"E ainda dizem defender os pobres. Hipocrisia!"

Eduardo Girão (Novo-CE), após a tropa de choque de Lula proteger bancos na CPMI do INSS

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

07/12/2025 - 07h00
SP e RJ sangram com 65% do ICMS devido no País

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os que mais sofrem com o endividamento de ICMS de grandes empresas: as duas unidades da Federação concentram 65% do total do calote que soma R$1,17 trilhão, de acordo com o Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros, da Fenafisco. Os números impactam nas contas públicas e impressionam. As 50 grandes empresas que devem mais de R$1 bilhão em ICMS, por exemplo, respondem por R$150 bilhões da dívida, isto é, 13% do total.

 

Triste liderança

O setor de telecomunicações também está mal na foto, com Vivo, Claro, Tim e Oi somando dívida bilionária junto aos dois Estados.

 

Devedores crônicos

Já indústrias de papel, tabaco e agronegócio completam o time dos inadimplentes crônicos, concentrados em São Paulo e Rio.

 

Devo, não nego...

Apesar do volume astronômico da dívida, correspondendo a 11,66% do PIB brasileiro, a recuperação anual mal chega a 1% do montante.

 

Paradoxo brasileiro

Dados oficiais apontam que 28 empresas devedoras de R$ 20,3 bilhões em ICMS receberam em 2024R$ 289 milhões em benefícios fiscais.

 

Casa das Vaidades’, STF incomoda até petistas

Aliados de Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União, já chamam jocosamente o Supremo Tribunal Federal de “Casa das Vaidades” e apostam na filáucia como justificativa para canetada de Gilmar Mendes que blindou colegas e acabou dificultando as chances no Senado do indicado de Lula ao STF. O primeiro ministro a elogiar a escolha de Messias foi André Mendonça, fora da corrente de Mendes no Supremo e imperdoavelmente indicado por Jair Bolsonaro.

 

Cabo eleitoral

Messias se dá muito bem com Mendonça. Inclusive, o ministro é o mais ativo ao telefone ligando para senadores com elogiosos comentários.

 

Carne e unha

Mendes é colado em Flávio Dino, em clara sintonia nos votos. Dino assumiu em 2023, enfrentando a rivalidade de Messias.

 

Dino tem memória

Dino ainda optou pela discrição e nada de sinalizar apoio ao ex-colega de governo. Disse até ser um assunto “politicamente controvertido”.

 

Meter bala’

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vê intenção de queima de arquivo em ameaça de morte contra testemunha que acusou Lulinha, filho do presidente, de embolsar mensalão de R$300 mil do “Careca do INSS”.

 

Sem reação

Para o senador Rogério Marinho (PL-RN), o Brasil não pode aceitar que STF atue sem freios e imponha a própria vontade. E conclama: “É hora de reagir e restaurar o equilíbrio entre os poderes!”.

 

PT pró-bancos

“A palavra hoje é blindagem”, disse Eduardo Girão (Novo-CE), após o governo Lula impedir a convocação de suspeitos à CPMI, incluindo o Lulinha e outros. “Vivi para ver o PT blindar bancos”, espantou-se.

 

Mas, até agora, nada

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) reagiu ao parecer do AGU Jorge Messias contra a decisão de Gilmar Medes de dificultar o impeachment de ministros do STF. “O Senado precisa dizer basta”, defende.

 

Ciro na oposição

O senador Cid Gomes (PSB-CE) rompeu mesmo com Lula, PT e cia. Em entrevista, disse que o petista “não deveria ter disputado o terceiro mandato, muito menos concorrer ao quarto mandato”.

 

Senado mineiro

Deve dar em nada, mas o Psol tem pré-candidata ao Senado por Minas Gerais: é Áurea Carolina. Foi deputado federal até 2023. Teve um colapso emocional e decidiu não tentar a renovar o mandato.

 

 

Tá tranquilo

A depender dos números do Real Time Big Data, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), só precisa jogar parado para se reeleger. O instituto apurou que o governo tem 75% de aprovação.

 

Pix em alta

Fechando as contas da Black Friday, pagamentos em dinheiro recuaram 12%. Foi na contramão de pagamentos digitais. Cartões de crédito subiram 27%, enquanto pix disparou e subiu 56%.

 

Pergunta na cintura

Remédio para emagrecer vira propina?

