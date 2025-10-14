Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"É assim que o PT trata o Estado: como a casa da mãe Joana"

Partido Novo, em nota de protesto após decreto de Lula aumentando poderes de Janja

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

14/10/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Governo Lula banca viagens de chefe da Contag

O governo Lula bancou ao menos 19 viagens de Vânia Marques, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), entidade controlada pelo PT e das que mais se beneficiaram do roubo aos aposentados, com faturamento estimado em R$3,7 bilhões. Vânia substituiu Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Veras (PT-PE). Sua posse foi em 3 de abril e 20 dias depois a Polícia Federal colocou nas ruas a Operação Sem Desconto, que revelou a gatunagem.

Agenda palaciana

A primeira viagem foi em junho de 2023. Vânia voou de Salvador (BA) para Brasília (DF), onde participou de reunião no Palácio do Planalto.

Tudo na faixa

Após o primeiro voo, Vânia ainda decolou mais duas vezes em 2023 por nossa conta. Foram outras 4 viagens em 2024 e outras 4 este ano.

Mês passado

A viagem mais recente foi entre 15 e 19 de setembro para participar de evento ligado à COP-30. Custou R$4.197, bancada com nosso dinheiro.

Cabidão

Vânia aparece pendurada em “conselhos” inventados pela gestão de Lula e até comitês ligados ao programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Lula tenta blindar Janja no caso de jatinhos da FAB

O decreto de Lula (PT) ampliando os “poderes” da primeira-dama, como se ela tivesse algum, objetiva apenas blindar Janja das múltiplas denúncias aos órgãos de controle sobre os gastos que a oposição considera abusivos, na utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Ela não tem esse direito: a lei define que o uso de jatinhos da FAB é reservado a chefes de Poder, ministros de Estado e comandantes militares, e recentemente estendeu a mordomia a ministros do STF.

Ele se blindou

Ao ampliar “poderes” de Janja para que ela continue a bater asas por conta do pagador de impostos, Lula também se blinda de processos.

Batom na cueca

A Casa Civil é que requer jatinhos da FAB para Janja, e isso coloca Lula vulnerável a denuncias de crimes de responsabilidade, por exemplo.

Explicações

O Planalto sempre refuta indagações sobre extravagâncias de Janja em viagens alegando que “primeira-dama não é cargo público”. Agora é.

Estranha omissão

O diretor da ANP Pietro Mendes escondeu dos outros diretores a ação de fiscalização na Refit no início do mês. A informação é de funcionários da ANP que participaram do pente fino. Ligado a Alexandre Silveira, Pietro deixou a presidência do Conselho da Petrobras para ser diretor da ANP.

Tropa de choque

O Planalto deve ter muto medo da CPMI do INSS, a julgar pela tropa de choque que criou para atrapalhar o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e proteger depoentes que possam abrir a boca.

Chegando ao topo

Kim Kataguiri (União-SP) divulgou lista de autoridades do governo Lula (PT) cujas convocações já pediu à CPMI, incluindo os ministros Wolney Queiroz (Previdência) e Jorge Messias (AGU), candidato ao STF.

Vai falar

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) torce por uma delação premiada sobre a bandalheira no instituto. O senador criticou a blindagem do STF aos investigados: “uma hora alguém abre a boca”.

Sem chance

Torcendo por um “rasgo de bom senso” de Lula, Rogério Marinho (PL-RN) avaliou como deveria ser o próximo ministro do Supremo, “precisa de juízes, não de militantes”. O senador admitiu não ter muita esperança.

Camarão flambado

A senadora Damares Alves (Rep-DF) cobra explicações do Ministério de Minas e Energia sobre gastança com camarões e hotéis de luxo a parentes do presidente do Serviço Geológico do Brasil.

Efeito Gaza

Discreto nas declarações, o ministro do STF André Mendonça reapareceu nas redes sociais. Celebrou a volta dos reféns que sobreviveram aos terroristas do Hamas e a reconstrução da Palestina.

Soa familiar

Em 2021, partidos, políticos e ONGs, quase todos de esquerda, criaram o que a imprensa chamou de “superpedido” de impeachment de Bolsonaro por crimes “contra o livre exercício dos poderes Legislativo e Judiciário” e “contra direitos políticos”. Sempre foram seletivos.

Pensando bem...

...o avanço da CPMI na investigação do roubo aos aposentados é inversamente proporcional ao interesse da grande mídia.

PODER SEM PUDOR

Quando um ‘animal’ fala...

