Claúdio Humberto

"É hora de reparar a injustiça desse processo de caça às bruxas"

Deputado Rodrigo Valadares (União-SE) sobre a discussão do projeto de anistia

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

17/09/2025 - 07h00
Anistia envolve vaga para o Senado na Paraíba

As condicionantes para desenrolar (ou travar) o projeto de anistia na Câmara passam pela disputa das duas vagas de senador na Paraíba. Para manter obediente o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep), Lula (PT) ameaça apoiar o governador João Azevêdo (PSB), e outro aliado para a segunda vaga, Veneziano Vital do Rêgo (MDB). É tudo o que Hugo Motta (Rep) não quer: seu candidato ao Senado na Paraíba é o próprio pai Nabor Wanderley, e exige apoio do petista na campanha.

Será sacrificada

A senadora Daniella Ribeiro (PP), em fim de mandato, era um problema, mas virou parte da solução e deve ser alijada da disputa paraibana.

Presente de mãe

O filho da senadora, Lucas Ribeiro, é vice-governador e quer subir um degrau. Com apoio da máquina e de Lula, Daniella topa deixar a disputa.

A conta não fecha

Mesmo com a senadora fora, há ainda dois aliados de Lula na disputa. É aí que está o imbróglio: qual relação o petista vai azedar.

Regresso tucano

Para piorar para Lula, quem anda sendo cotado para o Senado, com chance de vitória, é um opositor: Cássio Cunha Lima (PSDB).

Denúncia da Refit levou ANP a gasolina batizada

Denúncia da refinaria privada Refit, sobre um caminhão tanque com metanol em São Paulo para adulterar combustíveis, contribuiu para que a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) identificasse, em julho, 27 postos com gasolina batizada. A Operação Carbono Oculto revelou que os controladores dos estabelecimentos têm conexão direta com o crime organizado. Os sócios dos postos fiscalizados se repetem em quatro agentes principais, que controlam cerca de 90 postos em São Paulo.

Lista de quatro

ACL Holding e Participações Ltda, Ricardo Romano, Bruno Sato Alves Pereira e Rodrigo Leoterio Moraes, suspeitos de ligação ao PCC. 

Histórico ruim

Alguns desses personagens, inclusive, já foram autuados anteriormente por adulteração por metanol e outros com histórico de prisão.

Bandeiras pretas

As distribuidoras sempre ligam adulteração a postos “bandeira branca”, mas 39 postos investigados têm bandeira da Shell, Ipiranga e BR.

Enxugando gelo

Ao lamentar a execução do colega Ruy Fontes, em São Paulo, registrada em vídeo, o delegado Nico Gonçalves disse que os policiais enxugam gelo. Revelou que ao menos 70% dos crimes no Brasil são praticados por reincidentes, presos pela polícia que são soltos por decisão judicial.

Ceará sob controle?

Cearenses foram humilhados ontem pelo “salve” de fogos de artifício sobre o avanço do crime no Estado governado por Elmano Freitas (PT) e 70% “controlado”, dizem jornalistas locais, pelo Comando Vermelho.

Impressionante

Dados do Coaf citados pelo deputado Duarte Jr (PSB-MA) dão uma ideia da tunga nos aposentados: só o advogado Nelson Williams movimentou R$4,3 bilhões, a maior parte do seu cliente Maurício Camisotti, já preso.

Foi muito mais

Os R$3,7 bilhões da Contag, entidade controlada por petistas, mais os R$4,3 bilhões da dupla Williams e Camisotti, já são R$8 bilhões. Mas o noticiário ainda cita R$6,3 bilhões como o “total” da gatunagem no INSS

Como está

Banqueiros como Daniel Xavier, do festejado ABC Brasil, apostam que o Copom vai manter a Selic em 15%. “A Super Quarta deve marcar a manutenção da cautela no Brasil”, prevê.

Milhões de explicações

Ministro da propaganda de Lula, Sidônio Palmeira é aguardado hoje (17) na Câmara. Será questionado sobre gastos e a escandalosa campanha eleitoral fora de época. Só um contrato da Secom é de R$98,3 milhões.

