"E ainda dizem defender os pobres. Hipocrisia!"

...que aconteceram. Eu gosto muito dele. Muito bom. E tivemos uma conversa muito boa", de Donald Trump sobre telefonema com Lula, sem esticar o assunto "sanções"

Mesmo fugindo do Brasil para não responderem a processos judiciais, os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) custaram cerca de R$ 460 mil em apenas um mês entre salários, cotas parlamentares e remunerações de servidores.

MAIS: esse valor foi levantado com a soma dos gastos em outubro, quando nenhum deles estava no país. Os números apontam que, mesmo com a ausência física dos parlamentares, a Câmara não cortou os custos do mandato e seus gabinetes seguem funcionando.

Monique três vezes

Quando se junta, carisma, profissionalismo, dedicação e ainda beleza, não se pode esperar outra coisa a não ser sucesso. É isso que a atriz e agora apresentadora Monique Alfradique, vem conquistando. Ela que começou como Paquita aos 13 anos é um nome promissor em alta no meio de comunicação. Atualmente pode ser vista como Tamires na novela Êta mundo melhor, a frente do programa Crush Animal, que apresenta ao lado de Pedro Ottoni, no canal Multishow, e vai estrear amanhã também como apresentadora o programa Beach Life, no canal E! Entertainment. Com um excelente porte físico e quase chegando aos 40 anos conta um pouco do segredo: “Hoje eu faço exercício praticamente para a minha mente. É o momento em que eu escuto audiolivro, estudo cena, fico comigo. Gosto de caminhar, escutar música… Acho que a gente está, aos poucos, se libertando desses padrões. A aceitação vem de dentro”. Sobre os novos desafio principalmente o que estreia amanhã no qual comandará pela primeira vez um programa sozinha revelou que gosta destes desafios: “Gosto de sair da zona de conforto, de experimentar. Acho que é isso que mantém a chama acesa depois de tantos anos de carreira”. Sobre sua trajetória como artista e como mulher comenta: “Sou apaixonada pela mulher que batalhei para me tornar. Olhar para a minha trajetória ao longo desses anos me enche de orgulho e gratidão. Transitar por diferentes linguagens sempre me desafiou e me fez crescer como artista. Eu tenho uma necessidade genuína de me reinventar, de experimentar novos projetos profissionais, pois cada um me ajuda a construir uma carreira e minha vida pessoal de uma maneira sólida”.

Poderosa carta no jogo do Pão

Dois meses depois da família Coelho Diniz se tornar a maior acionista a tomar o manche da companhia das mãos do Casino, um novo movimento aumenta a tensão societária da rede varejista: a entrada em cena de Silvio Tini, um dos maiores investidores ativistas do mercado de capitais do Brasil. Ele já adquiriu 3,5% do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e segue comprando ações em bolsa. E não apenas: estaria também buscando uma aproximação de outros importantes minoritários do Pão de Açúcar, a exemplo de Ronaldo Iabrudi e Ricardo Roldão, dono da Roldão Atacadista. Ambos detêm, respectivamente, 3% e 1,95%. A intenção de Tini seria montar uma composição com poderio suficiente para pleitear ao menos uma vaga no Conselho e participação ativa na gestão da rede varejista. Os Coelhos Diniz observam cada passo de Tini com prudência e preocupação. Detalhe: Silvio não entrou no Pão de Açúcar para ser satélite de ninguém. O histórico mostra um investidor que não se contenta com papel figurativo na governança (vide Alpargatas e Rossi Residencial, na qual trava disputa com a família Rossi, acionista controladora.

Senado em família

Para não concorrer com o irmão Flávio Bolsonaro por uma cadeira ao Senado, Carlos Bolsonaro, o Carlucho está de mudança para Santa Catarina onde pretende entrar na disputa, e com chances. Pelo Rio Flávio ao lado de Cláudio Castro são os nomes favoritos para Senado, em quase todos os cenário feitos pelo Instituto Real Time Big Data. Num primeiro cenário tanto Flávio quanto o governador carioca aparecem empatados com 27% das intenções de votos, e bem distante em terceiro lugar aparece o deputado Pedro Paulo, com 12%. Em outros cenários Cláudio Castro aparece com um ou dois pontos percentuais na frente de Flávio, mas que é considerado um empate técnico.

