"É muito bem feito. Serve tanto para um governo de centro-esquerda quanto para um liberal"

Há dias, Arthur Lira, presidente da Câmara, avisou que os apoios garantidos ao governo não chegam a 200 de 513 parlamentares. Nas suas contas, o bloco fechado com o governo seria composto de 128 deputados de esquerda.

Mais: uma parte do MDB e do PSD, um pedaço menor do União Brasil e o resto espalhados por diversos partidos. Ou seja: faltaria muito, segundo Lira, para os 308 votos mínimos necessários para aprovar uma PEC, por exemplo.

Aposta

A Petrobras pretende aumentar o volume de investimentos previstos para a Margem Editorial, nova fronteira de óleo e gás no Brasil e uma das maiores apostas da estatal. As cifras contempladas no Plano de Negócio 2023/ 2027 subiria de US$ 3 bilhões para US$ 4 bilhões.

De quebra, o aumento das cifras teria também um caráter político. Serviria como um instrumento de pressão sobre o Ibama. A dificuldade de obtenção de licenciamento ambiental é o maior entrave do próprio Jean Paul Prates, presidente da empesa, estar à frente das tratativas com o Instituto.

Bem pagos

O presidente Lula quer um número recorde de ministros no conselho de Itaipu, quando comparado às demais gestões petistas. Quer uma administração alinhada num momento em que discute com o Paraguai o futuro da usina. Já estão confirmados Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Ester Dweck (Gestão e Inovação). Os próximos deverão ser Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Mauro Vieira (Relações Exteriores). Detalhe: cada conselheiro de Itaipu ganha R$ 37 mil por mês.

Quase fechado

Está quase fechado a negociação entre a chinesa BYD, que virá produzir carros elétricos no Brasil e a Ford para compra da antiga fábrica da montadora norte-americana em Camaçari. Os dois interessados discutem valores e as conversações foram iniciadas em fevereiro. Detalhe: o ministro Luiz Marinho (Trabalho), aquele que confunde faturamento com lucro, soube da negociação e chegou a informar, por conta própria, que a Ford retomaria suas atividades em Camaçari.

Maior respiro

Depois do reajuste nas bolsas do CNPq e do Capes, o governo estudo uma correção nos valores pagos a técnicos, graduados, metres e doutores que integram o Programa de Capacitação Institucional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje, o desembolso total é de cerca de R$ 100 milhões por ano. durante o governo Bolsonaro, o valor médio estava na casa dos R$ 5 mil. O congelamento do programa é apontado como um dos fatores decisivos para o êxodo de cientistas e pesquisadores.

Estratégico

O projeto da PEC do governo que obriga militares a se desligarem das Forças Armadas ou migrarem à reserva caso pretendam disputar eleições ou assumir ministérios foi apresentado aos comandantes das Três Forças: brigadeiro Marcelo Kanitiz Damasceno (Aeronáutica), general Tomás Ribeiro Paiva (Exército) e almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha). A proposta é bem vista por aliados de Lula, embora não seja uma prioridade. Eles a avaliam como uma alternativa para desestimular a evolução no Congresso do projeto que altera o artigo 142 da Constituição (poderia criar outra crise entre o governo e a caserna).

Agenda cheia

A atriz Sophie Charlotte, que está fora da TV aberta desde 2019 está em alta e cheia de trabalhos em plataformas de streaming, cinema e até trabalho internacional. Está gravando a segunda temporada de Todas as flores, da Globoplay; no próximo dia 23 estará nas telonas no filme O Rio do Desejo, em setembro estreará o filme Meu nome é Gal, no qual confessou que aceitou no ato quando foi feito o convite.

“Gal é tão múltipla, ela tornou-se um farol na minha vida. Sou outra: nunca mais falarei do feminino da mesma maneira. Para além da voz de cristal, é um farol para todas nós, mulheres. Como artista e também pela revolução a qual ela se propôs, tantas vezes, durante a carreira”.

E completa: que Gal era bem reservada, mas permitiu essa aproximação fundamental para a construção da personagem. “Gal sempre foi muito clara aos limites dela, o jeito de dividir pouco sua vida, se permitindo a privacidade. Eram diálogos sobre o que revela e guarda, acho genial como (ela) sempre conseguiu ser fiel à própria vontade”.

E em novembro estar no filme The Killer, da Netflix contracenando com Tilda Swinton. E ainda revelou que pretende ter pelo menos mais um filho, por isso decidiu que irá congelar seus óvulos.

Campo minado

O governo quer usar o anúncio do Plano Safra 2023/ 2024 para adubar o relacionamento entre Lula e o agronegócio.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está articulando um grande evento, em meio, fora do Planalto, onde sempre acontece o lançamento do programa agrícola. A ideia é que o presidente, simbolicamente, anuncie o Plano Safra em alguma capital do agronegócio.

A favorita é a cidade de Sorriso (MT), considerada a maior produtora de soja do mundo (fazendeiros de lá ajudavam os manés estacionados próximos aos quarteis).

O valor do plano deverá superar os R$ 400 bilhões. Até lá, o Ministério da Agricultura tenta arrancar da área recursos para o crédito rural. Nesses dias, Fávaro negocia a liberação de R$ 1 bilhão para linhas de financiamento de investimento e custeio.

