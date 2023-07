“É o rabo abanando o cachorro”

GIBA UM

de MICHELLE BOLSONARO // reforçando sua disposição de disputar o ex-cargo do marido.

“O desejo de meu coração é chegar à Presidência. Eu já fazia política pública desde os 14 anos sem saber, como voluntária na igreja”,

de MICHELLE BOLSONARO // reforçando sua disposição de disputar o ex-cargo do marido.

A novela das joias sauditas significa uma pequena parcela do volume de presentes que Jair Bolsonaro ganhou em quatro anos de governo. O ex-presidente recebeu, em média, 14 presentes por dia, enquanto esteve sentado na cadeira no Planalto.

Mais: o acervo catalogado de Bolsonaro tem nada menos do que 21.275 itens de todos os tipos, tamanhos e origens. É considerado um recorde entre seus antecedentes no poder. Os dados foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação.

In - Creme de Milho Verde

Out - Creme de agrião com nozes

Outro barco

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), era vice-governador de Flávio Dino durante os seus dois mandatos e foi eleito graças ao empenho do atual ministro da Justiça, agora, para surpresa de muitos aliados, Brandão tem estreitado relações com a família do ex-presidente José Sarney (MDB), tradicional adversário do Ministro. As divergências começaram a ocorrer na montagem do governo e preparação das candidaturas para disputar a prefeitura de São Luiz, no ano que vem. O irmão do governador, Marcus Brandão, se filiou ao MDB com a promessa de Roseana Sarney (MDB-MA) de assumir a presidência estadual do partido até o fim do ano. Ela e Dino são adversários.

REFORÇO

Os discursos preparados para Lula, os quais não impedem que ele (já acontecia em governos anteriores) cometa gafes para resolver falar de improviso, tem a assinatura do escritor José Rezende de Almeida Junior, que começa a pensar nos textos pelo menos cinco dias antes. Agora, Rezende ganhará reforço de mais especialistas na área e pede mais garantia na obediência de que os discursos preparados devem ser lidos à risca (foram aprovados previamente pelo próprio Lula). O volume de eventos tem aumentado muito.

Na campanha

Já na campanha, era Rezende o único responsável pelos textos costurando inúmera sugestões que chegavam para compor o discurso do então candidato petista. Em gravações, Lula obedecia o texto (mais curto) que Rezende preparava: afinal, tinha que ler no teleprompter. Hoje, Rezende quase sempre acompanha o presidente em suas viagens. Ouve os discursos de improviso e coleta informações e expressões para seus próximos trabalhos. Para agendas no exterior, há assistência do Itamaraty e da assessoria internacional. Quem mais dá palpites é o ex-chanceler Celso Amorim.

SEM EQUIPE

Em seu governo, Jair Bolsonaro não tinha ninguém destacado especialmente para escrever seus discursos. O ex-presidente rascunhava alguns trechos à mão ou falava de improviso o que, como acontece com Lula, sempre propiciava um tropeção (ou vários). Em ocasiões mais solenes, de como no discurso na abertura da Assembleia da ONU, o assessor internacional de plantão, Filipe Martins, reunia dados de ministérios e preparava o texto final (em geral, Bolsonaro obedecia). Também Fábio Faria, ministro das Comunicações e o general Augusto Heleno (GSI), palpitavam nessas circunstâncias.

Em Portugal

A Embraer quer montar o KC-390 em Portugal, em sua fábrica localizada em Évora. O cargueiro é atualmente, a joia da coroa no portfólio da companhia na área da defesa. É um passo a mais no projeto da empresa de transformar sua operação em Portugal em cabeça de ponte para a venda de aeronaves militares a países africanos, um jogo dominado por Rússia e China. O eixo central do projeto é o acordo firmado este ano com suas empresas aeroespaciais locais – Empordef Tecnologias de Informação e GMVIS Skysof – para a produção do tucano em Portugal.