 

PODER SEM PUDOR

Sabor de vingança

Certa vez, no escurinho da última fila do plenário, o deputado Pedro Henry (PP-MT) se lamentava com Virgílio Guimarães (PT-MG), que a Câmara queria eleger presidente, mas Lula quis impor o posudo Luiz Eduardo Greenhakgh (PT-SP) e ambos acabaram derrotados por Severino Cavalcante (PP-PE). “Estou assustado. As pessoas estão irritadas com a gente, agressivas...”, disse Henry. A reação de Virgílio o deixou ainda mais preocupado: “Pois eu, qualquer dia, vou ser carregado nos braços. Estou gostando do clima das ruas...”

Giba Um

"Tivemos uma ótima conversa. Falamos sobre comércio e sobre sanções relacionadas a certas coisas...

...que aconteceram. Eu gosto muito dele. Muito bom. E tivemos uma conversa muito boa", de Donald Trump sobre telefonema com Lula, sem esticar o assunto "sanções"

05/12/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Mesmo fugindo do Brasil para não responderem a processos judiciais, os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) custaram cerca de R$ 460 mil em apenas um mês entre salários, cotas parlamentares e remunerações de servidores.

MAIS: esse valor foi levantado com a soma dos gastos em outubro, quando nenhum deles estava no país. Os números apontam que, mesmo com a ausência física dos parlamentares, a Câmara não cortou os custos do mandato e seus gabinetes seguem funcionando.

Giba Um

Monique três vezes

Quando se junta, carisma, profissionalismo, dedicação e ainda beleza, não se pode esperar outra coisa a não ser sucesso. É isso que a atriz e agora apresentadora Monique Alfradique, vem conquistando. Ela que começou como Paquita aos 13 anos é um nome promissor em alta no meio de comunicação. Atualmente pode ser vista como Tamires na novela Êta mundo melhor, a frente do programa Crush Animal, que apresenta ao lado de Pedro Ottoni, no canal Multishow, e vai estrear amanhã também como apresentadora o programa Beach Life, no canal E! Entertainment. Com um excelente porte físico e quase chegando  aos 40 anos conta um pouco do segredo: “Hoje eu faço exercício praticamente para a minha mente. É o momento em que eu escuto audiolivro, estudo cena, fico comigo. Gosto de caminhar, escutar música… Acho que a gente está, aos poucos, se libertando desses padrões. A aceitação vem de dentro”. Sobre os novos desafio principalmente o que estreia amanhã no qual comandará pela primeira vez um programa sozinha revelou que gosta destes desafios: “Gosto de sair da zona de conforto, de experimentar. Acho que é isso que mantém a chama acesa depois de tantos anos de carreira”.  Sobre sua trajetória como artista e como mulher comenta: “Sou apaixonada pela mulher que batalhei para me tornar. Olhar para a minha trajetória ao longo desses anos me enche de orgulho e gratidão. Transitar por diferentes linguagens sempre me desafiou e me fez crescer como artista. Eu tenho uma necessidade genuína de me reinventar, de experimentar novos projetos profissionais, pois cada um me ajuda a construir uma carreira e minha vida pessoal de uma maneira sólida”.

Poderosa carta no jogo do Pão

Dois meses depois da família Coelho Diniz se tornar a maior acionista a tomar o manche da companhia das mãos do Casino, um novo movimento aumenta a tensão societária da rede varejista: a entrada em cena de Silvio Tini, um dos maiores investidores ativistas do mercado de capitais do Brasil. Ele já adquiriu 3,5% do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e segue comprando ações em bolsa. E não apenas: estaria também buscando uma aproximação de outros importantes minoritários do Pão de Açúcar, a exemplo de Ronaldo Iabrudi e Ricardo Roldão, dono da Roldão Atacadista. Ambos detêm, respectivamente, 3% e 1,95%. A intenção de Tini seria montar uma composição com poderio suficiente para pleitear ao menos uma vaga no Conselho e participação ativa na gestão da rede varejista. Os Coelhos Diniz observam cada passo de Tini com prudência e preocupação. Detalhe: Silvio não entrou no Pão de Açúcar para ser satélite de ninguém. O histórico mostra um investidor que não se contenta com papel figurativo na governança (vide Alpargatas e Rossi Residencial, na qual trava disputa com a família Rossi, acionista controladora.