Filha de peixe

A modelo Deva Cassell, 18 anos, que já movimenta o mundo da moda desde os 15 anos em breve vai movimentar as telonas. Este ano estrei no longa La bella estate, uma adaptação cinematográfica do romance homónimo de Cesare Pavese, que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, onde uma modelo Amelia (Deva), descontraída, confiante e sedutora leva uma amiga para o mundo dos artistas boêmios. Deva é filha da modelo e atriz Monica Bellucci e do ator Vincent Cassel e segue os passos dos pais na moda e no cinema. Ela já é uma das queridinhas da grife Dolce & Gabbana, no qual virou o rosto da fragrância Dolce Shine da grife.

Passagem a R$ 200

Irritado porque o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos) anunciou, sem avisar, um projeto de subsidiar a R$ 200 passagem aéreas para aposentados, servidores com salário até R$ 6.800 e estudantes, o presidente Lula baixou uma ordem, avisando que “cada coisa nova, deve passar antes de ser anunciada pela Casa Civil”. E não citou França. O petista acha que não dá certo: o público-alvo representa mais da metade da população. São quase 31 milhões de aposentados, além de 75 milhões de estudantes.

Medalha

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas homenageou José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, por sua atuação na tragédia de São Sebastião (aeronaves das Forças Armadas para ajudar no resgate das vítimas e porta-aviões da Marinha com estrutura hospitalar), concedendo-lhe a Medalha da Defesa Civil de São Paulo. Em Orlando, Jair Bolsonaro comentou que Tarcísio (“que eu elegi”) está cada vez mais próximo “do lado de lá”.

Vende-se

O escândalo da Americanas provocará uma rearrumação nos negócios de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Entre os cenários traçados está a venda da participação na Kraft Heinz. A operação ajudaria a reduzir o impacto que a capitalização da Americanas terá no bolso do trio de acionistas. O caminho seria uma negociação em bloco das ações da gigante global na área de alimentos, que permitiria aos três investidores capturar um prêmio sobre o preço da ação na bolsa. A 3G detém 7,9% do capital da Kraft Heinz. É o equivalente a US$ 3,7 bilhões (R$ 19 bilhões), quase duas vezes o aumento de capital de R$ 10 bilhões que os acionistas negociam com os credores da varejista.

Risco de malária

É derivativo da tragédia humanitária dos Yanomamis: a Secretaria da Saúde de Roraima já identificou casos de malária entre os garimpeiros retirados do território indígena.

O temor das autoridades sanitárias é que haja uma onda de doença não só no estado, mas em outra áreas da Região Amazônica devida à intensa circulação dos extrativistas. Há grande dificuldade em monitorar os infectados. A malária costuma progredir rapidamente em áreas de garimpo, pelas condições insalubres dos acampamentos e da poluição ambiental.

Mistura Fina

POLÍTICOS da oposição ironizam dizendo que “quem tem aliados como Lula não precisa de ninguém fazendo oposição”. Um veterano senador bolsonarista diz que “parlamentares da oposição se sentem inúteis” e apontam a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann como “a principal líder de oposição” em seu trabalho “sem trégua” de provocar crises no governo, inclusive pedindo demissão de ministros.

MAIS dois novos pedidos de abertura de CPI agitam a Câmara, concorrendo com a dos atos antidemocráticos, que o governo quer esvaziar. São a CPI da Americanas, proposta por André Fufuca (PP-MA) e a CPI das Joias, por Rogério Corrêa (PT-MG), para ir mais fundo no caso dos presentes oferecidos pela Arábia Saudita ao então presidente Jair Bolsonaro. Agora, à propósito, ele pretende devolver a segunda caixa de joias, que ficou em seu poder ao TCU.

LULA vai mesmo recriar o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a ideia inicial era reunir 150 pessoas de diferentes áreas. Só que a lista foi aumentando e o próprio presidente acha que ficará próxima de 200 nomes. Ou seja: se cada conselheiro falar durante cinco minutos, a reunião demoraria 16 horas e meia, aproximadamente.

O QUARTO filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, que não mora mais com a mãe Ana Cristina, numa mansão em Brasília avaliada em R$ 3,2 milhões, virou assessor do gabinete do senador bolsonarista de Santa Catarina, Jorge Seif (PL) . Ganhará salário líquido de R$ 7,6 mil e poderá trabalhar no gabinete do senador em Brasília ou no escritório dele em Santa Catarina. Jair Renan estuda Direito em Brasília.

DEPOIS das denúncias de corrupção na compra de respiradores na pandemia, o Consórcio Nordeste está de volta. O pool de governadores liderado por Jeronimo Rodrigues (Bahia) e Elmano de Freitas (Ceará) querem atrair investimentos em geração de energia renovável. Além de usinas eólicas e solares, os governadores estão trabalhando em projetos para a produção de hidrogênio verde.

SÃO Paulo é o Estado com maior extensão de trilhos do país. Ao todo, são cerca de 390 quilômetros, segundo a Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Nessa extensão são 200 estações, divididas em 14 linhas. Para se comparar, no Rio são quase 390 quilômetros de trilho, 174 estações e 13 linhas. No Nordeste, são 320 quilômetros, 16 linhas e 176 estações.