Fora do jornalismo

O jornalista e apresentador Tadeu Schmidt, que acaba de completar 49 anos (18 de julho) usou sua redes sociais para falar que não se importa de ficar velho. “Não consigo lamentar que estou ficando mais velho. Ah, porque tem uma ruguinha a mais, um cabelinho branco a mais, uma dorzinha aqui, outra ali. Isso lá é problema, gente? Aniversário é bom demais”. Mais: estrelando pela primeira vez uma campanha (do Dia dos Pais) ao lado das filhas Valentina, de 21 anos, e Laura, de 19, para Simples Reserva, nova marca de básicos do Grupo AR&Co, ele garante que se fosse hoje, ele teria uma pai menos severo. “Eu cobrei muito. Se eu fosse pai de novo hoje, eu seria mais light. Percebi isso depois delas grandes. São muito certinhas e, em certa medida, isso pode ser ruim. Elas são maravilhosas pro mundo, mas poderiam ser melhores para elas próprias.” Tadeu revelou recentemente também que não hesitou em aceitar o convite para ser o apresentador do Big Brother Brasil, mesmo sabendo que não poderia voltar ao jornalismo. “Não posso mais ser jornalista, já estou fora do jornalismo, inclusive foi outra coisa que o Ali Kamel falou: ‘você está indo embora e não volta nunca mais porque você vai fazer merchandising, propaganda e não pode mais voltar pro jornalismo. Falei: ‘tá bom’. O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca por uma questão de parcialidade”.

Pós-operatório preocupa Lula

Lula já enfrentou um tratamento de três meses para se livrar de um câncer na laringe, com direito a quimioterapia e radioterapia. Agora, está um pouco mais preocupado com a proximidade da cirurgia da artrose ou osteoartite no quadril à qual terá de se submeter até o final do ano, diante da possibilidade de aumento das dores. Só que a preocupação não está ligada diretamente à providência cirúrgica: Lula não gosta antecipadamente do período pós-operatório. Terá de colocar uma prótese na área que o obrigará, logo de cara, a só andar (ou tentar andar) de andador, sentar-se à mesa ou às intimidades do cotidiano em mais altura (nada de dobrar a perna), acompanhamento médico constante, fisioterapia diária (mais à frente) e total contribuição em semanas que podem esticar para meses. E ele próprio ainda não sabe sobre estratégicas para a Presidência. Um cuidador será obrigatório. Mais: cardiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Incor, Roberto Kalil Filho, que também tem um programa na CNN Brasil chamado Sinais vitais e que ganhou popularidade atendendo figuras famosas, é quem está cuidando do tratamento de Lula na área de ortopedia, deu uma entrevista há dias, quando avaliou o comportamento da primeira-dama Janja da Silva. O médico acha que ela “deve mesmo dar palpite em áreas do governo” e que “significa segurança” para o presidente.

A fila andou

A übermodelo Gisele Bündchen, que fez aniversário no dia 20 de julho, ganhou um presente, que segundo o site americano TMZ, ela não gostou. O presente seria a confirmação de que seu ex-marido Tom Brady, com quem teve dois filhos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 11, está namorando outra modelo: a russa Irina Shayk. Antes da confirmação Brady estava sendo apontado com novo affair de Kim Kardashian e Irina como novo romance de Leonardo Dicaprio. Os dois se conheceram em junho, quando estiveram no casamento do bilionário herdeiro da arte Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick. Irina ficou conhecida depois de namorar o jogador português Cristiano Ronaldo e se casar com Bradley Cooper.

Filho e pai

Ainda a batalha entre o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e o ex-deputado Jean Wyllys, agora no PT (a Secom não quer abrigá-lo em seu bloco dado seu conhecido e insuportável comportamento);o deputado estadual gaúcho Rodrigo Lorenzoni (PL) foi um dos primeiros a manifestar total apoio ao governador gaúcho, “mesmo estando em campos opostos no cenário político”. Ele é filho do ex-ministro de Jair Bolsonaro e rival de Eduardo nas últimas eleições, Onyx Lorenzoni. Durante as campanhas, Onyx disse, em propaganda, que era o único candidato com “uma primeira-dama de verdade”.