Senado em família

Para não concorrer com o irmão Flávio Bolsonaro por uma cadeira ao Senado, Carlos Bolsonaro, o Carlucho está de mudança para Santa Catarina onde pretende entrar na disputa, e com chances.  Pelo Rio Flávio ao lado de Cláudio Castro são os nomes favoritos para Senado, em quase todos os cenário feitos pelo Instituto Real Time Big Data. Num primeiro cenário tanto Flávio quanto o governador carioca aparecem empatados com 27% das intenções de votos, e bem distante em terceiro lugar aparece o deputado Pedro Paulo, com 12%. Em outros cenários Cláudio Castro aparece com um ou dois pontos percentuais na frente de Flávio, mas que é considerado um empate técnico.

Giba Um

Melhora emocional

Mesmo sendo médica a vencedora do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles demorou a descobrir o diagnostico de lipederma. Em entrevista ela disse que associava o constante cansaço, peso, queimação e inchaço nas pernas com sua profissão, que as vezes lhe exigia permanecer por horas de pé.  Ao receber o diagnostico da doença correu para conseguir tratar, tentou alguns tratamentos, com alguma eficiência, mas até por conta de sua profissão resolveu fazer uma lipoaspiração especializada para tirar a gordura doente. Ela contou também que além dos sintomas da doença ela também se sentia muito insegura para algumas atividade e para alguns tipos de roupas e disse que está muito aliviada por ter superado isso. “A melhora física é enorme, mas a mudança emocional é ainda maior. Voltei a me sentir confortável no meu corpo. É como se eu tivesse recuperado uma liberdade que nem percebia o quanto me fazia falta”.

Giba Um

Avisou Fachin

Quando Davi Alcolumbre resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias, um "gatilho" fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. Além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sua indicação, Lula ainda ligou para o presidente do Supremo Edson Fachin e o amapaense ficou furioso E lembrava à toda hora, resmungando com aliados próximos, ele é tão presidente de Poder quanto Fachin, mas a mágoa (se é que se pode chamar assim) do parlamentar. Alcolumbre, aliás, não tem curso superior. Era comerciante e tentou fazer uma Faculdade de Ciências Econômicas, mas acabou deixando para lá.

Salvo há tempo

Nos últimos dias, Lula entrou em campo a favor de seu nome favorito e indicado. O cancelamento da sabatina (Alcolumbre queria passar por cima, mas seus próprios aliados disseram que seria desobediência). Se a sabatina acontecesse dia 10, a interferência de Lula poderia até precipitar a derrota de Messias já na Comissão de Constituição e Justiça. Governistas vinham projetando 14 x 13 votos pro-Messias na CCJ, mas, no limite, Alcolumbre poderia "virar" um único voto e a indicação seria derrotada. No plenário, as projeções são negativas para Messias, que conta com 30 ou 31 votos, embora necessite no mínimo de 41.

Pérola

"Tivemos uma ótima conversa. Falamos sobre comércio e sobre sanções relacionadas a certas coisas que aconteceram. Eu gosto muito dele. Muito bom. E tivemos uma conversa muito boa",

de Donald Trump sobre telefonema com Lula, sem esticar o assunto "sanções".

Só no ano que vem

Davi Alcolumbre quer derrubar a indicação de Lula à vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo. Na história do STF, Jorge Messias corre o risco de ser a primeira indicação rejeitada em 131 anos, desde o caso único de Candido Barata Ribeiro em 1894. Agora, obrigado a adiar a sabatina, Alcolumbre engrossou na linguagem "contra o Executivo". E ameaça fazer a sabatina depois das eleições do ano que vem. O hoje ministro André Mendonça esperou cinco meses e é considerado um bom nome no Supremo (na época, Alcolumbre queria o procurador-geral da União, Augusto Aras, no seu lugar).

Dívida do setor elétrico

As distribuidoras de energia elétrica, puxadas pelas estatais quebradas, lideram as dívidas bilionárias em ICMS: representam 20% do total de R$ 1,17 trilhão. A gaúcha CEEE-D deve ao governo do Rio Grande do Sul nada menos do que R$ 3,17 bilhões em ICMS. Em Roraima, a Amazonas Energia, presenteada aos irmãos Joesley e Wesley Batista, deve R$ 877milhões ao Estado, um dos mais pobres do Norte. Por obra do governo petista, a dívida federal de R$ 14 bilhões da elétrica dos Batista será paga pelos brasileiros, na conta de luz, por 15 anos.

Outra mega dívida

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados da Dívida Ativa e da Finafisco revelam que as empresas como o Grupo Refit  e a Petrobras devem juntas mais de R$ 36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional. O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor do fisco estadual com R$ 20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo. A Petrobras, R$ 15,1 bilhões em 15 estados.

