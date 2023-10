Quem diria: Ricardo Nunes, prefeito 3 e candidato à reeleição da cidade de São Paulo anda reforçando nas redes sociais algumas postagens bem humoradas, criadas por seus marqueteiros, para ver se consegue conquistar a simpatia – e os votos – do paulistano.

Mais: há dias, misturou rock com obras e afirmou que não sabia tocar guitarra, mas que “entendia mesmo de tocar a cidade que dá show na atração de megaeventos como o The Town”. Além de se autopromover, o trocadilho, segundo até mesmo alguns aliados, “é de lascar”.

Nem pizza 1

A CPI do 8 de janeiro nem vai conseguir virar pizza: simplesmente terminou um mês antes do prazo, esvaziada por opositores e governistas. Um acordão cancelou o depoimento do general da reserva e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Netto e os lulistas salvaram o ministro Flávio Dino de outro depoimento. Os dois lados festejaram. O general ficou blindado e o outro lado preferiria evitar novos atritos com militares. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, trabalhou muito para CPI esfriar. Procurou parlamentares com os quais conversou pessoalmente dizendo que era preciso preservar a imagem das Forças Armadas.

NEM PIZZA - 2

A CPI do 8 de janeiro, se não virou pizza, sobrou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório da senadora Eliziane Gama vai apontar o ex-presidente como chefe da trama golpista. Em agosto, ela disse que “a instituição Forças Armadas impediu um golpe no país”. Traduzindo: inocentava o pessoal de farda e culpava Bolsonaro. No final da novela, o ministro Kássio Nunes Marques resolveu anular a quebra dos sigilos de Silvinei Vasques, aquele que mandou a Polícia Rodoviária Federal bloquear as estradas no dia do segundo turno das eleições para impedir votos em Lula. Ninguém se importou.

Mundo louco

E parece que as coisas no mundo estão cada vez mais enlouquecidas, mas não só na área climática, mas também na área política, pelo menos no Brasil. Duro crítico de Lula o chamando até de “bandido”, o empresário e ex- -governador paulista João Dória elogiou o atual presidente em entrevista ao Brazil Journal afirmando que o bolsonarismo não acabou e que se arrependeu de ter apoiado Jair Bolsonaro em 2018. “Sim me arrependo. O direito ao arrependimento é prova de grandeza e equilíbrio. O pior é quando você insiste no erro e mantém opiniões equivocadas. Foi um equívoco, acompanhado por milhões de outros brasileiros que também acreditaram que aquilo seria o melhor caminho que, infelizmente, não foi”.

PACIFICADOR

Ainda sobre Doria: ele disse que Lula pode ser o único pacificador do Brasil, se souber fazer um bom governo. “Em relação a esta questão de divisão e confronto, há uma pessoa que pode reduzir sensivelmente esta visão de confronto e esta postura divisória do entre ‘nós e eles’, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o mandato que tem para cumprir, com mais três anos e dois meses, ele pode ser o grande agente pacificador do Brasil. Ele tem toda a possibilidade de fazer isso. Buscar a inspiração de Nelson Mandela, ser uma pessoa que estenda a mão àqueles que já acusou, já venceu ou teve embates, para ter um exercício de grandeza, de alguém que quer governar para todos os brasileiros”.

Preparada para críticas

A ex-BBB, influenciadora, empresária e apresentadora Rafa Kalimann está dando mais um passo em sua carreira de atriz. Depois de participar da série Rensga Hits! e de ser impedida de gravar a novela Vai na fé por causa de seu registro de DRT (agora definitivo) vai ter sua grande oportunidade de mostrar seu talento. Rafa acaba de ser confirmada como a vilã na novela A Vovó Sumiu, de Daniel Ortiz, que ocupará a faixa das 19h no início de 2024.

Rafa sempre sonhou com esta data, e garante que está se preparando para as críticas. “Eu me preparo para as críticas, já sei que elas vão vir, e não me surpreendem. Fazendo algo ou não, esse movimento nas redes sociais já acontece comigo. O que eu quero agora é me fazer feliz. Quero olhar para um trabalho e falar: ‘caraca, isso é o máximo que eu posso’. Quero colocar em prática o que aprendi estudando tanto”.

E completa: “Peço uma oportunidade para o público. Essa chance não tem que ser só para mim, mas sim a todos. É preciso parar de subestimar as pessoas antes de entender o que cada uma delas tem a oferecer. Vou errar e acertar, experimentar e sentir. Vou suprir as expectativas do público ou não. Só peço para não subestimarem o outro”. Independente das críticas Kalimann já brilha na publicidade. A última campanha digna de aplausos que está circulando é para Brizza Arezzo.

Argentina é a nova ameaça

O presidente Lula tem verdadeiro pânico só de pensar que Javier Milei, já chamado de “versão piorada de Bolsonaro”, possa vencer as eleições presidenciais na Argentina (o primeiro turno é dia 22). Os governos aliados de Lula acham que, se eleito, Milei fará de seu governo uma “nova ameaça”: ele quer dolarizar o país, sair do Mercosul e acabar com o Banco Central. De quebra, chama Lula de “socialista com vocação tributária”. O chefe do governo brasileiro batalha pela eleição do ministro da Economia da gestão de Alberto Fernández, Sérgio Massa. Agora, conseguiu que o Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF) concedesse um empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina (o Brasil tem 37% do capital da instituição). Países do CAF aprovaram, menos o Peru, a transferência do dinheiro para o FMI liberar US$ 7,5 bilhões à Argentina (empréstimo-ponte).