Esqueçam o que escrevi

O senador Marcos Rogério (PL-RO), como Izalci (PL-DF), também havia requerido a convocação de Enrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, para depor na CPMI. Mas agora retirou o requerimento.

Tunga, parte 2

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pautou para esta quarta-feira (17) a segunda parte da reforma tributária. O texto trata do Comitê Gestor do IBS, responsável por arrecadar o imposto.

Pergunta no futuro

Existe prerrogativa constitucional inconstitucional?

PODER SEM PUDOR

Só rezando

Nomeado ministro da Fazenda de Itamar Franco, o pernambucano Gustavo Krause encontrou Miguel Arraes (PSB-PE) no dia da posse, no Planalto: “Vamos precisar de todo o apoio do partido...”, cochichou Krause. Arraes puxou uma baforada do seu cachimbo, olhou fixamente para o ex-prefeito do Recife, conservador histórico, e devolveu: “Gustavo, o que posso fazer é rezar por você...”

Giba Um

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania...

Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump

16/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Exportadores brasileiros e importadores americanos estão recorrendo a alternativas criativas e legais para diminuir o impacto do tarifaço de 50% imposto por Trump. Uma delas é reclassificar itens para que se encaixem na tabela de quase 700 produtos isentos de taxas.

Mais: opções são o "first sale" e o uso de zonas de comércio exterior próximas de portos americanos. Nas zonas de comércio exterior, os produtos podem ficar armazenados, retrabalhados ou revendidos sem passar por importação formal. São recursos usados também por outros países.

Giba Um

Premiação norte-americana

Em meio aos reboliços causados pela imposições e desvaneios do presidente Donald Trump, no domingo aconteceu a 77ª edição o Emmy, preimiação dos melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos exibidos no período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025. O evento aconteceu no domingo  (14) no Peacock Theater, com apresentação do  comediante Nate Bargatze. As series com maior indicações foram Severance e The White Lotus, com 10 cada uma. Severence conquistou apensas dois prêmios Melhor atriz em série dramática e Melhor ator coadjuvante em série dramática, Já The White Lotus não conseguiu nenhuma estatueta. O grande vencedor da noite foi a série Adolescence que conquistou seis estutetas para oito que concorria. Também foram destaques as séries Studio com 4 prêmios e a série The Pitt com três premiações entre elas a de melhor ator com Noah Wyle como Dr. Michael Robinavitc, que tem 54 anos e ficou conhecido por outro papel de médico na série ER Serviço de Urgência, que no Brasil ganhou o nome de Plantão médico.  Só que com certeza ficará marcado nesta premiação foi a do ator Owen Cooper, que aos 15 se tornou o vencedor mais jovem de todas as categorias de atuação masculinas ao ganhar como melhor ator coadjuvante de minissérie.  Mas sem dúvida nenhuma o grande destaque da noite foi o ator, comediante, roteirista e produtor Seth Rogen que foi o responsável pelas quatro estatuetas do Studio atuando em todas as áreas vencedoras. E quando se fala em premiação não pode faltar o famoso tapete vermelho, e entre tantos que passaram por lá estavam entre as que mais chamara a atenção Jenna Ortega, Selena Gomes, Catherine Zeta-Jones, Sydney Sweeney, Jean Smart, Rita Ora, Cate Blanchett, Jennie Gath, Scarlett Johansson entre outros.

Bets ilegais: R$ 5 bilhões

Combater as bets ilegais é como enxugar uma calota de gelo no Ártico - é o que pode dizer o Ministério da Fazenda. Cálculos recentes da Receita Federal apontam que as perdas de arrecadação chegam a R$ 5 bilhões. O governo levantou a existência de mais de 20 mil sites de bets operando irregularmente no Brasil. O número  chama mais atenção ainda diante do total de plataformas ilegais já bloqueadas pela Fazenda  e pela Anatel nos últimos onze meses, algo em torno de 15 mil. Ou seja: para cada site irregular que as autoridades tiraram de circulação, há 1,5 mil funcionando livremente no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que reúne plataformas de bets: as empresas clandestinas dominam até 60% do setor. Trata-se de um jogo de gato e rato, em que o roedor tem levado vantagem clara pela capacidade de se esgueirar por  brechas tecnológicas. O Ministério da Fazenda está deparando com uma série de limitações para perseguir sites ilegais.