Melhora emocional

Mesmo sendo médica a vencedora do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles demorou a descobrir o diagnostico de lipederma. Em entrevista ela disse que associava o constante cansaço, peso, queimação e inchaço nas pernas com sua profissão, que as vezes lhe exigia permanecer por horas de pé. Ao receber o diagnostico da doença correu para conseguir tratar, tentou alguns tratamentos, com alguma eficiência, mas até por conta de sua profissão resolveu fazer uma lipoaspiração especializada para tirar a gordura doente. Ela contou também que além dos sintomas da doença ela também se sentia muito insegura para algumas atividade e para alguns tipos de roupas e disse que está muito aliviada por ter superado isso. “A melhora física é enorme, mas a mudança emocional é ainda maior. Voltei a me sentir confortável no meu corpo. É como se eu tivesse recuperado uma liberdade que nem percebia o quanto me fazia falta”.

Avisou Fachin

Quando Davi Alcolumbre resolveu pautar a sabatina de Jorge Messias, um "gatilho" fez o senador andar com o escrutínio do ministro, para desespero do governo. Além de desprezar o presidente do Senado, deixando de avisar sua indicação, Lula ainda ligou para o presidente do Supremo Edson Fachin e o amapaense ficou furioso E lembrava à toda hora, resmungando com aliados próximos, ele é tão presidente de Poder quanto Fachin, mas a mágoa (se é que se pode chamar assim) do parlamentar. Alcolumbre, aliás, não tem curso superior. Era comerciante e tentou fazer uma Faculdade de Ciências Econômicas, mas acabou deixando para lá.

Salvo há tempo

Nos últimos dias, Lula entrou em campo a favor de seu nome favorito e indicado. O cancelamento da sabatina (Alcolumbre queria passar por cima, mas seus próprios aliados disseram que seria desobediência). Se a sabatina acontecesse dia 10, a interferência de Lula poderia até precipitar a derrota de Messias já na Comissão de Constituição e Justiça. Governistas vinham projetando 14 x 13 votos pro-Messias na CCJ, mas, no limite, Alcolumbre poderia "virar" um único voto e a indicação seria derrotada. No plenário, as projeções são negativas para Messias, que conta com 30 ou 31 votos, embora necessite no mínimo de 41.

Só no ano que vem

Davi Alcolumbre quer derrubar a indicação de Lula à vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo. Na história do STF, Jorge Messias corre o risco de ser a primeira indicação rejeitada em 131 anos, desde o caso único de Candido Barata Ribeiro em 1894. Agora, obrigado a adiar a sabatina, Alcolumbre engrossou na linguagem "contra o Executivo". E ameaça fazer a sabatina depois das eleições do ano que vem. O hoje ministro André Mendonça esperou cinco meses e é considerado um bom nome no Supremo (na época, Alcolumbre queria o procurador-geral da União, Augusto Aras, no seu lugar).

Dívida do setor elétrico

As distribuidoras de energia elétrica, puxadas pelas estatais quebradas, lideram as dívidas bilionárias em ICMS: representam 20% do total de R$ 1,17 trilhão. A gaúcha CEEE-D deve ao governo do Rio Grande do Sul nada menos do que R$ 3,17 bilhões em ICMS. Em Roraima, a Amazonas Energia, presenteada aos irmãos Joesley e Wesley Batista, deve R$ 877milhões ao Estado, um dos mais pobres do Norte. Por obra do governo petista, a dívida federal de R$ 14 bilhões da elétrica dos Batista será paga pelos brasileiros, na conta de luz, por 15 anos.

Outra mega dívida

O setor de energia elétrica e combustíveis acumula passivo tributário que impressiona. Dados da Dívida Ativa e da Finafisco revelam que as empresas como o Grupo Refit e a Petrobras devem juntas mais de R$ 36 bilhões em ICMS, que representa 80% das receitas estaduais. Concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, esse calote equivale a 3% do PIB do setor energético nacional. O Grupo Refit, ex-Manguinhos, é o maior devedor do fisco estadual com R$ 20,8 bilhões devidos de ICMS sobre derivados de petróleo. A Petrobras, R$ 15,1 bilhões em 15 estados.

