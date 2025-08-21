Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Ditaduras são regimes políticos em que há falta de liberdade, há tortura, censura, pessoas que...

vão para o exílio ou aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil", de Luís Roberto Barroso (STF), negando que o Brasil vive uma "ditadura do Judiciário".

Giba Um

Giba Um

21/08/2025 - 00h03
É grave o estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo, 88 anos, internado no Hospital Moinho dos Ventos, em Porto Alegre, com pneumonia. O quadro inspira cuidados devido à fragilidade da saúde do autor. Ele tem doença de Parkinson, problemas cardíacos.
Mais:  sofreu um AVC em 2021, que deixou sequelas. Em 2020, passou por uma cirurgia para retirada de um câncer no osso da mandíbula e, em 2016, colocou um marcapasso definitivo. Tem problemas motores e na comunicação. Já publicou 80 livros com 5,6 milhões de cópias vendidas.

Embaixador não

O ainda presidente do STF, Luís Roberto Barroso, está avisando que não pretende antecipar sua aposentadoria e que essa história de virar embaixador em Paris é puro boato. "Não tenho nenhum compromisso, nem sair, nem de ficar". Dia 29, será substituído pelo ministro Edson Fachin. A aposentadoria de Barroso está prevista para 2033, quando completará 75 anos. Se fosse antecipar a saída, já teria diversos nomes cotados para sua vaga: Jorge Messias (AGU), Bruno Dantas (TCU), Vital do Rêgo (presidente do TCU) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os defensores do ex-presidente do Senado, estão Davi Alcolumbre e ministros do STF como de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. 

Moro: outro partido

Ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro (União), líder nas pesquisas para o governo do Paraná em 2026, enfrenta resistências em seu próprio partido para lançar sua candidatura e esbarra em alianças locais. Mesmo à frente nas intenções de voto, Moro já acumula atritos internos e vê o governador Ratinho Jr. (PSD) em particular em sua sucessão. No Paraná, o partido está na base de Ratinho, que mira o Palácio do Planalto no ano que vem e sonha em ocupar a vice da chapa. Na última pesquisa, Moro aparece com 30% de intenções de voto e seus adversários registraram menos de 20% cada um. Resultado: Moro vai mudar de partido.

Motta com Lula

O presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, fora da agenda, com Eduardo Bolsonaro na pauta. O petista quer se livrar do rival e também de seu filho exilado nos Estados Unidos. Precisa culpar alguém pelo fracasso e o escolhido foi Eduardo, a quem Lula atribui prestígio suficiente para influenciar decisões de Trump. Assim, Eduardo  virou o responsável pelas sanções a Alexandre de Moraes, a reunião cancelada de Haddad e a proibição de Alexandre Padilha ir aos Estados Unidos, incluindo a filha de 10 anos de idade. Motta prometeu encaminhar ao corregedor denúncia contra Eduardo, que foi prontamente atendido. Motta quer exibir "provas de lealdade".

Apunhalado

A sucessão na ANP está provocando abalos sísmicos na base governista. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), mobilizou seu partido no Congresso para barrar a investida do PT com o objetivo de fazer o advogado Angelo Rezende o futuro diretor-geral da agência reguladora. A indicação teria partido do senador Jaques Wagner. Silveira sente-se pessoalmente apunhalado pelo partido, uma vez que teve garantia do Planalto de que faria o próximo número 1 da ANP. O ministro trabalha pela nomeação de Pietro Mendes, atual secretário do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta de Minas e Energia. 

Ciro 2026

A filiação de Ciro Gomes (hoje no PDT) é tida como avançada no PSB, apesar do martelo ainda não ter sido batido. Enquanto Ciro reforça ataques ao PT, os tucanos afirmam que o projeto e a candidatura ao governo do Ceará, comandado por ele entre 1991 e 1994, quando integrava as fileiras do partido, desta vez como opção de voto para a base do ex-presidente Bolsonaro. "O público bolsonarista quer votar nele. Sabem que ele é referência de gestão", diz Ozires Pontes, presidente do PSDB no Ceará. E emenda: "Ele só não voltaria no comando do Estado se ficar "berborrágico".