Cai e levanta

Mais bets ilegais: a maior parte dos domínios tem extensões pouco usuais e é registrado a baixo custo em países que não necessariamente cooperam com autoridades brasileiras. A grande parte dessas plataformas está hospedada em servidores offshore, espalhados por jurisdições como Curaçao ou Gibraltar, o que dificulta qualquer ação judicial internacional. Outro camada vem do uso de proxies (servidores intermediários), VPNS (redes privadas virtuais) e sites espelhados, que replicam o mesmo conteúdo em múltiplos endereços. Mesmo quando um domínio é retirado, seus clones permanecem ativos.

Giba Um

Abaixo do esperado

A segunda edição to The Town que aconteceu no  Autódromo de Interlagos, em São Paulo durante os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro teve o publico abaixo do esperado. Com 105 atrações, sendo 40 nos dois principais palco reuniu 425 mil pessoas. Bem abaixo das 500 mil da primeira edição. Somente a primeira noite do festival com foco no rap e trap teve os ingressos esgotados, e conseguiu o público de 100 pessoas esperadas. A noite com menor público (75 mil) que teve em seus principais palcos atrações  como Backstreet Boys, CeeLo Green, Jota Quest e Luísa Sonza que aconteceu no dia 12/09. O segundo dia mais concorrido foi justamento o dia do rock (06/09) que teve como atrações entre tantas, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty.  Independente do público o festival recebeu diversas personalidades  que também fizeram a festa do público presente, atendendo aos fãs que conseguiam se aproximar (devido a segurança no setor vip), como Fernanda Paes Leme,  Giovana Cordeiro, FLávia Saraiva e Catia Fonseca.

Giba Um

Criptografia de tráfego

Ainda bets ilegais: a criptografia de tráfego impede a inspeção detalhada de pacotes de dados, tornando os bloqueios menos eficazes. Para agravar, as operações financeiras continuam a fluir por meio de carteiras digitais, intermediários de pagamento e criptomoedas, que reduzem a eficácia de sanções locais. As quadrilhas operam com softwares automatizado capazes de re-gistrar centenas de sites em questão de horas, ampliando exponencialmente o desafio.

Ele quer intervenção

Do ainda deputado federal escondido nos Estados Unidos sempre pode-se esperar mais do que um hambúrguer bem preparado: agora, Eduardo Bolsonaro, inconformado com a condenação de seu pai a 27 anos de prisão, defende uma intervenção militar dos EUA no Brasil. E acha que o ideal seria utilizar caças F-35 e navios de guerra para iniciar uma operação de guerra. E pergunta: "Você aceitaria ser escravo para  evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra!" Eduardo diz que defende a "luta armada para defender a democracia".

Pérola

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", 

de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump.

Mais sanções

Eduardo Bolsonaro também estaria articulando um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano , e da conversa viria o anúncio de novas sanções do governo Trump contra o Brasil e ministros do STF. Rubio já se manifestou contra a decisão do Supremo, com declarações cheias de ameaças nas entrelinhas: "Os EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas". Ao mesmo tempo, Eduardo quer que Rubio consiga aumentar a pressão sobre o Congresso para votar o projeto de anistia.

Fux condenou Valdemar 1

A estranha declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre a candidatura de Luiz Fux a senador, depois de se aposentar (deixará o STF em abril de 2028) pareceu, para muitos, queimação do ministro elogiado pela absolvição do ex-presidente. Para quem tem memória curta: Valdemar foi condenado por Fux a 7 anos e 10 meses de prisão no Mensalão, roubalheira no primeiro governo Lula. Valdemar foi condenado no Mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Fux condenou Valdemar 2

A declaração de Valdemar parecia "homenagem" mas petistas usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no Supremo. Teria sido mais fácil se unir à turma até se aposentar, mas Fux optou por julgar segundo os autos e ressaltando falta de provas. Muitos observadores atentos, durante a "aula" viram Fux ignorando indiretas, olhares para o relógio e falar por mais de 12 horas seguidas. Valdemar achou que Fux era "um herói" (!).

