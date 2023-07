“É o dito popular a ser considerado. Morreu, eleitoralmente, pela boca, não pelo que fez. Morreu como peixe”,

de MARCO AURÉLIO MELLO // ex-ministro do STF, sobre a derrota de Bolsonaro.

PT e Centrão estão em guerra em Itaipu. Gleisi Hoffmann quer emplacar o ex-deputado Pedro Guerra na diretoria financeira da estatal. A cadeira hoje é ocupada por André Pepitone, ligada ao PSD.

Mais: o próprio Pepitone, que ocupava o comando da área financeira de Itaipu durante a gestão Bolsonaro chegou a ser exonerado – e ficou fora da empresa apenas duas semanas. Detalhe: Itaipu é um feudo de Gleisi.

Apoio Militar

O TSE absolveu o general Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa derrotada em 2022. Ele também estava ao lado de Bolsonaro no encontro com embaixadores que motivou a inelegibilidade do ex-presidente. Ele deverá disputar as eleições para prefeito do Rio de Janeiro, no ano que vem, pelo PL de Valdemar Costa Neto. Também estavam lá quatro generais. Três eram ministros na época: Augusto Heleno (GSI), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria Geral) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa). O quarto era Luis Carlos Gomes Mattos, que presidia o Superior Tribunal Militar.

MENOS HOLOFOTE

Por concentrar casos de grande impacto no meio político, como os que envolvem Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes começará a reduzir sua exposição aos holofotes, segundo seus próprios colegas do Supremo. O movimento deve dar pelo esgotamento natural das ações sob responsabilidade de Moraes que serão, em breve, julgadas. Até o fim do ano, outros dois processos envolvendo Bolsonaro serão julgados pelo TSE e Moraes tem dito que em seis meses encerrará os casos mais graves do 8 de janeiro.

Super tour

A agenda dos primeiros seis meses do governo Lula revela o gosto do presidente por viagens no exterior, no que é mais do que apoiado pela primeira-dama Janja da Silva, que diz que ele “precisa espairecer”. Desde que tomou posse, Lula já esteve em 12 países diferentes. O mesmo número de estados visitados pelo petista, que só alcançou o número com a visita ao Rio Grande do Sul na sexta-feira passada (30). Desde janeiro, ele já esteve na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Reino Unido, Japão, Itália, Vaticano e França.

DENTRO

No Centro-Oeste, Lula só esteve em Mato Grosso do Sul. No Sul, foi ao Paraná e Rio Grande do Sul. No Sudeste, Rio e São Paulo. Nordeste é a região que mais atenção mereceu de Lula: foi à Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe (só faltou Alagoas e Rio Grande do Norte). No Norte, Lula esteve em Roraima, atrás de fotos com os Yanomamis e no Pará, estado campeão de desmatamento, para anunciar a COP30.

Dinheiro extra

A decisão do ministro Edson Fachin (STF) autorizando que parte da indenização paga por um delator à Petrobras seja compartilhada por Mato Grosso traz novo colorido à Lava Jato. São Paulo e Pernambuco também deverão receber uma parcela. O erário dos dois estados teve perdas com desvios de recursos revelados por Leonardo Meirelles, ex-sócio do doleiro Alberto Youssef. Procuradores de Mato Grosso, São Paulo e Pernambuco já estão debruçados sobre projetos da Lava Jato com o objetivo de identificar novas possibilidades de pedidos de indenização.





