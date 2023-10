Dados do Ministério da Saúde revelam que a fila do SUS está andando. O investimento para o Programa Nacional de Redução de Filas é de R$ 600 milhões e cinco estados já podem reduzir suas filas de espera (TO, SE, PB, PI, MS).

Mais: um milhão de procedimentos é a fila para cirurgias eletivas pelo SUS e 487 mil é o que secretarias estaduais e municipais já podem realizar com os recursos. O percentual previsto de redução da fila é de 45%.

No clima de

halloween

A jornalista e apresentadora Patricia Poeta (primeira foto completou 47 anos no último dia 19, e não deixou a data passar em branco, promoveu uma festa para cerca de 500 convidados no Espaço Armazém, Vila Leopoldina, em São Paulo, com o tema de halloween. O som ficou por conta do Tchakabum, o axé dos Filhos da Bahia, além de seu filho o DJ Felipe Poeta e outros três DJs, com cardápio criado pelo restaurante Paris 6 e com doces assinado pela Lu Chocolates. “Estou ótima, estou muito feliz com meu trabalho. Tô muito feliz de estar morando aqui em São Paulo, tenho uma família linda, um filho que eu adoro. Então é maravilhoso, tenho que celebrar mesmo”. E completou: “Quis que meus 47 anos começassem com pessoas amadas, com pessoas queridas, e que se prolongue por todo o ano. Não é sobre agradar ao outro, mas é simplesmente uma delicadeza de fazer o dia do outro melhor. É nisso que temos que pensar. A minha festa é sobre isso. Viva ela, a vida. Viva o novo ciclo que está chegando”. Vestida de rainha das trevas, Patricia recebeu entre tantos convidados, da segunda foto a esquerda para à direita, Tati Machado e Amanda Meirelles, ambas fantasiadas de noivas zumbis, Valéria Almeida como bruxa moderna, Thelminha Assis, como agente MIB e Paula Fernandes como bruxa.



Sem bengala

e óculos novos



Depois de exames de radiografia do quadril no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, Lula foi liberado por seus médicos para voltar a despachar no Planalto, esta semana. Ele próprio tratou de anunciar na sexta-feira (20) seu retorno à sede do Executivo numa transmissão pela internet, ao lado de Janja. Lula ainda caminha com certa dificuldade, quando recorre ao andador e já fez poucas tentativas com uma bengala (não gosta porque acha que “fica com jeito de mais idade”). Também não pode ficar sentado muito tempo, tem ficar de pé e movimentar a perna operada. Tem de sentar-se também em cadeiras altas (almofadas ajudam) para não dobrar a mesma perna. Na semana passada, já recebia assessores e alguns ministros. A maior novidade são os óculos de aro redondo, escolha de Janja. Ela acha que o maridão “fica com certo ar intelectual”, depois da blefaroplastia.

Cantando

o hino

Cantar o hino num evento é considerado um sinal de prestigio. E no próximo GP Brasil de Fórmula 1, que acontecerá no dia 5 em Interlagos, São Paulo quem terá esse privilégio será a cantora Ludmilla. No anúncio da participação da funkeira (e pagodeira) a organização do GP rasgou elogios a cantora: “o potente vocal mezzosoprano da cantora certamente emocionará o público de Interlagos”. Vale lembrar que Lud (como é chamada pelas pessoas mais próximas) foi a primeira cantora negra da América Latina a ultrapassar três bilhões de streams no Spotify.

In – Arroz biro birô

Out – Arroz Pilaf



Super estrutura



Lula e Janja armaram uma super estrutura no Alvorada: só o consumo de água e luz de janeiro para cá custou mais de R$ 1 milhão. O casal escalou 74 funcionários, que se revezam 24 horas e incluem 11 motoristas para 11 carros, maitre, chef de cozinha, garçons, camareiras, fisioterapeutas e outros. A estrutura milionária também inclui alto consumo de gás na cozinha palaciana: R$ 57,3 mil. A conta de água para o viveiro dos pássaros nos primeiros oito meses bateu os R$ 265,8 mil.

Namorada nova

Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro está malhando todos os dias na Bodytech, unidade do Jardim Botânico, no Rio. Quer perder peso (engordou na prisão) e ganhar um pouco de músculos. Acha que deve se cuidar: está com 60 anos e de namorada nova. Ela é Saliha Istanbuli, jornalista, 50 anos, que tem uma filha adolescente do relacionamento anterior. Não vai demorar para morarem juntos.



Nova turbulência

Vira e mexe, as relações entre o governo Lula e o Senado vive fase de turbulência. Agora, a casa presidida por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) quer enrolar sabatinas e votações de nomes que dependem do aval de senadores. Agora, um dos pontos de tensão são as indicações para o Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os senadores querem ser ouvidos. Uma das vagas que deverá ser preenchida e que agrada ao Senado é do consultor Carlos Jaques, mas eles querem mais. No Cade, a reclamação é que Fernando Haddad tem “excesso de prestígio”, mas não tem um voto.

FAMÍLIA UNIDA



Jair Bolsonaro quer lançar seu filho Jair Renan na política no ano que vem: ele deverá sair candidato a vereador em Balneário de Camboriú (SC) onde mora desde que ganhou um cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC). Detalhe: o ex-presidente só liberará Jair Renan caso ele tenha condições de concorrer “sem virar chacota” dos adversários. Carlos Bolsonaro concorrerá à reeleição na Câmara Municipal do Rio, mas em 2026 tentará a Câmara Federal, ao lado do irmão Eduardo que também pretende se reeleger. Mais: Michelle, ex-primeira-dama, disputará em 2026 uma cadeira no Senado pelo DF. Ele acha que a elege “com um pé nas costas”.