Valdemar escapou

No começo do ano, a PGR informou ter denunciado 63 pessoas que que bancaram pequenas despesas com comida, passagens e combustível. Grandes empresários que apoiavam Bolsonaro e pregavam o golpe não apareceram na lista. Entre eles, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que tem na folha de pagamento do partido o Capitão, Michelle e Braga Netto. Valdemar, com base em mentiras, alegou fraude e pediu anulação de 280 mil urnas depois da eleição de Lula. A PGR esqueceu Valdemar e ele suspendeu o processo na semana do julgamento.

Rejeitado

Sobre penas a serem cumpridas, a situação de Bolsonaro é mais complicada. O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, consultado antes sobre a possibilidade do ex-presidente cumprir pena em uma sala de Estado-Maior, manifestou sua contrariedade. Há uma avaliação na Força que mantê-lo em uma unidade militar poderia acirrar os ânimos internamente e seria como "levar a política para dentro do quartel de forma literal". Além disso, integrantes do governo temem que poderia provocar novo acampamento de Bolsonaristas nas imediações.

"Distraído"

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi visitar o ex-presidente Bolsonaro em meio ao julgamento da semana passada e contou que viu o Capitão sentado com uma caixa de remédios ao seu lado. E sentenciou, depois: "Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa. Você acha que no presídio alguém vai lembrá-lo de tomar o remédio na hora certa. Ele tem 70 anos e é muito distraído, não vai tomar". Por causa disso, Damares acha que ele deveria permanecer em prisão domiciliar. Damares, para quem não se lembra, é aquela figura que "viu Jesus numa goiabeira".

Mistura Fina

Antes do julgamento, a revista The Economist escreveu que os brasileiros estavam oferecendo aos americanos "uma aula de maturidade democrática". Na sexta-feira (12), o argumento foi reforçado pelos respeitados professores Steven Levitsky e Filipe Campante para o The New York Times. Eles criticam as sanções impostas pela Casa Branca para intimidar o Supremo:" Em vez de minar o esforço do Brasil para defender sua democracia, os americanos deveriam aprender com ele". Trump admitiu o veredito: "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram".

O governador Tarcísio de Freitas está de volta a Brasília esta semana para tentar intensificar a pressão pela anistia a Jair Bolsonaro após sua condenação no caso da trama golpista, repetindo articulação feita antes do julgamento da semana passada começar. Tarcisio também quer atuar para evitar que Bolsonaro vá para prisão em regime fechado e possa cumprir pena em regime domiciliar. Para tanto, Tarcísio terá de restabelecer pontes com o Supremo. Da última vez que falou sobre o STF chamou Alexandre de Moraes de "tirano" e que "ninguém aguenta mais sua tirania".

Um dos motivos para  o atraso da votação do projeto que anistia presos pela quebradeira do 8 de janeiro é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo, o que deve ocorrer até o final do mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, nesse momento, o "passe" está muito caro, já que serviria de trunfo a Barroso até antecipar a aposentadoria, o que ocorrerá apenas em 2033.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) somente irá pautar o projeto de anistia após receber sinal verde do STF. Literalmente, ele morre de medo. Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria, que gostaria de ganhar uma embaixada em Paris, mas ele já desmentiu a boataria. Deputados mapeiam decisões do ministro Edson Fachin e buscam se aproximar dele, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

In – Torta de limão
Out – Pudim de limão

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ainda bem que nós não tivemos palmas ao final do julgamento"

Ministro Marco Aurélio ironizando os excessos no julgamento de Jair Bolsonaro

15/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Salta para R$10,3 bi gasto de Lula com emendas

Disparou para mais de R$10,3 bilhões o total de gastos com emendas parlamentares do governo Lula (PT), até o dia 4 de setembro. Ainda assim, Lula e cia. não conseguem melhorar muito a relação petista no Congresso, apesar de ter conseguido manter na gaveta o projeto da anistia aos presos do 8 de janeiro. No início de julho, o total de gastos do governo com emendas parlamentares foi de “apenas” R$3,7 bilhões.