 Impondo limites

A atriz, apresentadora, influenciadora, modelo, empresária e missionária Rafa Kalimann está feliz da vida ao realizar um de seus grandes sonhos, ser mãe. Grávida de seis meses do cantor e compositor de forró Nattan, Rafa revelou que está se descobrindo uma nova mulher, e por isso está precisando desacelerar um pouco o ritmo do trabalho e também impondo alguns limites em sua vida.

"Essa Rafa já nasceu em mim. Nasce a partir do momento em que a gente sabe que está gerando. Tenho uma consciência muito maior do espaço que ocupo, da minha existência, do meu propósito aqui. A busca por isso foi incessante nesses últimos anos. Estou sendo mais eu". E completa: “Renascendo, me descobrindo em outros aspectos que eu não conhecia em mim, me respeitando mais, colocando limites maiores. Eu acho que é tão sagrado, sabe? Gestar é tão sagrado. Dar à luz é tão sagrado que você começa a se ver de um jeito mais respeitoso, de fato, de um jeito diferente. E eu estou amando tudo. Eu estou amando as mudanças do meu corpo, eu estou amando tudo, estou vibrando uma nova Rafaella, uma nova mulher."

Rafa também revelou que irá se dedicar um pouco à filha, mas que não existe possibilidade nenhuma de não retornar ao trabalho, que aliás se diz muito orgulhosa e que está pronta para novos desafios. Aos 32 anos, revela que quer ter uma família grande, se tornando futuramente uma avó cercada de netos.

“Eu quero ter uma família grande, igual eu tive. Eu quero que meus filhos tenham primos, irmãos e sobrinhos. Eu quero ser uma avó cheia de netos. Eu quero, se Deus me permitir, eu quero ter uma família grandona. Casa cheia. Mesona gigante que a vó tem que falar: "Pelo amor de Deus, vem almoçar, vai esfriar a comida".

Trump agora quer barrar a seleção

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está entre as opções de sanções contra o Brasil, depois da escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o "regime autoritário" brasileiro que Trump vem criticando, embora ele seja a favor da medida. A Fifa, cujo presidente Gianni Infantino (mandato até 2027) se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de grandes inimigas. Trumpistas acham que as sanções impostas no Brasil "não foram suficientes" e querem sanções que "machuquem mais". A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Desconfiança

Petistas que vivem em busca de inimigos para justificar o derretimento da popularidade de Lula, agora desconfiam de Diego Coronel (PSD-BA), corregedor da Câmara dos Deputados. O PT esperava fechar o relatório contra deputados que obstruíram e Mesa Diretora de Câmara, bateram à porta do Conselho de Ética. Só que o Coronel sinalizou que pode usar o prazo que dispõe de até 45 dias. O sobrenome já foi entregue: o corregedor é filho do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que precisa renovar o mandato em 2026.

 Fora dos holofotes

Musa dos anos 80 e precursora do biquíni fio-dental, Magda Cotofre lançou sua autobiografia "O outro olhar de Magda Cotrofê" (Emó Editora), onde mostra o lado que ninguém conhece, o da mãe e da mulher. “Sempre fui reservada, nunca gostei de falar sobre minha vida, mas essa vontade de escrever um já vem de muito tempo. Várias editoras já me procuraram para fazer uma biografia. Mas, desta vez, recebi um convite da Emoé Editora, que veio, coincidentemente, com os meus 40 anos de carreira. No livro, falo sobre a dor de uma mulher e se, de alguma forma, puder ajudar alguém, já fez o efeito que tinha que fazer”. Aos 62 anos, Magda conta (também em sua biografia) como foi difícil envelhecer, numa sociedade que está preocupada com a estética principalmente. “Eu achava bacana ser idolatrada. Na medida em que fui envelhecendo e ficando mais madura, entendi que tinha algo para falar. E esse livro é mais ou menos isso, trazendo esse olhar de uma Magda com mais profundidade, mais íntima, uma Magda mulher e mãe. É para mostrar que existe outra pessoa, alguém que tem alma, não só um pedaço de carne”.