Interventor de Minas Gerais, Benedito Valadares era conhecido pelo vocabulário esquálido e os gestos pouco elegantes. No início dos anos 1940, em visita a Manhuaçu, na zona da mata, ele discursou: “Manhuasuínos! Não vos desanimeis. Animais, como eu...” Foi interrompido por um apavorado assessor para informar, baixinho, que a palavra correta era “manhuasuenses”. Era tarde: a multidão, ofendida, já havia iniciado a debandada.

Cláudio Humberto

"Vamos aguardar a mais uma nomeação do atual descondenado"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sem boas perspectivas sobre a vaga no STF

13/10/2025 00h01

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Direita governa 9 dos 10 Estados mais bem pagos

Unidades da federação governadas pela direita estão no topo dos maiores salários médio do Brasil, aponta a preliminar do Censo 2022, divulgado na última semana pelo IBGE. Entre os 10 primeiros colocados (DF, SP, SC, MT, PR, RJ, RS, MS, GO e ES) apenas o Espírito Santo elegeu governador de esquerda, Renato Casagrande (PSB). A média salarial nesses Estados varia de R$4.715 a R$2.718; o rendimento capixaba é o único abaixo da média nacional (R$2.851).

 

Vermelho de vergonha

No fim tabela, o resultado é o contrário. Dos 10 Estados com menores salários médios, oito são da esquerda, um da direita e um “no muro”.

 

Espia a lista

Os oito Estados com piores resultados (em ordem: MA, PI, BA, CE, AL, PB, PA e SE) têm média salarial variando entre R$1.855 e R$2.129.

 

DNA tucano

No muro, aparece Pernambuco, de Raquel Lyra (PSD), R$2.174. Que nas eleições ainda estava no PSDB e correu de Lula e Bolsonaro.

 

Fecha a conta

O Estado gerido pela direita é o Amazonas, governado por Wilson Lima (União Brasil). A média salarial ficou em R$2.212.

 

Vieira ainda não marcou encontro com Rubio

Apesar do telefonema entre os presidentes Lula e Donald Trump e da conversa de Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ainda não há encontro marcado, tão prometido pelas autoridades brasileiras. O próprio Itamaraty admitiu a falta de agenda (“data a ser definida”) em nota oficial e fez lembrar outros casos de demora do atual chanceler em casos críticos para as relações internacionais brasileiras.

 

Recorrente

No início da crise com os EUA, após Trump enviar a carta com as primeiras tarifas, Vieira submergiu e viajou para... Zagreb (Croácia).

 

Silêncio grita

Após Maduro aplicar golpe, fraude eleitoral e ordenar o aparelho estatal reprimir opositores na Venezuela, Mauro Vieira se calou.

 

Nem autoridade

Vieira demorou 81 dias para aparecer no Senado e explicar a posição branda do Brasil em relação ao golpe de Maduro na Venezuela.

 

Não custa sonhar

Atual ministra do Meio Ambiente, Maria Silva (Rede) já deixa escapar que pode não tentar renovar o mandato de deputada federal. Aliados dizem que ela avalia tentar uma cadeira como senadora por São Paulo.

 

Trem da alegria

Aprovada na Câmara, a PEC que garante aposentadoria integral dos agentes de saúde tem tudo para acabar na Justiça. A Confederação Nacional de Municípios quer barrar o texto no Senado. Diz que é inconstitucional e tem impacto de R$69,9 bilhões aos municípios.

 

Os melhores

Confins, Brasília e Campinas são os aeroportos, acima de 10 milhões de passageiros, com melhor avaliação do País. O resultado está na pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

 

Olha o golpe

Levantamento da Teltec Solution comprova como a malandragem deita e rola no País: o Brasil concentra 90% das tentativas de ataques cibernéticos na América Latina; cerca de 550 mil ocorrências por dia.

 

A ver

O TCU autorizou investigação sobre uso irregular da Lei Rouanet em 1º de maio de 2024. O evento serviu de palanque para Lula e o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP). A ação foi movida pelo Partido Novo.

 

Prêmio de consolação?

Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco perdeu espaço no PSD em Minas Gerais e anda tão mal nas pesquisas que não tem chances de voltar ao Senado... mas se movimenta para faturar vaga no STF.

 

E não tem base

O deputado Osmar Terra (PL-RS) observa que além das sucessivas altas de impostos criadas por Lula e cia. em menos de três anos, o petista ainda criou um ministério. Total: 41 ministérios.

 

Identifica com quem?