Delação em família

Familiares de dois diretores do Banco Master presos - agora, já soltos -na operação que levou Daniel Vorcaro para a cadeia (também está solto, mas de tornozeleira) procuraram criminalistas conhecidos em São Paulo, nos últimos dias, avisando que estão dispostos a colaborar com as investigações. Traduzindo: topam delação premiada. Mais: no meio de tudo, Daniel perdeu seu iate antes dele ficar pronto. Era um super-iate que estava sendo construído sob encomenda na Europa e com valor estimado em 100 milhões de euros, mais caro do que um de seus três aviões que custou R$ 200 milhões.

Dando uma resposta

Michelle Bolsonaro resolveu responder ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos, que fez questionamentos para saber onde ela estava na hora da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 22 de novembro. Em uma postagem no Story do Instagram, começou afirmando que ele não estava por perto e que não conhecia a rotina para fazer supostas críticas. E finalizou: “Muitas pessoas se precipitam em julgar na ânsia de aparecer, preferindo expor sem sequer saber o que realmente está acontecendo. Meu marido me pediu que eu não cancelasse as agendas, até porque temos prazos da janela eleitoral a cumprir, além da missão de capacitar nossas lideranças, levar uma palavra de fé e esperança ao nosso povo e encorajar o povo de bem a não desistir”.

Plano S

Ao que parece nem o presidente Lula nem o presidente do Senado Davi Alcolumbre, estão dispostos a ceder ou pelo menos aceitar a indicação um do outro para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no STF.Asaída seria um nome que agradasse os dois, que é difícil. Outra possibilidade (e a que tem maiores chances) é de um nome que agrade grande parte do Senado e também seja bem-visto pelo Supremo. E já surge um nome com esta possibilidade: Simone Tebet, atual ministra do Planejamento e Orçamento. Para quem não sabe Simone é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado em Direito do Estado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora só falta consultar a própria ministra.

Mistura Fina

Coube a Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentar apagar o incêndio entre PT e Hugo Motta, Eles se reuniram na residência Oficial da Presidência da Câmara. Há quem diga que a prometida vaga no Tribunal de Contas da União não está mais tão prometida. O problema de Motta nem é tanto contra o governo, mas com o deputado Lindbergh Farias (RJ) namorado, aliás, de Gleisi. Motta se refere a ele como "barraqueiro".

Para dar votos a Motta na época da corrida para a presidência da Câmara, petistas colocaram a fatura nas alturas: uma cadeira e corte de contas. A cadeira em jogo é a do ministro Aroldo Cedraz: que vai deixar o TCU logo no início do ano que vem, em fevereiro, quando completa 75 anos. Motta deixou claro a Gleisi que Lindbergh "insulta a Câmara, como se as pautas da Casa não fossem acordadas entre líderes".

A Raízen prepara dois movimentos mais agudos em seu plano de desmobilização de ativos: está quase fechando a venda de suas operações na Argentina e no Paraguai. O acordo mais avançado é a negociação dos ativos no mercado argentino para um consórcio formado por empresários locais e pela suíça Mercuria. Tanto a Cosan quanto a Shell, controladoras do grupo, já teriam aceitado a oferta em torno de US$ 1,3 bilhão. O pacote engloba a refinaria Dock Sud e cerca de 700 postos da bandeira Shell, que representam 20% do mercado de distribuição de combustíveis no país.

Mais venda de ativos da Raízen: no Paraguai, as tratativas passam pela venda de 300 postos de combustíveis para a estatal Petropar. A saída da Argentina e Paraguai marcará o fim das atividades operacionais da empresa no exterior (restarão apenas escritórios comerciais). A venda dos ativos na Argentina desponta como o passo mais importante no processo de desmobilização de ativos até agora. Em termos financeiros, a operação vai superar a soma de todos os demais ativos negociados desde março. No período, Cosan e Shell levantou R$ 4,5 bilhões, com a venda de usinas de álcool e controladas na área de geração de energia.

In – Chá de menta

Out – Chá branco