 Ainda não pagou

Sidney de Oliveira, dono da Ultrafarma, já entregou seu passaporte, mas ainda não pagou a fiança de R$ 25 milhões fixada como uma das condições para sua liberdade. Ele foi solto depois do juiz revogar sua prisão temporária, atendendo a um pedido do Ministério Público, que considerou a detenção desnecessária para a continuidade das investigações. O magistrado acolheu o pedido, mas avaliou que a soltura ainda era prematura. A fiança ainda não foi paga por se tratar de valor elevado.

Um ano sem Silvio 1

Um ano após a morte de Silvio Santos, filhas e viúva travam batalha judicial para liberar R$429 milhões no exterior e contestam a cobrança de tributos estaduais. Com a morte do apresentador, iniciou-se nova fase marcada por disputas jurídicas em torno de sua herança estimada em R$ 6,4 bilhões. Uma complexa partilha de bens se desenrola nos bastidores, envolvendo contas no exterior, questionamentos tributários e disputas com o fisco paulista.

Um ano sem Silvio 2

Silvio Santos deixou testamento com divisão prévia para suas seis filhas e a viúva (cada filha deve ter herdado ao menos R$ 100 milhões). Um dos principais pontos de atrito envolve R$ 429 milhões nas Bahamas. As herdeiras questionam também o cálculo da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que teria aumentado em R$40 milhões o valor dos tributos incidentes sobre cinco empresas do espólio. E R$ 10 milhões de uma dívida pessoal de Silvio já foram pagos pelas herdeiras.

Esse é o dilema de Rubem Menin, presidente da MRV, em relação à Resia, seu braço imobiliário nos EUA. A empresa, com negócios na Flórida, Texas e Geórgia, tem se notabilizado como um sugador de recursos, com forte impacto contábil sobre a Holding. Em julho, a MRV realizou em seu balanço, um impairment de US$ 144 milhões referente a perdas da subsidiária americana. Os investidores aguardam que a MRV dê seu veredito em relação ao futuro da Resia.

Ainda a Resia: -no fim do ano passado, a empresa de Rubem Menin (ele também tem a VNN Brasil, Banco Inter, Menin Wine Company e é principal investidor da SAF do Atlético Mineiro) anunciou plano de alienação de US$ 800 milhões de ativos nos EUA até 2026. Desse total, apenas US$ 117 milhões foram cumpridos até o momento. Entre os cenários contemplados, a MRV avalia a venda de todos os empreendimentos imobiliários e do banco de terrenos da Resia, com consequente fechamento da companhia.

Enquanto Lula gosta de dizer que não vai retaliar os Estados Unidos com a suspensão de vistos da Suprema Corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes ou ministros de Estado como Alexandre Padilha, a realidade mostra que, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz, da Suprema Corte dos EUA realizou uma visita oficial ao Brasil foi há 27 anos. A juíza Sandra Day O'Connor (EUA) pisou no Brasil em 17 de setembro de 1998 (Celso de Mello era o presidente do STF).
 
Ainda retaliação: antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy  esteve no Supremo de cá, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990. Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, autoridade máxima no setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde. Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para a cerimônia do Panamericano. Esticou e foi a Fiocruz. 

CLÁUDIO HUMBERTO

"É como tentar revogar a lei da gravidade com decisão judicial"

Deputado Eduardo Bolsonaro sobre a decisão do governo de ignorar a Lei Magnitsky

19/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Descumprir a Magnitsky deve custar caro ao Brasil

Pode ser inócua e custar caro ao Brasil a decisão do governo Lula (PT) de autorizar o descumprimento da Lei Global Magnitisky, que enquadrou Alexandre de Moraes. Bancos ou empresas que o fizerem devem ser expostas a multas bilionárias e exclusão do mercado financeiro internacional, do qual os bancões dependem. E nem adianta dizer que não é decisão de governo, como lembrou um governador de sólida formação jurídica: quem ajuizou a ação foi o líder do governo na Câmara e a decidiu Flávio Dino, ministro umbilicalmente ligado a Lula.

Em nome da ‘soberania’

O banco BNP Paribas ignorou a Magnitsky e foi multado em R$48,4 bilhões por transações com ditaduras, e teve de demitir 13 diretores.