Ex-presidenciável, Aécio Neves (PSDB-MG) disse que “mais da metade dos brasileiros não se identifica nem com Lula nem com Bolsonaro”. O PSDB, vice de Simone Tebet (MDB), obteve 4,16% dos votos em 2022.

 

Pensando bem...

...“pré-agenda” não é encontro.

 

PODER SEM PUDOR

Convite irrecusável

Os muitos anos como interventor em Minas deixaram Benedito Valadares mal-acostumado. Ao anunciar que deixaria a vida pública, ele respondeu assim ao convite para ocupar cargo de direção em uma empresa privada: “Vou ter gabinete? Secretárias? Telefones?...”. O presidente da companhia respondeu afirmativamente, ele continuou: “carro preto com motorista? Vou ter carro preto?”. O executivo respondeu: “Isso não estava nos planos, governador, mas a gente dá um jeito”. “Então eu aceito, uai...:” respondeu Valadares, com um sorriso maroto.

ARTIGOS

Dia das Crianças na era das telas e conexões

11/10/2025 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

Houve um tempo em que ser criança era sinônimo de ar puro e liberdade. Tempo para inventar mundos com bonecas e carrinhos, skates e bolas; para se perder em brincadeiras sem fim, apenas o prazer de ser criança. Hoje, as crianças estão cercadas de telas que orientam seus desejos e emoções. Robux, gemas, skins e avatares se tornaram os brinquedos modernos, enquanto a infância analógica, com suas brincadeiras ao ar livre e contato direto com a natureza, parece ter ficado para trás.

O Dia das Crianças, tradicionalmente marcado por presentes e brincadeiras, precisa ser encarado como um alerta social. Devemos refletir sobre como nossas crianças estão vivendo a infância. O vício em jogos digitais revela um cenário preocupante: meninas e meninos da geração alpha enfrentam rotinas que antecipam responsabilidades cognitivas e emocionais. Muitos jogos incentivam objetivos complexos, competitividade e metas constantes, gerando ansiedade e frustração precocemente.

Embora a Organização Mundial da Saúde reconheça que apenas uma pequena parcela dos jogadores desenvolva gaming disorder, que é um transtorno comportamental caracterizado pelo uso excessivo de jogos digitais, o fenômeno merece atenção pública, pois não se trata apenas de saúde: é também um desafio social e comunicacional do nosso tempo.

Estudos internacionais, como o “Global Prevalence of Gaming Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis”, publicado em 2021, indicam que cerca de 3% a 4% dos jovens no mundo apresentam padrões de jogo compatíveis com o transtorno. Apesar de parecer uma proporção pequena, quando aplicada em escala global, este dado representa milhões de jovens.

No Brasil, a pesquisa TIC Kids On-line mostra que 24% das crianças têm acesso à internet antes dos 6 anos, ampliando a exposição precoce às telas. Além disso, inquéritos internacionais da Unicef, em parceria com a International Telecommunication Union (ITU), indicaram que um em cada três jovens já sofreu bullying on-line, revelando problemas nas formas de comunicação e na convivência que se estabelecem nesses ambientes digitais.

A aprovação recente do ECA Digital (Lei nº 15.211/2025) reforça a urgência de proteger nossas crianças. Essa legislação estabelece diversas obrigações para aplicativos, jogos eletrônicos e redes sociais, com o objetivo de tornar o ambiente on-line mais seguro. Entre as medidas previstas, destacam-se a verificação confiável da idade, a oferta de ferramentas de supervisão familiar e normas específicas para a publicidade direcionada a menores. Ao mesmo tempo, a Base Nacional Comum Curricular já define as competências e habilidades essenciais que devem ser desenvolvidas pelos estudantes em todo o País, incluindo educação digital e midiática.

Cabe às famílias exercerem a mediação ativa: estabelecer limites claros de tempo e acompanhar o conteúdo consumido. Para as escolas, o desafio é incorporar a discussão sobre mídias e jogos no processo pedagógico, de modo a preparar os alunos para navegar em rede com segurança e responsabilidade. E, para a sociedade como um todo, trata-se de construir uma cultura em que as competências digitais não substituam, mas complementem as experiências de infância que envolvem imaginação, criatividade e contato humano.

Neste 12 de outubro, mais do que brinquedos ou presentes, as crianças brasileiras precisam de um ambiente seguro, tanto físico quanto digital, para poderem crescer, brincar e aprender sem as pressões de um mundo adulto que insiste em antecipar etapas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 5 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 6 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 4 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 5 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?