Acorda!

Quem diria: o assessor internacional e ex-chanceler Celso Amorim, 81 anos, tem protagonizado piadas e ironias até mesmo entre ministros de Lula, especialmente os que acompanham o presidente em viagens. Considerado “papagaio de pirata” não tem a mesma disposição de outros tempos e – surpresa – dorme até mesmo quando Lula faz seus discursos. Alguns assessores, quando dá, até acordam Amorim com muito jeito, se não ele acorda de sobressalto.

Outro barco

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), era vice-governador de Flávio Dino durante os seus dois mandatos e foi eleito graças ao empenho do atual ministro da Justiça, agora, para surpresa de muitos aliados, Brandão tem estreitado relações com a família do ex-presidente José Sarney (MDB), tradicional adversário do Ministro. As divergências começaram a ocorrer na montagem do governo e preparação das candidaturas para disputar a prefeitura de São Luiz, no ano que vem. O irmão do governador, Marcus Brandão, se filiou ao MDB com a promessa de Roseana Sarney (MDB-MA) de assumir a presidência estadual do partido até o fim do ano. Ela e Dino são adversários.

REFORÇO

Os discursos preparados para Lula, os quais não impedem que ele (já acontecia em governos anteriores) cometa gafes para resolver falar de improviso, tem a assinatura do escritor José Rezende de Almeida Junior, que começa a pensar nos textos pelo menos cinco dias antes. Agora, Rezende ganhará reforço de mais especialistas na área e pede mais garantia na obediência de que os discursos preparados devem ser lidos à risca (foram aprovados previamente pelo próprio Lula). O volume de eventos tem aumentado muito.

Na campanha

Já na campanha, era Rezende o único responsável pelos textos costurando inúmera sugestões que chegavam para compor o discurso do então candidato petista. Em gravações, Lula obedecia o texto (mais curto) que Rezende preparava: afinal, tinha que ler no teleprompter. Hoje, Rezende quase sempre acompanha o presidente em suas viagens. Ouve os discursos de improviso e coleta informações e expressões para seus próximos trabalhos. Para agendas no exterior, há assistência do Itamaraty e da assessoria internacional. Quem mais dá palpites é o ex-chanceler Celso Amorim.

SEM EQUIPE

Em seu governo, Jair Bolsonaro não tinha ninguém destacado especialmente para escrever seus discursos. O ex-presidente rascunhava alguns trechos à mão ou falava de improviso o que, como acontece com Lula, sempre propiciava um tropeção (ou vários). Em ocasiões mais solenes, de como no discurso na abertura da Assembleia da ONU, o assessor internacional de plantão, Filipe Martins, reunia dados de ministérios e preparava o texto final (em geral, Bolsonaro obedecia). Também Fábio Faria, ministro das Comunicações e o general Augusto Heleno (GSI), palpitavam nessas circunstâncias.

Em Portugal

A Embraer quer montar o KC-390 em Portugal, em sua fábrica localizada em Évora. O cargueiro é atualmente, a joia da coroa no portfólio da companhia na área da defesa. É um passo a mais no projeto da empresa de transformar sua operação em Portugal em cabeça de ponte para a venda de aeronaves militares a países africanos, um jogo dominado por Rússia e China. O eixo central do projeto é o acordo firmado este ano com suas empresas aeroespaciais locais – Empordef Tecnologias de Informação e GMVIS Skysof – para a produção do tucano em Portugal.

Afastados

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, vinte anos depois da largada do primeiro governo de Lula tem se mantido afastado do poder mas, vira e mexe, dá palpites que são levados ao presidente. Outros três conselheiros de Lula também são mantidos à distância: Paulo Okamoto, que dirigia o Instituto Lula (vai a Brasília de vez em quando), Luis Dulci, ex-secretário-geral da Presidência, nos dois primeiros mandatos do chefe, mora em Minas gerais e não foi nem lembrado na formação do terceiro; e Gilberto Carvalho, ex-chefe do gabinete no passado ouviu do presidente, quando venceu as eleições: “O técnico pode ser velho, mas os jogadores precisam ser novos”.