Delação em família

Familiares de dois diretores do Banco Master presos - agora, já soltos -na operação que levou Daniel Vorcaro para a cadeia (também está solto, mas de tornozeleira) procuraram criminalistas conhecidos em São Paulo, nos últimos dias, avisando que estão dispostos a colaborar com as investigações. Traduzindo: topam delação premiada. Mais: no meio de tudo, Daniel perdeu seu iate antes dele ficar pronto. Era um super-iate que estava sendo construído sob encomenda na Europa e com valor estimado em 100 milhões de euros, mais caro do que um de seus três aviões que custou R$ 200 milhões.

Dando uma resposta

Michelle Bolsonaro resolveu responder ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos, que fez questionamentos para saber onde ela estava na hora da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 22 de novembro. Em uma postagem no Story do Instagram, começou afirmando que ele não estava por perto e que não conhecia a rotina para fazer supostas críticas. E finalizou: “Muitas pessoas se precipitam em julgar na ânsia de aparecer, preferindo expor sem sequer saber o que realmente está acontecendo. Meu marido me pediu que eu não cancelasse as agendas, até porque temos prazos da janela eleitoral a cumprir, além da missão de capacitar nossas lideranças, levar uma palavra de fé e esperança ao nosso povo e encorajar o povo de bem a não desistir”.

Plano S

Ao que parece nem o presidente Lula nem o presidente do Senado Davi Alcolumbre, estão dispostos a ceder ou pelo menos aceitar a indicação um do outro para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF.Asaída seria um nome que agradasse os dois, que é difícil. Outra possibilidade (e a que tem maiores chances) é de um nome que agrade grande parte do Senado e também seja bem-visto pelo Supremo. E já surge um nome com esta possibilidade: Simone Tebet, atual ministra do Planejamento e Orçamento. Para quem não sabe Simone é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado em Direito do Estado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora só falta consultar a própria ministra.

Mistura Fina

Coube a Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentar apagar o incêndio entre PT e Hugo Motta, Eles se reuniram na residência Oficial da Presidência da Câmara. Há quem diga que a prometida vaga no Tribunal de Contas da União não está mais tão prometida. O problema de Motta nem é tanto contra o governo, mas com o deputado Lindbergh Farias (RJ) namorado, aliás, de Gleisi. Motta se refere a ele como "barraqueiro".

Para dar votos a Motta na época da corrida para a presidência da Câmara, petistas colocaram a fatura nas alturas: uma cadeira e corte de contas. A cadeira em jogo é a do ministro Aroldo Cedraz: que vai deixar o TCU logo no início do ano que vem, em fevereiro, quando completa 75 anos. Motta deixou claro a Gleisi que Lindbergh "insulta a Câmara, como se as pautas da Casa não fossem acordadas entre líderes".

A Raízen prepara dois movimentos mais agudos em seu plano de desmobilização de ativos: está quase fechando a venda de suas operações na Argentina e no Paraguai. O acordo mais avançado é a negociação dos ativos no mercado argentino para um consórcio formado por empresários locais e pela suíça Mercuria. Tanto a Cosan quanto a Shell, controladoras do grupo, já teriam aceitado a oferta em torno de US$ 1,3 bilhão. O pacote engloba a refinaria Dock Sud e cerca de 700 postos da bandeira Shell, que representam 20% do mercado de distribuição de combustíveis no país.

Mais venda de ativos da Raízen: no Paraguai, as tratativas passam pela venda de 300 postos de combustíveis para a estatal Petropar. A saída da Argentina e Paraguai marcará o fim das atividades operacionais da empresa no exterior (restarão apenas escritórios comerciais). A venda dos ativos na Argentina desponta como o passo mais importante no processo de desmobilização de ativos até agora. Em termos financeiros, a operação vai superar a soma de todos os demais ativos negociados desde março. No período, Cosan e Shell levantou R$ 4,5 bilhões, com a venda de usinas de álcool e controladas na área de geração de energia.