Dois tipos

O governo Lula (PT) já pagou R$9 bilhões em emendas individuais, diz o Tesouro Nacional, e R$1,33 bilhões em emendas de bancada

Referência

Maior estado da federação, São Paulo e municípios paulistas receberam R$953 milhões em emendas, este ano.

Curioso

Em 2025, a Paraíba do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep), foi agraciada com R$263 milhões em emendas.

Comparação

O Distrito Federal, com 8 deputados, recebeu uma merreca em emendas: R$88 milhões. Um terço da Paraíba, com 15 deputados.

Atuação de Alckmin desperta ciúmes em petistas

Quem entrou na frigideira do PT nas últimas semanas foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tentou algo (quase nada) para aliviar o tarifaço de 50% cobrado pelos Estados Unidos em cima de produtos brasileiros que chegam por lá. Alckmin está em alta entre ricaços do setor produtivo, já que circula entre Estados Unidos e Europa costurando acordos para novos mercados e alívio para alguns produtos, como celulose, metais preciosos, combustíveis e fertilizantes.

Dor de cotovelo

Na Casa Civil, Rui Costa, que esperava ser o gerentão e sucessor de Lula, tipo Dilma Rousseff, sofre com eterna dor de cotovelo.

Inimigo em comum

Perto da Casa Civil, outro ofuscado pelas incursões de Alckmin no tarifaço é Fernando Haddad (Fazenda). Costa e Haddad se detestam.

Poder é a questão

Para não ficar atrás dos R$30 bilhões do “Brasil Soberano” de Alckmin, Costa turbinou o Novo Pac, que será de R$52,9 bilhões (2026).

Perplexidade

Condenado pelo “golpe”, Alexandre Ramagem (PL-RJ) diz que a acusação contra ele se baseia na delação de Mauro Cid. No entanto, o deputado faz uma ponderação: nem sequer é citado na deleção.

Custo Lula

Por aqui, sem nem explicar, o tarifaço do Brasil sob Lula deixa o iphone 17 quase o dobro do preço praticado nos Estados Unidos. Lá, o smartphone parte de US$799. Por aqui, US$1.481 ou R$7.999.

Passou e disparou

A CPI Mista que investiga a gatunagem no INSS precisou de poucos dias para superar os 1577 requerimentos que a CPI da Covid recebeu em midiáticos seis meses. Esta semana, beirou os 1800.

Anistia só na esquerda

Petista raramente se preocupa com escrúpulos. No DF, um deputado distrital apresentou projeto de anistia de multas aplicadas pela Justiça a pelegos que promoveram greves ilegais e abusivas.

Cargos e grana

O governo Lula briga para tentar barrar o projeto de anistia, em vias de votação na Câmara. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) deve arroxar a base com emendas parlamentares e as boquinhas, claro.

Mãe Joana

Enquanto os Estados Unidos afundam sem choro nem vela navios de tráfico de drogas venezuelanos, no Brasil aviões traficantes são só “acompanhados”. Na quarta (10), isso rendeu fuga do piloto traficante.

Como eles gastam

Para se ter noção do tamanho do esquema do INSS, a operação da PF ordenada pelo ministro do STF André Mendonça apreendeu, além de réplica da McLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca de ultra luxo Richard Mille que, se genuíno, vale mais de R$8 milhões.

Pode ser mais

Somente alguns poucos relógios encontrados pela PF na operação contra a roubalheira no INSS, sexta (12), valem dezenas de milhões de reais, com marcas como Richard Mille, Patek Philippe, Rolex etc.

Pergunta na coerência

Roubar o INSS é golpe de Estado?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Questão de fé

José Sarney presidia o Senado, no governo FHC, quando uma jornalista contou que o então presidente FHC afirmara no exterior que Deus havia sido bom com o maranhense, por lhe dar mais um ano de mandato quando ele era presidente. Sarney reagiu com fina ironia, aludindo ao ateísmo militante de FHC: “De fato, Deus é generoso com quem acredita nele...”