PROCURANDO CARGO

O Planalto está procurando um novo cargo para a presidente da Caixa, Rita Serrano. Ela é funcionária de carreira há 34 anos, ex-representante do PT no Conselho da instituição, conta com grande apoio do partidos e dos funcionários, especialmente mulheres, da Caixa. O presidente Lula precisa encontrar um cargo que não signifique um rebaixamento de Rita. O favorito para seu lugar e Gilberto Occhi, ligado ao PP de Ciro Nogueira e Arthur Lira. Um dos cargos cogitados seria o comando da Caixa Cartões, hoje ocupado por Humberto Magalhães, também funcionário de carreira.

MISTURA FINA

O PRESIDENTE eleito do Paraguai, Santiago Peña, virá ao Brasil antes de sua posse, marcada para 15 de agosto, para se reunir com Lula. A conversa será sobre a renovação do Tratado Itaipu, que vence neste ano. Assessores de Peña já sinalizaram que seu governo vai comprar os 50% da produção de energia da hidrelétrica a que o Paraguai tem direito. No Ministério de Minas e Energia, há quem aposte que o novo presidente do Paraguai quer apenas endurecer na primeira fase das negociações para, à frente, cobrar mais caro para abrir mão de parte de sua cota.

O PT e o Planalto estão apreensivos com a prisão do general venezuelano Hugo Carvajal nos Estados Unidos, aonde chegou extraditado, depois de dez anos de negociação com a Espanha. Ex-chefe da Inteligência, o general era braço direito de Nicolás Maduro, acusado de prender e torturar opositores. Cúmplice do chefe, foi operador de esquemas de corrupção com governantes amigos, incluindo, supostamente, narcotráfico.

A EX-primeira-dama Michelle Bolsonaro, continua aparecendo em pequenos vídeos nas redes sociais. Agora, ela aparece no estúdio do cabeleireiro Thiago Ximenes, especialistas em cortes, aparando seus cabelos. O profissional mexe nos cabelos, faz simulações de cortes e Michelle tem um comportamento de modelo na área, mexendo com a cabeça e, de quebra, fazendo caras e bocas, certamente para inspirar seguidoras. Thiago acha graça quando dizem que ele é gay, mas quer ser ator e apresentador.

O GOVERNADOR de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nunca recebeu tantas críticas como depois que avisou, publicamente, que queria transferir a cracolândia dos Campos Elísios para o Bom Retiro, um dos principais pontos de comércio da cidade, que concentra também grande volume de sul-coreanos residentes. O mínimo que as redes sociais, inclusive as que costumam apoiá-lo, disseram é que Tarcísio “nunca foi ao Bom Retiro”. Agora, ele prepara outra ofensiva: estuda um programa de internação compulsória dos viciados. Os sem-teto continuariam ao relento.

UM grupo de representantes da Energy China International deverá desembarcar no Brasil em agosto. Os chineses, entre outros compromissos, deverão se reunir com a diretoria da Petrobras. Em maio, as duas empresas criaram um grupo de trabalho para avaliar as possibilidades de investimentos conjunto em geração eólica e solar e produção de hidrogênio verde. Outra escala prevista é o Ceará: os chineses avaliam entrar no projeto do hub de hidrogênio verde no Porto de Pecém.

AINDA a Energy China International: se as promessas já feitas forem cumpridas, é dinheiro que não acaba mais: em abril, o presidente da Energy, Liu Ze Xiang, se reuniu, em São Paulo, com Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e com Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Na ocasião, os executivos da companhia manifestaram a intenção de investir até US$ 10 bilhões em projetos de transição energética no Brasil.

Assine o Correio do Estado