Perspectiva visionária

Faltando um pouco mais de um mês para sua estreia no cinema internacional (18 de agosto) como uma das protagonistas do filme Besouro Azul, Bruna Marquezine, 27 anos, é vista como uma grande promessa do cinema de Hollywood. Na chamada da revista digital M de Milênio, a atriz é considerada como uma perspectiva visionária e classifica isso como uma “loucura”. “Em toda minha vida nunca pensei que seria a primeira em nada, então toda vez que ouço alguém dizer que sou a primeira brasileira a protagonizar um filme da DC é uma loucura, porque cresci querendo trabalhar fora do meu país. Nunca foi só Hollywood, mas queria que meu trabalho e minha arte me permitissem trabalhar fora do meu país e com pessoas que admiro. E é uma loucura estar nessa posição porque cresci ouvindo que seria muito difícil para mim conseguir, ainda mais vinda do Brasil. É um grande desafio”. No ano que vem Bruna poderá ser vista na série de comédia romântica Amor da Minha Vida, no qual também é produtora associada, participando das reuniões criativas com os roteiristas. Ela diz que sonha em ser mãe mas que infelizmente agora não está tendo tempo de namorar, descartando todos os “supostos affairs” no qual seu nome é ligado.

Recorde de Lula

Não chega a ser surpresa para ninguém que o presidente Lula, todas as vezes que fala de improviso, acaba dizendo alguma bobagem. Na semana passada, contudo, num curto espaço de tempo, bateu um recorde: despachou no ar três disparates. Primeiro, “Tenho orgulho de ser chamado de comunista”; segundo “não vou aceitara crítica de ninguém”; e finalmente, “O conceito de democracia é relativo”, debochando da situação do povo venezuelano de Chávez a Maduro. Pra a grande massa brasileira, “comunismo é quando você tem que dividir sua casa com estranhos”. Até governantes da esquerda participantes do Foro de São Paulo nunca chegaram a tanto: preferem ficar no socialismo. A afirmação de que não vai aceitar crítica de ninguém é razoável e o regime de Maduro proibiu Maria Corina Machado de registrar sua pré-candidatura à eleição de 2024. Mais: Maria Corina seria a mais forte ameaça à permanência de Maduro à presidência. O ditador venezuelano repete sua cartilha: quando sente seu poder ameaçado, trata antecipadamente de não dar chance a um possível azar. Lula diz que o governo da Venezuela “realiza mais eleições do que o Brasil”, logo “é um país democrático”. E convida os que chamam o regime de Maduro de ditadura “a visitar o país e fiscalizar as eleições”. “Se não tiver eleição honesta, a gente fala” – decreta e protesta.





Novos rumos

Aos 35 anos e em sua segunda gravidez, a cantora, atriz e empresária Rihanna, parece que vai se dedicar mais à família. Ela acaba de deixar o cargo de CEO da grife Savage x Fenty depois de cinco anos. Quem assumirá o cargo da companhia que vale US$ 1 bilhão é Hillary Super, que era ex-CEO do Anthropologie Group, mas Rihanna continuará como presidente executiva da marca. Mais: a cantora acaba de quebrar um recorde histórico no Spotify: é a primeira artista feminina a alcançar 1 bilhão de streams em 10 músicas na plataforma. Nas redes sociais Riri (como é chamada por pessoas próximas) falou: “ Milionária. Sem nenhum novo álbum”.

“Meu capitão

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não esticou qualquer comentário sobre a inelegibilidade do marido. Limitou-se a se colocar à disposição: “Estou às ordens, meu capitão”. Mais: Michelle está aparecendo nas redes sociais, sem fazer qualquer alusão ao resultado do julgamento do TSE. E fazendo a pergunta: “Você ainda está comigo?”. Agora, já aparece na parte de baixo do post: “Michelle senadora”. Seu tour por grandes cidades brasileiras no comando do PL Muller, ganha o primeiro tom eleitoral.

Bolsonarismo raiz

O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, já disse que “não é um bolsonarista raiz”. Seu comentário sobre a derrota de Jair Bolsonaro no TSE revela o contrário: “A liderança de Bolsonaro é inquestionável e perdura. Dezena de milhões contam com sua voz. Seguimos juntos, presidente”. Para os mais lúcidos, Tarcísio começa a pavimentar sua corrida à Presidência em 2026, com Bolsonaro de “cabo eleitoral”.

