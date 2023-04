"E ainda tem quem diga que Lula é o pai dos pobres"

CLÁUDIO HUMBERTO

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) quer acesso às câmeras de segurança do Senado no dia 8 de janeiro

G. Dias’, amigo e confidente, é o general de Lula

Qualquer general à frente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) acabaria na vala comum “bolsonarista”, onde os petistas desterram seus inimigos, mas jamais seria o caso de Gonçalves Dias.

Amigo e confidente do presidente Lula há décadas, desde os anos chefiando sua segurança, entre 2003 e 2010, período em que testemunhou fatos que inimigos de Lula adorariam saber, como os “resgates” do chefe de célebres noitadas. Dias agiria como mostram os vídeos a serviço de Lula, jamais contra ele.

Mais do mesmo

Após as imagens serem divulgadas, petistas e jornalistas idem tentaram atribuir ao general leal a Lula fantasiosa ligação à “conspiração golpista”.

Sepultura

A confiança de Lula em “G. Dias”, como ele chama o amigo general, foi consolidada pela atitude de jamais deixar vazar nada de comprometedor.

Profissionalismo

A discrição de G. Dias não é um atributo particular, mas condição exigida no Exército de quem chefia integra a segurança presidencial.

Reduzindo danos

A saída do general no mesmo dia do vazamento do vídeo foi mais um gesto de lealdade, com objetivo de “reduzir danos” ao chefe e amigo.

Cinco senadores torram R$1 milhão em passagens

O Senado precisa de apenas cinco parlamentares para ultrapassar a emblemática marca de R$1 milhão torrados com passagens aéreas por conta do pagador de impostos. Tutti buona gente: somados, os senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Romário (PL-RJ), Fernando Bezerra Coelho, (MDB-PE) e Fabiano Contarato gastaram sem piedade a exata quantia de R$1.053.615,14. Isso considerando apenas o ano de 2022.

No topo

Veneziano Vital do Rêgo lidera o ranking, gastou R$222.957,62 ao longo do ano passado. Foi o senador que mais gastou em passagens.

Prata

O líder do Lula no Congresso, Randolfe Rodrigues, leva a medalha de prata dos gastadores: R$217.433,90. Sem verter uma só lágrima.

Ponte aérea

O ex-craque Romário também gastou bem, foram R$211.109,68. Na cola, vem FBC, que torrou outros R$207.414,27.

Mico diplomático

Na reunião virtual que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou US$500 milhões para o Fundo Amazônia, o presidente Lula (PT), principal interessado, conseguiu a façanha de chegar atrasado.

Artistas

Tentando “explicar” as imagens que sugerem o envolvimento do atual governo nos atos de vandalismo de 8 de Janeiro, deputados do PT só faltam dizer que Bolsonaro indicou o general de Lula ao cargo.

Deixa quieto

Após a coluna revelar elo do desembargador Marcelo Malucelli com Sérgio Moro, o magistrado se afastou dos processos da Lava Jato. O desembargador é pai de sócio do senador em banca de advogados.

Fogo amigo

As primeiras críticas à regra fiscal de Fernando Haddad (Fazenda) já apareceram. E vieram da... base aliada. Presidente do Psol, puxadinho do PT, Juliano Medeiros classificou a proposta como “muito ruim”.

Mamata lotérica

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), que deu uma boquinha ao neto do Lula, deuum prêmio de loteria a José Carlos Felizola, secretário de Meio Ambiente: cago vitalício no Tribunal de Contas.

Se matasse...

A família Requião não vê a hora de deixar o PT. Sobram críticas a Lula e ao partido. Requião, pai e filho, históricos quadros do MDB, foram para o PT em 2022. Desde então, falta espaço para tanto arrependimento.

Adeus, la liberté

O francês Ernest Moret, da editora esquerdista Éditions La Fabrique, foi preso pela polícia inglesa a caminho da Feira do Livro de Londres sob suspeita de suposto “terrorismo” por seu envolvimento nos atos contra o presidente da França, o ‘politicamente correto’ Emmanuel Macron.

Desmonte do mal

A ex-deputada estadual Janaina Paschoal destacou o trecho da proposta do marco de Fernando Haddad (Fazenda), que retira a obrigatoriedade do governo de cumprir metas fiscais: “passará a ser uma possibilidade”.

Pensando bem...

...após taxar compras na internet, o governo Lula quer imposto para games. Para afastar ainda mais o jovem, só falta taxar balada e Whatsapp.

PODER SEM PUDOR

Políticos mãos-de-vaca

Um grupo de políticos discutia certa vez sobre colegas avarentos. Alguém lembrou o dia em que o deputado Hugo Rodrigues da Cunha decolava do aeroporto de Uberaba quando viu pela janela um homem montando “Cinco Estrelas”, seu cavalo favorito.

Ele pegou o primeiro voo de volta só para dar uma bronca no capataz da sua fazenda. O senador Heráclito Fortes, então no PFL-PI, arrancou gargalhadas ao brincar com outro mão-de-vaca conhecido: “Ouvi dizer que Tancredo era careca para não ter que emprestar o pente...”

*Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos