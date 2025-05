"É aparelhamento puro e afronta à verdade"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Para Evair, assédio ou ameaça intimida Motta

O deputado Evair de Melo (PP-ES) acha que algum tipo de “assédio moral, chantagem ou ameaça” pode ter forçado a mudança de atitude do presidente da Câmara, Hugo Motta, que prometeu à oposição não impedir a votação do projeto da anistia, nem dificultar investigações, como a CPI do INSS, mas age como se estivesse intimidado, fazendo corpo mole. “A gente não sabe bem o que aconteceu”, alerta Evair, “mas teve sim assédio moral”, afirmou o capixaba ao podcast Diário do Poder.

Sob consideração

A aversão do STF ao tema da anistia também sugere que a suspeita de algum tipo de assédio “tem que ser considerada”, afirma o parlamentar.

Futuro difícil

“Imagino que ele vai ter sérias complicações [na eleição de 2026]”, prevê Evair, sobre o futuro do atual presidente da Câmara.

INSS roubou a cena

O deputado do PP-ES reconhece que a anistia divide relevância nas pautas da oposição com a CPI/CPMI para investigar o roubo no INSS.

Perderam o pudor

Sobre o assalto bilionário aos aposentados do INSS, Evair Melo admite o seu espanto: “Perderam completamente o pudor!”

MS de Tebet reprova Lula e não vota nele em 2026

Os brasileiros do Mato Grosso do Sul, Estado da ministra Simone Tebet (Planejamento), reprovam de forma contundente o governo de Lula (PT): 63,2% no total. Os números do Paraná Pesquisas, que realizou seu levantamento entre os dias 13 e 16 deste mês, apontam que apenas um terço dos entrevistados (33%) aprovam o atual governo petista, enquanto 3,2% ficaram em cima do muro. O MS é também o Estado cujo governador Eduardo Riedel (PSDB) é favorito à reeleição.

Reprovação é geral

Lula é reprovado em todas as faixas etárias e todos os níveis de escolaridade, mesmo entre os que têm apenas ensino fundamental.

Nunca antes neste País

No MS, a reprovação a Lula chega a 70,4% dos eleitores de ensino médio e 71,7% dos que têm nível de ensino superior.

Se trabalha, rejeita

Entre os que trabalham e compõem a População Economicamente Ativa (PEA), expressivos 67,7% rejeitam Lula. E também 54,9% dos inativos.

Damares Holmes

Foi Damares Alves (Rep-DF), e não a investigação da Polícia Federal, quem descobriu os carrões milionários do “Careca do INSS”. Quis o destino que um dos maiores beneficiados pelo roubo aos aposentados guardasse a frota no mesmo prédio onde a senadora tem escritório.

Maio Vermelho no STF

O STF se iluminou intensamente no melhor vermelhão petista, quando a oposição é levada ao cadafalso. Juram por lá que é a campanha “Maio Laranja”, de combate ao abuso sexual infantil. Mas carregaram na tinta.

Pés pelas mãos

O ex-governador João Dória fará em São Paulo, dia 26, um dos seus eventos caça-níqueis com objetivo de atrair investimentos... para o Rio de Janeiro. “Dá para entender porque o Doria meteu os pés pelas mãos no governo”, ironiza um dos principais secretários do governo Tarcísio.

Quanto mais mexe...

Apareceu a 3ª versão do vexame de Janja atacando o TikTok diante do chinês Xi Jinping. Primeiro vazou que foi Janja que se meteu, depois, Lula assumiu a culpa. Agora, Lula planta que ele “pediu auxílio” à Janja.

PP cresce

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, se filia amanhã (22) ao Progressistas de Ciro Nogueira. A filiação contará com o testemunho do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Rep).

Antissemita perdeu

Foi mantida a condenação do ex-vereador de São Paulo Adilson Amadeu (União) a dois anos e meio de prisão por falas antissemitas, em 2020. O Tribunal de Justiça de SP também cassou seu mandato.

Lacrou, quebrou

A Jaguar rescindiu contrato com a agência Accenture Song, responsável pela campanha “woke” que mudou a identidade visual da marca. As vendas de carros da Jaguar caíram 50% entre 2022 e 2024.

Vai sancionar?

O Senado aprovou ontem um projeto para tornar 12 de abril o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel. Para virar lei, só precisa da assinatura do presidente Lula, que é persona non grata... em Israel.

Pensando bem…

…até agora nenhum velhinho foi ressarcido.

PODER SEM PUDOR

Golpismo à mineira

O general Costa e Silva foi fulminado por uma trombose, em agosto de 1969, e os militares ficaram inquietos: não queriam empossar o vice civil, Pedro Aleixo. Outro mineiro ilustre, José Maria Alkmin, telefonou ao vice: “É preciso resistir. Volte para Minas e vamos organizar um contragolpe.” Não adiantou: Aleixo não tomou posse. Tempos depois, Alkmin foi procurado pelo general Sizeno Sarmento, comandante do II Exército, com a gravação do telefonema a Aleixo. Alkmin não perdeu a naturalidade: “Esse (Renato) Azeredo (deputado do PSD, como ele) é terrível! Sabia que imitava minha voz com perfeição, mas desta vez ele foi muito longe!”