O Brasil sob risco

O governador acha a decisão do governo Lula “irresponsável” por “colocar em risco todos os brasileiros e todas as nossas instituições.”

Bancões com a lei

Como sabem das punições por descumprimento da Lei Magnitsky, presidentes do Bradesco e Itaú já deixaram claro que a irão cumprir.

Cliente é obrigatório?

Mesmo “autorizados” a descumprirem a Magnitsky, bancos não podem sem obrigados a manter cliente, nem mesmo sendo ministro do STF. 

Balcão: governo já pagou R$8,1 bi em emendas

No balcão das relações com o Congresso, o governo Lula (PT) já pagou mais de R$8,1 bilhões em emendas parlamentares este ano, segundo o Tesouro Nacional. Do total, mais de R$6,9 bilhões quitaram emendas individuais e outros R$1,2 bilhão as emendas de bancadas. A maior emenda individual de 2025, de R$34,3 milhões, foi paga dia 5 de agosto e pertence à senadora Augusta Brito (CE), nova líder interina do PT no Senado e suplente do ministro Camilo Santana (Educação).

Véspera de CPI

Até o fim de junho, o Tesouro registrava R$2,6 bilhões em emendas pagas pelo governo Lula, e o valor quase triplicou

Vapt-vupt

A emenda da senadora petista para o Fundo de Saúde do Ceará foi empenhada em 26 de junho, liquidada dia 4 e paga em 5 de agosto.

Só coincidência

Dia 13, Brito virou líder do PT no Senado, após Rogério Carvalho se tornar líder do governo, enquanto Jaques Wagner trata da saúde.

Pogust em maus lençóis

Vítimas da tragédia de Mariana representadas pelo Pogust Goodhead na ação indenizatória de Londres, lotaram as redes sociais de denúncias de terem sido induzidas a não aderir ao Programa de Indenização Definitiva (PID) no Brasil, até com ameaça de multa.

Certeza de pizza 

Para o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a CPMI do INSS já nasce sob suspeita. É que o presidente e relator escolhidos nem assinaram o pedido para criar a comissão: “Vão investigar ou encenar?”.

Gasto indecoroso

Gastos do governo Lula com “cartões corporativos” passam dos R$47,4 milhões até o fim de julho. Passou na maquinha, lá se foi o nosso dinheiro. Só a Presidência torrou R$3,2 milhões. Tudo secreto, claro.

Mais futuro que passado

Para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o tempo de Lula passou. o País precisa de presidente com mais futuro do que passado. E ainda citou a música Tetê: “Não viu que o tempo passou/E fez [dele] nunca mais”.

Esperança de volta

Após a derrota da esquerda na Bolívia, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), comemorou: “Foram 20 anos de esquerda derrubados. Agora é a vez do Brasil em 2026. Chega de atraso, chega de PT!”, 

Visão reduzida

O Tesouro Nacional já contabiliza mais de R$8,1 bilhões pagos em emendas parlamentares em 2025, o Portal da “Transparência” do governo petista admite haver pago “apenas” R$5,2 bilhões.

Calote do calote

O Senado quer votar na quarta (20) a PEC que limita pagamentos de precatórios por estados e municípios e cria parcelamento de débitos previdenciários. O relator, Jaques Wagner (PT-BA), está de molho.

Quarentena de um

O relator novo Código Eleitoral no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), quer reduzir ainda mais a quarentena de magistrados, membros do MP, militares, policiais etc. Caiu de quatro para dois e deve virar só um ano. 

Pensando bem…

…no caso da relação com os EUA, parece que todos os bombeiros só têm gasolina para apagar o fogo.

Despacho a jato

Cláudio Humberto

Governador da Paraíba, Ernane Satyro estava impaciente: ainda teria de receber um prefeito e já estava atrasado para um compromisso. Seu chefe de gabinete teve o cuidado de pedir ao prefeito que objetivasse a conversa: “Vá direto ao assunto e seja breve. O governador é muito objetivo.” Já diante do governador, o prefeito avisou: “Vim tratar sobre dois assuntos, eu sei que o senhor é objetivo e prático...” Satyro interrompeu: “Muito bem, amigo velho, diga-me então qual o segundo assunto!”

