Divórcio Consensual: um final feliz para o relacionamento

FUTEBOL

Atlético vai tentar se salvar na temporada; Palmeiras quer evitar frustração

O Atlético venceu no décimo jogo sob o comando de Felipão. Encerrou o maior jejum da vida do técnico e o mais longo da história do Galo em 31 anos.

Desde 1992, o Atlético não passava tantas partidas sem vencer.

Mesmo assim, só salvará a temporada se eliminar o Palmeiras, no Allianz Parque, e tentar juntar o título continental ao estadual, do primeiro semestre.

Desde 2015, quando voltou a ser campeão com frequência, o Palmeiras só ficou sem taças nas temporadas 2017 e 2019. Esta não passará sem troféus, porque já entraram na galeria a Supercopa e o Paulista.

Se não ganhar Brasileiro nem Libertadores, o nome não será seca. Será frustração.

A compra do avião não tem nada a ver com a possível falta dos títulos sonhados. Tem a ver com conflito de interesses, de uma presidente que montou uma companhia aérea e colocou seu time de futebol para viajar nela. Quanto gastaria com publicidade, para divulgar a nova empresa, sem o Palmeiras?

Palmeiras e Atlético são os únicos clubes da Série A que não contrataram na janela de transferências. Isso tem a ver com a falta de dinheiro do Atlético, dono da maior dívida do futebol do Brasil, e com a gestão austera de Leila Pereira.

Justo ponderar que o Palmeiras teve 18 contratações e 9 títulos nos últimos três anos com Ânderson Barros. O Corinthians contratou 31 e não ganhou taças, o São Paulo contratou 25 e ganhou uma, o Santos comprou 28 e não venceu nenhuma competição.

Uma parte da falta de reforços não cabe à direção, mas a Abel Ferreira. Na quarta-feira, depois de ganhar do Atlético, no Mineirão, admitiu que deseja trabalhar com elencos curtos, porque não quer jogadores insatisfeitos. Ora, assim jamais treinará o Manchester City.

Mas pensemos pela cabeça de Abel Ferreira. Por que a prioridade é comprar um volante, se Raphael Veiga não tem substituto? Contra o Fluminense, o garoto Jhon Jhon foi o substituto. Poderia ser Luís Guilherme, Abel preferiu escalá-lo pela direita.

Abel Ferreira não tem reservas, porque queria só um volante e ficará sem um meia se Raphael Veiga machucar-se.

Nem tudo pode ser resolvido pelo técnico. Tem de ser pelo clube. Scarpa teve um substituto escolhido pelo treinador: Bruno Tabata. Fracassou. A direção ficou devendo o volante que Abel desejava. Verdade. O Atlético, também.

Fato é que os dois times vão para a decisão de quarta-feira com situações distintas. O Palmeiras tem onze titulares ótimos, poucos reservas, uma formação que se conhece de memória, o favoritismo. Também a lembrança de que, em 2019, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, por 1 x 0, perdeu no Pacaembu por 2 x 1, e foi eliminado.

O Atlético tem uma equipe transformada. Felipão mexeu em toda a estrutura tática de Coudet. O argentino jogava no 4-1-3-2. Felipão adota o 4-2-3-1. Com Coudet, Paulinho formava dupla de ataque com Hulk. Com o técnico do penta, joga aberto por uma das duas pontas, na direita contra o Palmeiras, na quarta-feira (2), pela esquerda contra o São Paulo, no domingo (6).

A falta de contratações não é o símbolo de um eventual fracasso. Mas será vista assim. O vencedor de Palmeiras x Atlético não garantirá título. O perdedor será cobrado pela frustração.

O RETORNO

Lucas voltou com festa do Morumbi, apresentação de James Rodriguez e derrota para o Atlético. Lucas ainda cometeu o pênalti, que deu origem ao segundo gol do Galo. As duas contratações são esperanças para a virada contra o Corinthians na Copa do Brasil. Não dá para dizer que é má ideia. É caro.

SETE TÉCNICOS

Em três anos, o Santos vai para seu nono técnico. O favorito é Diego Aguirre, que deixou o Olimpia em segundo lugar na classificação geral da fase de grupos da Libertadores. O roteiro santista já levou times diretamente ao rebaixamento. Não está fácil acreditar na recuperação.