Concorrente de Israel



O conflito entre Hamas e Israel poderá abrir maior espaço para a Embraer no setor de Defesa. A guerra eclode no momento em que a empresa brasileira e a Israel Aerospace Industry travam disputa por contratos na América do Sul. As duas companhias estão no páreo para fornecimento de aviões às Forças Armadas da Colômbia e Argentina. São negócios fundamentais para a parceria entre a Embraer e a sueca Saab ganhar altitude. Ambas firmaram acordo para a venda conjunta dos caças F-39 Gripen que serão montados em Gavião Peixoto (SP). O contrato de maior interesse da dupla é o fornecimento dos caças à Força Aérea colombiana (encomenda de US$ 1 bilhão).

ALMANAQUE



Em três anos, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, nomeou quatro secretários da Polícia Civil. O primeiro foi preso por envolvimento com o jogo do bicho. O segundo ficou se arrastando com o status de interino e o terceiro, José Renato Torres, durou só 17 dias no cargo. Para muitos, será lembrado por uma surpreendente revelação. Perguntando sobre 58 celulares apreendidos em presídios de segurança máxima, disse que os aparelhos “eram úteis para orientar operações (!)”. Seu sucessor é Marcus Amin, delegado e influenciador digital.



Melhor à vista

O Vanguard Group comprou um expressivo volume de ações do Magazine Luiza. Maior gestora de fundos de investimento do mundo, com mais de US$ 7 trilhões sob sua guarda, teria saído de 1,6% para pouco mais de 2% do capital da rede varejista. As aquisições ocorrem poucos dias depois do Magazine Luiza anunciar que vai aderir ao Remessa Conforme, programa do governo federal que oferece isenção de impostos de importação para compras internacionais de até US$ 50. Mais: a rede está lançando campanha que oferece maiores descontos para quem paga em dinheiro vivo ou por PIX (o caixa deve andar magro).

FARTA ESPIONAGEM

A Polícia Federal, que está investigando o esquema de espionagem que vigorou no governo Bolsonaro, chamado de First Mile, já identificou que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) teria monitorado passos de políticos, jornalistas, advogados e adversários do ex-presidente. A investigação revela que o sistema foi acionado mais de 30 mil vezes e outros 31.200 acessos foram apagados posteriormente. Com a ferramenta, a Abin podia monitorar passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses (deixou de ser usada em maio de 2021). Foi produzida pela israelense Cognyte (ex-Verint).



MISTURA FINA

LÍDER da oposição, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) aposta que 10% dos parlamentares do PL na Câmara deverão deixar o partido. Acha que esses se filiaram ao partido porque achavam que Jair Bolsonaro seria reeleito. A oposição monitora a “taxa de governismo” de deputados, de acordo com votações orientadas pela bancada do governo. Entre esses, está Tiririca (SP), o mais “lulista” da legenda com 88% de alinhamento.

O MINISTÉRIO da Saúde quer incorporar ao Programa Nacional de Imunizações a vacina contra vírus sincicial respiratório, causador de infecções, em especial a bronquiolite. É uma das principais causas das infeções das vias respiratórias e pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas. Segundo dados da Fiocruz, 60% dos casos de Síndrome Respiratórias Agudas Graves até os quatro anos de idade são causados pelo vírus sincicial.

DESDE que assumiu, a ministra Nísia Andrade (Saúde) tem tratado com prioridade ampliar o leque de imunizantes disponíveis no SUS. Entre 2001 e 2015, a média da população com as vacinas em dia sempre esteve acima dos 70%. Em 2019 despencou – o que não chega ser novidade – no governo Bolsonaro. A Saúde já fez pedido da vacina do vírus respiratório na Anvisa e aguarda aprovação. O imunizante, batizado de Abrysvo, é produzido pela Pfizer e a segunda requisição é a da vacina Arexvy, da GlaxoSmith Kline.

O VÍDEO que Jair Bolsonaro gravou para a campanha de Javier Milei, o “El Loco” e foi postado na semana que antecedeu o primeiro turno nas eleições presidenciais da Argentina não ajudaram muito a candidatura do deputado ultraliberal, que teve menos votos do que garantiam as pesquisas. O depoimento foi postado nas redes sociais ao lado da frase que virou um bordão da campanha de Milei: “Viva la Libertad, carajo”.

ESTÁ nas redes sociais: o conhecido empresário de segurança e terceirização Washington Cinel, dono da Gocil, conseguiu um empréstimo de R$ 510 milhões no Banco do Nordeste (BNB), dando como garantia uma fazenda que só estava em seu nome devido a um outro empréstimo contraído pelos vendedores. A Gocil teria hoje dívidas estimadas em R$ 1,76 bilhão.

A FAZENDA foi comprada pela Cinel em 2021 da empresa Enforce, controlada pelo BTG e que atua no setor imobiliário por R$ 42 milhões, com pagamentos em várias parcelas. Ele foi um dos grandes apoiadores de Jair Bolsonaro e ganhou títulos de “empresário do ano” muitas vezes dados pela Lide, empresa do ex-governador paulista João Doria. As relações entre eles – grandes amigos – sofreram estremecimento devido à virada da Cinel para os lados de Bolsonaro.