentes (e, às vezes, mais baratos).

Isso significa que novos nichos de mercado estão se desenvolvendo em torno de produtos ecológicos, como embalagens sustentáveis, energia renovável e tecnologias de reciclagem avançadas. Mas se você não tem o controle da produção de algo, é revendedor de produtos ou prestador de serviços, pode aderir a esse movimento utilizando insumos sustentáveis, promovendo ou facilitando a solução para o seu cliente. Que tal? Outro interesse em alta é pela saúde e pelo bem-estar, que gerou um crescimento significativo em nichos de mercado relacionados a suplementos nutricionais, alimentos funcionais, tecnologias de monitoramento de saúde e aplicativos fitness.

Pensando em atuação no varejo, você pode pensar na possibilidade de atender nichos que tem essa preferência, mesmo se vende roupas, móveis, presentes... o bem-estar pode estar em quase tudo! O comércio digital também cresceu muito a partir da pandemia de Covid-19, que acelerou a conveniência das compras on-line e, com isso, criou oportunidades para startups de entrega, plataformas de comércio eletrônico e serviços de assinatura. Pense que isso representa facilidade e serviço agregado.

Uma pesquisa do ano passado da Octadesk, em parceria com a Opinion Box, apontou que 61% dos consumidores já compram mais pela internet do que em lojas físicas. A maioria dos consumidores (78%) faz compras on-line mais de uma vez por mês em busca de preços baixos e praticidade. Então, não precisa de aplicativo, mas pense em treinar uma equipe para atender exclusivamente WhatsApp ou direct de rede social. Ser ágil e fácil de comprar é um grande diferencial competitivo.

Por último, mas não menos importante, temos um retrato do Brasil em que a população está em acelerado envelhecimento. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), pessoas com mais de 60 anos representam mais de 40% da população daqui a 90 anos. Nos últimos 10 anos, o porcentual delas subiu de 11,3% para 14,7%, em números, um avanço de 22,3 milhões para 31,2 milhões.

Esse fenômeno já está abrindo novos nichos de mercado relacionados à saúde e a cuidados para idosos, entre eles moradias assistidas e tecnologias de assistência. Além disso, essa população consome o que todo mundo consome no dia a dia e quer atenção aos produtos mais adequados e atendimentos mais atenciosos, seja para fazer compras em shoppings, em restaurantes, de vestuários, de produtos e de serviços de beleza, entretenimento. Ou seja, são grandes possibilidades.

No entanto, para aproveitar esses novos hábitos de consumo, é preciso um plano de ação imediato, ser ágil em adaptar seus produtos e serviços e investir em comunicação. Além disso, uma compreensão profunda dos valores e das necessidades dos consumidores é essencial para o sucesso. Não estamos falando aqui em “tendências de futuro”, em que vamos poder aguardar cinco, 10 ou 20 anos para agir. As oportunidades já estão batendo à nossa porta “desde ontem”, vamos abrir ou ignorar?