Avanço

O BlockRock voltou a disparar expressivas ordens de compra de ações da Natura. Ao longo de 2022, a gestora norte-americana já havia aumentado sua participação de algo em torno de 3% para 5% do capital. A nova investida chama a atenção por se dar após a fabricante de cosméticos vender a marca australiana Aesop para a L’Oreal por US$ 2,5 bilhões. No setor, há uma forte expectativa de que a companhia se desfaça também de ações da Avon International. O BlockRock, ao que parece, aposta suas fichas na reestruturação da Natura que vem sendo conduzida pelo executivo Fábio Barbosa (já passou por quase dez empresas).

LEITURA AVANÇA

A livraria Leitura quer acelerar a expansão de sua rede de lojas físicas. O grupo planeja chegar a 115 livrarias até o final do ano – hoje são 99. Ao menos três inaugurações já estão engatilhadas para ocorrer ainda em julho. A Leitura vem aproveitando o derretimento da Saraiva e da Cultura e tem obtido condições mais vantajosas em contratos de locação de lojas em shoppings. O caso mais recente teria sido do Shopping Midway Mall, em Natal, do Grupo Guararapes (lojas Riachuelo), que tenta atrair a Leitura para ocupar o espaço deixado pela Saraiva.

MISTURA FINA

O PRESIDENTE Lula ficou mais do que alegre com a condenação de Jair Bolsonaro pelo TSE: oito anos inelegível. Para o Chefe do Governo, apoiado por alguns aliados no mesmo entendimento, ficaria mais fácil sua reeleição em 2026. Não é bem assim: analistas mais lúcidos acham que vender uma reeleição seria uma parada dura. Os conservadores arrumarão um candidato de direita, sem os males que Bolsonaro distribuiu pelo país e os que votaram em Lula para derrubar Bolsonaro poderão engatar no novo nome.

O PLANALTO estuda a ampliação da imunidade tributária das igrejas na compra de bens e serviços necessários à formação de patrimônio, geração de renda e prestação de serviços. Ou seja: a isenção de impostos vai da construção de novos templos à sopa dos lares de idosos que muitas igrejas mantêm. Mais: o Planalto também estuda o desbloqueio da tributação da folha de pagamento de funcionários da igrejas, presos na Receita, nada menos do que R$ 1 bilhão por hora.

O BANCO do Nordeste está em conversações com o KFW – Banco de Desenvolvimento da Alemanha – para obter uma linha de crédito voltada a projetos de transição energética na região. A operação tem como pano de fundo as tratativas entre os governos do presidente Lula e do primeiro-ministro Olaf Scholtz para investimentos conjuntos em energia renovável no Brasil. Em janeiro deste ano, após reunião com Lula, Scholtz falou textualmente do interesse da Alemanha em financiar projeto em hidrogênio verde no país.

A CNI – Companhia Nacional da Indústria – faz rica campanha de apoio à PEC 45 da reforma tributária, que beneficiará mais a indústria e menos o agronegócio e serviços. É diferente do Google, que criticou a proposta de “combate a fake news” por comparação à censura. Ao se opor ao projeto o Google foi obrigado a deletar o conteúdo, sob ameaça do governo de multa de R$ 1 milhão por hora.

OS 24 deputados estaduais do Amazonas já gastaram R$ 4,29 milhões com a Cota Parlamentar, versão da cota que engorda a verba dos gabinetes na Câmara Federal. O valor foi gasto entre fevereiro e maio com base na transparência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Um único deputado do PT, Sinésio Campos, foi o que gastou mais no período: R$ 207,9 mil.

MAIS de vinte anos depois da primeira versão para o cinema de “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, Guel Arraes e Flávia Lacerda vão dirigir a segunda versão das aventuras de João Grilo e Chicó, que vivem numa pequena cidade do Nordeste. A produção é da Conspiração e da H2O. Na primeira versão, seguindo o original texto para o teatro, Maurício Gonçalves foi o Cristo Negro; agora, Taís Araújo viverá Nossa Senhora negra.