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"

Presidente dos EUA Donald Trump, após a conversa com o russo Vladimir Putin

18/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Sanção recíproca com vistos seria inútil contra EUA

Enquanto o boquirroto Lula gosta de se jactar pagando de democrata e dizendo que não vai retaliar os Estados Unidos com suspenção de vistos de juízes da suprema corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes e cia., ou de ministros de Estado, como Alexandre Padilha (Saúde), a realidade mostra que a medida, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos realizou uma visita oficial no Brasil foi há 27 anos.

Visita balzaquiana

A juíza Sandra Day O’Connor (EUA) pisou no Brasil 17 de setembro de 1998. À época, o STF era presidido pelo já aposentado Celso de Mello.

Hiato temporal

Antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy esteve no STF, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990.

Lá se vão 18 anos

Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, a autoridade máxima do setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde.

Plano B

Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para cerimônia dos Panamericano. Esticou e foi na Fiocruz.

Dr. Hiran defende que Senado paute impeachment

Para o senador Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), o Senado precisa pautar e discutir o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “A situação não está normal no País,” explicou o senador, em entrevista ao podcast Diário do Poder. Dr. Hiran avaliou as condenações distribuídas pelo STF no caso do 8 de janeiro como “desproporcionais” e acredita que o impedimento de Moraes de fato pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Pressão é tudo

Dr. Hiran acredita que uma vez que a pressão popular e parlamentar seja grande suficiente, Alcolumbre vai pautar o impeachment.

Prioridades

Além do impeachment de Moraes, Dr. Hiran elenca o projeto da anistia e o fim do foro privilegiado como prioridades no Senado, este ano.

Tendência fácil

O senador de Roraima, que não elegeu um só prefeito do PT em 2024, aposta na vitória dos conservadores nas eleições de 2026.

7 a 1, o retorno

Arraso: enquanto o lucro do Banco do Brasil no 2º trimestre caiu 60% em e foi a US$703 milhões (R$3,8 bilhões), o Deutsche Bank, versão alemã do BB, lucrou o equivalente a R$15,2 bilhões no mesmo período.

Resultado

A CPMI do roubo do INSS nem começou, mas já rendeu. O PDT do Senado renunciou à vaga na comissão. O partido é feudo de Carlos Lupi, ministro na Previdência quando a roubalheira multiplicou.

Haddad: noves fora...

...nada: o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que recusou reunião virtual com Fernando Haddad, recebeu presencialmente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Alcolumbre veta

Apesar da disponibilidade de Eduardo Girão (Novo-CE), o comando da CPI mista do roubo aos aposentados do INSS, vai sobrar para um dos blocos da casa: União, MDB, PSDB e Podemos ou PSD e PSB.

Mudança no horizonte

Apenas seis dos 26 senadores do atual maior bloco parlamentar do Senado, “Democracia”, têm mandato garantido após 2026. O bloco reúne os senadores do União, MDB, PSDB e Podemos.

O fim está próximo

O jovem deputado André Fernandes, presidente do PL-CE, tem feito política à moda antiga, conversando com de outros partidos. Seu objetivo é claro: “Vamos nos livrar do PT, que está destruindo o Ceará”.

Mais uma vez

Esta semana não há sessões deliberativas agendadas para o plenário da Câmara. Já no Senado, o trabalho de aprovar indicações de cargos no governo Lula (PT), muitos do Alcolumbre, continuará a todo vapor.

Sufocamento

Condenado por improbidade administrativa, Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, vai ter que ficar 2 anos e meio sem gastar um único centavo do salário de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC) para conseguir pagar a multa de R$546.631,92.

Pensando bem...

...nem multa de trânsito se julga tão rapidamente.

Cláudio Humberto

Calaboca diplomático

O embaixador Ruy Nogueira, secretário-geral de Cooperação e Comunidades Brasileiras no Exterior, foi direto ao ponto em uma sessão que discutia, na Câmara, nos anos 2000, o fim do visto para americanos entrarem no Brasil. A proposta era de americanófilos que pouco estavam ligando para os EUA exigirem vistos de brasileiros: “Reciprocidade é igual a virgindade. Não há ‘meio-virgem’.”