In – Chá de menta
Out – Chá branco 

Cláudio Humberto

"Gilmar advoga em causa própria e anula o Senado; verdadeiro golpe"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE), após canetada blindar ministros do STF de impeachment

04/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Gilmar proíbe cidadão de pedir seu impeachment

Gilmar Mendes legislou, como é recorrente no Supremo Tribunal Federal, para anular prerrogativa prevista em lei havia 75 anos, proibindo cidadão de pedir impeachment de ministros da Corte, inclusive o dele próprio. A decisão monocrática cria uma situação bizarra: impedido de representar contra ministros nomeados, o cidadão pode fazê-lo contra presidente da República, eleito. A blindagem indignou até o presidente do Senado, engavetador de dezenas de pedidos, sempre dócil em relação ao STF.

Vai fazer o quê?

Davi Alcolumbre fez um discurso em que pediu respeito às prerrogativas do Senado, mas não deixou claro como pretende enfrentar a situação.

Indignação geral

A reação política foi imediata, de PECs que pretendem constitucionalizar o direito do cidadão pedir impeachment a denúncia de ‘golpe de Estado’.

Aliado é aliado

A decisão foi considerada abusiva em uníssono pelos políticos, exceto os de esquerda, que sempre tratam ministros do STF como aliados a Lula.

Covardia militante

A omissão da OAB nacional sobre tema tão relevante é vergonhosa. Ao contrário de outros tempos, falta coragem a entidade até para apoiar.

Lula queria ajuda da CCJ para salvar Messias

Horas após receber o relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), Weverton Rocha (PDT-MA), Lula (PT) esteve com outro senador lulista, Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O petista sondou o clima na comissão e até tentou cooptar o baiano para não pautar a sabatina de Bessias na CCJ, mas ouviu uma invertida inesperada, descartando se indispor com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Veja bem

Otto tem reafirmado que deve apoiar Lula no próximo ano e que não pretende romper com o petista, mas, no “caso Bessias”, está fora.

Dobradinha

O presidente da CCJ tem jogado junto com Alcolumbre desde a votação do projeto do licenciamento ambiental, para irritação dos petistas.

TCE em jogo

Otto mantém a boa relação com o PT até para não atrapalhar o filho, indicado para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

Melhor fechar as portas

Eduardo Girão tirou chaves do bolso, enquanto denunciava da tribuna o “verdadeiro golpe” do STF, e sugeriu fechar as portas do Senado de uma vez, economizando para os brasileiros os R$6 bilhões que custa por ano.

Venezuela é aqui

Horas após canetada de Gilmar Mendes blindar ministros do STF de impeachment, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), desabafou: “A cada dia que acompanho notícias me sinto no Brazuela”.

Congresso para quê?

Certa vez, questionado no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, sobre julgamento do marco temporal das terras indígenas, que o Congresso analisava, Gilmar soltou um “decidam o que decidirem”, para deixar claro seu pouco apreço pelos que ainda não reconhecem o poder supremo.

Isso também mata

“Depois de enfrentar o Covid, o Brasil precisa enfrentar o Supremo Tribunal Federal”, é a conclusão de Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado após auto blindagem do STF.

O que se busca

Após Dias Toffoli mandar a PF vasculhar a 13ª Vara Federal de Curitiba, na oposição a certeza é de que a verdadeira busca é de uma maneira de impedir a candidatura favorita de Sergio Moro ao governo do Paraná.

Greve preocupa geral

A greve dos caminhoneiros marcada para esta quinta-feira (4) atraiu atenção dos brasileiros: virou ‘assunto do momento’ no X e entrou nos 15 assuntos mais buscados do dia, segundo o Google Trends.

Fora do teto

Sobre remunerações que passam os R$168 mil no mês, que a coluna revelou, o STF informa que “os servidores receberam parcelas não permanentes, indenizações e benefício assistenciais”.

Pé fora

A Câmara ainda não resolveu se cassa ou não Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti, enrolado na suposta tramoia com a deputada, tenta o semiaberto. Diz que já cumpriu 20% da pena de 8 anos e 3 meses.

Pensando bem...

...o STF mirou na blindagem dos seus ministros e acertou no coração da Democracia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O código SQR

Então prefeito de Muriaé (MG), o peemedebista Odilon Carvalho (2004-2008) costumava receber com camaradagem vereadores com demandas dos bairros, e as encaminhava aos secretários com um bilhete, levado em mãos pelos interessados, inclusive de oposição, pedindo para “atender ao vereador”, e assinava. Todos ficavam agradecidos ao prefeito, mas reclamavam que as demandas não andavam. Foi quando um deles atentou para as letras SQR, abaixo da assinatura nos bilhetes. Era o recado secreto do prefeito aos secretários: “Sai Que é Rabo”.