Atacando de modelo

A atriz espanhola Penélope Cruz, é uma das poucas que escolhem a dedo seus trabalhos e dificilmente emenda um no outro. Seu último trabalho visto foi no filme As Agentes 355, ao lado de Jessica Chastain, que foi um fracasso de bilheteria e considerado entediante para os críticos de cinema. Enquanto não volta para as telonas ataca de modelo para campanha outono-inverno da Geox, marca italiana de calçados e roupas fabricadas com tecidos impermeáveis/respiráveis. Mais: Penélope é embaixadora da marca e a aliança Cruz-Geox não deve parar. A atriz deve colaborar com ideias para uma coleção cápsula de primavera de 2024 juntamente com sua irmã Monica Cruz.

Nada de visitas

Nessas duas primeiras semanas pós-operação de quadril, Lula não deverá receber visitas no Alvorada, de onde despachará. Há expectativa de que ele indique o novo PGR nos próximos dias. Além disso, precisa indicar o nome que vai para o Supremo Tribunal Federal no lugar de Rosa Weber. No começo da semana, nada de trabalho: Lula fez fisioterapia e nem recebeu a visita de seus médicos. A live semanal não será realizada. O presidente ainda tem dores, o que é considerado normal nesse período. Se quiser trabalhar, a solução é videoconferência, liberada pelo médico Roberto Kalil.

Portas fechadas

A ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) não abriu a porta para a comissão de servidores que a procurou, no começo da semana. Coube ao secretário de Gestão de Pessoas do ministério, José Feijó, receber o grupo. Ela tratou de jogar a questão de majoração salarial para negociações em novembro, mas não descartou a possibilidade de apresentar alguma proposta aos servidores. Nas planilhas do Ministério da Fazenda, contudo, não há nem sinal de majoração salarial aos barnabés.

Mais fumo

O Brasil negocia acordo com a China para aumentar as exportações de fumo a partir do ano que vem. Nas últimas semanas, técnicos do governo chinês conduziram uma inspeção nas lavouras brasileiras, notadamente no Rio Grande do Sul, que responde por mais da metade da safra brasileira de tabaco. A China quer habilitar novos produtores. No ano passado, exportações de fumo para o país asiático totalizaram 62 mil toneladas (cerca de US$ 400 milhões), 19% a mais do que em 2021. No Ministério da Agricultura, a estimativa é de um aumento médio de 30% nos próximos anos e o Brasil poderá derrubar o Zimbábue, hoje o maior vendedor de tabaco para os chineses.

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

A Petronas, estatal de petróleo e gás da Malásia, prepara sua entrada no setor de geração renovável no Brasil. Os asiáticos querem comprar ativos em transição energética no país, notadamente usinas eólicas e solares. O alvo prioritário é a Ibitu Energia, controlada pelo fundo norte-americano Castlelake. À venda a mais de um ano, a empresa está avaliada em US$ 1 bilhão. Em seu portfólio aparecem três usinas solares, cinco eólicas e duas hidrelétricas em operação, além de três projetos no Nordeste. Mais: a Ibitu não está sozinha na mira da Petronas, que também conversa com a Enel.

MISTURA FINA

A REAÇÃO de Gilmar Mendes sobre mandatos para ministros do STF criou mal-estar entre parlamentares. Ele acusou a proposta de objetivar “loteamento de cargos”. Contudo, a proposta foi endossada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A posição de Gilmar ganhou contornos mais graves: por ser o decano da Alta Corte, pode refletir o pensamento dos demais ministros. Rota de colisão.

AS relações entre o ministro Luiz Marinho (Trabalho) e seus antigos companheiros de sindicalismo estão em rota de colisão. Os representantes das centrais sindicais no Codefat, órgão responsável pela gestão do orçamento da FAT (R$ 115 bilhões neste ano) pressionam o ministro por mais reuniões do colegiado. O governo está entrando em seu 10º mês e até agora, o colegiado se reuniu apenas duas vezes. No passado, o Codefat se reunia ao menos uma vez a cada dois meses.

A CONVERSA está em muitas rodas de figuras ligadas, de alguma maneira, aos acontecimentos nos tempos da Lava Jato. Dizem que se virar moda a indenização de R$ 1,5 milhão que o ex-ministro de Dilma e ex-senador do PT Delcídio do Amaral terá de pagar por deletar Lula, a mesma Lava Jato vai acabar virando loteria para ex-presidiários.

SENADORES estão incomodados com a lenta tramitação da PEC antidrogas. Protocolada em meados de setembro, foi do gabinete do presidente Rodrigo Pacheco para a gaveta do senador Davi Alcolumbre (União-AP), que nem designou relator para a matéria. Magno Malta (PL- -ES) diz que “a urgência é necessidade social”. Alcolumbre, questionado, faz cara de paisagem.

DURANTE audiência na Câmara dos Deputados o ministro Luiz Marinho (Trabalho) garante que não sabe de onde saiu a ideia de que o governo estaria estudando uma proposta para o retorno de imposto sindical obrigatório. “Não há qualquer proposta para o retorno do imposto sindical, pelo menos por parte do Ministério do Trabalho, por parte do governo do presidente Lula. E não tenho visto por parte de nenhum sindicato, nem de empregadores nem de trabalhadores”.

A TELHANORTE está em obras. A Saint Gobain, controladora da rede de materiais de construção, resolveu reestruturar o negócio, com mudanças de formato e fechamento de pontos de venda (três já foram fechados em São Paulo). Os cortes traçados pela Saint Gobain atingirão 10 das 41 lojas da empresa. A reforma está sendo interpretada como arrumação da casa para a chegada de novo morador. Só que está difícil encontrá-lo.

